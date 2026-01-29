Předplatné

Fotbalové přestupy ONLINE: Pohyby ve Spartě. Gólman do Boleslavi, příchod beka z Anglie

Sledujte nejnovější informace o fotbalových přestupech a spekulacích
Fotbal

Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.

Zprávy ze dne 29. ledna 2026

Chance Liga
29. ledna 2026 · 18:06

Dřívější informace iSportu se potvrdily. Fotbalisty Sparty posiluje pravý obránce Oliver SonneBurnley. Pětadvacetiletý rodák z Dánska, který ovšem reprezentuje Peru, přichází z Premier League na hostování do konce probíhající sezony. „Přivádíme hráče, který splňuje naše nároky na intenzitu, dynamiku a odvahu v ofenzivě. Zároveň je velmi disciplinovaný směrem dozadu,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Rosický pro klubový web. VÍCE čtěte ZDE>>>

 

Chance Liga
29. ledna 2026 · 14:36

Gólman Vojtěch Vorel bude v jarní části sezony hostovat ze Sparty v Mladé Boleslavi. Kluby o tom informovaly na svých webech. Devětadvacetiletý hráč už za středočeský tým odchytal dva přípravné zápasy. Vorel během loňského jara hostoval v Pardubicích, jimž v baráži s Chrudimí pomohl udržet nejvyšší soutěž. Po návratu do Sparty se celý podzim připravoval individuálně mimo letenský tým. V Mladé Boleslavi se pokusí nahradit Aleše Mandouse, který ukončil hostování ze Slavie a poté přestoupil do Pardubic.

Chance Liga
29. ledna 2026 · 12:27

Kromě již několikrát zmiňovaných sedmi akvizic do olomouckého áčka by podle informací deníku Sport měl posílit i třetiligový B-tým Sigmy, a to perspektivním Slovákem. Do kádru kouče Romana Westa míří osmnáctiletý brankář Adrián Malovec z italského Cremonese, mládežnický reprezentant by v případě nouze mohl chytat i za dorosteneckou devatenáctku. Rezerva Hanáků je v tabulce MSFL na pátém místě, na vedoucí Třinec ztrácí devět bodů. Jak na začátku ledna přiznal trenér Tomáš Janotka, postup by byl fajn, ale vzhledem ke ztrátě nejde letos o absolutní prioritu. I proto odešli Adam Dohnálek, Denis Kramář a Václav Zahradníček hostovat do druholigového Prostějova.

Chance Liga
29. ledna 2026 · 10:20

Olomouc ještě pořád hledá hráče do útoku, zužování kádru bude podle informací z tiskové konference pokračovat.

Chance Liga
29. ledna 2026 · 08:20

Na setkání s ostravskými fanoušky majitel Baníku Václav Brabec popsal některé aktuality týkající se kádru. „Na Almásiho přišla nabídka, ale odmítli jsme,“ poodkryl miliardář situaci kolem slovenského útočníka, který zůstane v kádru. Naopak brankář Dominik Holec je v béčku. „Řeší osobní problémy, nerad bych je rozvíjel,“ řekl.

 

Co se týče stopera Pabla Ortíze, chválil ho Slezanům bývalý spoluhráč z Houstonu Ondřej Lingr. „Bohužel má handicap v soubojích,“ uznal boss. „A Kante? Měl být jinde. Když jsme po kontrole v nemocnici věděli, že je zranění Sinjavského blbé, zavolal jsem Jaroslavu Tvrdíkovi, že potřebuji pomoci. On mi odepsal, že ten klub ruší a je rád, že mi může pomoct. Druhý den seděl Kanté ve vlaku do Ostravy,“ podotkl Brabec.

Chance Liga
29. ledna 2026 · 08:00

V létě zhruba 100 milionů za Ghaliho a Berana, v zimě dalších cca 225 milionů za hráče jako Šturm, Sejk, Baráth nebo Krivak. „Sledujeme něco výjimečného i na současné poměry v českém fotbale,“ říká v novém díle pořadu iSkaut o fotbalových posilách olomoucké Sigmy redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica.

Posily Sigmy: extrémní driblér, klíč k Beranovi i prospekty. Trenérsky růst bude muset i Janotka • v=4&#38;isport.cz

Zprávy ze dne 28. ledna 2026

Chance Liga
28. ledna 2026 · 21:36

Jaká je aktuální situace ohledně návratu Ondřeje Zmrzlého do Olomouce?

Bundesliga
28. ledna 2026 · 19:32

Adama Hložka, českého reprezentanta, se údajně zajímalo v tomto přestupovém období hned několik klubů. Informoval o tom německý novinář Florian Plettenberg s tím, že Hoffenheim nehodlá 23letého ofenzivního hráče pustit. „Pokud se nestane nic mimořádného,“ dodal v příspěvku na sociální síti X. Hložek přestoupil do Hoffenheimu v létě 2024 za částku kolem 18 milionů eur, od té doby naskočil do 40 soutěžních zápasů a vstřelil 11 gólů. Smlouvu má platnou do roku 2029.

