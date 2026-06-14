Fotbalové přestupy ONLINE: Prostějov má nového trenéra, pro klub už shání posily
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 14. června 2026
Novým trenérem druholigového Prostějova se podle všeho stane Bohuslav Pilný, jenž v nejvyšší soutěži vedl Hradec Králové. Dohoda je hotová, v pondělí by se měla podepsat, kouč už pro tým shání posily.
Hledání nového kouče pro AC Milán pokračuje. Podle renomovaného novináře Fabrizia Romana je blízko angažování bývalého trenéra Manchesteru United Rúbena Amorima. Jednačtyřicetiletý Portugalec je připraven novou roli přijmout.
Zprávy ze dne 13. června 2026
Potvrzeno! Jak již dříve psal iSport, Slovan Bratislava bude trénovat někdejší záložník Manchesteru City a Barcelony Yaya Touré. Čtyřnásobný africký fotbalista roku podepsal tříletou smlouvu. Na lavičce nahradí Vladimíra Weisse, jenž po minulé sezoně odešel ke slovenské reprezentaci.
„Už se nemůžu dočkat, až se v pondělí společně pustíme do práce. Mému předchůdci patří velký respekt za to, čeho se Slovanem dosáhl. Chci na to navázat, a zároveň přinést něco nového, vlastního,“ řekl Touré.
Bývalého kapitána Pobřeží slonoviny čeká premiéra v roli hlavního kouče. Dosud působil jako asistent v Olimpiku Doněck, Achmatu Grozném, Standardu Lutych a naposledy u národního týmu Saúdské Arábie po boku Roberta Manciniho.
Teplice hlásí novou posilu! Na Stínadla přestupuje devatenáctiletý ukrajinský ofenzivní záložník Artem Garzha z lotyšského BFC Daugavpils.
Druhou posilou fotbalistů Plzně se stal záložník Stefan Pirgič. Viktoria přivedla třiadvacetiletého Srba ze Železničaru Pančevo a podepsala s ním čtyřletou smlouvu. Informovala o tom na svém webu. Jako první akvizici před novou sezonu získal západočeský klub koncem května stejně starého Baboucarra Faalu. Gambijský útočník přišel z ukrajinského klubu Karpaty Lvov a uzavřel stejně dlouhý kontrakt jako Pirgič. Obě dosavadní zahraniční posily vyšly podle médií třetí tým uplynulé sezony české ligy každá na tři miliony eur (zhruba 72,5 milionu korun). Znamenalo by to vyrovnání nejdražšího přestupu v historii klubu, kterým byl v lednu příchod nigerijského útočníka Salima Faga Lawala. Viktoria v tiskové zprávě po Pirgičově příchodu uvedla, že se se srbskou stranou rozhodla přestupovou částku nezveřejňovat.
Nováčka první fotbalové ligy Zbrojovku Brno posílil nigerijský útočník Lucky Ezeh. Přichází z Karviné, jejímž hráčem byl v uplynulých třech letech, a v novém působišti podepsal víceletou smlouvu. Brňané o příchodu dvaadvacetiletého hráče informovali na klubovém webu. Ve Zbrojovce je Ezeh čtvrtou posilou, už dorazili hrotový útočník Daniel Vašulín, Petr Ševčík a Jaromír Zmrhal.
Polský útočník Robert Lewandowski má po odchodu z Barcelony namířeno do MLS. Sedmatřicetiletý fotbalista podle italského experta Fabrizia Romana jedná o smlouvě s Chicagem.
Zprávy ze dne 12. června 2026
Podle zdrojů webu iSport došlo k finální dohodě mezi Plzní a Hradcem Králové na přestupu Toma Slončíka. O tvořivého záložníka mělo velký zájem několik ligových klubů, ale nakonec bere bank Hradec, kde Slončík dvakrát působil na hostování. V obou případech mimořádně úspěšně.
Lukáši Vorlickému stačily čtyři soutěžní zápasy, aby ohromil fanoušky Zbrojovky. Přáli si vidět 24letého záložníka v Brně i po postupu do první ligy. Podobně jako trenér Martin Svědík a sportovní ředitel Martin Jiránek. Snaha skutečně byla, ale zdlouhavá jednání s hráčem a Slavií, které stále patří, v současné době pravděpodobně skončila. Jiná posila je už ale dotažená. Více čtěte ZDE>>>
Stefan Pirgič (23) je blízko přestupu do Viktorie Plzeň, zprávy srbských médií se shodují s informacemi iSportu. Srbský střední záložník zaujal v minulé sezoně v Železničaru Pančevo, kde ve 34 ligových zápasech nasbíral čtyři góly a tři asistence.
Původní nabídka měla být od Plzně 1,5 milionu eur, kterou srbský klub za svého nadějného hráče odmítl. Viktoria ale měla sumu zvýšit - podle serveru Mozzart Sport se měly kluby dohodnout na částce tři miliony eur (necelých 75 milionů korun) a desetiprocentním podílu z případného dalšího přestupu.
Pirgič měl podle původních představ Železničaru zůstat v klubu ještě minimálně podzimní část a v létě pomoct v kvalifikaci Konferenční ligy. O středopolaře se měl zajímat i rumunský FCSB, ale jeho nabídku, která měla být podobná té původní z Plzně, vedení smetlo ze stolu.
