Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeň loví útočníka z Itálie, Baník podepsal zraněnou oporu
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 17. prosince 2025
Daniel Holzer prodloužil smlouvu v Ostravě. Třicetiletý levý krajní hráč podepsal kontrakt do léta 2028. Baník to uvedl na svém webu. Holzer se aktuálně zotavuje po artroskopii kolena, ale na začátek zimní přípravy už by měl být stoprocentně připraven. "Je typem hráče, jaké v mužstvu vedle těch mladých a perspektivních rozhodně potřebujeme. Je zkušený, má odpovídající, tedy nadstandardní kvalitu. Je to hráč s výborným charakterem a s velmi úzkým vztahem k Baníku. Na hřišti pravidelně dokazuje, že má týmu stále co dát a že mu na Baníku záleží," uvedl šéf sportovního úseku klubu Luděk Mikloško.
Slovácko se dohodlo na podmínkách nové smlouvy s Michalem Trávníkem. Kapitán týmu dnes prodloužil kontrakt do léta 2029. Střední záložník je odchovancem mládežnické akademie Slovácka. Jednatřicetiletý Trávník působil také v Jablonci a ve Spartě. V lize odehrál 319 zápasů (z toho 161 v dresu Slovácka), ve kterých zaznamenal 24 branek a 43 asistencí.
„Slovácko je pro mě domácí klub. Vyrostl jsem tady, pak sice přestoupil, ale následně se vrátil domů na Slovácko. Vždycky jsem se tady cítil jako doma a o to větší radost mám, že můžeme pokračovat dál. Závěr podzimu mi navíc dodal nový impulz. O to víc se těším na další společnou cestu,“ řekl Trávník.
Měsíc pozoroval hráče při tréninku a ve čtyřech zápasech. Romanovi Skuhravému to stačilo, aby měl jasno, s kým chce dál ve Slovácku spolupracovat a kdo dostane svolení k odchodu. Do druhé skupiny můžou překvapivě patřit všichni tři útočníci.
Plzeňská Viktoria v předvánočním týdnu intenzivně pracuje na posilách. Oficiálně bude brzy oznámený příchod stopera z Karviné Dávida Krčíka (26), Sport informoval také o zájmu o dalšího hráče z Karviné Emmanuela Ayaosiho (21). Nigerijský křídelník podle informací Sportu údajně projevil zájem obnovit spolupráci s Martinem Hyským, což má upřednostňovat i před možným lasem ze Slavie. Zbývá, aby se dohodly oba kluby.
Plzeň kouká i po hrotovém útočníkovi. Server inFotbal přišel s informací se zájmem o Daniela Filu (23), aktuálně útočníka druholigových Benátek, který před odchodem do Itálie působil ve Slavii. Možná jednání potvrzují i zdroje Sportu. O Filu stála Plzeň už v minulosti, transfer ale zatrhla Slavia a nakonec hráč zamířil na Apeninský poloostrov. Získat Filu by Plzeň mohlo stát 4-5 milionů eur (až 125 milionů korun). Někdejší útočník české jednadvacítky zasáhl na podzim do 14 zápasů a vstřelil dvě branky.
Robert Lewandowski jednal s klubem Chicago Fire o případném přestupu do Major League Soccer. Podle zdrojů webu BBC Sport je sedmatřicetiletý útočník Barcelony transferu otevřený a jeho plat by pravděpodobně neměl být problémem. Kanonýr zvažuje i další nabídky. Varšavskému rodákovi na konci sezony končí smlouva na Camp Nou a Chicago ho hodlá angažovat od léta. Lewandowski však stále má i další možnosti, mezi něž patří setrvání v Barceloně nebo odchod do saúdskoarabské Pro League. Přestup do MLS je podle BBC velmi pravděpodobný.
