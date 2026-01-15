Fotbalové přestupy ONLINE: Slavia má další zahraniční posilu, bude hostovat ve Slovácku
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 15. ledna 2026
Jak iSport již dříve informoval, Sigma Olomouc přivádí pátou zimní posilu. Maďarský záložník Péter Baráth přichází z polského Rakówa Čenstochová.
Pražskou Slavii posílí dvacetiletý kanadský křídelník Adonija Bryan Ouanda. Naposledy působil v druholigovém srbském klubu FK Voždovac, v Edenu podepsal smlouvu do konce roku 2030, jarní část sezony stráví na hostování ve Slovácku.
Zprávy ze dne 14. ledna 2026
Sigma je ve Španělskou s pátou posilou.
Úočník Marko Kvasina (29) odchazi podle informací iSportu ze Slovácka do maďarské Nyiregyhazy, k níž se už připojil na soustředění v Turecku.
Fotbalista Conor Gallagher se ze Španělska vrací do anglické ligy. Reprezentačního záložníka, který strávil půldruhého roku v madridském Atléticu, koupil Tottenham Hotspur. Částka za přestup podle britských médií činí 34,6 milionu liber (968 milionů korun).
Dlouho očekávaná výměna konečně klapla. Daniel Trubač se opět stává hráčem Hradce, směrem Teplice naopak míří záložník Petr Kodeš. Ofenzivní záložník a bývalý kapitán „Sklářů“ Trubač měl půl roku do konce smlouvy, Teplice ho ale v létě odmítaly prodat. I za 12 milionů korun ze Sigmy. Nyní za sedmadvacetiletého hráče získají oblíbence Zdenka Frťaly do středu zálohy.
„Tady jsem doma, hrozně jsem se chtěl vrátit. Myšlenka byla i na podzim, ale bohužel to nedopadlo. Myslím, že všichni kolem hradeckého fotbalu by klub chtěli vidět v evropských pohárech. Ale čeká nás těžká cesta,“ řekl Trubač po návratu k „Votrokům“, kde fotbalově vyrostl.
Slavia řeší příchod dalšího mladíka. Podle informací švédského deníku Expressen dotahuje transfer 19letého středního záložníka Gibrila Sosseha z Gambie, který hraje za Kalmar FF. Pražané by za něj měli zaplatit kolem tří milionů eur. „Slavia se s hráčem dohodla už na osobních podmínkách,“ napsal server. Sosseh odehrál v této ligové sezoně 24 zápasů s bilancí 3+1.
Plzeň oficiálně stvrdila odchod Rafia Durosimiho, nigerijský útočník přestupuje do italské Pisy. „Rafiu byl výjimečným hráčem. Dokázali jsme společně překonat i těžké období, kdy byl zraněný a dokázal se vrátit na top úroveň. Měli jsme spolu dohodu, že v případě zajímavé nabídky mu bude umožněn transfer, a to se nyní naplňuje,“ řekl pro klubový web Adolf Šádek, předseda představenstva a generální ředitel Plzně.
Do Ajaxu Amsterdam se po více než dvou desetiletích vrací jméno Ibrahimovic. Devatenáctiletý Maximilian, syn bývalého švédského kanonýra Zlatana Ibrahimovice, bude v nizozemském klubu do konce sezony hostovat. Dosud působil v AC Milán, což byl také bývalý klub jeho otce.
Je rušno kolem dalšího karvinského hráče, jmenovitě Samuela Šiguta. Třiadvacetiletý rychlostně vybavený křídelník podle informací Sportu zaujal kluby ze zahraničí, údajně na něj měly přijít i konkrétní poptávky z USA (Cincinnati, Chicago) a především z belgického Anderlechtu! Karviná ale vyhlásila po náročných týdnech, kdy ztratila několik opor, stop stav na odchody, přestup Šiguta se tak bude řešit pravděpodobně nejdříve v létě.
Srbský obránce Svetozar Markovič (25) opouští Viktorii Plzeň a přestupuje do Slovanu Bratislava, se slovenským klubem podepsal ve středu dopoledne smlouvu. Srbský obránce přišel do Viktorie v létě 2024 jako náhrada za Robina Hranáče. V Plzni odehrál celkem 50 zápasů na domácí i evropské scéně, v nichž dal dvě branky. Nyní se s Doosan Arenou loučí a oblékne dres bratislavského Slovanu.
