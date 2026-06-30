Fotbalové přestupy ONLINE: Roste zájem o útočníka Sigmy. Rrahmani na odchodu ze Sparty?
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 30. června 2026
O Jana Fialu, útočníka Olomouce, projevuje podle informací iSportu zájem čím dál více tuzemských klubů. Po Zlínu, o jehož interesu už jsme referovali, se do řady o pětadvacetiletého dlouhána přidaly i Slovácko, Artis Brno a Táborsko. Minulou sezonu strávil Fiala na hostování v Karviné, v patnácti prvoligových zápasech si připsal bilanci 1+1. V sobotu nastoupil do úvodního přípravného utkání Sigmy proti Ružomberku (1:0) a zatím se dál připravuje na Andrově stadionu pod vedením kouče Pavla Hapala.
Zprávy ze dne 29. června 2026
Benátky nadále usilují o útočníka Albiona Rrahmaniho ze Sparty. Informuje o tom insider Gianluca Di Marzio. Účastník Serie A se už měl údajně dohodnout s kosovským reprezentantem na osobních podmínkách. Momentálně se prý pracuje na domluvě mezi oběma kluby. „Přestup by měl být uzavřen během následujících 48 hodin,“ uvedl Di Marzio na svém webu. Sparta by pak mohla inkasovat za 25letého hráče částku převyšující sedm milionů eur.
Podle informací webu iSport v úterý oznámí Jablonec nejdražší posilu v historii klubu, kterou se stane dvaadvacetiletý srbský stoper Dušan Pavlovič z Radnički Niš. O přesunu zpravuje také server Mozzart Sport, naše redakční zdroje dodávají, že půjde opravdu o rekordní investici severočeské značky, což svědčí o neměnných ambicích. Pavlovič by měl vytvořit pevné duo krajanů s kapitánem Nemanjou Tekijaškim.
Útočník Robert Lewandowski bude po odchodu z Barcelony hrát v MLS za Chicago. Zámořský klub dnes na webu informoval o tom, že s polským fotbalistou podepsal smlouvu do konce sezony 2027/2028.
Záložník Matěj Hanousek posílil Duklu, o čemž web iSport informoval už v minulých dnech. Na Julisce už třiatřicetiletý hráč působil a vrací se tam po vypršení smlouvy v tureckém prvoligovém Genclerbirligi.
Pepa Guardiolu nahradí u fotbalistů Manchesteru City Ital Enzo Maresca. Bývalý kouč Chelsea podepsal smlouvu na tři roky. Anglický klub to uvedl na svém webu. Maresca už v City dříve působil v akademii a také jako Guardiolův asistent u prvního týmu.
Maresca do Manchesteru přišel před začátkem sezony 2020/21, kterou strávil jako hlavní trenér mládežnického týmu do 23 let. Rok poté si poprvé vyzkoušel stejnou roli v dospělém fotbale na lavičce Parmy, kde však vydržel jen šest měsíců a následoval návrat do Anglie. V sezoně 2022/23, ve které „Citizens“ ovládli Ligu mistrů, byl Guardiolovým asistentem. V Anglii zůstal jako kouč Leicesteru a posléze Chelsea.
Útočník Michael Krmenčík oznámil ukončení profesionální kariéry. Ke 30.6. mu ve Slovácku vyprší smlouva a novou podepisovat nebude, nepřemýšlí ani o angažmá v jiném klubu. „Dospěl jsem k závěru, že fotbalu už nemám co dát. V Česku jsem vyhrál, co se dalo. Víc už nedokážu. Chybí mi motivace, chtíč jít přes bolest. Už jsem nechtěl přepínat bolavé achilovky, kolena, která mají za sebou tři operace. Nechtěl jsem do sebe prát prášky proti bolesti. Chci se věnovat rodině, vrátit jí servis, jaký mi léta poskytovala. Rozhodli jsme se, že se usadíme natrvalo v Uherském Hradišti,“ uvedl v rozhovoru pro Sport.cz.
Krmenčík odehrál v lize jedenáct sezon, ve 193 zápasech nastřílel 62 gólů a 21 asistencí. Začínal v Plzni, kde prožil i nejlepší období kariéry a získal s ní tři tituly. Nastupoval i v Baníku, Dukle, Slavii a kariéru završil na Slovácku. V zahraničí nastupoval v belgických Bruggách, řeckém PAOKu, v Indonésii v Jakartě a v kyperském Apollonu. Nasbíral také 35 reprezentačních startů a nastřílel devět gólů.