Premier League
28. ledna 2026 · 19:22

Nepovedené angažmá bývalého reprezentanta Raheema Sterlinga v Chelsea je u konce. Londýnský klub oznámil, že se dohodl s jednatřicetiletým útočníkem na ukončení spolupráce, a to rok a půl před vypršením smlouvy. Sterling už s týmem netrénoval, minulou sezonu strávil na hostování v Arsenalu. Více čtěte ZDE >>>

Premier League
28. ledna 2026 · 18:35

Brazilský záložník Lucas Paquetá přestoupil z West Hamu do Flamenga, kde už hrál před svým odchodem do Evropy. Tradiční klub z Ria de Janeiro za osmadvacetiletého reprezentanta zaplatil 42 milionů eur (miliardu korun), což je nový jihoamerický rekord. Uvedla to agentura SID.

Serie A
28. ledna 2026 · 17:23

Podle vlivného insidera a novináře Fabrizia Romana by se český reprezentant do 21 let Yannick Eduardo měl stěhovat do Itálie. Rodák z Kadaně, jenž patří Lipsku, dosud hostoval v druholigovém nizozemském Dordrechtu. Čerstvě se o jeho služby přihlásilo Udine ze Serie A, jednání byla zahájena. O útočníka se nedávno zajímala i Plzeň. 

Chance Liga
28. ledna 2026 · 16:34

Pohyb v sestavě hlásí Dukla Praha. Klub z Julisky posílil jednadvacetiletý záložník Dantaye Gilbert, jenž reprezentuje Trinidad a Tobago. Naposledy působil v maďarském celku Nyíregyháza Spartacus. Naopak to vypadá, že jsou v pražském klubu sečteny dny kapitána Jana Peterky. Podle informací iDnes.cz by se po pěti letech měl vrátit do druholigového Ústí nad Labem. 35letý záložník by v novém působišti měl údajně také vypomáhat i v rámci hráčského managementu. Do Dukly z Ústí zamířil v roce 2021 a pražskému týmu pomohl k postupu do první ligy. V nejvyšší soutěži dosud odehrál ve dvou sezonách 43 zápasů, v nichž zaznamenal dva góly. 

Druhá liga
28. ledna 2026 · 13:16

Další zimní posilou Zbrojovky se stal třiadvacetiletý stoper a odchovanec Partizanu Bělehrad Alex Markovič. Do Brna přichází ze slovenské Podbrezové. Je zvyklý nastupovat nejen na pozici stopera, ale na Slovensku se objevoval i na levém kraji defenzivy. Zároveň je schopen alternovat na pravé straně či na postu defenzivního záložníka.

 

„Od Alexe Markoviče si slibujeme, že zvýší konkurenci v defenzivě. Mezi jeho velké přednosti patří rychlost a obratnost. Dále vyniká kvalitní prací s míčem a přesnou rozehrávkou. Vzhledem k nízkému věku hráče jde o dlouhodobé a koncepční rozhodnutí,“ uvedl sportovní ředitel Zbrojovky Martin Jiránek

 

Premier League
28. ledna 2026 · 13:04

Tomáš Souček má ve West Hamu nového spoluhráče. Do kádru aktuálně osmnáctého celku Premier League přichází třicetiletý španělský křídelník Adama Traoré, který dosud působil v jiném londýnském klubu, Fulhamu. 

Chance Liga
28. ledna 2026 · 12:18

Slovácko si před startem jarní části pojistilo dalšího klíčového hráče. S klubem z Uherského Hradiště prodloužil smlouvu záložník Marek Havlík. V aktuálně posledním týmu Chance Ligy se upsal do léta 2029.

Zprávy ze dne 27. ledna 2026

Chance Liga
27. ledna 2026 · 19:32

Defenzivu zpevňuje také Karviná. Už na soustředění v Turecku se ke klubu připojil ukrajinský obránce Jevgenij Skyba (22) z Černomorce Oděsa. V klubu ze Slezska podepsal dlouhodobou smlouvu, má ale na čem pracovat. „Je před ním dost práce, aby se dostal na požadovanou úroveň. Přeji si, aby zůstal zdravý a poctivě trénoval. Pak půjde nahoru, protože parametry má. V zápase s Novim Pazarem předvedl dobré věci," řekl trenér Marek Jarolím pro klubový web.

 

Chance Liga
27. ledna 2026 · 19:20

Baníku vítají posilu do obrany. Z Dunajské Stredy přestupuje do Ostravy kolumbijský stoper Pablo Ortiz. Pětadvacetiletý střední bek, který dříve působil v Pardubicích, se v klubu dohodl na smlouvě do roku 2029. Minulý rok si zahrál americkou MLS v dresu Houstonu.

Chance Liga
27. ledna 2026 · 16:45

Dřívější informace iSportu se potvrdily. Sparta posílá Romana Horáka pro jarní část sezony na hostování do Slovácka. Dvacetiletý záložník se do Uherského Hradiště přesouvá po absolvování zimního soustředění Pražanů v Marbelle.

Chance Liga
27. ledna 2026 · 12:49

Přichází reakce na odchod Angela Preciada a zranění Martina Suchomela. Fotbalová Sparta má řešit příchod pravého obránce Olivera Sonneho, který momentálně hraje za prvoligový anglický celek Burnley. Informoval o tom dánský deník Tipsbladet s tím, že jde o půlroční hostování a 25letý hráč ve čtvrtek podstoupí lékařskou prohlídku přímo v Praze. Více čtěte ZDE>>>

Chance Liga
27. ledna 2026 · 12:00

Slavia si s předstihem začala zavazovat hráče pro příští sezonu. A z Karviné si vybrala duo, o které se silně zajímala Plzeň. Více čtěte ZDE >>>

