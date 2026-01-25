Fotbalové přestupy ONLINE: Posila pro Bohemians. Krajní bek z druhé ligy uspěl na zkoušce
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 25. ledna 2026
Bohemians mají posilu do obrany, na zkoušce uspěl Petr Mirvald z Prostějova.
Zprávy ze dne 24. ledna 2026
Předseda představenstva Sigmy Olomouc se na svém účtu na sociální síti X ohradil proti článku serveru infotbal.cz, který napsal, že Hanáci nabídli za pardubického stopera Louise Lurvinka částku 3,5 milionu eur. „Sigma Olomouc nikdy nepodala nabídku ve výši 3,5 milionu eur za hráče Lurvinka, ani nabídku, která by se takové částce přibližovala," vysvětlil Navrátil. Podle informací iSportu chtějí Moravané získat švýcarského obránce zhruba za polovinu zmíněné cifry.
Otázka, zda Tottenham opustí Antonín Kinský, byla zodpovězena. Byť se mluvilo o hostování českého brankáře ve West Hamu, trenér Spurs Thomas Frank dal jasně najevo, že žádné další odchody z kádru už klub neplánuje, což se týká i bývalého gólmana Slavie. Reaguje tak i na početnou marodku.
Zprávy ze dne 23. ledna 2026
Viktoria Plzeň si pojistila oporu. Amar Memič prodloužil smlouvu do roku 2029.
Brankář Hugo Jan Bačkovský se stává novou posilou Dukly Praha. Šestadvacetiletý gólman přichází na Julisku ze Slovanu Liberec. „Samozřejmě mám ambici se co nejrychleji dostat do brankoviště. Přicházím s pokorou, ale zároveň s velkou chutí pracovat a pomoci týmu,“ uvedl hráč pro klubový web.
Na spadnutí je další velký transfer do Chance Ligy. Plzeň má posílit útočník Salim Fago Lawal, který momentálně působí v chorvatském celku NK Istra. Informuje o tom novinář Lorenzo Lepore. Třiadvacetiletý Nigerijec přišel do klubu v létě 2023, v aktuální sezoně vstřelil sedm gólů v devatenácti soutěžních zápasech. Viktoria, která prodala v zimě Rafiua Durosinmiho, zaplatí za Lawala 3 miliony eur (v přepočtu necelých 73 milionů korun) a v případě budoucího prodeje půjde o 10 % ze zisku. Lawalova tržní hodnota podle renomovaného serveru Transfermarkt dosahuje výše 1,8 milionu eur.
Ondřej Karafiát se dohodl na ukončení smlouvy v druholigovém Norimberku. Německý klub na svém webu uvedl, že jednatřicetiletý stoper nebo defenzivní záložník se vrací do vlasti a brzy podepíše kontrakt s jedním z týmů české ligy. Mělo by jít o Mladou Boleslav, zájem měl i Baník.
Třiadvacetiletá Američanka Trinity Rodmanová podepsala s Washingtonem novou smlouvu na tři roky a podle svého agenta je díky ní nejlépe placenou fotbalistkou světa. Zdroje v USA uvedly, že dcera slavného basketbalisty Dennise Rodmana si ročně i s bonusy vydělá dva miliony dolarů (zhruba 41,5 milionu korun). Rekordní roční příjem dosud měla podle médií hvězdná španělská záložnice Barcelony Aitana Bonmatíová. Platy fotbalistek nejsou veřejně známé.
Zprávy ze dne 22. ledna 2026
Záložník Casemiro po sezoně odejde z Manchesteru United. Třiatřicetiletému brazilskému fotbalistovi v létě skončí smlouva a podle agentury Reuters opci na prodloužení kontraktu o další rok nevyužije.
