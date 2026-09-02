Fotbalové přestupy ONLINE: Sigma má zájem o brazilského obránce, Plzeň řeší náhradu za lídry
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 2. září 2026
Rychlost, konstruktivní rozehrávka a kvalitní levá noha. Léo Borges, pětadvacetiletý Brazilec z polského Pogoň Štětín, tohle splňuje a proto si jej vyhlédla Sigma Olomouc. Na konci ročníku mu končí v Polsku smlouva a Sigma chce zareagovat na nové zranění v kádru. Více o možné přestupu ZDE>>>
Na trase mezi Plzní a Prahou je zase živo. V první řadě jde o Tomáše Chorého. Vedení Viktorie by rádo ztraceného (zlo)syna získalo zpět do kádru. A to nejlépe okamžitě. Celý příběh je však poměrně složitý. Zásadní roli v něm hraje Jaroslav Tvrdík. Deník Sport popisuje zákoutí zamýšlené transakce i uvažování klíčových aktérů. Reprezentační útočník navíc není jediný, o koho se jedná. I Slavia má zálusk na jednu z plzeňských opor. VÍCE ZDE>>>
Liberec potvrdil 21letého útočníka Eneje Marsetiče, který přichází ze slovinského celku NK Brinje Grosuplje. S klubem podepsal smlouvu až do léta 2031. Marsetič, který se narodil 4. prosince 2004, je odchovancem FC Koper. Už v dorosteneckém věku zamířil do Itálie, kde působil v akademii Parmy. Za její tým do 18 let nastoupil do více než třiceti soutěžních utkání a vstřelil tři góly. Do seniorského týmu Parmy se však nikdy neprobojoval. „Byl jsem dost překvapený, že o mě Slovan projevil zájem, protože jsem v první slovinské lize odehrál teprve sedm zápasů. Všechno se seběhlo hodně rychle a nemohl jsem tomu uvěřit. Slovan je kvalitní a ambiciózní klub s velkou tradicí a třemi tituly. Pro mě je to opravdu velká věc,“ řekl hráč po svém příchodu na sever Čech.
Moise Kean mění v Serii A opět dres a bude hrát za Como. Šestadvacetiletý italský útočník bude v lombardském klubu hostovat z Fiorentiny, součástí dohody je povinnost později hráče odkoupit. Podle médií bude transfer stát i s případnými bonusy 40 milionů eur (968 milionů korun).
Kean změnil v Itálii působiště po dvou letech. Do Fiorentiny přestoupil předloni v létě z Juventusu, s kterým třikrát slavil ligový titul. V Serii A nastupoval také za Veronu a celkem odehrál v nejvyšší domácí soutěži 173 zápasů a vstřelil 49 branek. Zahrál si i za PSG nebo Everton
Devatenáctiletý Johnson Agwom Dauda podepsal s Libercem smlouvu na pět let. V probíhající sezoně však bude nadále sbírat zkušenosti na hostování v srbském FK Novi Pazar, odkud na sever Čech přestoupil.
„Johnson Dauda je pro nás investicí do budoucna a především do jeho potenciálu. Jedná se o křídelního hráče s velmi zajímavými fotbalovými vlastnostmi. Splňuje všechny předpoklady, které od krajních hráčů vyžadujeme a které jsou podle nás důležité pro jeho adaptaci na naši ligu i následné prosazení na evropské scéně. Když se tedy naskytla příležitost získat ho ze Srbska, rozhodli jsme se ji využít,“ uvedl generální ředitel klubu Jan Nezmar.
Hráče nad 30 let letos už ne. Na konci přestupního termínu se Artis snaží posílit kádr o mladé borce do ofenzivy. Zájem o nigerijského útočníka Philipa Onyediku (20) ze Skalice sice ztratil, ale ve hře je příchod generačního talentu polského fotbalu. S FC Kodaň ladí hostování Dominika Sarapaty (18), který loni v létě odcházel ze Zabrze do Dánska v přepočtu za sto milionů korun! Více čtěte ZDE >>>
Podle informací iSportu odchází Denis Halinský na podzimní hostování bez opce do Pardubic. V sobotu na Slovácku už by měl figurovat v základní sestavě trenéra Jana Trousila.
Nejdražší přestup řecké ligy! Olympiakos Pireus se dohodl na trvalém příchodu kolumbijského záložníka Gustava Puerty z Nottinghamu Forest. Přestupová částka má dosáhnout zhruba 20 milionů eur, což by z Puerty udělalo nejdražší posilu v historii řeckého fotbalu. Dosavadní rekord drží Zlatko Zahovič, který v roce 1999 přestoupil do Olympiakosu za 13,5 milionu eur. Puertův příchod zároveň uvolní prostor pro odchod talentovaného Christose Mouzakitise do Hull City, který za řeckého záložníka údajně zaplatí 15 milionů eur. Olympiacos si navíc ponechá 50 % z případného budoucího přestupového zisku.
