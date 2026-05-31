Fotbalové přestupy ONLINE: Ruský klub chce beka Liberce. Kania reaguje: Výnos bych poslal Ukrajině
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 31. května 2026
Podle informací iSportu projevuje Spartak Moskva konkrétní zájem o Azize Kayonda z Liberce. Třiadvacetiletý ugandský bek je v Česku dva a půl roku, nejprve hostoval z Leganés ve druholigovém Vyškově, poté jej vykoupil Slovan. V první lize si připsal v 52 zápasech jeden gól a čtyři asistence. Rusové chtějí Kayonda na přestup, ale představy klubů se zatím výrazně liší.
Zprávy ze dne 30. května 2026
Brankář Martin Jedlička změnil hostování z Plzně na trvalý přestup do Ostravy. Podle zákulisních informací stálo Baník uplatnění opce jeden milion eur (přes 24 milionů korun). Oba kluby dohodu potvrdily na sociálních sítích. Osmadvacetiletý gólman podepsal smlouvu do roku 2029. „Martin Jedlička se stává hráčem Baníku Ostrava. Klub se rozhodl využít opce na přestup a získat jej natrvalo,“ uvedla Viktoria.
Radka Kronďáka by v Táborsku mohl nahradit David Holoubek, který byl v únoru odvolán z pozice hlavního trenéra v Dukle Praha. Podle informací webu iSport je dohoda velmi pravděpodobná.
Radek Kronďák, trenér Táborska, po baráži s Baníkem oznámil, že v klubu končí. „Po zápase jsem hráčům oznámil, že má mise v Táboře skončila. Odcházet od dobrých věcí je vždycky těžké, přiznám se, že se mi nechtělo. Ale poslední měsíc tady vznikla situace, kdy to nevedlo k tomu, abych mohl pokračovat. Ventilovat veřejně ji určitě tady nebudu.“
Co se podle informací a spekulací webu iSport očekává za dění v FC Baník Ostrava v příštích dnech po sobotní záchraně první ligy:
- oznámení vykoupení brankáře Martina Jedličky z Plzně
- konec sportovního ředitele Luďka Mikloška
- konec výkonného ředitele Michala Běláka
- změny ve scoutingovém oddělení
- oznámení přestupu defenzivního univerzála Ondřeje Kričfalušiho do italské Monzy
LASK uplatnil opci na přestup Kryštofa Daňka ze Sparty. Třiadvacetiletý záložník se do Lince přesouvá nastálo po roce a půl stráveném na hostování. Daněk odehrál za LASK už 46 soutěžních zápasů, v nichž zaznamenal tři góly a sedm asistencí.
V Liverpoolu skončil po dvou letech nizozemský trenér Arne Slot. Loni s týmem získal anglický titul, letos obsadili „Reds“ v Premier League páté místo. Sedmačtyřicetiletý kouč měl smlouvu ještě na jeden rok, Liverpool ale dnes oznámil jeho odchod. „Společně jsme dospěli k závěru, že změna je nezbytná, aby se klub mohl posunout vpřed. Je třeba zdůraznit, že nešlo o snadné rozhodnutí,“ uvedlo vedení dvacetinásobného anglického mistra. O Slotově nástupci klub jedná. Podle médií by mohl mužstvo Liverpoolu převzít Španěl Andoni Iraola, který po sezoně odešel z Bournemouthu, s nímž díky šestému místu v Premier League vybojoval historický postup do Evropské ligy.
Zprávy ze dne 29. května 2026
Reprezentační útočník Mojmír Chytil podepsal se Slavií novou smlouvu do června roku 2029. Za tři roky s ní získal dva ligové tituly. „Jsem vděčný, že mi Slavia dala šanci prodloužit smlouvu, znamená to pro mě hodně. Našel jsem tady druhý domov. Jsem tady šťastný, nesmírně si toho vážím,“ řekl horký kandidát na nominaci na mistrovství světa.
Jak poprvé padlo v pondělním díle podcastu Liga naruby, polský Górnik Zabrze eskaluje zájem o Erika Prekopa, nyní podle webu infotbal vše směřuje k dohodě. Slavia podle informací Sportu stála i o možnost výměny za mladého záložníka Wiktora Nowaka, příchod mládežnického reprezentanta Polska ale zatím není na pořadu dne. Prekop vyhlíží spolupráci se slovenským trenérem Michalem Gašparíkem, v kádru jsou navíc tři čeští hráči. Útočník Slavie údajně neměl o nabídky nouze, jedna měla být i z Japonska.
Kapitán Slavie Tomáš Holeš zůstává v Edenu, s klubem prodloužil smlouvu do roku 2028. „Jsem rád a vážím si toho, že můžu další dva roky působit ve Slavii. Vím, že věk nezastavím, proto jsem rád, že mám jistotu dvou let a můžu se soustředit na práci,“ řekl pro klubový web 33letý obránce, jenž ve Slavii získal už čtyři ligové tituly.
Přestup útočníka Baboucarra Faala do Plzně je oficiálně hotový, Viktoria informovala o transferu na svém webu. V minulých dnech o detailech přestupu jako první psal deník Sport. Třiadvacetiletý gambijský forvard přichází na západ Čech z ukrajinského Lvova. V novém působišti podepsal kontrakt do roku 2030. „Jde o urostlého útočníka, který je velmi produktivní. Hráče jsme pečlivě sledovali od zimy a nyní se rozhodli přivést jej do Viktorky. Slibujeme si od něj posílení naší ofenzivy a věříme, že u nás dokáže navázat na efektivitu a udělat další výkonností posun,“ uvedl sportovní ředitel klubu Martin Vozábal.
