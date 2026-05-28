Fotbalové přestupy ONLINE: Slavia přivedla Ukrajince do brány. Ikona Slovácka končí kariéru
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 28. května 2026
Vlastimil Daníček ze Slovácka po sezoně ukončí kariéru, nedělní barážová odveta s Artisem Brno bude jeho posledním utkáním. Čtyřiatřicetiletý fotbalista strávil v Uherském Hradišti takřka celou kariéru, s mužstvem slavil triumf v MOL Cupu a zahrál si i Konferenční ligu.
Slavia získala ukrajinského brankáře Nazara Domčaka z týmu Karpaty Lvov. Devatenáctiletý gólman podepsal pětiletou smlouvu, úřadující čeští šampioni představili novou posilu na klubovém webu. Přestupová částka se může vyšplhat až na pět milionů eur (121 milionů korun). Domčak v uplynulé sezoně ukrajinské ligy nastoupil k 27 zápasům a připsal si 14 čistých kont. Na přelomu června a července by měl plnit roli brankářské jedničky na evropském šampionátu hráčů do 19 let.
Situace kolem libereckého stopera Angeho N´Guessana se zase více zamotává, podle informací iSportu projevila po pražských „S" zájem o dvaadvacetiletého Francouze zájem také Plzeň! Se Slovanem jsou zástupci Viktorie v intenzivním kontaktu, nově se ozval i klub z italské Serie A.
Druhý rok po sobě nemá jisté, kde bude pokračovat. Adam Karabec strávil uplynulou sezonu na hostování v Olympique Lyon. Deník L´Equipe už na konci dubna informoval, že francouzský klub neplánuje uplatnit opci na trvalý přestup ve výši 3,5 milionu eur (v přepočtu asi 85 milionů korun). Dvaadvacetiletý ofenzivní hráč by se tak mohl vrátit na přípravu do Sparty. „Dohodli jsme se, že v tuhle chvíli nic nezavíráme. Priority jsme si ale řekli,“ vyjádřil se Karabec v rozhovoru pro deník Sport a web iSport k možnému návratu na Letnou.
„Musíme počkat na vyjádření Lyonu. Následně budeme jednat i se Spartou. Pokud v Lyonu nezůstane, budeme hledat klub odpovídající na jeho typologii a kvalitám. Varianty jsou za mě Německo, Španělsko nebo Itálie,“ uvedl Pavel Kuka, majoritní vlastník agentury ISM, která Karabce zastupuje.
Sparta si pojistila důležitou oporu. Jaroslav Zelený, který přišel na Letnou v roce 2022, bude v rudém dresu pokračovat i v dalším ročníku 2026/27, klub totiž aktivoval klauzuli o automatickém prodloužení smlouvy. „Jsem moc rád, že tu mohu dále pokračovat a budu součástí kádru i pro příští sezonu,“ neskrýval spokojenost Zelený na klubovém webu.
Podle informací iSportu poslala Sigma nabídku do Plzně na Toma Slončíka, kterou ale Viktoria odmítla.Jednadvacetiletý záložník po návratu z hostování v Hradci Králové, kde na podzim nasbíral bilanci 6+1, na západě Čech pod trenérem Martinem Hyským paběrkoval.Slončíkův letní odchod je pravděpodobný, velký zájem projevuje právě Hradec Králové. Je možné, že do hry se novou nabídkou časem vrátí i Hanáci. V základní sestavě Olomouce vzniklo přestupem Danijela Šturma do Slavie místo na pozici levé desítky/levého křídla pod hrotem.
Zprávy ze dne 27. května 2026
Práce na vylepšení hráčské kvality jede ve Slavii na plné obrátky. Mistr oznámil příchody karvinských ozdob Pavla Kačora a Emannuela Ayaosiho, stejně tak transfer Danijela Šturma z Olomouce. Zajímavě se rýsuje i situace v brankovišti. „Sešívaní" touží po hradeckém Adamu Zadražilovi. Informace Sportu se shodují na tom, že hráč by do Edenu rád přestoupil. Co bude s Jindřichem Staňkem? A jaký je plán s Nazarem Domžakem, devatenáctiletým ukrajinským klenotem?
Liberec představil dlouho očekávanou posilu. Na sever Čech míří jako volný hráč kapitán Bohemians Lukáš Hůlka. Ve Slovanu podepsal smlouvu do léta 2029, s klubem už byl domluvený od ledna. „Cítil jsem, že potřebuji změnu a novou výzvu. Když jsem poprvé slyšel o zájmu Slovanu, byl jsem mile překvapen. Ten klub mi byl sympatický. Za poslední dva roky prošel obrovskou změnou,“ řekl obránce pro klubový web.
Fotbalisty pražské Slavie posílil slovinský křídelník Danijel Šturm z Olomouce. Podle Sigmy jde o jeden z nejdražších přestupů v české lize. Média spekulují, že Hanáci mohou za sedmadvacetiletého hráče získat čtyři miliony eur (97,1 milionu korun) plus případný další milion eur (24,3 milionu korun) na bonusech. Informace iSportu hovoří jasně - Šturm je vůbec nejdražším transferem mezi českými kluby.
