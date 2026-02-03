Fotbalové přestupy ONLINE: Slavia řešila Micheze, návrat do Belgie ale (zatím) padá
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 3. února 2026
Křídelník Simion Michez, kterého si Slavia stáhla zpátky z hostování v Olomouci, řešil podle informací iSportu transfer do belgického Mechelenu. Přestupové okno se v belgické Jupiler Pro League uzavřelo v pondělí, proto budoucnost krajního hráče zůstává nejasná. V Chance Lize si Michez připsal v 18 prvoligových zápasech bilanci 1+0. Ve Slavii už zřejmě další nepřidá.
Nigerijský fotbalista Paul Ndubuisi prodloužil smlouvu ve Slovácku do léta 2029. Předposlední tým tabulky nejvyšší soutěže o tom informoval na klubovém webu.
Dvacetiletý záložník nebo krajní obránce, který přišel do Uherského Hradiště před dvěma lety, se dočkal nového kontraktu jen dva dny po ligovém debutu proti Ostravě. Ndubuisi nastoupil z lavičky v 65. minutě a gólem na 2:2 stanovil konečné skóre.
Na konci soustředění pražské Slavie mělo být jasno - Samuel Isife půjde do konce sezony hostovat. Bohemians, Dukla, Mladá Boleslav, to vše byly pro mladého pravého obránce varianty. V tuto chvíli ale hráč, který proseděl nedělní zápas v Pardubicích na lavičce, podle informací iSportu zůstává s týmem. Důvody jsou odchod Daikiho Hašioky do Gentu a zranění Davida Mosese (alternace na pravou stranu).
V Edenu si ale stále mohou vyhodnotit, že Isifeho pošlou sbírat zkušenosti jinam. Klíčová jsou dvě data: 12. února, kdy končí přestupní období v Česku, a 7. února, kdy hraje Slavia s Mladou Boleslaví. Kdyby v utkání obránce nastoupil, může už v této sezoně hrát jen za Slavii či Duklu.
Viktoria Plzeň řeší přetlak na pozici středních záložníků. Adrian Zeljković stráví jarní část na hostování v maďarské nejvyšší soutěži. Třiadvacetiletý defenzivní hráč ze Slovinska přišel do Viktorie před půl rokem ze slovenské Trnavy. Zasáhl celkem do 23 duelů v rámci tuzemských i evropských soutěží. Zbytek sezony stráví na hostování s opcí v maďarském klubu MTK Budapešť.
„Vzhledem k příchodu Patrika Hrošovského a Alexandra Sojky je nyní v naší záloze velká konkurence a nebyli bychom schopni Adrianovi zajistit pravidelné herní vytížení. Společně jsme tedy vyhodnotili jeho hostování jako ideální variantu a přejeme mu, aby se v MTK prosadil a pravidelně nastupoval, kvality na to bezesporu má,“ uvedl pro klubové stránky sportovní ředitel Plzně Martin Vozábal.
Zprávy z belgických médií se potvrdily, japonský obránce Daiki Hašioka míří na hostování ze Slavie do Gentu. Pravý bek přišel v létě jako konkurence pro Davida Douděru, po prohře 0:3 na Interu Milán ale ztratil důvěru realizačního týmu. V listopadu se o něj začalo zajímat dánské Bröndby, podle informací iSportu byly do víkendu ve hře o zisk Hašioky i Anderlecht a Bruggy. Do Belgie, kde Japonec dříve působil, ho ale nakonec dotáhl Gent. Na hráče bude mít i případnou opci.
Zprávy ze dne 2. února 2026
Fotbalová Sparta přichází o ofenzivní eso! Veljko Birmančevič opouští Letnou a zahraje si španělskou La Ligu. Míří do Getafe na hostování do konce sezony s opcí na přestup. Podle informací deníku Sport je hotovo. Více čtěte ZDE>>>
Hvězdný francouzský fotbalista KarimBenzema mění v Saúdské Arábii klub. Z al-Ittihádu odchází osmatřicetiletý útočník do al-Hilálu. Podle sportovního listu L'Equipe se Benzema s úřadujícím mistrem nerozešel v dobrém, odchodu měl předcházet spor kolem prodloužení smlouvy. V klubu aktuálního lídra saúdskoarabské ligy podepsal někdejší držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa smlouvu na rok a půl.
Trenér František Straka se na sociální síti LinkedIn nabídl klubům z americké MLS. Více čtěte ZDE >>>
Dlouholetý kapitán Viktorie Plzeň Lukáš Hejda přestoupil do čtvrté ligy! Divizi si zahraje v týmu FC Křimice, kterému po podzimní části ve skupině A patří s 27 body třetí místo.
Český mládežnický reprezentant Louis Buffon bude hrát třetí italskou ligu. Osmnáctiletý útočník stráví jarní část sezony na hostování v Pontedeře, kam zamířil z Pisy. Předposlední celek Serie A o tom informoval na svém webu.
