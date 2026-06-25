Předplatné

Fotbalové přestupy ONLINE: Slavia má další polskou posilu, přichází talent z Gdyně

Sledujte nejnovější informace o fotbalových přestupech a spekulacích
Sledujte nejnovější informace o fotbalových přestupech a spekulacíchZdroj: iSport
iSport.cz
Fotbal

Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.Za registraci a první vklad bonus 500 Kč na sázky!Bonus 500 Kč

Online přenos - Fotbalové přestupy ONLINE

Všechny zprávyDůležité momenty
Bundesliga
Chance Liga
Druhá liga
La Liga
Ligue 1
Premier League
Serie A

Zprávy ze dne 25. června 2026

Chance Liga
25. června 2026 · 16:17

Jak web iSport už dříve informoval, do Slavie přestupuje polský fotbalista Oskar Kubiak. Devatenáctiletý křídelník a dosud hráč Arky Gdyně podepsal v Edenu smlouvu do konce června 2030.

Důležitý moment
Chance Liga
25. června 2026 · 14:09

Do letní přípravy fotbalistů Liberce se zapojili tři kmenoví hráči pražské Slavie Jan Bořil, Vasil Kušej a Alexandr Bužek. Všichni mají od svého klubu povolení k tréninku se Slovanem a kluby ladí podmínky jejich transferu do Liberce.

Opačným směrem míří liberecká dvojice Ange N’Guessan a Toumani Diakité. Jejich přestup k úřadujícím šampionům aktuálně kluby finalizují, již mají svolení se Slavií trénovat.

Jan Bořil, Vasil Kušej a Alexandr Bužek
Jan Bořil, Vasil Kušej a Alexandr Bužek

Zprávy ze dne 24. června 2026

24. června 2026 · 19:53

Ronaldinho (46) se stal oficiálně hráčem třetiligového italského týmu FC Ravenna. Majitel klubu Ignazio Cipriani na prezentaci Ronaldinhova angažmá v jednom z dějišť mistrovství světa Miami nicméně naznačil, že se nebude jednat o plnohodnotné angažmá, když prohlásil, že někdejší míčový kouzelník odehraje „přinejmenším jeden soutěžní zápas“. Přípravy na sezonu se mistr světa z roku 2002 nezúčastní.

„Ronaldinho zasáhne nejméně do jednoho zápasu Serie C. Chce poslední gól své kariéry dát v Ravenně,“ řekl Cipriani. „Nevíme přesně, kdy na jeho debut dojde, bude to ale domácí zápas. Možná jich absolvuje i víc, to teprve uvidíme,“ dodal.  Média se nicméně shodují, že se jedná především o sňatek z rozumu a jsou za ním hlavně komerční cíle obou stran. Ronaldinho bude mít možnost uvést na trh svoji značku sportovního oblečení a Ravenna ji jako první tým bude používat. Členu podnikatelské dynastie Ciprianimu to přinese celosvětovou pozornost. Ronaldinho dosud poslední utkání úspěšné kariéry odehrál v září 2015 za Fluminense.

Míčový kouzelník Ronaldinho si ještě ťukne oficiální zápas
Míčový kouzelník Ronaldinho si ještě ťukne oficiální zápas
24. června 2026 · 15:23

Trenér Luboš Loučka pokračuje u béčka Sparty, které sestoupilo do třetí ligy. Jinak došlo k výrazným změnám v realizačním týmu, v němž skončili dosavadní asistenti Lukáš Bláža a Ondřej Švejdík. Oba se přesunuli do Loko Praha. Trenér brankářů Jiří Hlaváč bude působit v Liberci, analytik Martin Pavlíček zase ve Viktorii Plzeň.

 

Jejich náhradami jsou v pozici asistenta trenéra Michal Zach (Loko Praha) a Jan Blažíček, jenž už byl u sparťanského béčka. Gólmany má nově na starost Jan Polóny ze Spartaku Trnava.