Dosud rekordním přestupem mezi dvěma kluby v české lize byl zimní příchod útočníka Matyáše Vojty z Mladé Boleslavi do Sparty. Podle spekulací médií stál Pražany rovněž čtyři miliony eur plus 750.000 eur za případné bonusy.
Za Teplice bude i v příští fotbalové sezoně nastupovat Lukáš Mareček. Šestatřicetiletý defenzivní univerzál a zastupující kapitán prodloužil se severočeským prvoligovým klubem smlouvu o další rok. Tepličtí o tom informovali na svém webu.
Přestup Danijela Šturma do Slavie je na spadnutí, podle informací iSportu došlo k dohodě s balkánskými agenty hráče, takže zbývá už jen podpis mezi kluby. Ten by se měl v Edenu uskutečnit dnes odpoledne, tudíž mistr zřejmě oznámí rekordní tuzemský transfer (4 miliony eur + 1 milion eur v bonusech) již velmi brzy.
Obránce Karviné Kristián Vallo se vrací domů na Slovensko, kde bude oblékat dres Banské Bystrice. Brzy osmadvacetiletý fotbalista toho v letošní sezóně příliš neodehrál.
Trenér Nuno Espírito Santo zůstane ve West Hamu i po sestupu z Premier League. Vedení klubu to oznámilo po schůzce s portugalským koučem, mezi jehož svěřence patří i český záložník Tomáš Souček.
Přestup útočníka Baboucarra Faala do Plzně, o jejíž nabídce iSport informoval jako první už před dvěma týdny, je podle redakčních informací hotový. Třiadvacetiletý Gambijec z ukrajinského klubu Karpaty Lvov by měl být brzy oficiálně oznámený jako posila Viktorie.
Přestože trenér Josef Dvorník nechtěl po úterní výhře nad Táborskem ještě mluvit o konkrétní podobě kádru Baníku pro příští sezonu, jisté již jsou dva odchody. Končí leví beci Patrick Kpozo a Eldar Šehič, se kterými Ostrava už delší dobu nepočítala, nicméně měla je pod smlouvami. Oba obránci se s klubem a fanoušky rozloučili veřejně na sociálních sítích. Podobně se vyjadřovali už v zimě, nakonec však na Bazalech zůstali ještě dalšího půl roku.
V následujících týdnech se rozhodne o budoucnosti útočníka Ladislava Almásiho. Hráči Baníku končí smlouva a zřejmě bude mít hned několik možností. Dlouhodobě se na něj vyptává Jaroslav Veselý, jehož Bohemians budou útočníka pro příští sezonu rozhodně hledat. Dle nejnovějších zpráv se ale začalo významně spekulovat o odchodu sedmadvacetiletého Slováka do Maďarska. Jedním ze zájemců má být budapešťský Vasas, vítěz uplynulé druholigové sezony. Almási v této sezoně vstřelil za Baník tři branky, pak dlouho laboroval se zraněním.
Dánský brankář Kasper Schmeichel ukončil kvůli zranění ramena v 39 letech kariéru. Gólman Celtiku Glasgow to oznámil v rozhovoru pro dánskou televizní stanici TV2. „Rozhodl jsem se tak po konzultacích s několika chirurgy a specialisty, kteří mi řekli, že na návrat a chytání na nejvyšší úrovni můžu zapomenout,“ řekl Schmeichel, který si rameno poprvé zranil loni v reprezentaci. Kasper je synem brankářské legendy Manchesteru United Petera Schmeichela, do velkého fotbalu však vstoupil v Manchesteru City. Působil i v Leedsu, Nice, Anderlechtu a hlavně Leicesteru, se kterým v roce 2016 získal senzační titul. Další dva přidal s Celtikem.
Útočník Muhamed Tijani zřejmě definitivně opustí Slavii. Mohutný útočník zažil výborné jaro na hostování v maďarské Nyíregyháze, kde nastřílel osm gólů, a ve stejné lize by měl pokračovat. Podle informací webu iSport se pětadvacetiletý útočník přesune do maďarského Újpestu, mělo by jít o přestup. Spekulovaná cena je jeden milion eur.
Zprávy ze dne 26. května 2026
Veljko Birmančevič si maloval velkolepé angažmá v jedné z top 5 lig, jeho působení ve španělském Getafe se ale podle všeho smrskne na pouhý půlrok. Neprosadil se do základní sestavy, nastoupil jen do šesti soutěžních zápasů a jedinkrát se objevil v zahajovací jedenáctce. Teď se podle španělských médií vrátí do Sparty, španělský celek údajně nevyužije opci na trvalý přestup, která měla činit téměr 100 milionů korun.
Nizozemský útočník Donyell Malen se stal hráčem AS Řím, kde už v této sezoně hostoval z Aston Villy. Italský tým obsadil v lize třetí místo a kvalifikoval se do fotbalové Ligy mistrů, čímž vstoupila v platnost opce. Římský klub tak za Malena musel podle médií zaplatit 25 milionů eur (přes 606 milionů korun).