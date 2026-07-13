Fotbalové přestupy ONLINE: Posila pro Bohemians, obránce uspěl na zkoušce
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 13. července 2026
Bohemians 1905 posílil obránce David Heidenreich. Šestadvacetiletý bývalý mládežnický reprezentant zamířil do Ďolíčku jako volný hráč a s Pražany podepsal roční smlouvu.
Argentinský útočník Paulo Dybala prodloužil s italským klubem AS Řím o rok smlouvu a bude jeho hráčem do konce června 2027. Dvaatřicetiletý mistr světa z minulého šampionátu v Kataru odehraje v dresu „Giallorossi“ pátou sezonu. O pokračování spolupráce s čtyřicetinásobným reprezentantem, který není součástí argentinského výběru na aktuálním MS v Americe, informoval klub na svém webu.
Německý záložník Karim Adeyemi odchází z Borussie Dortmund do Barcelony. Prezident katalánského klubu Joan Laporta řekl, že čtyřiadvacetiletý fotbalista má přichystanou smlouvu do roku 2031. Ofenzivní hráč už v neděli chyběl na výkonnostních testech Borussie, v níž po příchodu ze Salcburku strávil čtyři roky. Podle médií dostane Dortmund za přestup 22 milionů eur (534 milionů korun) plus dalších sedm milionů eur (170 milionů korun) na bonusech.
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský v rozhovoru pro iSport z Rakouska mluví mimo jiné o pohybech v kádru obhájce titulu. Více čtěte ZDE >>>
Štrasburk povede trenér Hugo Oliveira. U osmého celku minulé sezony francouzské ligy nahradil Garyho O'Neila, který odešel k nováčkovi Premier League Ipswichi. Sedmačtyřicetiletý Oliveira podle médií se Štrasburkem podepsal tříletou smlouvu. Do Francie zamířil po roce a půl ve Famalicau, kde si odbyl premiéru jako hlavní trenér. Před tím působil jako asistent v Hullu, Watfordu, Evertonu a Fulhamu.
Zprávy ze dne 12. července 2026
Ostravu opustil stoper Juan Pablo Ortiz. Šestadvacetiletý obránce se vrátil domů, Baník ho na roční hostování s opcí uvolnil do klubu úřadujícího kolumbijského mistra Juniores FC.
Podle italského novináře Lorenza Leporeho získá Baník další posilu. Do Ostravy by měl přestoupit Jevgenij Skyba z Karviné, přestupová částka se má pohybovat kolem milionu eur (cca 24 milionů korun).
Fotbalisty Ostravy posílil ofenzivní záložník Dantaye Gilbert. Jednadvacetiletý reprezentant Trinidadu a Tobaga přestoupil do Baníku z pražské Dukly a podepsal kontrakt na tři roky. Klub to oznámil na svém webu.
Zprávy ze dne 11. července 2026
Sigma Olomouc má další letní posilu. Do kádru Hanáků přichází chorvatský záložník Marko Soldo z Dinama Záhřeb, potvrdily se tak dřívější informace Sportu.
Při porážce 3:6 od Zwickau ze čtvrté německé ligy debutoval v dresu Ústí nad Labem záložník Tsotne Berelidze z Dinama Tbilisi, za jehož áčko odehrál 46 zápasů. Jedná se o gruzínského reprezentanta do 21 let, svou zemi reprezentoval i ve výběrech U17, U18 a U19. Na severu Čech je momentálně na testech.
Dánský reprezentant Morten Hjulmand přestoupil ze Sportingu Lisabon do Atlética Madrida, s nímž podepsal pětiletou smlouvu. Jedenáctinásobní španělští mistři o tom informovali na svém webu. Podle médií zaplatili „Rojiblancos“ za sedmadvacetiletého defenzivního záložníka 40 milionů eur (970 milionů korun), dalších pět milionů eur (121 milionů korun) může portugalský klub inkasovat v bonusech.