„Svetozar Markovič odvedl za necelé dva roky pro náš klub kvalitní služby. Splnil to, proč tehdy do Viktorky přicházel. Nyní jsme se ale rozhodli jít jinou cestou, do obrany jsme přivedli nové hráče a dali mu tedy svolení k transferu. Přejeme mu, aby se mu v novém angažmá dařilo,“ uvedl sportovní ředitel klubu Martin Vozábal.
Markovič se zranil v posledním ligovém zápase s Duklou, kvůli tomu by pravděpodobně nebyl Plzni k dispozici pro lednový start Evropské ligy proti Portu.
Podle informací iSportu míří pětatřicetiletý křídelník Jan Navrátil stejně jako Radim Breite z Olomouce do Artisu Brno. Ve druhé lize by měl na jaře působit i devatenáctiletý talent Václav Zahradníček, u něj se řeší hostování v Prostějově.
Srbský stoper Svetozar Markovič (25) se loučí s Plzní. Chystá se podepsat smlouvu ve Slovanu Bratislava, informaci přinesl účet Futbalové Zákulisie a potvrzují ji i zdroje iSportu. Obránce už není na soustředění s Viktorií ve španělském Benidormu a má svolení k odchodu. Pod Miroslavem Koubkem patřil dlouho mezi stabilní členy základní sestavy, z níž ale postupně vypadl. Naposledy naskočil za Plzeň v lize proti Dukle 15. prosince, po osmi minutách musel ale kvůli zraněnému rameni ze zápasu předčasně odstoupit.
Zprávy ze dne 13. ledna 2026
Manchester United převzal po odvolaném Rúbenu Amorimovi jako prozatímní trenér Michael Carrick. Čtyřiačtyřicetiletý kouč a někdejší opora United povede tým do konce sezony.
Jak naznačoval iSport v dopoledních hodinách, kariéra Andrese Dumitreska ve Slavii je u konce. Poté, co se hráč nezařadil do přípravy s B týmem, se obě strany údajně měly dohodnout na předčasném ukončení smlouvy. Po neslavné dva a půl roku dlouhé etapě v Česku tak rumunský levý bek zřejmě podepíše v Petrolulu Ploješť.
Slovenský Ružomberok povede Jaroslav Köstl, který jako hlavní kouč zaskakoval u české reprezentace. Tomáš Hübschman bude sportovním ředitelem.
James Bello (20) se přesouvá na půlroční hostování z Plzně do druholigového Táborska. „Jde o hráče se zajímavým potenciálem. Pro jeho další rozvoj je nezbytné, aby pravidelně nastupoval. Působení v předním druholigovém týmu tedy rozhodně dává smysl,“ okomentoval to sportovní ředitel klubu Martin Vozábal.
Objev Lipska Yan Diomande (19) koketuje s Liverpoolem. Sám hráč prozradil, že by pro něj bylo splněním snu si jednou zahrát na Anfieldu, přičemž Liverpool bude řešit budoucnost své jedničky v útoku v osobě Mohameda Salaha. Devatenáctiletý Diomande v létě přestoupil do Saska ze španělského Leganés za 20 milionů eur. Teenager, který dokáže nastupovat na pravém i levém křídle, si od příchodu do Lipska připsal sedm gólů a čtyři asistence v 16 zápasech. Zájem o jeho služby zní i z dalších slovutných adres jako Arsenal, Manchester United, PSG či Bayern. Lipsko nebude požadovat méně než 100 milionů eur, což by z Diomandeho udělalo nejdražšího hráče v historii klubu.
Senzační přestup se rýsuje na trase Slovensko - Německo. Teprve devatenáctiletý nigérijský křídelník Sani Suleiman míří z Trenčína do bundesligového Lipska. V aktuální sezoně Niké ligy se ve dvanácti zápasech podílel na třech brankách a dvou asistencích v celku bojujícím o záchranu. Jednání o přestupu jsou již v pokročilém stádiu a Lipsko se s hráčem už mělo dohodnout na základních podmínkách. Přestupová částka by se měla pohybovat v rozmezí 5 až 7 milionů eur. O mladého hráče se zajímali i další zvučné kluby: AC Milán, Leverkusen, Chelsea, Tottenham, Villarreal, Bayer Leverkusen či Eintracht Frankfurt.
Muhamed Tijani (25) už stejně jako Andres Dumitrescu (24) nebude na jaře hostovat v Olomouci. Sigma se po půlroce rozhodla vrátit nigerijského útočníka do Slavie, ačkoli měli oba původně na Hané strávit celou sezonu. Vstřelil jeden gól.