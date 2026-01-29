Fotbalové přestupy ONLINE: Pohyby ve Spartě. Gólman do Boleslavi, příchod beka z Anglie
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 29. ledna 2026
Dřívější informace iSportu se potvrdily. Fotbalisty Sparty posiluje pravý obránce Oliver Sonne z Burnley. Pětadvacetiletý rodák z Dánska, který ovšem reprezentuje Peru, přichází z Premier League na hostování do konce probíhající sezony. „Přivádíme hráče, který splňuje naše nároky na intenzitu, dynamiku a odvahu v ofenzivě. Zároveň je velmi disciplinovaný směrem dozadu,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Rosický pro klubový web. VÍCE čtěte ZDE>>>
Gólman Vojtěch Vorel bude v jarní části sezony hostovat ze Sparty v Mladé Boleslavi. Kluby o tom informovaly na svých webech. Devětadvacetiletý hráč už za středočeský tým odchytal dva přípravné zápasy. Vorel během loňského jara hostoval v Pardubicích, jimž v baráži s Chrudimí pomohl udržet nejvyšší soutěž. Po návratu do Sparty se celý podzim připravoval individuálně mimo letenský tým. V Mladé Boleslavi se pokusí nahradit Aleše Mandouse, který ukončil hostování ze Slavie a poté přestoupil do Pardubic.
Kromě již několikrát zmiňovaných sedmi akvizic do olomouckého áčka by podle informací deníku Sport měl posílit i třetiligový B-tým Sigmy, a to perspektivním Slovákem. Do kádru kouče Romana Westa míří osmnáctiletý brankář Adrián Malovec z italského Cremonese, mládežnický reprezentant by v případě nouze mohl chytat i za dorosteneckou devatenáctku. Rezerva Hanáků je v tabulce MSFL na pátém místě, na vedoucí Třinec ztrácí devět bodů. Jak na začátku ledna přiznal trenér Tomáš Janotka, postup by byl fajn, ale vzhledem ke ztrátě nejde letos o absolutní prioritu. I proto odešli Adam Dohnálek, Denis Kramář a Václav Zahradníček hostovat do druholigového Prostějova.
Olomouc ještě pořád hledá hráče do útoku, zužování kádru bude podle informací z tiskové konference pokračovat.
Na setkání s ostravskými fanoušky majitel Baníku Václav Brabec popsal některé aktuality týkající se kádru. „Na Almásiho přišla nabídka, ale odmítli jsme,“ poodkryl miliardář situaci kolem slovenského útočníka, který zůstane v kádru. Naopak brankář Dominik Holec je v béčku. „Řeší osobní problémy, nerad bych je rozvíjel,“ řekl.
Co se týče stopera Pabla Ortíze, chválil ho Slezanům bývalý spoluhráč z Houstonu Ondřej Lingr. „Bohužel má handicap v soubojích,“ uznal boss. „A Kante? Měl být jinde. Když jsme po kontrole v nemocnici věděli, že je zranění Sinjavského blbé, zavolal jsem Jaroslavu Tvrdíkovi, že potřebuji pomoci. On mi odepsal, že ten klub ruší a je rád, že mi může pomoct. Druhý den seděl Kanté ve vlaku do Ostravy,“ podotkl Brabec.
V létě zhruba 100 milionů za Ghaliho a Berana, v zimě dalších cca 225 milionů za hráče jako Šturm, Sejk, Baráth nebo Krivak. „Sledujeme něco výjimečného i na současné poměry v českém fotbale,“ říká v novém díle pořadu iSkaut o fotbalových posilách olomoucké Sigmy redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica.
Zprávy ze dne 28. ledna 2026
Jaká je aktuální situace ohledně návratu Ondřeje Zmrzlého do Olomouce?
O Adama Hložka, českého reprezentanta, se údajně zajímalo v tomto přestupovém období hned několik klubů. Informoval o tom německý novinář Florian Plettenberg s tím, že Hoffenheim nehodlá 23letého ofenzivního hráče pustit. „Pokud se nestane nic mimořádného,“ dodal v příspěvku na sociální síti X. Hložek přestoupil do Hoffenheimu v létě 2024 za částku kolem 18 milionů eur, od té doby naskočil do 40 soutěžních zápasů a vstřelil 11 gólů. Smlouvu má platnou do roku 2029.
Nepovedené angažmá bývalého reprezentanta Raheema Sterlinga v Chelsea je u konce. Londýnský klub oznámil, že se dohodl s jednatřicetiletým útočníkem na ukončení spolupráce, a to rok a půl před vypršením smlouvy. Sterling už s týmem netrénoval, minulou sezonu strávil na hostování v Arsenalu. Více čtěte ZDE >>>
Brazilský záložník Lucas Paquetá přestoupil z West Hamu do Flamenga, kde už hrál před svým odchodem do Evropy. Tradiční klub z Ria de Janeiro za osmadvacetiletého reprezentanta zaplatil 42 milionů eur (miliardu korun), což je nový jihoamerický rekord. Uvedla to agentura SID.