Plzeň pravděpodobně uspěla se zvýšenou nabídkou, Pirgič se v tom případě stane nejdražším přestupem v historii srbského celku. Viktoria částkou tři miliony eur dorovná své dosavadní dva nejvyšší nákupy - v zimě přivedla nigerijského útočníka Salima Faga Lawala, stejnou sumu měla zaplatit i za dosud jedinou potvrzenou letní posilu, gambijského forvarda Baboucarra Faala (23). Přišel z ukrajinského Karpatu Lvov a v Plzni podepsal čtyřletou smlouvu.
Viktoria začíná letní přípravu v pondělí, scházet budou reprezentanti, kteří jsou na šampionátu v Americe. Klub v pondělí pravděpodobně oznámí další změny v kádru. Po sezoně zatím odešel útočník Daniel Vašulín. Dohodl se na angažmá ve Zbrojovce Brno, která postoupila do první ligy.
Po jedné sezoně opouští Duklu brankář Rihards Matrevics. Lotyš odchytal v Chance Lize 18 zápasů, ale po změně trenéra a nástupu Pavla Šustra na jaře přišel o svou pozici a vystřídal ho Hugo Jan Bačkovský. Po pádu do druhé ligy se nyní dvoumetrový obr vrací zpět do rodné země, kde bude hájit barvy aktuálně prvního celku tabulky FK RFS.
„Rihards u nás odvedl velmi kvalitní práci a během sezony patřil k důležitým hráčům týmu. Nabídka z RFS pro něj představuje možnost návratu do domácího prostředí a zároveň sportovní posun do klubu, který pravidelně bojuje o titul a evropské poháry. Děkujeme mu za profesionální přístup i výkony v dukelském dresu a přejeme mu hodně štěstí v další kariéře,“ uvedl sportovní ředitel Dukly Martin Hašek.
Zprávy ze dne 11. června 2026
Druholigové Ústí nad Labem povede trenér David Oulehla. Asistentem bude Dominic Rajna, jenž už v 19 letech působil u áčka Podbrezové a má za sebou angažmá v Kanadě či v Midtjyllandu, odkud přichází do realizačního týmu i Dán Marcel Seifeddine. Novým brankářem po Tomáš Grigarovi by se mohl stát Tomáš Holý, donedávna gólman Artisu Brno.
Jedním z asistentů hlavního kouče Pavla Hapala v Sigmě Olomouc by měl podle informací iSportu být Radim Kučera, druhý se ještě řeší. V minulých dnech Hanáci mluvili například s trenérem z Portugalska, zahraniční varianta vyloučena není.
José Mourinho se stal oficiálně trenérem Realu Madrid. S fotbalovým klubem, v němž už v minulosti působil, podepsal smlouvu do června 2029.
Podle informací iSportu jednají Pardubice s Duklou o koupi stopera Mouhameda Traoreho. Třiadvacetiletý levák z Pobřeží Slonoviny působí v Praze teprve od loňského září, předtím hrával v Srbsku. Teď by se mohl stěhovat na východ Čech. Zdroje se shodují na tom, že hotovo sice ještě není, ale přestup je na dobré cestě.
Tohle fanoušky anglického Wolverhamptonu hodně překvapilo. S okamžitou platností by měl skončit zkušený kouč Rob Edwards, nahradit ho má nepříliš známý Portugalec César Peixoto. Anglický manažer, který vedl ve 22 zápasech i Ladislava Krejčího, se přitom připravoval na sezonu v Championship, den před vyhazovem pro klubový web dokonce komentoval přestupy. I on se měl zprávy dozvědět z internetu.
Kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí bude mít ve Wolverhamptonu nového trenéra. Po sestupu z Premier League skončil u týmu Rob Edwards, klub o tom informoval na webu. O nástupci třiačtyřicetiletého Velšana bude jasno v nejbližších dnech.
A příchod Ondřeje Kričfalušiho už oficiálně oznámil také belgický klub Royale Union Saint-Gilloise.
To, co bylo podle informací webu iSport jasné už od zimy, se nyní stává skutečností. Ondřej Kričfaluši se loučí s Baníkem Ostrava, přestupuje do belgického Royal St. Gilloise, který uplatnil jeho pětimilionovou (v eurech) výstupní klauzuli. Že dvaadvacetiletý defenzivní univerzál vydrží na Bazalech maximálně jedinou sezonu, bylo jasné několik měsíců dopředu, nyní se Kričfaluši oficiálně rozloučil s fanoušky.
„Chtěl bych vám poděkovat za celou sezonu, byly tam neskutečné zážitky i horší momenty, ale budu vzpomínat jen v dobrém. Vstřelil jsem první ligový gól. Děkuju fanouškům, spoluhráčům, realizáku,“ sdělil Kričfaluši v aplikaci Chachar Pass. „Baník budu dál podporovat a sledovat, věřím, že od příští sezony to bude zase jen lepší,“ dodal.
Na obhlídce v Belgii se měl definitivně rozhodnout, kde bude pokračovat. Ondřej Kričfaluši opustí po ročním angažmá ostravský Baník. Podle informací deníku Sport a webu iSport už podepsal kontrakt v Royale Union Saint-Gilloise, který zaplatí za 22letého hráče výstupní klauzuli ve výši 5 milionů eur (přes 120 milionů korun). Více čtěte ZDE>>>