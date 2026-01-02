Fotbalové přestupy ONLINE: Sigma kupuje nadaného Srba, jednání mezi Plzní a Bohemians
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 2. ledna 2026
Mezi Plzní a Bohemians probíhají jednání o přestupu krajního obránce Adama Kadlece (22). Mladý bek z vršovického celku by měl být dohodnutý na osobních podmínkách, čeká se na definitivní potvrzení od klubů. Opačným směrem by mohl putovat zkušený Milan Havel (31).
Situaci může komplikovat fakt, že Plzni na lednový start sezony v předposledním utkání Ligové fáze Evropské ligy proti Portu budou scházet jiní důležití obránci - vykartovaní jsou Václav Jemelka a Sampson Dweh, další zadák Jan Paluska je po operaci, Svetozar Markovič končil sezonu se zraněným ramenem. Kadlec v případě přestupu do Plzně může být dopsaný na evropskou soupisku až do případné vyřazovací fáze.
Po Slovinci Danijelu Šturmovi a Chorvatu Fabijanu Krivakovi oznamuje Sigma třetí zimní posilu, stává se jí dvaadvacetiletý srbský záložník Dario Grgič ze Železničaru Pančevo, kde se stal už v útlém věku kapitánem. Podle informací iSportu využila Olomouc toho, že mu končila v létě smlouva, a za hráče, jehož hodnotu odhaduje Transfermarkt na 45 milionů korun, měla dát „jen“ jednotky milionů korun. O Grgiče se zajímaly také kluby z Turecka, v nejvyšší srbské soutěži odehrál bývalý mládežnický reprezentant 73 zápasů s bilancí 10+7. Jeho ideální pozicí je desítka, případně křídlo.
Snaha o návrat Davida Juráska pokračuje. Slavia v tuto chvíli podle informací deníku Sport a webu iSport čeká na souhlas Benfiky Lisabon, kam levonohý obránce přestoupil v létě 2023. Situace se má ideálně vyjasnit už během pátku. Pokud jednání skončí pozitivním výsledkem, Jurásek se patrně objeví ve Slavii už v sobotu na startu přípravy. V opačném případě se vrátí 5. ledna do Besiktase, v němž hostoval během podzimu. Jako první se zájmem Slavie o Juráska přišel server inFotbal.cz.
Sedmadvacetiletý záložník Roman Holiš přestupuje z Dukly do druholigového Táborska. V dresu A-týmu nastoupil do 45 soutěžních utkání, v nichž vstřelil dvě branky, během téměř čtyř let působení na Julisce prodělal i dvě vážná zranění.
Německý reprezentační útočník Niclas Füllkrug dohraje aktuální sezonu v italské fotbalové lize v dresu AC Milán. Vedení klubu dnes oznámilo, že dvaatřicetiletého spoluhráče Tomáše Součka získalo na půlroční hostování z West Hamu. Součástí dohody je i opce na přestup.
Po mladém brankáři Jiřím Borkovi (24) ze Slovácka dorazí do kádru Artisu Brno další posila. Tentokrát zkušená, do obrany či na kraj středové řady. Podle informací iSportu získá třetí tým druhé ligy Jakuba Fulneka (34) z Mladé Boleslavi! Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 1. ledna 2026
Původně zamítnuté hostování Lukáše Vorlického v Brně se má přece jen stát realitou. Technický záložník míří na půlroční angažmá bez opce do Zbrojovky. Více čtěte ZDE >>>
Sparta je velmi blízko posile do útoku. Z Mladé Boleslavi by měl přijít talentovaný Matyáš Vojta. Více čtěte ZDE >>>
Od fotbalistů Chelsea byl po roce a půl odvolán trenér Enzo Maresca. Italský kouč s týmem loni ovládl Konferenční ligu a mistrovství světa klubů. V této sezoně se však londýnskému celku nedaří, navíc se podle médií během podzimu zhoršily Marescovy vztahy s vedením. Chelsea informovala o jeho odchodu na svém webu.
Nejdražší fotbalista historie Neymar bude pokračovat v Santosu. S mateřským klubem podepsal třiatřicetiletý brazilský útočník novou roční smlouvu, uvedla agentura AFP. FC Santos zatím jen naznačil prodloužení kontraktu videem na sociálních sítích.