Podle vlivného insidera a novináře Fabrizia Romana by se český reprezentant do 21 let Yannick Eduardo měl stěhovat do Itálie. Rodák z Kadaně, jenž patří Lipsku, dosud hostoval v druholigovém nizozemském Dordrechtu. Čerstvě se o jeho služby přihlásilo Udine ze Serie A, jednání byla zahájena. O útočníka se nedávno zajímala i Plzeň.
Pohyb v sestavě hlásí Dukla Praha. Klub z Julisky posílil jednadvacetiletý záložník Dantaye Gilbert, jenž reprezentuje Trinidad a Tobago. Naposledy působil v maďarském celku Nyíregyháza Spartacus. Naopak to vypadá, že jsou v pražském klubu sečteny dny kapitána Jana Peterky. Podle informací iDnes.cz by se po pěti letech měl vrátit do druholigového Ústí nad Labem. 35letý záložník by v novém působišti měl údajně také vypomáhat i v rámci hráčského managementu. Do Dukly z Ústí zamířil v roce 2021 a pražskému týmu pomohl k postupu do první ligy. V nejvyšší soutěži dosud odehrál ve dvou sezonách 43 zápasů, v nichž zaznamenal dva góly.
Další zimní posilou Zbrojovky se stal třiadvacetiletý stoper a odchovanec Partizanu Bělehrad Alex Markovič. Do Brna přichází ze slovenské Podbrezové. Je zvyklý nastupovat nejen na pozici stopera, ale na Slovensku se objevoval i na levém kraji defenzivy. Zároveň je schopen alternovat na pravé straně či na postu defenzivního záložníka.
„Od Alexe Markoviče si slibujeme, že zvýší konkurenci v defenzivě. Mezi jeho velké přednosti patří rychlost a obratnost. Dále vyniká kvalitní prací s míčem a přesnou rozehrávkou. Vzhledem k nízkému věku hráče jde o dlouhodobé a koncepční rozhodnutí,“ uvedl sportovní ředitel Zbrojovky Martin Jiránek.
Tomáš Souček má ve West Hamu nového spoluhráče. Do kádru aktuálně osmnáctého celku Premier League přichází třicetiletý španělský křídelník Adama Traoré, který dosud působil v jiném londýnském klubu, Fulhamu.
Slovácko si před startem jarní části pojistilo dalšího klíčového hráče. S klubem z Uherského Hradiště prodloužil smlouvu záložník Marek Havlík. V aktuálně posledním týmu Chance Ligy se upsal do léta 2029.
Zprávy ze dne 27. ledna 2026
Defenzivu zpevňuje také Karviná. Už na soustředění v Turecku se ke klubu připojil ukrajinský obránce Jevgenij Skyba (22) z Černomorce Oděsa. V klubu ze Slezska podepsal dlouhodobou smlouvu, má ale na čem pracovat. „Je před ním dost práce, aby se dostal na požadovanou úroveň. Přeji si, aby zůstal zdravý a poctivě trénoval. Pak půjde nahoru, protože parametry má. V zápase s Novim Pazarem předvedl dobré věci," řekl trenér Marek Jarolím pro klubový web.
V Baníku vítají posilu do obrany. Z Dunajské Stredy přestupuje do Ostravy kolumbijský stoper Pablo Ortiz. Pětadvacetiletý střední bek, který dříve působil v Pardubicích, se v klubu dohodl na smlouvě do roku 2029. Minulý rok si zahrál americkou MLS v dresu Houstonu.
Dřívější informace iSportu se potvrdily. Sparta posílá Romana Horáka pro jarní část sezony na hostování do Slovácka. Dvacetiletý záložník se do Uherského Hradiště přesouvá po absolvování zimního soustředění Pražanů v Marbelle.
Přichází reakce na odchod Angela Preciada a zranění Martina Suchomela. Fotbalová Sparta má řešit příchod pravého obránce Olivera Sonneho, který momentálně hraje za prvoligový anglický celek Burnley. Informoval o tom dánský deník Tipsbladet s tím, že jde o půlroční hostování a 25letý hráč ve čtvrtek podstoupí lékařskou prohlídku přímo v Praze. Více čtěte ZDE>>>
Slavia si s předstihem začala zavazovat hráče pro příští sezonu. A z Karviné si vybrala duo, o které se silně zajímala Plzeň. Více čtěte ZDE >>>