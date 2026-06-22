Fotbalové přestupy ONLINE: Slavia je blízko další posile, Liberec získal reprezentanta
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 22. června 2026
Slavia je blízko další už dříve avizované posile. Podle polských médií je prakticky dokončen přestup ofenzivního univerzála Oskara Kubiaka z Arky Gdyně, polského klubu, se kterým Slavia uzavřela partnerství. Informace webu iSport to potvrzují. Devatenáctiletý talent by se měl brzy zapojit do přípravy pod Jindřichem Trpišovským a zabojuje o místo v kádru na další sezonu.
Liberec posílil křídelník Vénuste Baboula ze slovinského klubu NK Bravo. Sedmadvacetiletý reprezentant Středoafrické republiky podepsal pod Ještědem smlouvu do konce června 2030. „Když mě Slovan kontaktoval, měl jsem radost. Je to pro mě krok dopředu a jsem za to rád. Přicházím se učit, zlepšovat se a pomoct týmu kvalifikovat se do Evropy. Co se týče osobních cílů, chci se prosadit do základní sestavy, podávat dobré výkony, střílet co nejvíce gólů a být produktivní pro svůj tým,“ prohlásil Baboula, který může nastupovat na pozici levého i pravého křídla.
Marek Kejř, kapitán Chrudimi, by se měl stát posilou druholigového Prostějova, kam si ho přivádí nový trenér Bohuslav Pilný. Čtyřiadvacetiletý záložník přichází z klubu, který nezískal licenci a řeší také problémy kolem korupční kauzy.
Zprávy ze dne 21. června 2026
Na českém přestupovém trhu se udála kuriózní situace. Slovan Liberec sice dle platných řádů podepsal smlouvu s Lukášem Hůlkou, kterému skončila smlouva v Bohemians, nicméně se s Klokany nedohodl na předčasném připuštění k tréninku v novém klubu. Příprava na novou sezonu sice už začala, ale Hůlka má v Ďolíčku platnou smlouvu až do 30. června. Hráč se tak musel vrátit do Prahy. „Opomenutí, ke kterému z naší strany došlo, je nepřijatelné a vyvodíme z něho v klubu interní důsledky,“ řekl generální ředitel Jan Nezmar v omluvě, kterou Slovan zveřejnil na webu.
Filip Panák se ve Spartě přesouvá do B-týmu, který bude v nové sezoně hrát třetí ligu. Třicetiletý stoper a bývalý kapitán Letenských bude plnit roli mentora mladých hráčů. Se Spartou získal dva tituly a zahrál si Ligu mistrů. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 20. června 2026
Sivert Mannsverk se stal kmenovým hráčem Sparty. Čtyřiadvacetiletý norský záložník po ročním hostování nastálo přestoupil z Ajaxu Amsterdam a podepsal na Letné víceletou smlouvu. „Jsem nadšený, že tady můžu být. Věřil jsem, že vyjednávání mezi kluby dobře dopadnou a Spartě se podaří přestup dotáhnout. Už se těším, až kluky zase uvidím,“ uvedl Mannsverk pro klubový web. Více o detailech transferu čtěte ZDE >>>
Fotbalisty Liberce posílil senegalský defenzivní záložník Fallou Faye. Dvacetiletý hráč přestupuje ze Slovinska, naposledy působil v klubu NK Bravo. U Nisy podepsal smlouvu do roku 2031, uvedl Slovan na webu. Podle spekulací médií se přestupová částka pohybuje kolem milionu eur, což z Fayeho dělá druhý nejdražší přestup v historii klubu.
Artis Brno po Adamu Petrákovi posílil 28letý stoper David Šimek z Pardubic. „David je velmi silný v osobních soubojích při standardkách na obou stranách hřiště. I jeho, stejně jako Adama Petráka, jsem kdysi v Příbrami nasadil do jeho premiérového ligového duelu," dodal kouč Nádvorník.
O jabloneckého Davida Puškáče podle informací iSportu stojí Slovácko. Třiatřicetiletý útočník patří do kategorie hráčů z kádru trenéra Luboše Kozla, kteří si již nějakou dobu mohou hledat nové angažmá, a právě celek z Uherského Hradiště zatím vyvíjí největší aktivitu.Puškáč působí na severu Čech dva roky, za Jablonec vstřelil šest prvoligových gólů. Nyní by se mohl vrátit do východní části republiky, odkud pochází.
Fotbalisty Olomouce povede i do nové sezony jako trenér Pavel Hapal. Jeho novými asistenty budou Portugalec Jaime Monroy, Polák Radoslaw Bella a Filip Rydval. Změny budou i na další pozicích v realizačním týmu, uvedla Sigma na webu. Hapal je v klubu generálním sportovním manažerem a po dubnovém odvolání Tomáše Janotky dokončil minulou sezonu také jako trenér prvního týmu. Dosavadní asistenti Ivo Gregovský a Michal Vepřek u týmu končí. První míří do struktur FAČR, druhý k mládeži Sigmy.
