Fotbalové přestupy ONLINE: Slavia kupuje gólmana, za Ukrajince zaplatí přes 100 milionů!
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 25. května 2026
Trenér Antonio Conte po posledním kole Serie A potvrdil konec u fotbalistů Neapole. Podle médií by se měl znovu ujmout italské reprezentace, kterou už vedl v letech 2014 až 2016. „Před měsícem jsem zavolal předsedovi klubu a řekl mu, že začínám mít pocit, že náš projekt se blíží ke konci. Selhal jsem, protože jsem všechny v klubu nesjednotil,“ řekl šestapadesátiletý kouč.
Slavia přivádí posilu na post gólmana. Podle renomovaného italského novináře Fabrizia Romana kupuje pražský klub Nazara Domčaka. Jde o talentovaného devatenáctiletého ukrajinského gólmana, po kterém toužil i francouzský klub Lille, ale Domčak zvolil přestup do hlavního města Česka. Slavia za něj Karpatu Lvov zaplatí 5 milionů eur (121 milionů korun).
Zprávy ze dne 24. května 2026
Ne, zatím na úrovni klubů k žádné dohodě - navzdory spekulacím některých médií - nedošlo. Podle informací iSportu ještě Sigma Olomouc neodsouhlasila přestup Danijela Šturma do Slavie, konsenzus je pořád daleko. Ano, mistr má o sedmadvacetiletého křídelníka zájem, je pravděpodobné, že by se chtěl stěhovat i Slovinec, nicméně Hanáci se zatím vůbec neblízí představě SKS. V nejbližších dnech se to může změnit, pokud pražský klub „přitlačí“, nicméně v tuhle chvíli (v neděli večer) ještě transfer zdaleka uzavřený není.
Je to dost možná jeden z nejlepších individuálních příběhů této sezony. Jen pár dní dělilo Pavla Kačora od toho, aby šel na hostování z Karviné do druhé ligy, ale zůstal, stal se v devatenácti letech oporou týmu a pomohl k historické výhře k poháru. Pohádku dovrší dlouho očekávaným přestupem. Talentovaného křídelníka podle informací iSportu přivede Slavia, ve které už dříve působil. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 23. května 2026
Nechtěl být konkrétní, co se týče posilování či jednání s potenciálními trenéry. Přesto Pavel Hapal, (dočasný?) kouč Sigmy, o dvou odchodech z olomouckého kádru po výhře 4:0 nad Karvinou mluvil. „Jediný, u koho je jisté, že u nás končí, je Muritala, jemuž vyprší smlouva. Už jsme se s ním nějakým způsobem rozloučili. To samé Digaňa,“ řekl. Nigerijský forvard Yunusa Muritala je po vážném zranění kolene, slovenský brankář Tomáš Digaňa se nikdy nedokázal prosadit do užšího kádru áčka.
Zprávy ze dne 22. května 2026
Ermal Krasniqi by se měl po sezoně vrátit do Sparty. V této sezoně hostoval v Legii Varšava, která podle vyjádření trenéra Marka Papszuna neuplatní opci na trvalý přestup. „Byla velmi vysoká,“ uvedl kouč. Kosovský hráč odehrál 33 soutěžních zápasů s bilancí 3+2.
Trenér Pep Guardiola po sezoně po deseti letech odejde od fotbalistů Manchesteru City. Španělský kouč, který „Cityzens“ dovedl k šesti titulům i triumfu v Lize mistrů, to oznámil v dnešním prohlášení. Pětapadesátiletý Guardiola má v klubu smlouvu ještě na rok, o jeho odchodu však už nějaký čas britská média spekulovala. U druhého celku končící Premier League by ho měl nahradit někdejší trenér Chelsea Ital Enzo Maresca.
Manchester United natrvalo převzal trenér Michael Carrick, který vedl mužstvo jako dočasný kouč do konce sezony. Bývalý dlouholetý záložník klubu podepsal smlouvu do roku 2028. Carrick převzal tým v lednu po odvolaném Rúbenu Amorimovi a vyvedl ho z krize. Z 16 ligových utkání vyhrál 11, porážky utrpěl pouze s Leedsem a v Newcastlu. United mají před posledním kolem jistotu třetího místa a návratu do Ligy mistrů.
„Michael si svou šanci zaslouží. Během jeho působení se zvedla hra i výsledky a také přinesl přístup, který ctí hodnoty, tradici a historii klubu,“ řekl sportovní ředitel Jason Wilcox.
Álvaro Arbeloa na tiskové konferenci před posledním kolem španělské ligy potvrdil, že po sezoně skončí V Realu Madrid. Podle médií by ho měl u týmu nahradit José Mourinho. „Real byl vždycky můj domov, takže doufám, že tohle není sbohem, ale jen na shledanou,“ řekl Arbeloa, který za madridský celek dlouhá léta hrál a jako trenér se ho ujal v polovině ledna po odvolání Xabiho Alonsa.
Největší rivalové hledají nového gólmana a zdá se, že zapíchli oči do stejného bodu. Fotbalová Sparta a Slavia se mají zajímat o Martina Dúbravku z anglického Burnley, což prozradil na tiskové konferenci trenér slovenské reprezentace Vladimír Weiss starší. Více čtěte ZDE >>>
Podle informací iSportu nastal v Plzni problém při realizaci transferu Douglase Owusua z CZ Bělehrad. Proces zkomplikovala zdravotní prohlídka dvacetiletého ghanského křídelníka, proto ještě Viktoria záležitost nedotáhla. A je otázkou, zda se vůbec někdy uskuteční. Owusuova hodnota podle Transfermarktu je dva a půl milionu eur, šlo by pravděpodobně o rekordní přestup v historii Západočechů. V této sezoně vstřelil Afričan v dresu srbského mistra devět soutěžních gólů.