V Ostravě je to veřejné téma, v Olomouci hojně rozebíraná záležitost, zato v Hradci Králové, kde podobná úvaha proběhla mezi fanoušky, se nic dít nebude. David Horejš zůstane trenérem Votroků i pro jaro, noví majitelé věří jeho cestě, ostatně elitní šestka není po sedmém místu v minulém ročníku daleko. V lize však mohou přijít trenérské změny, jichž se během podzimu událo pět. Které týmy mohou mít nové šéfy čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 16. prosince 2025
Je nejvyšší čas, aby Baník sháněl posily – a zejména do ofenzivy, neboť pouhých 12 vstřelených gólů je šílený počin. Podle informací iSportu sondují Slezané situaci kolem zkušeného útočníka, právě zejména o hotové typy rovnou do základní sestavy na Bazalech budou přes zimu stát. O koho jde a jaká je situace čtěte ZDE>>>
Akce se táhla, i když náznaky o jejím uskutečnění se objevily už na konci listopadu. Hradec Králové, konkrétněji řečeno jeho noví majitelé v čele s dvojicí Ivo Ulich, Ondřej Tomek, měli v plánu do klubu přivést protřelého fotbalového manažera. Je jím Petr Pojezný. Více čtěte ZDE>>>
Michal Bílek, kapitán Teplic, prodloužil s klubem smlouvu. Severočeský celek o tom informoval na svém webu, délku kontraktu ale neuvedl. Osmadvacetiletý záložník je s šesti brankami nejlepším střelcem mužstva po podzimní části první ligy. „Michal je jednou z opor našeho týmu, proto pro nás bylo prioritou domluvit se na prodloužení smlouvy, což se podařilo a bude i nadále důležitou součástí našeho týmu,“ prohlásil sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.
První zimní posilou Baníku se dnes stal Filip Šancl. Dvacetiletý ofenzivní záložník do Ostravy přestoupil ze Slavie Praha a na Bazalech podepsal smlouvu na tři a půl roku. Baník jeho příchod avizoval už v září, kdy se dohodl se Slavií na podmínkách v rámci transferu Erika Prekopa. Protože Šancl už byl tou dobou na hostování v Pardubicích, formálně se přestup odehrál až nyní po skončení podzimní části sezony.
„Filipovy schopnosti máme dobře zmapované, k jeho přednostem určitě patří kreativita a zakončení. Měli jsme ho na seznamu nějakou dobu, je to kluk s velkou perspektivou a jsme rádi, že k nám přichází,“ uvedl v prohlášení šéf sportovního úseku Baníku Luděk Mikloško. „Současně víme, že jaro bude velice náročné a pro boj ve spodní části tabulky budeme potřebovat i zkušenější a odolné hráče, kteří už mají něco za sebou, a ví, co takové zápasy obnášejí. Na trhu se proto hodně díváme i po této cílové skupině,“ řekl Mikloško.
Ladění kádru tradičně začínají velmi brzy v Plzni. Jedním z cílů může být podle informací iSportu zajímavé jméno z Bohemians – Adam Kadlec (22). Mladému obránci končí v létě smlouva, nějakou dobu už se řešil jeho přesun do Liberce. Více čtěte ZDE>>>
Záložník Aaron Ramsey po pěti měsících skončil v mexickém klubu Pumas UNAM. Kapitán velšské reprezentace na sociálních sítích oznámil, že s ním vedení rozvázalo smlouvu. Čtyřiatřicetiletý Ramsey přišel do Mexika v červenci, ale za Pumas odehrál jen šest soutěžních zápasů. Víc mu nedovolila zranění a další utkání zmeškal i kvůli hledání svého ztraceného psa.
Velmi úspěšný podzim v Karviné s sebou nese značný zájem o jednotlivé hráče. České top kluby klíčové opory podrobně monitorují a chystají se rychle jednat. Podle informací Sportu může odejít až šest důležitých hráčů. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 15. prosince 2025
Pardubicím se povedl se nástup kouče Jana Trousila, k optimismu vede fanoušky i nový sportovní úsek v čele s Jiřím Bílkem. A v zimě očekávejte na přestupovém trhu velké věci! Vrátí se Michal Hlavatý? Více čtěte ZDE>>>
Slavia Praha mění vedení sportovního úseku, novým sportovním ředitelem je Přemysl Kovář a sportovně-technickým ředitelem Jakub Mareš. Oba nahradí dosavadního sportovního ředitele Jiřího Bílka, který v sobotu „přestoupil“ do Pardubic. Více čtěte ZDE >>>
Podle informací webu iSport má Jablonec zájem o Ebrimu Singhateha z Karviné, která má v tabulce jen o tři body méně. Byť se předpokládalo, že dvaadvacetiletého Gambijce si bude chtít s sebou přivést trenér Martin Hyský do Plzně, protože s ním úspěšně spolupracoval jak v Karviné, tak Vlašimi, v současnosti jeví nejsilnější interes Severočeši. Redakci to potvrdilo několik na sobě nezávislých zdrojů z obou koutů republiky.
Singhatehovi končí ve Slezsku smlouva v červnu 2026, takže už v lednu, tedy za pár dní, může podepsat beztrestně kontrakt jinde s platností od července. Dá se však předpokládat, že Jablonec bude chtít posílit kádr už nyní, i proto že se Antonín Růsek vrací z hostování zpátky do Olomouce. Navíc kouč Luboš Kozel s Afričany pracovat umí, ožili pod ním Lamin Jawo s Alexisem Aléguém, dařilo se dřív i Bienvenuemu Kanakimanovi.
Ofenzivní univerzál na podzim v lize dvakrát skóroval, přidal tři asistence, po dobrém startu do sezony Singhateha kontaktovaly i kluby ze zahraničí. Čelil námluvám z belgického Beerschotu, amerického Houstonu či ukrajinského Kolosu, teď se kromě Jablonce zajímají i celky z Ukrajiny znovu.
Litevský fotbalový reprezentant do 21 let Nojus Audinis prodloužil smlouvu v Teplicích. Severočeský klub o tom informoval na webu, délku kontraktu neuvedl.
Novým koučem Prostějova se stal pětačtyřicetiletý Jan Podolák, který dřív působil ve Spartě, Žilině, Kroměříži či Dukle. Ve funkci po necelém roce nahrazuje odvolaného Jozefa Webera. Druholigový klub je se 16 body na dvanáctém místě tabulky.
Zprávy ze dne 14. prosince 2025
Už je to prý jisté. Zlín potvrdí v příštích dnech návrat Jakuba Jugase (33) z polské Crakovie Krakov, o čemž už server iSport nedávno referoval. Jednání se vedla několik měsíců. „Je to lídr kabiny, bereme ho jako skvělého fotbalistu,“ vzkázal kouč Bronislav Červenka po vítězné partii s Olomoucí. „Pracuje se na tom, věřím, že to vyjde,“ doplnil k jeho příchodu.
Zkušený stoper v Polsku po čtyřech letech končí, půl roku před vypršením smlouvy. V Crakovii ztratil místo v sestavě, na podzim neodehrál ani minutu. Zlín však po něm bez váhání skočí a Jugas oblékne znovu dres klubu, v němž vyrostl. Odcházel z něj v roce 2017 do Slavie. „Kuba je kluk, který k regionu a k týmu patří. Věřím, že přinese nejen kvalitu, ale i charakter, který potřebujeme,“ uvedl trenér Červenka. „Budu rád, když jednání dojdou do zdárného konce.“ Podle informací iSportu by to tak být mělo….
Změní karvinský Emmanuel Ayaosi v zimě působiště? Podle novináře Luďka Mádla o něj mají velký zájem Slavia i Plzeň. Jednadvacetiletý Nigerijec má za podzim v Chance Lize bilanci 4+3. Co říká o možných odchodech trenér Karviné Marek Jarolím, čtěte ZDE>>>