Olomouckou Sigmu, která během soboty oznámí kompletní složení svého nového realizačního týmu, by mohlo v následujících dnech podle informací iSportu v rámci zužování kádru opustit pět fotbalistů. O stopera Tomáše Huka se středopolařem Tihomirem Kostadinovem je stále zájem ve Slovácku, kde už oba na jaře hostovali. Útočník Jan Fiala, jenž strávil minulou sezonu v Karviné, by se mohl přesunout do Zlína. Křídelník Artur Dolžnikov zase řeší návrat z Androva stadionu zpátky domů do Litvy. A Olomouc výhledově pravděpodobně opustí také egyptský forvard Jásir Núr.
Zprávy ze dne 19. června 2026
Třetí posilou Zlína před novou sezonou je Ghaňan Frank Appiah. Třiadvacetiletý ofenzivní hráč, jenž minulých šest let hrál na Slovensku, podepsal na Letné tříletou smlouvu. „Frank je sice menší, ale zato velmi silný a dynamický hráč, který nejčastěji nastupuje pod hrotem nebo na křídle. Má slušná čísla. Umí se prosadit střelecky, ale i na gól přihrát,“ uvedl sportovní manažer Zlína Pavel Hoftych. Appiah naposledy hrál za Petržalku, které v minulé sezoně devíti brankami pomohl ke čtvrtému místu ve druhé lize. Předtím působil v Dunajské Stredě, Šamoríně, Liptovském Mikuláši a Podbrezové.
Muhamed Tijani odchází ze Slavie. Nigerijský útočník po uplynulé sezoně, kterou strávil na hostování v Sigmě a maďarském celku Nyiregyhaza, přestupuje do jiného maďarského klubu Újpest FC.
Fotbalisty Sparty posílil třiadvacetiletý maďarský brankář Krisztián Hegyi. Do klubu přestoupil z West Hamu, jehož byl kmenovým hráčem. Naposledy chytal za MTK Budapešť. Sparta o příchodu bývalého maďarského mládežnického reprezentanta informovala na svém webu. Hegyi odešel z Maďarska do Anglie již v 16 letech, od dubna 2019 působil v mládežnických strukturách West Hamu, jehož většinovým vlastníkem je aktuálně stejně jako v případě Sparty Daniel Křetínský. Více o novém gólmanovi Sparty čtěte ZDE >>>
Inter Milán prodloužil smlouvu s trenérem Cristianem Chivuem, který v uplynulé sezoně dovedl fotbalisty „Nerazzurri“ k titulu. Pětačtyřicetiletý rumunský kouč se klubu upsal do roku 2028.
Zprávy ze dne 18. června 2026
Tottenham po nevydařené sezoně získal z Brightonu nizozemského účastníka mistrovství světa Jana Paula van Heckeho. Spurs, za které hraje český brankář Antonín Kinský, za šestadvacetiletého stopera podle britských médií zaplatí 52 milionů liber (1,45 miliardy korun).
Liverpool získal z Osasuny španělského reprezentanta Víctora Muňoze, jenž je aktuálně na mistrovství světa. Anglický klub za rychlonohého křídelního hráče podle médií zaplatí 40 milionů eur (968 milionů korun).
Artis hlásí první posilu. Brněnský klub přivedl Adama Petráka. Odchovanec pražské Slavie se po čtyřech letech vrátil do rodného města, kde působil tři sezony v dresu Žižkova. Nyní se přesouvá na Moravu. „Moc se těším na tuhle změnu a výzvu. Sdílím stejné ambice jako Artis a chci stoupat vzhůru. Těším se i na město. Tramvaj vyměním za šalinu a všechno bude klapat,” řekl se po podpisu dvouleté smlouvy šestadvacetiletý talentovaný středopolař.
Na sociální síti se objevila zpráva, že Baník nabídl 1 milion eur za Jasona Noslina z Pardubic. Podle informací deníku Sport a iSportu ale k žádné nabídce doposud nedošlo, ostravský klub se zatím jen dotazoval.
Liberec potvrdil nového trenéra, který nahradil ve funkci Radoslava Kováče. Stal se jím pětačtyřicetiletý slovenský kouč Branislav Fodrek, který naposledy působil v Dunajské Stredě. „Je to pro mě obrovská výzva. Slovan Liberec je úspěšný klub s vysokými ambicemi. Já jsem také ambiciózní a s vedením jsme se na mnoha věcech shodli. Uděláme všechno pro to, aby klub dosáhl dalších úspěchů. Proto jsme sem přišli,“ uvedl Fodrek, jehož trenérský tým bude představen v nejbližší době.