Zprávy ze dne 31. prosince 2025
Podepsáno ještě v tuto chvíli údajně nic není, ale podle informací iSportu se příchod útočníka Václava Jurečky, o kterém jsme psali poprvé již před dvěma týdny, zase o něco přiblížil. Jednatřicetiletý fotbalista měl již po ukončení smlouvy v tureckém Rizesporu dokonce v Ostravě úspěšně absolvovat zdravotní prohlídku. Vše spěje k tomu, že Jurečka by mohl na Bazalech začít už za pár dní zimní přípravu pod trenérem Tomášem Galáskem. Splnilo by se mu tak přání být zase doma v Moravskoslezském kraji.
Ve hře je návrat do Edenu po dvou a půl letech. Fotbalová Slavia se intenzivně zajímá o reprezentačního krajního obránce Davida Juráska, jenž stále patří Benfice Lisabon. Momentálně hostuje v Besiktasi Istanbul. Pražané se pustili do konkrétních jednání a podle informací deníku Sport a webu iSport není v tuto chvíli vyloučený ani trvalý přestup. Více čtěte ZDE>>>
Blíží se působení Ondřeje Zmrzlého ve Slavii po dvou letech ke konci? Vzhledem k příchodu Hamidoua Kanteho z Artisu, předpokládanému uzdravení Dominika Javorčeka v únoru či březnu a jednání s Davidem Juráskem k tomu vše spěje, šestadvacetiletý levý bek už zřejmě s týmem trenéra Jindřicha Trpišovského neodletí 3. ledna na soustředění do Marbelly. Podle informací iSportu má odchovanec Olomouce tři konkrétní zájemce, o kterých se mluvilo již v nejnovějším pondělním dílu pořadu Liga naruby. Více čtěte ZDE>>>
Fotbalisty Liberce posílil nizozemský obránce původem z Toga Augustin Drakpe. Čtyřiadvacetiletý stoper přichází z druholigového klubu FC Dordrecht a podle webu Slovanu podepsal na severu Čech smlouvu do konce sezony 2028/29.
Artis Brno má první zimní posilu, do branky přivedl mládežnického reprezentanta Jiřího Borka.
Zprávy ze dne 30. prosince 2025
Měl dodat Spartě šikovnou levou nohu, tvrdost, odolnost, lídrovství. Ale nestalo se. Místo toho odkopal během roku a půl pouze necelou čtvrtinu možných zápasů. Proto je Elias Cobbaut, vousatý Belgičan, který přišel v září 2024 ze Serie A, dalším mužem, kterého letenské vedení nabídne na trh. VÍCE ZDE>>>
Další zimní posilu hlásí Sigma Olomouc. Do kádru kouče Tomáše Janotky přichází dvacetiletý ofenzivní záložník z chorvatské Lokomotivy Záhřeb Fabijan Krivak. Mladý chorvatský záložník v klubu podepsal víceletý kontrakt.
Přišla zásadní zpráva: trenér Jaroslav Veselý povede Bohemians i na jaře. Přesto se Vršovičtí dostali v zimní pauze do období plného nejistot. Vedení klubu řeší odchod Adama Kadlece do Plzně, zájem o Vlasije Sinjavského nebo končící smlouvy kapitána Lukáše Hůlky a útočníka Júsufa Hilála. Jak se klíčoví hráči měli rozhodnout se dočtete ZDE >>>
V Sigmě nebude na jaře pokračovat Andres Dumitrescu, který přišel v létě do Olomouce na hostování z pražské Slavie. Rumunského obránce trápily na podzim zdravotní problémy a podle zahraničních médií se nyní údajně objevil na seznamu možných posil pro Dinamo Bukurešť. Hanáci zároveň potvrdili předčasný návrat Daniela Vašulína do Plzně.
Olomouc na to reagovala dvěma změnami. Útočník Antonín Růsek předčasně ukončil hostování v Jablonci, kde odehrál třináct soutěžních utkání a vstřelil čtyři góly. Do kádru trenéra Tomáše Janotky se vrací také obránce Jakub Elbel. Pětadvacetiletý hráč působil na podzim v Hradci Králové, v jehož dresu absolvoval třináct zápasů napříč všemi soutěžemi.
Kolem plzeňského forvarda Rafia Durosinmiho (22) je už na začátku zimního přestupového období extrémně živo. Zahraniční servery se plní spekulacemi o možném transferu hroťáka Viktorie. Podle informací iSportu do kanceláří v Doosan Areně přistála dosud jediná konkrétní nabídka – z anglického West Hamu. Více čtěte ZDE >>>