Dalším hráčem, který pravděpodobně opustí Karvinou, je Sebastian Boháč. Třiadvacetiletý defenzivní univerzál absolvoval vítězné finále MOL Cupu, ale ve Slezsku zřejmě nezůstane. Podle informací webu iSport registruje Boháč, jenž nejčastěji nastupuje ve středu zálohy či na pravé straně obrany, konkrétní zájem z Teplic (kouč Zdenko Frťala jej dlouhodobě chce), Zbrojovky Brno a dokonce i Plzně, kterou vede jeho bývalý trenér Martin Hyský. Vyptávají se také celky ze zahraničí.
Anglický křídelník Anthony Gordon je na odchodu z Newcastlu do Barcelony, kde již podstoupil lékařskou prohlídku. Španělský šampion by měl za pětadvacetiletého fotbalistu zaplatit 80 milionů eur (téměř dvě miliardy korun), informovala britská média. Pro Gordona je v Barceloně připravená pětiletá smlouva.
Nepovedený konec sezony Jablonce odnesl tvrdou kritikou od vedení klubu nejen jeho realizační tým v čele s hlavním trenérem Lubošem Kozlem, ale i hráči. Podle informací iSportu dozná kádr velkých změn, skončit by mělo šest až sedm fotbalistů. Svolení hledat si angažmá má například třiatřicetiletý útočník David Puškáč, který dal v uplynulé sezoně dva ligové góly.
Nahradit by ho mohl Kahuan Vinicius, na jaře jeden z nejlepších hráčů Karviné a střelec dvou branek ve finále MOL Cupu. Jablonec dvaadvacetiletého Brazilce už pár týdnů řeší, stejně tak ale platí to, co už jsme psali – zajímá se o něj taky Olomouc, kde se líbí Pavlu Hapalovi, a taky Pardubice. Podle webu infotbal.cz by měl Karvinou opustit také jeho ofenzivní parťák Lucky Ezeh, jenž má mít namířeno do Zbrojovky Brno. MFK se pomalu rozpadá...
Tim Sparv ukončil angažmá ve Spartě a stal se hlavním trenérem portugalského celku CD Mafra, který působí až v třetí nejvyšší soutěži. Bývalý finský reprezentant přišel do letenského klubu v létě 2022. Začal u mládeže a postupně přes štaci u béčka se dostal až do prvního mužstva, kde v sezoně 2024/25 fungoval jako asistent Larse Friise. V posledním roce se přesunul do pozice development kouče, zároveň je asistentem u národního týmu Finska.
Útočník Daniel Šmiga je novou posilou Zlína.
Dost možná to bude největší posila nováčka. Do fotbalové Zbrojovky Brno má nakročeno Daniel Vašulín (27) z Plzně. S jasným úkolem. Měl by vystřídat klubu poklidnou záchranu v Chance Lize, kam se vrací po třech letech. Ambiciózní celek z jihomoravské metropole je při honbě za vysokou „devítkou" z Plzně usilovný, na seznamu ho má z ofenzivních borců nejvýš. Jde po něm úměrně tomu, jak moc schopného útočníka potřebuje na rychlé etablování mezi elitou. Oficiálně ještě celý transfer oznámen nebyl, ale prý je blízko.
Vedle Jaroslava Zeleného bude pokračovat ve Spartě další zkušený hráč. Krajní obránce Pavel Kadeřábek (34) podepsal nový roční kontrakt. Když se loni v létě vrátil z Hoffenheimu zpátky na Letnou, uzavřel s klubem smlouvu na dvanáct měsíců s tím, že součástí dohody je opce na automatické prodloužení o další rok. Podmínka sice nebyla naplněna, ale obě strany se domluvily na setrvání. Kadeřábek naskočil v uplynulé sezoně do čtyřiatřiceti soutěžních zápasů, v nichž zaznamenal dva góly a čtyři asistence. V závěru ligového ročníku ho ze hry vyřadilo svalové zranění.
Podle informací iSportu projevil Jablonec konkrétní zájem o Jiřího Slámu z Olomouce. Sedmadvacetiletý bek sice patřil mezi opory bývalého trenéra Tomáše Janotky, nicméně Sigma s ním postupem času přestala počítat a obránce s ostrou levačkou si již nějakou dobu hledá angažmá. Redakční zdroje se shodují na tom, že Miroslav Pelta v tomto týdnu informoval na osobní schůzce v Praze Hanáky o tom, že by Slámu rád z Androva stadionu vykoupil, nicméně kluby se zatím nedohodly na podmínkách. Je pravděpodobné, že debaty budou pokračovat a že v nich bude zahrnut i Antonín Růsek, jenž na severu Čech hostoval pod koučem Lubošem Kozlem už loni na podzim.
Zprávy ze dne 28. května 2026
Obránce David Douděra, který byl po nedávném vyloučení v derby proti Spartě vyřazen z kádru Slavie, změnil hráčskou agenturu. Nově ho bude zastupovat Top11 Football Agency, která patří Radku Matějkovi. Dosud za Douděrou stála společnost ESAM. Její šéf Jiří Müller se ještě před několika týdny zastal českého reprezentanta v souvislosti s nesportovním chovaním v derby “S” na sociálních sítích.