Fotbalové přestupy ONLINE: Posila za dvě miliardy pro City, Šín jde v Nizozemsku hostovat
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 31. srpna 2026
Podle renomovaného novináře Fabrizia Romana je hotovo, Manchester City má další posilu. Z konkurenčního Evertonu přichází křídelník Iliman Ndiaye. Jeho nový zaměstnavatel by za něj měl zaplatit 65 milionů liber, v přepočtu téměř dvě miliardy korun.
Jen půl roku vydržel hvězdný Francouz Karim Benzema v saúdskoarabském al-Hilálu. Osmatřicetiletý útočník, jenž v únoru přestoupil z konkurenčního al-Ittihádu, se v klubu dohodl na ukončení smlouvy, kterou měl do června příštího roku. Oznámili to zástupci úřadujícího vicemistra. Zatím není jasné, zda Benzema zamíří jinam, nebo ukončí kariéru. Podle médií má někdejší držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa nabídky ze zámořské MLS i od konkurence v Saúdské Arábii.
Záložník Matěj Šín bude do konce sezony hostovat z Alkmaaru v týmu nováčka nizozemské fotbalové ligy Haagu. Kluby to uvedly na svých webech. V aktuálně 16. celku Eredivise působí dva další Češi Jan Žambůrek a Yannick Eduardo.
Manchester City získal brazilského záložníka Allana z Palmeiras. S dvaadvacetiletým fotbalistou podepsal pětiletou smlouvu a podle médií za něj zaplatil 34 milionů liber (asi 958 milionů korun).
Allan v minulé sezoně za Palmeiras nastoupil k 42 soutěžním zápasům a vstřelil šest branek. Do City přišel jako náhrada za krajana Sávia, který minulý týden odešel za 75 milionů liber do Tottenhamu.
Velká posila pro Liverpool! Přichází ofenzivní fotbalista Bradley Barcola z PSG. Třiadvacetiletý francouz ovládl dvkrát v řadě Ligu mistrů, teď ho čeká další výzva v Premier League. Podle zahraničních zdrojů by měl anglický velkoklub zaplatit s bonusy až 140 milionů eur, Barcola by se tak stal jedním z nejdražších hráčů historie.
V šestnácti poprvé okusil nejvyšší soutěž v dresu Žiliny – a od té doby jej sleduje víceméně celá Evropa. Tobiáš Pališčák, jeden z největších talentů slovenského fotbalu, je v kurzu. A podle informací iSportu to vypadá, že by se mohl nyní stěhovat do Plzně! Redakční zdroje se shodují na tom, že mladého stopera intenzivně řeší přímo Adolf Šádek, boss Viktorie. Pokud vše klapne, mohl by se transfer vyšplhat až k cifře tří milionů eur. Více čtěte ZDE>>>
Real Madrid se dohodl s Racingem Santander na přestupu devatenáctiletého záložníka Sergia Martíneze. „Bílý balet“ za španělského fotbalistu podle médií zaplatí tři miliony eur (asi 72 milionů korun).
Petr Mareš po devíti měsících skončil ve Zbrojovce Brno. Pětatřicetiletý levý bek, který má na kontě tři reprezentační starty, po vzájemné dohodě s klubem rozvázal smlouvu a bude si hledat nové angažmá. Nováček nejvyšší soutěže to oznámil na webu.
Bohužel pro Sigmu konec nadějí. Marko Farji, o nějž Olomouc projevovala zájem už od ledna, na Andrův stadion nedorazí. Dvaadvacetiletý křídelník, který na mistrovství světa 2026 v Americe reprezentoval Irák, by se měl podle informací iSportu přesunout z Benátek do Heerenveenu. V Itálii se Farji neprosadil, v této sezoně Serie A nenastoupil na jedinou minutu, teď vyhlíží novou štaci v Nizozemsku. Technický fotbalista rozhodoval i podle toho, jak se v dané soutěži hraje. Holandskou Eredivisie a konkrétně Heerenveen upřednostnil i díky extrémně útočnému stylu, zatímco v české Chance Lize se přeci jenom vyžaduje i plnění defenzivních povinností. Hanáci nyní víc než ofenzivní pozice řeší post stopera, kde trenéru Pavlu Hapalovi vypadl Jan Král pravděpodobně na celý podzim. Prioritou je sehnat leváka a Louise Lurvinka posunout doprostřed.
K Ladislavu Almásimu, který byl v Baníku nechtěný, se v Bohemians zřejmě brzy přidá útočník podobného typu. Rovněž klubem odložený a taky urostlý. Podle informací iSportu do Ďolíčku míří Mohamed Jásir Núr z Olomouce. Pětadvacetiletý Egypťan má být již v Praze na zdravotní prohlídce. Pokud dopadne úspěšně (což není samozřejmost, protože angažmá na Hané vyloženě promarodil), měl by se stát novým „klokanem“.