 

Realizační tým Sparty B

  • Hlavní trenér: Luboš Loučka
  • První asistent: Michal Zach
  • Druhý asistent: Jan Blažíček
  • Asistent trenéra a rozvojový trenér: Libor Kozák
  • Kondiční trenér: Michal Jakubec
  • Trenér brankářů: Jan Pólony
  • Analytik: Tadeáš Junek
  • Fyzioterapeuti: Ondřej Kunc, Martin Dyntr
  • Sportovní vědec: Luis Tamayo
  • Vedoucí mužstva: Josef Krula
  • Nutriční specialista: Daniel Šťastný
  • Masér: Miloš Tyl
  • Kustod: Štěpán Kučera
Důležitý moment
Premier League
24. června 2026 · 12:58

Podle renomovaného zahraničního novináře Fabrizia Romana Tottenham dotáhl přestup Martina Dúbravky. Slovenský brankář by podle spekulací anglických médií měl zastávat pozici dvojky za Antonínem Kinským.

Chance Liga
24. června 2026 · 11:14

V brance pražské Sparty bude pokračovat slovenský gólman Jakub Surovčík. Třiadvacetiletý brankář dostal šanci po zranění jedničky Petera Vindahla a dochytal uplynulý ročník. Nyní na Letné podepsal nový dlouholetý kontrakt. 

Zprávy ze dne 23. června 2026

Premier League
23. června 2026 · 18:52

Ipswich povede při návratu do Premier League trenér Gary O'Neil. Třiačtyřicetiletý kouč kvůli tomu skončil ve Štrasburku, který trénoval od ledna. Anglický klub oznámil, že s novým šéfem střídačky podepsal tříletou smlouvu.

Chance Liga
23. června 2026 · 18:12

Václav Drchal je novou posilou Pardubic. Šestadvacetiletý útočník je odchovancem Českých Budějovic, první ligu poprvé okusil ve Spartě, hrál také za Mladou Boleslav, Jablonec a Drážďany. V české lize má bilanci 160 utkání a 26 gólů. S Pardubicemi podepsal víceletý kontrakt.

Chance Liga
23. června 2026 · 17:47

Jan Mikulabude i v příští sezoně působit ve Slovanu Liberec. Čtyřiatřicetiletý defenzivní univerzál, který je jedním ze zástupců kapitána mužstva, prodloužil se Severočechy končící smlouvu o další rok.

 

Mikula působí v Liberci už devět let, pod Ještěd přestoupil v létě 2017 ze Slavie Praha. Univerzální hráč bude na začátku příští sezony atakovat vstup do Klubu legend pro hráče s 300 a více starty v nejvyšší soutěži. Aktuálně má na kontě v lize 296 zápasů a 10 branek.

Bundesliga
23. června 2026 · 16:55

Rýsuje se zajímavý přesun českého talentu. Útočník Filip Zahálka (16) míří z Dynama Drážďany do Borussie Mönchengladbach. Český reprezentant do 17 let v Drážďanech nastupoval ve výběrech  U17 a U19, v obou byl velmi produktivní. Pro litoměřického rodáka byl stěžejní přechod do Ústí nad Labem, které na mládežnické úrovni spolupracuje právě s Dráždany, kde působí dalších několik českých hráčů. Totožnou cestou prošel například Vasil Kušej. Přechod do struktur Mönchengladbachu, který hraje nejvyšší dorostenecké soutěže včetně seniorské bundesligy, je pro Zahálku velkým krokem vpřed.

Důležitý moment
Chance Liga
23. června 2026 · 15:44

Je hotovo. Hradec Králové definitivně posílí Tom Slončík, který přichází z Plzně. Jednání se táhla kvůli debatám s agentem hráče, přitom záložník byl u týmu už od začátku přípravy, k čemuž dala Plzeň souhlas. Jak informoval Sport, cena je dva miliony eur.

Tom Slončík na startu přípravy Hradce
Tom Slončík na startu přípravy Hradce
Důležitý moment
Chance Liga
23. června 2026 · 14:20

Konec, který nikdo nečekal. Respektive, že poslední minuty Jana Bořila ve slávistickém dresu klepou na dveře, se vědělo už nějakou dobu. Ale že si místo konce kariéry či přesunu k B-týmu ještě vyzkouší jiné angažmá v české lize, to je i pro většinu lidí v Edenu překvapením. Dosavadní kapitán podepíše ve Slovanu Liberec a úterý bylo posledním dnem, který strávil na slávistickém soustředění v Aigenu. Následovat by ho měli další dva fotbalisté. Více čtěte ZDE>>>

Jan Bořil na tribuně v diskusi s bavičem Michalem Suchánkem
Jan Bořil na tribuně v diskusi s bavičem Michalem Suchánkem
Kapitán Slavie Jan Bořil před utkáním proti Olomouci
Kapitán Slavie Jan Bořil před utkáním proti Olomouci
Chance Liga
23. června 2026 · 13:35

Zbrojovka Brno má další posilu, do kádru nováčka Chance Ligy přichází sparťanský mladý křídelník Lukáš Penxa. Součástí přestupu je také dohoda o zpětném odkupu. Letenští o tom informovali na webu a svých sociálních sítích. 