Dánský obránce Alexander Munksgaard, který se s Baníkem po neúspěšné roční spolupráci dohodl na předčasném ukončení smlouv, by měl dle informací serveru Tipsbladet zamířit do norského Kristiansundu. Za Ostravu odehrál osmadvacetiletý bek patnáct prvoligových zápasů s bilancí jednoho gólu a žádné asistence.
Čtyřiadvacetiletý gólman Jakub Trefil z Olomouce odchází podle informací iSportu na hostování s opcí do druholigového dánského klubu Kolding IF, který je v tabulce na sedmém místě s šestibodovou ztrátou na vedoucí Lyngby. Před rokem Trefil hostoval v Baníku Ostrava, dřív působil také na Slovensku v Komárně či Rohožníku. Chance Ligu v dresu Sigmy chytal jen v první polovině sezony 2022/23.
Opustí Daiki Hašioka na poslední chvíli Slavii? Vše nasvědčuje tomu, že japonský obránce, který se příliš neuchytil v základu Pražanů, zamíří od úřadujícího mistra Chance Ligy do belgického Genku. Podle informací novináře Sachy Tavolieriho jsou oba kluby v pokročilé fázi jednání o hráčově přesunu.
V pondělí 2. února je poslední den pro přestupy v nejlepších evropských ligách.
Termíny uzavírky okna:
- 20:00 - Premier League, Serie A, Bundesliga, Ligue 1
- 0:00 - La Liga
Yannick Eduardo by měl rozšířit českou kolonii v Hoffenheimu. Dvacetiletý útočník a člen reprezentační jednadvacítky by měl do bundesligového klubu zamířit z druholigového nizozemského Dordrechtu. Informovala o tom stanice Sky Sport.
Eduardo v Dordrechtu hostuje z Lipska, nizozemský klub by jej měl vykoupit a následně prodat do jiného bundesligového celku. Pokud se transfer podaří dotáhnout, talentovaný český útočník doplní trojici krajanů v Hoffenheimu. Za aktuálně třetí celek německé ligy nastupují obránci Vladimír Coufal s Robinem Hranáčem a momentálně zraněný útočník Adam Hložek.
Zprávy ze dne 1. února 2026
Kapitán Dukly Jan Peterka se vrací domů do Ústí nad Labem. A to nejen jako hráč.
Ondřej Zmrzlý již přes měsíc hledá angažmá, Slavia s ním přestala počítat a levý bek se připravuje s béčkem. Nicméně zájemce šestadvacetiletý fotbalista má, nově se na něj podle informací deníku Sport vyptává Schalke, lídr druhé německé bundesligy.
Stále platí také interes Kielu, nicméně klub z Gelsenkirchenu má Zmrzlého v posledních dnech na radaru rovněž. Shoduje se na tom několik redakčních zdrojů. Schalke chce pro jarní boje o postup ještě svůj kádr rozšířit, a proto po útočníkovi Sparty Janu Kuchtovi, před kterým nakonec upřednostnilo Edina Džeka, obrátilo svou pozornost do Prahy znovu. Pokud bude chtít Zmrzlého přivést, musí to stihnout do pondělní půlnoci, kdy v Německu končí zimní přestupové období.
Ve hře je pořád i odchod do polského Górniku Zabrze a Sigmy, která je se Slavií na rozdíl od ostatních adres domluvená na podmínkách transferu. Nicméně Hanáci se ještě se svým odchovancem osobně nesešli a nedojednali podobu případné smlouvy.
„Musí nám to celkově dávat smysl,“ prohlásil ve čtvrtek olomoucký předseda Ondřej Navrátil. Podle posledních zpráv to nevypadá, že by na Andrově stadionu o Zmrzlého nějak extra stáli. Situaci sondují i celky z Maďarska, tam se transferové okno zavírá až 14. února.
Zprávy ze dne 31. ledna 2026
Hradec Králové se stále rozhlíží po posilách. Zájem má o sparťanského wingbeka Martina Suchomela. A to navzdory aktuálnímu zranění ruky. V řešení je údajně také návrat Jana Mejdra z Hansy Rostock.
Sedm posil, sedm národností. Ale taky deset odchodů. Zima na Andrově stadionu byla po všech směrech bláznivá, Olomouc kádr nabušila fotbalisty za miliony eur. Když nevyjde cíl v podobě první šestky? „Tak máme krásný půlrok na sehrání pro příští sezonu,“ zůstává v klidu předseda Sigmy Ondřej Navrátil, jenž před startem jarní části Chance Ligy několikrát vyjádřil kouči Tomáši Janotkovi důvěru. Na kolik přesně noví hráči Hanáky přišli? Kdo byl nejdražší a kdo byl dělán jako prospekt do budoucna? Jedná se o částky bez bonusů. Více čtěte ZDE>>>