Záložník Enzo Fernández odešel z Chelsea do Manchesteru City, který za něj podle médií zaplatil 125 milionů liber (3,53 miliardy korun). Argentinský fotbalista tak vyrovnal přestupový rekord anglické ligy. Fernández už maximum Premier League stanovil v roce 2023, kdy přišel do Chelsea z Benfiky Lisabon za 106,8 milionu liber. Loni toto maximum překonal Liverpool, který za švédského útočníka Alexandera Isaka zaplatil Newcastlu 125 milionů liber. Pětadvacetiletý Fernández jako první hráč přestoupil dvakrát za více než sto milionů liber. Se City, které jeho příchod potvrdilo na webu, podepsal mistr světa z roku 2022 pětiletou smlouvu. Fernández se rovněž stal nejdražší posilou v historii Manchesteru City. Rekord dosud držel anglický reprezentant Elliot Anderson, kterého úřadující vicemistři v červenci přivedli z Nottinghamu za 116 milionů liber.
Juventus získal na roční hostování německého útočníka Nicka Woltemadeho z Newcastlu. Pětadvacetiletý hráč po Bundeslize a Premier League pozná také italskou Serii A. Woltemade strávil v Newcastlu jedinou sezonu, během které nastoupil do 33 ligových zápasů a zaznamenal 8 gólů. V aktuálním ročníku přidal ve dvou utkáních 1 asistenci.
Nováček turecké ligy Corum se dohodl na hostování bývalého velkého talentu Borussie Dortmund Youssoufa Moukoka (21). Mladý německý útočník se tak v Turecku potká s Erminem Mahmičem, který ještě nedávno působil v Liberci. Moukoko strávil uplynulý rok v dánské Kodani, kde nastoupil do 46 zápasů a zaznamenal 18 gólů a 3 asistence.
Přestup Folarina Baloguna z Monaka definitivně padl! Útočník neprošel zdravotní prohlídkou a Everton od jeho příchodu ustoupil, resp. v jednáních odmítl pokračovat sám hráč poté, co se klub snažil vyjednat menší přestupovou částku. Balogun z transferu do Evertonu nakonec vycouval sám a z tréninkového centra odešel bez podpisu. Everton se pak pokusil narychlo získat Zirkzeeho z Manchesteru United, ale neuspěl. United nabídku odmítli kvůli nedostatku času na nalezení náhrady. Monako navíc na poslední chvíli stoplo i přestup Lamina Camary do Chelsea.
Everton se znovu dohodl s Manchesterem City na ročním hostování třicetiletého křídelníka Jacka Grealishe, jenž bude pokračovat v Evertonu, kde působil už minulou sezonu. V Premier League tehdy nastoupil do 20 zápasů, ve kterých si připsal 2 góly a 6 asistencí. Jeho sezonu ale předčasně ukončilo zranění nohy.
Dvě posily z Chelsea získal Tottenham! Po Mychajlovi Mudrykovi na hostování (součástí dohody je opce na přestup ve výši 75 milionů liber), dorazil obránce Tosin Adarabioyo, který naopak přichází na trvalý přestup.
Zprávy ze dne 1. září 2026
Americký útočník Folarin Balogun míří z Monaka do Evertonu. Podle britských médií zaplatí liverpoolský klub za pětadvacetiletého fotbalistu 40 milionů liber (1,13 miliardy korun). Balogun podepíše v novém působišti čtyřletou smlouvu.
Jihoafrickou reprezentaci povede potřetí v kariéře Pitso Mosimane. Dvaašedesátiletý kouč nahradil Belgičana Huga Broose, který u týmu skončil po mistrovství světa. Příchod bývalého záložníka k týmu „Bafana Bafana“ oznámila domácí federace SAFA.
Everton opouští ofenzivní tahoun Iliman Ndiaye, přestupuje totiž do Manchesteru City. Tým pod vedením Enza Marescy za senegalského křídelníka zaplatil přes 65 milionů liber i s bonusy. Šestadvacetiletý Ndiaye upřednostnil City před Tottenhamem a v Manchesteru podepsal smlouvu na pět let. Ndiaye letos načal třetí sezonu v Evertonu, v jehož dresu nastřílel 17 branek v 74 zápasech.
Útočník Jonathan David odešel z Juventusu na hostování do Atlética Madrid. Ve španělském klubu bude působit do konce sezony. Šestadvacetiletý David působil v Juventusu od loňského léta, kdy přišel z Lille. Ve francouzském celku před tím strávil pět let a v roce 2021 mu pomohl k zisku titulu.
David v minulé sezoně za Juventus dal osm branek v 46 soutěžních zápasech. Za kanadskou reprezentaci na letošním mistrovství světa skóroval v pěti utkáních třikrát
Přestup Ermina Mahmiče z Liberce má zajímavou dohru - jeho otec totiž zareagoval na slova Ondřeje Kanii o přestupové částce. Záložník na konci srpna zamířil do tureckého celku Corum, co poté o libereckém majiteli řekl Enes Mahmič? Více ZDE>>>