Hotovo! Tomáš Čvančara a jeho hostování v Celtiku z Mönchengladbachu oficiálně potvrdil slavný skotský klub na svém webu. „Je to obrovská čest podepsat smlouvu s tímto klubem. Moc se těším, až začnu hrát a budu týmu pomáhat. Čeká nás spousta výzev. Jsem připravený se do toho pustit a udělat vše, co je v mých silách, abychom je zvládli a přinesli úspěch našim skvělým fanouškům. Celtic je jedním z největších jmen světového fotbalu a mám radost, že můžu přiložit ruku k dílu,“ prohlásil pětadvacetiletý Čvančara. Celtic si od něj hodně slibuje. „Věříme, že má pořádnou kvalitu, a myslíme si, že bude pro náš tým důležitým přínosem,“ uvedl trenér Martin O'Neill.
Útočník Tomáš Čvančara, který stále patří Borusii Mönchengladbach, dokončuje momentálně hostování v Celtiku Glasgow. Poslední informace televizní stanice Sky Sports odhalily detaily jednání. Součástí dohody bude opce na trvalý přestup v létě za 7 milionů liber (195 milionů korun). Skotský klub navíc převezme do konce sezony hráčův plat, což vyjde celkem na 870 tisíc liber (asi na 24,3 milionu korun).
Zřejmě stále není vyloučené, že brankář Antonín Kinský odejde v zimě na hostování. Tottenham se podle informací dánského deníku Bold zajímá o gólmana Madse Hermansena, který patří West Hamu United. Český reprezentant by pak mohl zamířit opačným směrem. „V tuto chvíli mezi kluby probíhá dialog o možné transakci, ale zatím nedošlo ke konkrétním jednáním,“ píše server Bold. Kinský odchytal v této sezoně pouze dva soutěžní zápasy.
Zprávy ze dne 21. ledna 2026
Slavia si pojistila velký talent. Teprve osmnáctiletý záložník Petr Potměšil podepsal s klubem novou smlouvu do roku 2029. Mládežnický reprezentant debutoval v této sezoně za áčko v pohárovém utkání proti Brozanům (odehrál 8 minut) a nyní zahájil zimní přípravu s druholigovou rezervou.
Artis Brno posílil zambijský reprezentant David Hamansenya. Osmnáctiletý levý obránce přišel ze španělského Leganés stejně jako už v úterý ghanský útočník David Osei. Třetí tým druholigové tabulky o tom informoval na webu.
Zprávy ze dne 20. ledna 2026
Německý brankář Marc-André ter Stegen odešel z Barcelony do Girony, kde bude hostovat do konce sezony. Katalánský celek o tom informoval na webu. Třiatřicetiletý gólman přišel v klubu o místo jedničky a o odchod usiloval už delší dobu. Důvodem bylo udržení šance na nominaci na mistrovství světa, které se v létě uskuteční v Kanadě, USA a Mexiku.
Vše nasvědčuje tomu, že se další angažmá Tomáše Čvančary bude ve Skotsku. Pětadvacetiletý útočník by měl z Mönchengladbachu zamířit do Celticu Glasgow, za kterým momentálně cestuje, aby pravděpodobně stvrdil svůj přestup. Na Instagram totiž umístil fotku z letadla, kde sedí vedle hráčského agenta Davida Nehody.
Ambiciózní brněnský klub vítá další posilu. Dres Artisu Brno bude nově oblékat ghanský útočník David Osei. Jednadvacetiletého mladíka po příchodu do Česka očividně zaskočilo mrazivé počasí. „Takovou teplotu jsem zatím nezažil, i sníh vidím v reálu poprvé,“ přiznal. Podle svých slov měl dřív blízko k přestupu do Vyškova. V Evropě prozatím působil v rezervě španělského CD Leganės.
Liberec se dohodl na prodloužení smluv se dvěma slovenskými fotbalisty. Útočník Lukáš Letenay a záložník Patrik Dulay mají nové kontrakty do léta 2030, uvedl klub na svém webu. Hráči je podepsali na soustředění ve španělské Marbelle.
V rozjetém Arsenalu pro něj nezbylo místo. Talentovaný mladík Ethan Nwaneri stráví zbytek sezony v Marseille.
Muhamed Tijani míří se Slavie na další hostování. Pro jarní část posílí předposlední celek maďarské ligy Nyíregyháza Spartacus.