V dresu Sigmy za rok odehrál pouze devět ligových zápasů, vstřelil jediný gól. Více se Jásirovi dařilo předtím v Teplicích, nicméně ani tam se mu nevyhýbaly zdravotní problémy. Andrův stadion by mohl opustit i pětadvacetiletý útočník Jan Fiala, o kterého byl na začátku léta zájem například ve Zlíně. V kádru kouče Pavla Hapala to bude mít složité, přestupové období končí v Česku osmého září.
Některé servery přinesly zprávu o tom, že se má Jablonec spolu s Artisem a Hradcem zajímat o ústeckého útočníka Alana do Marcolina (24). „Dokud není konec přestupového okna, tak se vždycky může stát cokoliv, ale spekulace nemůžu potvrdit,“ sdělil na toto téma jablonecký kouč Luboš Kozel po zápase v Teplicích.
V závěru prázdnin se oznámí možná nejzvučnější posila v druhé české lize. Jakub Plšek má podle informací iSportu namířeno z Maďarska do Dukly Praha, která ještě hodlá „last minute“ posílit svůj kádr. Dvaatřicetiletý záložník se domluvil na ukončení smlouvy v MTK Budapešť, a proto je jeho cesta do hlavního města bez překážek. Plšek do Maďarska odešel ze Sigmy Olomouc v lednu 2020, pět a půl roku strávil v Puskás Akademía, poslední sezonu byl hráčem MTK. Nyní se vrací do tuzemska jako šikovný a už i zkušený středopolař, jenž by měl pomoct zejména s produktivitou. Čísla ho zdobila vždycky, server Transfermarkt uvádí 99 vstřelených gólů v profesionální kariéře.
Z béčka Sparty přivedla Česká Lípa útočníka Daniela Michla (22). V minulé sezoně působil ve Vlašimi, za níž v 25 zápasech vstřelil 4 branky. „Hledali jsme ještě jednoho útočníka, který bude typologicky trochu jiný než ti, které máme a i proto jsme sáhli po Danovi. Navíc v něm získáváme i přes mladý věk zkušeného druholigového hráče, který v posledních třech sezonách nastupoval v této soutěži pravidelně a dokázal se i prosazovat,“ vysvětlil trenér Petr Mathauser.
Zprávy ze dne 30. srpna 2026
Obránce Filip Novotný přestoupil z Ústí nad Labem do Viktorie Žižkov, pražský celek tím reaguje na zoufalý start do sezony. „Posily budou třeba, bez nich nemůžete být úspěšní,“ řekl trenér Radek Kroňdák při svém nedávném příchodu do klubu. Novotný v minulosti působil také v Jihlavě a Hradci Králové, dohromady odkopal 56 zápasů v nejvyšší soutěži.
Ani PAOK, Celtic či Toulouse. Na poslední chvíli se o útočníka Liberce Ermina Mahmiče zajímal také Andrlecht Brusel. Nakonec účastník letního MS a bosenský reprezentant podepsal smlouvu s nováčkem turecké ligy Çorum FK.
Ofenzivní záložník Ondřej Lingr po roce a půl roce skončil v MLS, z Houstonu sedmadvacetiletý fotbalista již oficiálně zamířil do polského klubu Korona Kielce. Smlouvu podepsal do 30. června 2029.
„Když jsem poprvé slyšel o zájmu Korony, byl jsem překvapen, ale zároveň velmi, velmi šťastný, protože Korona projevila obrovské nasazení, což pro mě bylo velmi důležité. Opravdu chtěli, abych za ně hrál, ukázali mi svůj projekt, který mě také velmi zajímal. Ekstraklasa je skvělá liga. Také jsem slyšel, že fanoušci Korony jsou skvělí, a město se mi líbí. Těším se na to, co pro mě teprve začíná,“ řekl český záložník.
Zprávy ze dne 29. srpna 2026
Křídelní hráč Garang Kuol opouští Spartu, do konce této sezony bude hostovat v Jablonci. Součástí dohody není opce na trvalý přestup.
Kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí v sobotu počtvrté za sebou chyběl v zápasové sestavě Wolverhamptonu a nejspíš se schyluje k jeho odchodu. Přestupové období v Anglii skončí v úterý, spekuluje se o tom, že se o sedmadvacetiletého obránce zajímá druholigový konkurent West Ham či prvoligový Crystal Palace.
Liverpool se několik dnů před úterní uzávěrkou přestupů dohodl s Paris Saint-Germain na příchodu útočníka Bradleyho Barcoly. Uvedla to agentura AP s odkazem na svůj zdroj s tím, že anglický velkoklub za francouzského reprezentanta zaplatí až 123 milionů liber (téměř 3,5 miliardy korun).