Fotbalové přestupy ONLINE: Pět hráčů, kteří mohou opustit Olomouc při zužování kádru
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 20. června 2026
Olomouckou Sigmu, která během soboty oznámí kompletní složení svého nového realizačního týmu, by mohlo v následujících dnech podle informací iSportu v rámci zužování kádru opustit pět fotbalistů. O stopera Tomáše Huka se středopolařem Tihomirem Kostadinovem je stále zájem ve Slovácku, kde už oba na jaře hostovali. Útočník Jan Fiala, jenž strávil minulou sezonu v Karviné, by se mohl přesunout do Zlína. Křídelník Artur Dolžnikov zase řeší návrat z Androva stadionu zpátky domů do Litvy. A Olomouc výhledově pravděpodobně opustí také egyptský forvard Jásir Núr.
Zprávy ze dne 19. června 2026
Třetí posilou Zlína před novou sezonou je Ghaňan Frank Appiah. Třiadvacetiletý ofenzivní hráč, jenž minulých šest let hrál na Slovensku, podepsal na Letné tříletou smlouvu. „Frank je sice menší, ale zato velmi silný a dynamický hráč, který nejčastěji nastupuje pod hrotem nebo na křídle. Má slušná čísla. Umí se prosadit střelecky, ale i na gól přihrát,“ uvedl sportovní manažer Zlína Pavel Hoftych. Appiah naposledy hrál za Petržalku, které v minulé sezoně devíti brankami pomohl ke čtvrtému místu ve druhé lize. Předtím působil v Dunajské Stredě, Šamoríně, Liptovském Mikuláši a Podbrezové.
Muhamed Tijani odchází ze Slavie. Nigerijský útočník po uplynulé sezoně, kterou strávil na hostování v Sigmě a maďarském celku Nyiregyhaza, přestupuje do jiného maďarského klubu Újpest FC.
Fotbalisty Sparty posílil třiadvacetiletý maďarský brankář Krisztián Hegyi. Do klubu přestoupil z West Hamu, jehož byl kmenovým hráčem. Naposledy chytal za MTK Budapešť. Sparta o příchodu bývalého maďarského mládežnického reprezentanta informovala na svém webu. Hegyi odešel z Maďarska do Anglie již v 16 letech, od dubna 2019 působil v mládežnických strukturách West Hamu, jehož většinovým vlastníkem je aktuálně stejně jako v případě Sparty Daniel Křetínský. Více o novém gólmanovi Sparty čtěte ZDE >>>
Inter Milán prodloužil smlouvu s trenérem Cristianem Chivuem, který v uplynulé sezoně dovedl fotbalisty „Nerazzurri“ k titulu. Pětačtyřicetiletý rumunský kouč se klubu upsal do roku 2028.
Zprávy ze dne 18. června 2026
Tottenham po nevydařené sezoně získal z Brightonu nizozemského účastníka mistrovství světa Jana Paula van Heckeho. Spurs, za které hraje český brankář Antonín Kinský, za šestadvacetiletého stopera podle britských médií zaplatí 52 milionů liber (1,45 miliardy korun).
Liverpool získal z Osasuny španělského reprezentanta Víctora Muňoze, jenž je aktuálně na mistrovství světa. Anglický klub za rychlonohého křídelního hráče podle médií zaplatí 40 milionů eur (968 milionů korun).
Artis hlásí první posilu. Brněnský klub přivedl Adama Petráka. Odchovanec pražské Slavie se po čtyřech letech vrátil do rodného města, kde působil tři sezony v dresu Žižkova. Nyní se přesouvá na Moravu. „Moc se těším na tuhle změnu a výzvu. Sdílím stejné ambice jako Artis a chci stoupat vzhůru. Těším se i na město. Tramvaj vyměním za šalinu a všechno bude klapat,” řekl se po podpisu dvouleté smlouvy šestadvacetiletý talentovaný středopolař.
Na sociální síti se objevila zpráva, že Baník nabídl 1 milion eur za Jasona Noslina z Pardubic. Podle informací deníku Sport a iSportu ale k žádné nabídce doposud nedošlo, ostravský klub se zatím jen dotazoval.
Liberec potvrdil nového trenéra, který nahradil ve funkci Radoslava Kováče. Stal se jím pětačtyřicetiletý slovenský kouč Branislav Fodrek, který naposledy působil v Dunajské Stredě. „Je to pro mě obrovská výzva. Slovan Liberec je úspěšný klub s vysokými ambicemi. Já jsem také ambiciózní a s vedením jsme se na mnoha věcech shodli. Uděláme všechno pro to, aby klub dosáhl dalších úspěchů. Proto jsme sem přišli,“ uvedl Fodrek, jehož trenérský tým bude představen v nejbližší době.
Jak už web iSport s předstihem informoval, Hilmir Mikaelsson se stal první letní posilou Olomouce. Útočník islandské reprezentace do 21 let přestoupil ze Stavangeru a na Hané podepsal víceletou smlouvu. „Hilmir splňuje naše představy, věříme, že má atributy potřebné pro náročnou českou ligu. Na svou výšku je i dobře rychlostně vybavený, navíc je to typ hráče, kterého v našem týmu úplně nemáme. Proto jsem rád, že se nám podařilo ho přivést,“ řekl generální sportovní manažer klubu Pavel Hapal.