Zprávy ze dne 19. května 2026
Příběh dvou vyřazených slávistů nekončí. Minimálně zatím. V rozhovoru pro idnes.cz se za Tomáše Chorého a Davida Douděru postavil Pavel Tykač. „Pokud budou chtít pracovat na změně, jsem připraven za nimi jít a případně se pokusit přesvědčit Jardu, aby své rozhodnutí přehodnotil,“ říká majitel klubu. Více čtěte ZDE>>>
Tak přece to téma je! Ano, v Edenu se může objevit nový útočník – a to zřejmě bez ohledu na nejistou budoucnost nejlepšího ligového střelce Tomáše Chorého. Slavia podle informací iSportu v minulých dnech poslala v rámci Chance Ligy lukrativní nabídku na čtyřiadvacetiletého odchovance Sparty, jehož herní projev se realizačnímu týmu dlouhodobě líbí. Více čtěte ZDE>>>
Měl být lídrem mladinkého mančaftu Slovanu Liberec, totální optimismus se však nenaplnil také kvůli zdravotním lapáliím, které se zasloužilému internacionálovi Lukáši Masopustovi vracejí. Zůstane na severu? Více čtěte ZDE >>>
Slovan Bratislava momentálně hledá nástupce za trenéra Vladimíra Weisse staršího, který se přesunul ke slovenské reprezentaci. Vedení klubu je údajně ve finální fázi výběru a jasno má být do konce května. „Při takto důležitém rozhodnutí pro celý klub je potřeba jít při výběru a jednáních opravdu do hloubky a zvážit všechny aspekty,“ řekl pro klubový web generální ředitel Ivan Kmotrík mladší.
V posledních dnech absolvoval schůzky i mimo Slovensko, další má v plánu ještě tento týden. „Můžeme potvrdit, že medializované jména Igor Biščan a Yaya Touré jsou ve finální pětici kandidátů. S dalšími medializovaným jménem Fernandem Torresem momentálně nejednáme,“ prozradil Kmotrík. Biščan pochází z Chorvatska, naposledy působil v Kataru. Touré, bývalý hráč Manchesteru City, pracoval jako hlavní kouč pouze u mládeže Tottenhamu, jinak dělal asistenta v belgickém celku Standard Lutych nebo u národního týmu Saúdské Arábie.
Trenér Pep Guardiola po sezoně uzavře podle BBC desetileté úspěšné působení u fotbalistů Manchesteru City. Španělský kouč se má rozloučit po nedělním závěrečném utkání Premier League před domácími fanoušky s Aston Villou, přestože má smlouvu ještě na rok. Jeho nástupcem na lavičce se zřejmě stane někdejší kouč Chelsea Enzo Maresca.
Pětapadesátiletý Guardiola s Citizens v lize stále bojuje o titul. O uchování naděje bude druhý tým tabulky usilovat v úterní dohrávce předposledního kola proti Bournemouthu. V případě vítězství udrží dvoubodový odstup za Arsenalem a o novém mistrovi rozhodne až poslední kolo.
V sobotu Guardiola slavil s týmem vítězství ve finále Anglického poháru proti Chesea a získal s klubem jubilejní 20. trofej. Ve sbírce má mimo jiné šest titulů z Premier League či triumf v Lize mistrů, Anglický pohár ovládl třikrát a Ligový pohár pětkrát.
Zprávy ze dne 18. května 2026
Po bouřlivých oslavách návratu do Evropy může Hradec řešit zapeklitou věc: o trenéra Davida Horejše se zajímá prestižní polská značka. O který klub jde, čtěte ZDE >>>
S postupem Zbrojovky do Chance Ligy se očekává, koho ambicozní celek přivede. První přestupovou bombou by měl být podle webu inFotbal.czJaromír Zmrhal. Bývalý reprezentant a záložník Slavie působí v kyperském Apollonu, kde mu na konci sezony vyprší smlouva. Tým Martin Svědíka by tak posílil jako volný hráč.
Staronovým trenérem fotbalistů Realu Madrid by se měl stát José Mourinho. Podle italského experta Fabrizia Romana se už portugalský kouč s klubem dohodl na dvouleté smlouvě. Třiašedesátiletý Mourinho od loňského září vede Benficu Lisabon, se kterou má ještě na rok smlouvu. Real však podle Romana využil výstupní klauzule, podle níž kouče může z kontraktu za tři miliony eur (73 milionů korun) vykoupit.
Liberec do nedělního zápasu se Spartou vůbec nenasadil duo Ermin Mahmič, Ange N’Guessan. Neseděli ani na lavici. Přitom francouzský stoper N’Guessan měl naposledy v Hradci dokonce kapitánskou pásku a rakouský Bosňan Mahmič je se sedmi brankami a třemi asistencemi jednoznačně ofenzivní lídr mladého mančaftu.
„Chyběli proto, že se objevily nabídky, o kterých je klub ochoten jednat. Proto jsme se dohodli s vedením, že kluky dáme mimo sestavu, abychom minimalizovali nebezpečí zranění. Ermin navíc pojede na mistrovství světa,“ vysvětlil trenér Slovanu Radoslav Kováč. „Tyhle kluky nemůžeme předržovat, s největší pravděpodobností už za nás hrát nebudou,“ přiznal.