Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeň dotáhla příchod obránce, co Mikulenka a Liberec? A zůstane Krejčí?
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 1. září 2026
Arsenal opouští další ofenzivní hráč, do konce sezony bude v Dortmundu hostovat Ethan Nwaneri. Křídelník odehrál v mladém věku za Arsenal už 51 zápasů a dal deset gólů, pořád je nejmladším hráčem, který kdy za Arsenal nastoupil. V jarní části minulé sezony hostoval v Marseille. Součástí hostování není opce na přestup a úřadující mistři Premier League mají možnost si křídelníka v lednu stáhnout zpět do kádru.
Kolem Ladislava Krejčího panovala přes celé léto nejistota. Spekulovalo se o možném odchodu z Wolverhamptonu, a to ještě během úterý, tedy v závěrečný den přestupového období v top ligách. Už dřív se o něj zajímal Leeds, West Ham a naposledy údajně také Ipswich. Podle insidera Nathana Judaha už ale padlo rozhodnutí, že český reprezentant by měl zůstat v anglickém klubu, do něhož přestoupil před rokem.
Plzeň oznámila další posilu do defenzivy! Jak informoval Deník Sport a web iSport, Viktoria dotáhla přestup Tobiáše Pališčáka. Osmnáctiletý talentovaný stoper slovenské Žiliny a i přes zájem zahraničních klubů podepsal na západě Čech smlouvu na čtyři roky. Více o transferu mezi Žilinou a Plzní ZDE>>>
„Jde o mimořádný talent, který sledovala řada evropských klubů. I proto jsme rádi, že se nám podařilo Tobiáše přivést do Viktorky. Společně jsme si nastavili plán jeho dalšího rozvoje a chceme rozvíjet obrovský potenciál, který v sobě má,“ uvedl Martin Vozábal, sportovní ředitel klubu. „Je urostlý, rychlý, má dobré čtení hry. Věříme, že skvěle zapadne do našeho týmu,“ doplnil Vozábal.
Leeds dotahují příchod křídelníka Jeana Matteo Bahoyi. Francouz se má z Frankfurtu do Anglie stěhovat za zhruba 30 milionů eur, které Leeds zaplatí po konci ročního hostování, jak informují zahraniční média. Křídelník v posledních letech patřil mezi tahouny Frankfurtu, v minulé sezoně Bundesligy nastřílel tři góly a přidal čtyři asistence. Bahoya byl spojován i s možným přestupem do jiných celků Premier League, například Hull City nebo Sunderlandu.
Do Leverkusenu se po třech letech vrací Moussa Diaby. Sedmadvacetiletý křídelník přichází ze saúdskoarabského al-Ittihádu a v Bayeru podepsal pětiletou smlouvu. Klub, za který hraje český útočník Patrik Schick, přestupní částku nezveřejnil, podle médií činí zhruba 30 milionů eur (725 milionů korun). Bývalý hráč Paris St. Germain Diaby za Bayer nastupoval už v letech 2019 až 2023 a ve 173 soutěžních zápasech nastřílel 49 branek.
Blíží se další rekordní transfer na britských ostrovech? Manchester City se podle informací serveru The Athletic domluvil s Chelsea na přestupu Enza Fernandeze. Do Londýna by za Fernandeze mělo putovat 125 milionů liber, kluby už jsou na přestupu domluvené. Argentinec ještě musí podstoupit zdravotní prohlídku.
Podle informací iSportu leží na Andrově stadionu oficiální nabídka z Liberce na ofenzivního univerzála Matěje Mikulenku. Nejdříve poslal Slovan na začátku léta dokument ve výši 650 tisíc eur, což Sigma za svého odchovance odmítla. Nyní nabízejí Severočeši za českého reprezentanta do 21 let podle několika redakčních zdrojů 750 tisíc eur, tedy v přepočtu cca 18 milionů korun + bonusy. Olomoucké představy o Mikulenkovi jsou diametrálně odlišné, údajně i vzhledem k aktuálnímu vývoji trhu až dvojnásobné. Přestupní okno v tuzemsku končí 8. září.
Jak už dříve informoval iSport, 32letý středopolař Jakub Plšek skutečně posílil Duklu po svém působení v klubu MTK Budapešť. Záložník se vrací do české ligy po sedmi letech strávených v maďarské nejvyšší soutěži.
David Douděra finalizuje svůj přestup do MLS! Podle informací Deníku Sport a webu iSport už krajní obránce nebude figurovat v tréninkových jednotkách Slavie, měl by se totiž stát spoluhráčem Pavla Buchy v Cincinnati. Hráč ještě musí projít zdravotní prohlídkou, kluby už jsou ale na transferu domluvené.
Newcastle získal útočníka Matiase Fernandeze-Parda z Lille. Za jednadvacetiletého belgického fotbalistu podle médií anglický celek zaplatil 51,4 milionu liber (1,5 miliardy korun) a podepsal s ním dlouhodobou smlouvu.
