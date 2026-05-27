Fotbalové přestupy ONLINE: Slavia potvrdila Šturma, jedná se o nejdražší přestup v lize
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 27. května 2026
Fotbalisty pražské Slavie posílil slovinský křídelník Danijel Šturm z Olomouce. Podle Sigmy jde o jeden z nejdražších přestupů v české lize. Média spekulují, že Hanáci mohou za sedmadvacetiletého hráče získat čtyři miliony eur (97,1 milionu korun) plus případný další milion eur (24,3 milionu korun) na bonusech. Informace iSportu hovoří jasně - Šturm je vůbec nejdražším transferem mezi českými kluby.
Dosud rekordním přestupem mezi dvěma kluby v české lize byl zimní příchod útočníka Matyáše Vojty z Mladé Boleslavi do Sparty. Podle spekulací médií stál Pražany rovněž čtyři miliony eur plus 750.000 eur za případné bonusy.
Za Teplice bude i v příští fotbalové sezoně nastupovat Lukáš Mareček. Šestatřicetiletý defenzivní univerzál a zastupující kapitán prodloužil se severočeským prvoligovým klubem smlouvu o další rok. Tepličtí o tom informovali na svém webu.
Přestup Danijela Šturma do Slavie je na spadnutí, podle informací iSportu došlo k dohodě s balkánskými agenty hráče, takže zbývá už jen podpis mezi kluby. Ten by se měl v Edenu uskutečnit dnes odpoledne, tudíž mistr zřejmě oznámí rekordní tuzemský transfer (4 miliony eur + 1 milion eur v bonusech) již velmi brzy.
Obránce Karviné Kristián Vallo se vrací domů na Slovensko, kde bude oblékat dres Banské Bystrice. Brzy osmadvacetiletý fotbalista toho v letošní sezóně příliš neodehrál.
Trenér Nuno Espírito Santo zůstane ve West Hamu i po sestupu z Premier League. Vedení klubu to oznámilo po schůzce s portugalským koučem, mezi jehož svěřence patří i český záložník Tomáš Souček.
Přestup útočníka Baboucarra Faala do Plzně, o jejíž nabídce iSport informoval jako první už před dvěma týdny, je podle redakčních informací hotový. Třiadvacetiletý Gambijec z ukrajinského klubu Karpaty Lvov by měl být brzy oficiálně oznámený jako posila Viktorie.
Přestože trenér Josef Dvorník nechtěl po úterní výhře nad Táborskem ještě mluvit o konkrétní podobě kádru Baníku pro příští sezonu, jisté již jsou dva odchody. Končí leví beci Patrick Kpozo a Eldar Šehič, se kterými Ostrava už delší dobu nepočítala, nicméně měla je pod smlouvami. Oba obránci se s klubem a fanoušky rozloučili veřejně na sociálních sítích. Podobně se vyjadřovali už v zimě, nakonec však na Bazalech zůstali ještě dalšího půl roku.
V následujících týdnech se rozhodne o budoucnosti útočníka Ladislava Almásiho. Hráči Baníku končí smlouva a zřejmě bude mít hned několik možností. Dlouhodobě se na něj vyptává Jaroslav Veselý, jehož Bohemians budou útočníka pro příští sezonu rozhodně hledat. Dle nejnovějších zpráv se ale začalo významně spekulovat o odchodu sedmadvacetiletého Slováka do Maďarska. Jedním ze zájemců má být budapešťský Vasas, vítěz uplynulé druholigové sezony. Almási v této sezoně vstřelil za Baník tři branky, pak dlouho laboroval se zraněním.
Dánský brankář Kasper Schmeichel ukončil kvůli zranění ramena v 39 letech kariéru. Gólman Celtiku Glasgow to oznámil v rozhovoru pro dánskou televizní stanici TV2. „Rozhodl jsem se tak po konzultacích s několika chirurgy a specialisty, kteří mi řekli, že na návrat a chytání na nejvyšší úrovni můžu zapomenout,“ řekl Schmeichel, který si rameno poprvé zranil loni v reprezentaci. Kasper je synem brankářské legendy Manchesteru United Petera Schmeichela, do velkého fotbalu však vstoupil v Manchesteru City. Působil i v Leedsu, Nice, Anderlechtu a hlavně Leicesteru, se kterým v roce 2016 získal senzační titul. Další dva přidal s Celtikem.
Útočník Muhamed Tijani zřejmě definitivně opustí Slavii. Mohutný útočník zažil výborné jaro na hostování v maďarské Nyíregyháze, kde nastřílel osm gólů, a ve stejné lize by měl pokračovat. Podle informací webu iSport se pětadvacetiletý útočník přesune do maďarského Újpestu, mělo by jít o přestup. Spekulovaná cena je jeden milion eur.
Zprávy ze dne 26. května 2026
Veljko Birmančevič si maloval velkolepé angažmá v jedné z top 5 lig, jeho působení ve španělském Getafe se ale podle všeho smrskne na pouhý půlrok. Neprosadil se do základní sestavy, nastoupil jen do šesti soutěžních zápasů a jedinkrát se objevil v zahajovací jedenáctce. Teď se podle španělských médií vrátí do Sparty, španělský celek údajně nevyužije opci na trvalý přestup, která měla činit téměr 100 milionů korun.