Chance Liga
23. června 2026 · 13:06

Fotbalisté Bohemians vítají posilu z východu Čech. Do Ďolíčku přichází pětadvacetiletý forvard Ladislav Krobot, který přestupuje z kádru Pardubic. 

 

La Liga
23. června 2026 · 11:49

Argentinský fotbalista Julián Álvarez chce odejít z Atlétika Madrid. Šestadvacetiletý útočník promluvil po pondělním vítězství Argentiny 2:0 nad Rakouskem na mistrovství světa v Dallasu. Nejlepší pro všechny strany je přestup, řekl televizi ESPN. O Álvareze se ve Španělsku zajímá jak Real Madrid, tak mistrovská Barcelona.

Julian Álvarez v dresu Argentiny během utkání MS proti Rakousku
Julian Álvarez v dresu Argentiny během utkání MS proti Rakousku
Chance Liga
23. června 2026 · 09:39

Do Zbrojovky Brno přestoupil z pražské Slavie stoper Eric Hunal. Jednadvacetiletý fotbalista a mládežnický reprezentant podepsal v týmu nováčka první ligy víceletou smlouvu. Zbrojovka to oznámila na svém webu.

Hunal působil ve Slavii od deseti let a postupně se vypracoval v oporu dorosteneckých výběrů a nakonec i B-týmu. Vloni v létě přestoupil do Dukly, za niž debutoval v první lize a připsal si v uplynulé sezoně nejvyšší soutěže 22 startů. Klub z Edenu po ročníku, v němž Dukla sestoupila, využil právo na zpětný odkup hráče, po návratu ale hned míří do kádru vítěze druhé ligy.

Zprávy ze dne 22. června 2026

Druhá liga
22. června 2026 · 23:25

Dvaatřicetiletý záložník Robert Hrubý by měl podle informací iSportu posílit druholigovou Viktorii Žižkov. Poslední tři sezony strávil v Bohemians, předtím hrál i za Zlín nebo Baník. K oficiálnímu představení na nové adrese by mělo dojít brzy.

Robert Hrubý v dresu Bohemians
Robert Hrubý v dresu Bohemians
Chance Liga
22. června 2026 · 20:46

Web iSport už se předstihem informoval, že novým trenérem fotbalistů Karviné se stane Roman West. Den před startem letní přípravy jej klub oficiálně představil, čtyřiačtyřicetiletý kouč tak nahrazuje Marka Jarolíma. Karvinou už dobře zná, v minulosti tam působil v mládeži. „Těším se nejen zpátky do nejvyšší soutěže, ale hlavně do Karviné – do známého prostředí. Beru to jako životní šanci,“ prohlásil krátce po podpisu smlouvy nový hlavní trenér MFK.

Chance Liga
22. června 2026 · 20:05

Hradec oficiálně představil Tomáše Wiesnera. O zájmu Východočechů o bývalého hráče Sparty už iSport v minulých dnech informoval. Osmadvacetiletý krajní obránce se do Česka vrací po angažmá v americkém Houstonu.

 

Chance Liga
22. června 2026 · 19:54

Další posilou Zlína je konžský mládežnický reprezentant Prince Mbatshi Mukuba. Dvacetiletý obránce přichází z Lyonu, kde nastupoval v minulé sezoně za B-tým v páté nejvyšší soutěži. Podle klubového webu podepsal se „Ševci“ smlouvu na dva a půl roku. „Jde o mladého stopera, který může hrát i na kraji nebo na pozici defenzivního záložníka,“ uvedl zlínský sportovní manažer Pavel Hoftych.

Fotbal 2026

MS ve fotbale 2026Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů