Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeňský hrdina se stěhuje do Pardubic, Barák opouští Itálii
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 4. září 2026
Dávid Krčík opouští Plzeň a přestupuje do Pardubic. Sedmadvacetiletý slovenský obránce, který Viktorii pomohl gólem v prodloužení k postupu do Evropské ligy opouští klub po zhruba devíti měsicích. V Pardubicích podepsal smlouvu na čtyři roky.
Bývalý český reprezentant Antonín Barák přestoupil z italské Fiorentiny do klubu APOEL Nikósie. Podle kyperských zdrojů podepsal s novým klubem dvouletý kontrakt.
Barák opouští Itálii po devíti letech od příchodu do Udine z pražské Slavie. Vedle Fiorentiny hrál na Apeninském poloostrově i za Lecce, Veronu a naposledy za druholigovou Sampdorii Janov. V předminulé sezoně hostoval v turecké Kasimpase.
APOEL o Baráka usiloval delší dobu, na konci července se zdálo, že z přestupu sejde. Záložník sice absolvoval zdravotní prohlídku, kluby se ale tehdy nedohodly na podmínkách transferu. Společnou řeč našly až na konci přestupového období.
Podle informací serveru iSport shání Baník intenzivně posilu na kraj hřiště, může za to vážné zranění Vlasije Sinjavského, který si v zápase s Olomoucí (1:0) přetrhl přední zkřížený vaz v koleni a v této sezoně tak dohrál. Kouč Roman Skuhravý má na pozice wingbeků k dispozici Abdullahiho Beweneho, Daniela Holzera a Matúše Kmeťe, nicméně realizační tým se sportovním úsekem si vyhodnotili, že ještě jeden „kus“ by se hodil.
Jedním z hráčů, kolem kterých Ostrava sondovala situaci, byl Filip Slavíček ze Sigmy. Redakční zdroje se však shodují na tom, že Hanáci ho na Bazaly nechtějí pouštět, navíc je třiadvacetiletý univerzál opět zraněný. V minulé sezoně odehrál Slavíček čtyřiadvacet prvoligových utkání, v tomto ročníku ještě nenastoupil. Baník tak musí řešit jiné jméno, přestupní období v Česku končí v úterý 8. září.
Česká Lípa přivedla hráče z rumunské ligy. Na sever zamířil bosenský stoper Riad Šuta (24), který hrál naposledy v Botosani.
Zprávy ze dne 3. září 2026
Brazilský útočník Gabriel Martinelli po sedmi letech opustil Arsenal a přestoupil do al-Hilálu. Podle médií celek ze Saúdské Arábie za pětadvacetiletého fotbalistu zaplatil 60 milionů liber (1,7 miliardy korun).
Španělský obránce Marcos Llorente z Atlétika Madrid ukončil reprezentační kariéru. Jednatřicetiletý fotbalista, který v létě pomohl národnímu týmu k triumfu na mistrovství světa, to oznámil na instagramu. „Vím, že to hodně lidí nepochopí, a kdybych se na to koukal jako oni zvenčí, tak bych asi taky nechápal, ale je to osobní rozhodnutí. Velmi dlouho jsem nad ním přemýšlel a hlavně to všechno vychází ze srdce,“ přidal Llorente.
Druholigová Kroměříž má nového trenéra. Po svém konci na Žižkově má nové angažmá kouč Jindřich Tichai. „Jindřichovi přejeme v jeho nové roli hodně úspěchů, energie a především co nejvíce vítězných zápasů,“ uvedla Kroměříž na svém webu.
Tomáš Čvančara se po třech letech vrací do české fotbalové ligy. Z Borussie Mönchengladbach bude bývalý reprezentant do konce sezony hostovat v Hradci Králové. „Tomášovým příchodem získáváme hráče s výraznou kvalitou a zkušenostmi z velkých zápasů. Věříme, že nám pomůže posunout tým zase o kus dál, a že v Hradci bude pravidelně potvrzovat svůj potenciál,“ řekl sportovní ředitel Petr Pojezný.
„Jsem moc rád, že se můžu připojit k týmu, a že mi Hradec podal pomocnou ruku. Jsem za to moc vděčný. Myslím si, že teď mohu klubu také pomoci, protože jsem se chtěl vrátit domů. Věřím, že společně můžeme dosáhnout pěkných úspěchů,“ uvedl Čvančara po příchodu do ambiciózního klubu, který neuspěl v kvalifikaci Konferenční ligy. V domácí soutěži je Hradec Králové desátý.
Olympiakos nadále utrácí. Po rekordním transferu Gustava Puerty z Nottinghamu znovu lovil v Premier League. Teď přivedl z Aston Villy jamajského křídelníka Leona Baileyho. Devětadvacetiletý reprezentant podepsal v Aténách smlouvu do června 2029 a po pěti letech tak opouští anglický klub, se kterým v minulé sezoně slavil triumf v Evropské lize. Rodák z Kingstonu začínal v Evropě v belgickém Genku, odkud se v lednu 2017 přesunul do Bayeru Leverkusen. Právě v Německu na sebe výrazně upozornil a během čtyř let nasbíral 156 soutěžních startů, 39 gólů a 25 asistencí. V roce 2021 si jeho výkony vysloužily přestup do Aston Villy. Část sezony 2025/26 strávil na hostování v AS Řím, kde nastoupil do 11 utkání, než se v lednu vrátil do Birminghamu
Viktoria Žižkov oznámila návrat Petra Mareše (35). Zkušený obránce znovu oblékne dres pražského celku po dlouhých dvanácti letech. Naposledy působil ve Zbrojovce Brno, s níž se po půl roce rozešel a do nejvyšší soutěže nezasáhl. Pražané reagují na katastrofální vstup do sezony, nedávno představili i Filipa Novotného z Ústí.
Druholigový Prostějov reaguje na nepříliš povedený start do sezony, ve kterém z úvodních šesti kol nasbíral jen pět bodů. Podle informací iSportu míří do kádru trenéra Bohuslava Pilného třiadvacetiletý stoper Lukáš Endl z Karviné a dvaadvacetiletý záložník David Bauer z Chrudimi. Prvně jmenovaný se ve Slezsku nedokázal pod koučem Romanem Westem prosadit do základní sestavy a jen paběrkoval po pár minutách, druhý chce po sestupu do ČFL zase nakopnout kariéru v profesionální soutěži. Debutovat v dresu Hanáků by oba mohli již v pátečním domácím utkání s Táborskem.
Zprávy ze dne 2. září 2026
David Douděra přestoupil z pražské Slavie do týmu zámořské MLS FC Cincinnati, kde již působí další český reprezentant Pavel Bucha. Informovaly o tom oba kluby. Douděra byl spolu s Tomášem Chorým po květnovém nedohraném derby se Spartou vyřazen z kádru Slavie. Oba se pak zúčastnili letního mistrovství světa v Severní Americe. Zatímco Chorý se po zásahu majitele Slavie Pavla Tykače vrátil před startem nového ročníku do týmu, Douděra zůstal mimo.
Sahmkou Camara odchází ze Slavie. Jak informoval deník Sport a web iSport, o 23letého hráče projevil zájem Slovan Bratislava, účastník hlavní fáze Ligy mistrů. Oba kluby spolu jednaly v úterý večer a nakonec se dohodly. Třiadvacetiletý francouzský obránce míří na roční hostování bez opce do Slovanu. Slavia má právo si hráče v zimní přestávce stáhnout zpět.
Tomáš Čvančara by se mohl podle reportéra německé verze Sky Sport Floriana Plettenberga přesunou na roční hostování do Hradce Králové. Je pravda, že Východočeši stále shánějí útočníka, protože jim nevyšel záměr s příchodem Bělorusa Hermana Barkouskiho, který má podle všeho neřešitelný problém se získáním pracovního povolení. Více čtěte ZDE>>>
Rychlost, konstruktivní rozehrávka a kvalitní levá noha. Léo Borges, pětadvacetiletý Brazilec z polského Pogoň Štětín, tohle splňuje a proto si jej vyhlédla Sigma Olomouc. Na konci ročníku mu končí v Polsku smlouva a Sigma chce zareagovat na nové zranění v kádru. Více o možné přestupu ZDE>>>
Na trase mezi Plzní a Prahou je zase živo. V první řadě jde o Tomáše Chorého. Vedení Viktorie by rádo ztraceného (zlo)syna získalo zpět do kádru. A to nejlépe okamžitě. Celý příběh je však poměrně složitý. Zásadní roli v něm hraje Jaroslav Tvrdík. Deník Sport popisuje zákoutí zamýšlené transakce i uvažování klíčových aktérů. Reprezentační útočník navíc není jediný, o koho se jedná. I Slavia má zálusk na jednu z plzeňských opor. VÍCE ZDE>>>
Liberec potvrdil 21letého útočníka Eneje Marsetiče, který přichází ze slovinského celku NK Brinje Grosuplje. S klubem podepsal smlouvu až do léta 2031. Marsetič, který se narodil 4. prosince 2004, je odchovancem FC Koper. Už v dorosteneckém věku zamířil do Itálie, kde působil v akademii Parmy. Za její tým do 18 let nastoupil do více než třiceti soutěžních utkání a vstřelil tři góly. Do seniorského týmu Parmy se však nikdy neprobojoval. „Byl jsem dost překvapený, že o mě Slovan projevil zájem, protože jsem v první slovinské lize odehrál teprve sedm zápasů. Všechno se seběhlo hodně rychle a nemohl jsem tomu uvěřit. Slovan je kvalitní a ambiciózní klub s velkou tradicí a třemi tituly. Pro mě je to opravdu velká věc,“ řekl hráč po svém příchodu na sever Čech.
Moise Kean mění v Serii A opět dres a bude hrát za Como. Šestadvacetiletý italský útočník bude v lombardském klubu hostovat z Fiorentiny, součástí dohody je povinnost později hráče odkoupit. Podle médií bude transfer stát i s případnými bonusy 40 milionů eur (968 milionů korun).
Kean změnil v Itálii působiště po dvou letech. Do Fiorentiny přestoupil předloni v létě z Juventusu, s kterým třikrát slavil ligový titul. V Serii A nastupoval také za Veronu a celkem odehrál v nejvyšší domácí soutěži 173 zápasů a vstřelil 49 branek. Zahrál si i za PSG nebo Everton