Nizozemský útočník Donyell Malen se stal hráčem AS Řím, kde už v této sezoně hostoval z Aston Villy. Italský tým obsadil v lize třetí místo a kvalifikoval se do fotbalové Ligy mistrů, čímž vstoupila v platnost opce. Římský klub tak za Malena musel podle médií zaplatit 25 milionů eur (přes 606 milionů korun).
Bývalý reprezentační útočník Tomáš Pekhart ukončil v den svých 37. narozenin fotbalovou kariéru. Naposledy hrál za pražskou Duklu, která v sobotu sestoupila z první ligy. Své rozhodnutí oznámil Pekhart na instagramu. „Fotbal mi dal víc, než jsem si kdy dokázal představit,“ uvedl bývalý útočník Slavie, Jablonce a Sparty, jenž má za sebou řadu zahraničních angažmá. Výraznou stopu zanechal v Legii Varšava, které pomohl ke dvěma mistrovským titulům a v sezoně 2020/21 byl králem střelců polské ligy.
Útočník Baboucarr Faal (23) je blízko přestupu do Plzně, informace ze zahraničních médií potvrzují i zdroje Sportu. Mladý útočník z Gambie působil poslední dvě sezony v ukrajinské lize, v minulém ročníku odehrál za Karpaty Lvov 10 ligových zápasů s bilancí 2+4. Výstupní klauzule má mít hodnotu 3 miliony eur (přibližně 75 milionů korun). Viktoria má s ukrajinským klubem finišovat jednání. Hrotový forvard je jedním z hlavních plzeňských cílů pro letní transferové okno, stal by se jednou z nejdražších posil klubu. Vyhlédnutého měla i křídelníka Douglase Owusu (20) z Crvene Zvezdy Bělehrad. Ghanský útočník ale neměl projít lékařskou prohlídkou.
Už minulý týden web iSport.cz popisoval chystaný letní třesk ve Slavii jako největší obměnu kádru za působení majitele Pavla Tykače. Kouč Jindřich Trpišovský to po konci sezony potvrdil a ještě rozsah řezu rozšířil na „nejvýraznější za osm let, co je ve Slavii". Následně se rozjelo přestupové tornádo. Kdo a za jakých podmínek do Edenu už přišel a jaká další jména se skloňují? A kdo naopak nové krvi bude muset vyklidit místo?
Dominik Pech bude i nadále hrát za Young Boys Bern. Devatenáctiletý záložník odešel do švýcarského klubu před rokem ze Slavie na hostování, nyní Young Boys uplatnili opci na přestup. Podle klubového webu podepsal Pech smlouvu do roku 2030.Pech v lize debutoval za Slavii už v 16 letech. Podílel se na loňském mistrovském titulu, zahrál si i v Evropské lize. Na kontě má 14 ligových utkání a jednu vstřelenou branku, je členem reprezentace do 21 let.
Za Young Boys odehrál 37 soutěžních zápasů, dvakrát skóroval. Sedmnáctinásobný švýcarský šampion skončil v lize na šestém místě, v Evropské lize nepostoupil do vyřazovací části.
Zprávy ze dne 25. května 2026
Tomáš Souček naznačil, že by ve West Hamu mohl zůstat i po sestupu z Premier League. Jednatřicetiletý záložník označil pád do druhé anglické ligy za jeden z nejhorších okamžiků v kariéře. Na sociální síti X uvedl, že „Kladiváři“ musejí zůstat jednotní a vrátit se mezi elitu. „Jsem zdrcený kvůli našim fanouškům, všem v klubu a kvůli tomu, co to znamená po sedmi letech ve West Hamu a v Premier League. Zasloužili jste si od nás něco lepšího. Děkuju, že jste s námi stáli i v těch nejtěžších chvílích,“ uvedl Souček, který působí ve West Hamu od ledna 2020. S londýnským klubem má smlouvu ještě na rok. V posledních dnech se spekulovalo o jeho možném návratu do pražské Slavie, odkud do Anglie zamířil. Jak je pravděpodobné, že na takový scénář dojde? Více čtěte ZDE>>>
Alex Král by mohl zamířit zpět do Španělska. O jeho služby údajně projevilo zájem madridské Rayo Vallecano, mělo mu nabídnout kontrakt na tři roky. Osmadvacetiletému záložníkovi končí smlouva v Unionu Berlín a od léta bude volným hráčem. Španělskou La Ligu dobře zná, sezonu 2024/25 strávil na ročním hostování v Espanyolu Barcelona.
Trenér Antonio Conte po posledním kole Serie A potvrdil konec u fotbalistů Neapole. Podle médií by se měl znovu ujmout italské reprezentace, kterou už vedl v letech 2014 až 2016. „Před měsícem jsem zavolal předsedovi klubu a řekl mu, že začínám mít pocit, že náš projekt se blíží ke konci. Selhal jsem, protože jsem všechny v klubu nesjednotil,“ řekl šestapadesátiletý kouč.