Zprávy ze dne 10. července 2026
Sigma získala nového gólmana Anthonyho Pavlešiče, který přestoupil do Olomouce z NK Rudeš. „Věřím, že je to pro mě v kariéře správný krok,“ řekl 20letý chorvatský gólman, který se narodil a vyrostl v Austrálii. Dřív nastupoval za Sydney United, Western Sydney Wanderers a Central Coast Mariners. Od roku 2023 působil v Bayernu Mnichov, nacházel se v týmu do devatenácti let a v rezervě. „Je pro nás především investicí do budoucnosti. Je to brankář, který prošel jednou z nejlepších akademií v Evropě. Velmi si vážíme, že si vybral právě Sigmu Olomouc jako klub, který jej dokáže dále rozvíjet,“ řekl předseda představenstva Ondřej Navrátil.
Útočník Elmedin Rama (21) opustil po třech letech Slavii a přestoupil do polské Arky Gdyně, kterou trénuje Marek Jarolím. Albánský reprezentant nezapsal v pražském celku jediné soutěžní utkání za áčko, ve druhé lize naskočil do 31 zápasů a vstřelil 11 branek. Hostoval také v Pardubicích.
Michal Ševčík odchází ze Sparty do Legie Varšava. Záložník, který v minulé sezoně hostoval v Mladé Boleslavi, kde zapsal devět gólů a dvě asistence, míří nejprve na hostování, ale jeho podmínky jsou nastaveny tak, aby se změnilo po příštím ročníku v přestup.
Fotbalisty Slovácka posílil obránce Jocelin Behiratche. Šestadvacetiletý stoper z Pobřeží slonoviny podepsal s prvoligovým klubem z Uherského Hradiště smlouvu na tři roky. Behiratche přestoupil do Slovácka z ukrajinské Oleksandriji. V minulosti působil v moldavském Šeriffu Tiraspol, albánských klubech KF a Dinamo Tirana a italském Giorgione. Přes 190 centimetrů vysoký zadák má na kontě starty v kvalifikaci Ligy mistrů, Evropské ligy i Konferenční ligy.
Záložník české fotbalové reprezentace do 21 let Lukáš Ambros přestoupil z Górniku Zabrze do AnderlechtuBrusel. V Belgii se upsal do roku 2030.
Artis Brno by měl posílit brankář Tadeáš Stoppen z Olomouce. Dvaadvacetiletý gólman se zapojil do přípravy nováčka nejvyšší soutěže a mohl by se v jeho dresu představit už v dnešním přípravném utkání. Kluby na svých webech informovaly, že řeší formu případného brankářova působení v Artisu. Stoppen má dosud na kontě 28 ligových startů, všechny v dresu Sigmy. Gólmanskou jedničkou brněnského celku je aktuálně Jiří Borek.
Václav Pilař se dohodl na novém angažmá s Bohemians. Ofenzivní hráč už přiletěl do Polska, kde se Vršovičtí momentálně nacházejí na herním soustředění. Pilař působil v posledních třech letech v Hradci Králové, kde mu na konci června vypršel platný kontrakt.
Závěr minulé sezony vynechal kvůli svalovému zranění, naposledy nastoupil v březnu. V domácí lize má na kontě 259 startů a 37 branek.
Zprávy ze dne 9. července 2026
Liberec lovil ve Spartě, odkud získal Daniela Rusa. Talentovaný útočník do Slovanu přestoupil, ale pražský celek si domluvil klauzuli o případném zpětném odkupu.
Sigma dotahuje Chorvata. Půlroční zájem a intenzivní licitování v posledních dnech se zdá býti pomalu u konce. Pokud se nestane nic mimořádného a záležitost nespadne na posledních detailech mezi kluby, absolvuje záložník Marko Soldo (22) v pátek zdravotní prohlídku v Olomouci. Sigma finalizuje s Dinamem Záhřeb transfer za dva miliony eur. Soldo by na Andrově stadionu v Hapalově rozestavení 3-4-2-1 měl nastupovat na pozici levé desítky vedle Fabijana Krivaka a pod Václavem Sejkem. Takový je plán Hanáků.