Brankář Tomáš Vajner a obránce Erik Otrísal budou i v další sezoně z Artisu Brno hostovat v Kroměříži.
Zprávy ze dne 28. června 2026
Je mu sedmatřicet, konec sezony prožil na tribuně kvůli svalovému zranění, přesto rozhodně nechce balit kariéru. Václav Pilař, někdejší reprezentant, který kopal Ligu mistrů i Bundesligu, by rád přidal ještě (minimálně) jednu sezonu v Hradci Králové. Dlouho se zdálo, že jsou s tím srozuměny všechny strany, jenže podle informací Sportu se objevil háček…Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 27. června 2026
Český brankář Adam Stejskal po třech letech skončil ve WSG Tirol. Rakouský celek, v němž čtyřiadvacetiletý fotbalista strávil tři roky a odchytal za něj 99 zápasů s dvaceti čistými konty, o tom informoval na webu.
Fotbalisty Chelsea by mohl posílit záložník Granit Xhaka. Podle serveru Sky Sports by londýnský klub měl za švýcarského reprezentanta zaplatit Sunderlandu 40 milionů eur.
Manchester City získal útočníka Mathyse Detourbeta z týmu nováčka francouzské ligy Troyes. Podle listu L'Équipe anglický celek za devatenáctiletého fotbalistu zaplatil 25 milionů eur a obratem ho pošle na roční hostování do Monaka.
Fotbalisté Slovácka získali dvě posily z Jablonce. Do týmu z Uherského Hradiště přestoupil útočník DavidPuškáč, který se v novém působišti upsal do léta 2028. Dvouletý kontrakt se Slováckem uzavřel i obránce DavidŠtěpánek. Oba prvoligové kluby o transferech informovaly na svých webech.
Slovan Liberec dotáhl příchod tří dosavadních fotbalistů pražské Slavie. Jako volný hráč posílil Severočechy dlouholetý kapitán Pražanů Jan Bořil, který v novém působišti podepsal roční smlouvu. Další někdejší český reprezentant ofenzivní univerzál Vasil Kušej zamířil pod Ještěd na hostování do konce příští sezony s opcí, záložník Alexandr Bužek uzavřel se Slovanem pětiletý kontrakt. Prvoligový klub o tom informoval na webu.
Nizozemský fotbalista Wout Weghorst změnil během mistrovství světa angažmá a z Ajaxu zamířil do Twente. O přestupu třiatřicetiletého útočníka, jenž coby náhradník do finálového turnaje v USA, Kanadě a Mexiku zatím nezasáhl, informovaly oba kluby. V novém působišti dostal smlouvu na dva roky.
Hotový je také druhý transfer na trase Liberec - Slavia. Pražané oficiálně představili záložníka Toumaniho Diakitého z Pobřeží slonoviny, stejně jako N’Guessan podepsal pětiletý kontrakt.
Slavii posílil francouzský obránce Ange N’Guessan z Liberce, o transferu už iSport informoval s předstihem. Stoper podepsal smlouvu na pět let. Ze severu Čech by se do Prahy měl brzy oficiálně stěhovat také Toumani Diakité.
Artis Brno posílil kapverdský křídelník Papalelé, který v Česku působil už v posledních třech letech. Naposledy hrál za Opavu.
Španěl Dani Ceballos opustí po sedmiletém angažmá Real Madrid, s nímž slavil mimo jiné tři triumfy v Lize mistrů. Devětadvacetiletý záložník, jehož v závěru uplynulé sezony trápily zdravotní problémy, odejde jako volný hráč. Oznámil to na sociální síti X a jeho odchod po vzájemné dohodě o ukončení smlouvy potvrdili i zástupci klubu.
Zprávy ze dne 26. června 2026
Spekuluje se o další letní posile Sparty. Podle informací belgického deníku Het Nieuwsblad by se novou akvizicí pražského klubu mohl stát kostarický křídelník Josimar Alcócer (21) z KVC Westerlo. Možný příchod dalšího hráče na kraj ofenzivy naznačil na středeční tiskové konferenci také sportovní ředitel Tomáš Rosický. Jednadvacetiletý Kostaričan působí v Belgii od léta 2023. V dresu Westerla dosud odehrál 80 soutěžních utkání, ve kterých zaznamenal pět branek a šest asistencí. Ve 32 utkáních rovněž reprezentoval svůj národní tým.