Fernandez-Pardo v minulé sezoně za Lille odehrál 41 soutěžních zápasů a dal osm branek. Ve francouzské lize účastník letošního mistrovství světa klubů pomohl ke třetímu místu a účasti v Lize mistrů.
Další odchod ze Sparty. Ofenzivní hráč Dominik Hollý se vrací do Jablonce, kde bude hostovat do konce této sezony. Součástí dohody není opce na trvalý přestup.
Jak již v pondělí informoval iSport, nové angažmá se v Plzni řeší pro Sebastiana Boháče (24). Univerzál, který přišel v létě z Karviné, nemá po odchodu trenéra Martina Hyského a nástupu Radoslava Kováče pevné místo v kádru. Řeší se hostování na jiné adrese. Podle informací iSportu jsou ve hře Teplice, zájem má mít i Artis Brno.Server infotbal zmiňuje také Zbrojovku a Pardubice. Plzeň by se podle redakčních informací nebránila ani trvalému přestupu, pokud by zájemce zaplatil tolik, co Viktoria poslala za přestup Karviné. Hovoří se o částce okolo 720 000 eur (18 milionů korun).
Brazilský útočník Gabriel Jesus přestoupil z Arsenalu do Barcelony. Devětadvacetiletý hráč podepsal smlouvu na tři roky, uvedl katalánský velkoklub na svém webu. Podle médií obdrží Arsenal za hráče deset milionů eur (241 milionů korun). Gabriel Jesus odehrál v Arsenalu čtyři sezony a letos mu pomohl k zisku ligového titulu a do finále Ligy mistrů. Předtím nastupoval za Manchester City, s nímž vyhrál anglickou ligu čtyřikrát a rovněž s ním byl ve finále Ligy mistrů.
Blíží se to. Každou hodinou. Přestup Fabrice-Alana Do Marcolinaz Ústí nad Labem do nejvyšší soutěže je na spadnutí. Nabídky jsou, připravený kufr bankovek na střelce z Gabonu rovněž. Jde primárně o peníze, jak jinak. „Nejsme otloukánci,“ usměje se Jakub Dobiaš, sportovní manažer aktuálního lídra druhé ligy. Vysází víc Hradec Králové, Pardubice či Jablonec? Více čtěte ZDE >>>
Aston Villa, která bude soupeřem Slavie v Lize mistrů, získala osmnáctiletého senegalského reprezentanta Ibrahima Mbayeho z Paris Saint-Germain. O přestupu informovaly oba kluby. Podle BBC anglický klub za talentovaného křídelníka zaplatí 47 milionů liber (asi 1,3 miliardy korun).
Velký zvrat? Antonín Barák by nakonec s více než měsíčním zpožděním měl přece jen zamířit z Fiorentiny do APOELu Nikósie. Podle webu TMW je jednatřicetiletý kreativní záložník připraven podepsat na Kypru dvouletou smlouvu. APOEL přitom v červenci na sociálních sítích oznámil, že se obě strany dohodly na ukončení jednání o přestupu.
Barák působí v Itálii od roku 2017, kdy přišel ze Slavie do Udine. Hrál i za Lecce a Veronu. Naposledy hostoval ve druhé lize v Sampdorii Janov. Do APOELu měl zamířit v létě po absolvování zdravotní prohlídky, z přestupu ale na poslední chvíli sešlo. TMW uvedl, že jednání na první pokus ztroskotalo kvůli administrativním a finančním problémům. Nyní však podle webu nastal obrat a klub se s hráčem dohodl.
Německý reprezentant Nick Woltemade odchází z Newcastlu United do Juventusu. Italský klub podle BBC zaplatí za roční hostování čtyřiadvacetiletého útočníka 3,5 milionu liber (přes 98 milionů korun). Woltemade přišel do Newcastlu před rokem ze Stuttgartu za 65 milionů liber (1,8 miliardy korun) poté, co byl nejlepším střelcem mistrovství Evropy hráčů do 21 let na Slovensku, kde Německu pomohl ke stříbru. Za anglický klub dosud odehrál 53 zápasů a dal 11 gólů.
Chorvatský reprezentant Duje Čaleta-Car se dohodl v Lyonu na ukončení smlouvy. Informoval o tom francouzský klub. Spoluhráč Pavla Šulce, jenž minulou sezonu strávil na hostování ve španělské lize v San Sebastianu, zamíří do Itálie. Devětadvacetiletý obránce bude hrát za Sassuolo, které ho už na svém webu přivítalo jako novou posilu.
Slovinský záložník Rok Štorman po roce a půl mění dres. Z MFK Karviná odchází na hostování s opcí do belgického KV Kortrijk, aktuálně posledního týmu Jupiler Pro League. Za Karvinou Štorman odehrál 34 ligových zápasů, vstřelil pět branek a přidal jednu asistenci. S klubem navíc získal MOL Cup.