V šestnácti letech přestoupil do West Hamu. Byl velký talent. Fotbalový gólman Krisztián Hegyi (23) měl chytat v Premier League, doma v Maďarsku ho viděli jako budoucí reprezentační jedničku. Průlomu zatím nedosáhl, ale sny přetrvávají. Rodák z Budapešti dělá další odbočku v kariéře. Posílí Spartu, kde má zabojovat o místo v brance. „Hraje nohama, jak jen to jde,“ řekl maďarský novinář László Borsos pro deník Sport a web iSport. Více čtěte ZDE >>>
Jablonec posílil záložník Roman Horák. Jednadvacetiletý hráč přestoupil z pražské Sparty a podepsal víceletou smlouvu. Severočeši o tom informovali na webu. Horák strávil jaro na hostování ve Slovácku, do té doby hrál především za druholigový B-tým Sparty. V nejvyšší soutěži má bilanci 14 zápasů a jeden gól.
Podle informací iSportu je Olomouc blízko posile, kterou by se měl stát kamerunský obránce Stéphane Noumbissie z rezervy francouzského Lille. Devatenáctiletý levák dokáže zahrát jako bek i stoper, nahradit v Sigmě by měl Jiřího Slámu a Jakuba Elbela.
Ostravský Baník, který se ve čtvrtek odpoledne sejde k prvnímu tréninku v rámci letní přípravy, představil finální podobu realizačního týmu. Novému hlavnímu trenérovi Romanu Skuhravému budou pomáhat Lukáš Ďuriška, David Bernatík a Michal Papadopulos, o brankáře se budou starat i nadále Jan Laštůvka s Michalem Daňkem. Slezané zároveň představili hned tři kondiční trenéry, vrací se Jan Musil a Filip Saidl, přichází i Skuhravého syn David.
Viktoria Plzeň oficiálně oznámila příchod dvou důležitých lidí do struktur klubu. Výrazně posílila komerční úsek. Jeho šéfem se stal Ondřej Šnaidauf (39), který do klubu přináší bohaté zkušenosti z oblasti marketingu, sponzoringu a budování značek. Novým finančním ředitelem je Tomáš Balada (36). Oba v klubu začali oficiálně pracovat od začátku června.
Šnaidauf má nově na starosti rozvoj byznysových aktivit, strategický rozvoj marketingu i komerčních partnerství. Do Viktorie přichází z pozice Obchodního a marketingového ředitele Českého hokeje a s bohatými zkušenostmi z řízení komerčních aktivit. „Společně s kolegy máme za cíl budovat celý komerční úsek od komunikace, marketingu až po komerční a obchodní aktivity. Velmi se na tuto roli těším a věřím, že naše práce bude dobře viditelná a fanoušci ji ocení,“ řekl Šnaidauf pro klubový web.
Novým finančním ředitelem klubu je Tomáš Balada. Má zkušenosti z korporátní sféry i fotbalového prostředí. „Viktoria Plzeň patří mezi českou špičku a její značka je velmi výrazná i ve fotbalové Evropě. Mým cílem a úkolem je dohlížet na její finanční udržitelnosti i růst,“ uvedl Balada. Generální ředitel klubu Adolf Šádek novými lidmi posiluje klub na pozicích mimo hřiště. „Příchodem obou zkušených odborníků potvrzujeme, že je jedním z našich cílů budovat klub opravdu ve všech oblastech. Tedy nejen po sportovní, ale i ekonomické, obchodní a marketingové stránce,“ uvedl Šádek.
Slavia získala osmnáctiletého černohorského fotbalového záložníka Lazara Savoviče. Mládežnický reprezentant přišel z celku Budučnost Podgorica a podepsal v Edenu smlouvu do léta 2030, působení v klubu zahájí v druholigovém B-týmu. Savovič má na kontě 45 startů v nejvyšší černohorské soutěži, ve které nastřílel pět gólů. V reprezentaci do 21 let nastoupil čtyřikrát.
Agent brankáře Krizstiána Hegyiho se vyjádřil k možnému přestupu do Sparty, o kterém na začátku týdne informoval portál inFotbal. „Krisztián je momentálně v Maďarsku a individuálně se připravuje na příští sezonu. Co se týče Sparty, byla už několikrát zmiňována jako možnost pro Krisztiána. Bylo tomu tak pokaždé poslední tři sezony, a ani teď tomu není jinak. Víc prozatím nemůžu říct,“ uvedl Tibor Pataky ze společnosti Careers management group pro server Csakfoci.hu.
Pardubice mají další posilu do defenzivy. Z Dukly se na východ Čech stěhuje stoper Mouhamed Traoré. Levonohý střední obránce zaujal ve druhé polovině sezony, kdy se na Julisce stal stabilním členem základní sestavy. Po pádu do druhé ligy tak nyní 23letý obránce z Pobřeží Slonoviny mění dres a posílí mužstvo Jana Trousila.
Hradec Králové se před vstupem do kvalifikace Konferenční ligy dívá po posílení pravé strany zálohy. Po konci Martina Suchomela, který se má vrátit po zdařilém půlročním hostování zpátky do Sparty, se pustil do konkrétních jednání s Tomášem Wiesnerem. Více čtěte ZDE >>>