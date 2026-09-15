Fotbalové přestupy ONLINE: Slavia si pojistila talenta, kouč Lens po výhře v Edenu skončil
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 15. září 2026
Slavia prodloužila smlouvu s devatenáctiletým nigerijským fotbalistou Mubarakem Suleimanem. Talentovaný ofenzivní záložník se úřadujícím ligovým šampionům upsal do léta 2031. Pražané to uvedli na klubovém webu.
Před necelým týdnem porazil v Edenu v Lize mistrů Slavii, nyní je bez práce. Podle francouzského L'Équipe na lavičce Lens skončil německý trenér Dino Topmöller. Druhý tým minulé sezony Ligue 1 vstoupil do nové sezony rozpačitě, v lize vyhrál za čtyři zápasy jen jednou. Topmöller ho převzal teprve v létě.
Podle serveru SkySports však v jeho případě nešlo o výkonnostní důvody. Klub chtěl vyhodit pouze asistenta Nelsona Morgada, Topmöller se ale postavil vedení a klub ho propustil také.
V rozehrané sezoně ukončil kariéru ve 33 letech obránce Martin Nový. Naposledy působil na Žižkově. Odchovanec Sparty nastupoval také ve Zbrojovce Brno, Vlašimi, Jablonci, Jihlavě, Příbrami či Bohemians.
Sparta už to zažila. Ač se to nečekalo, opustil ji trenér, s nímž chtěla spojovat budoucnost, konkrétně Brian Priske. Zopakuje se situace z června 2024, kdy si kouč po dvou titulech ve fotbalové Chance Lize postavil hlavu a zmizel do Feyenoordu? Stát se to může, podle dánského listu Tipsbladet je na listu jmen, o nichž uvažuje bundesligový Mönchengladbach.Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 14. září 2026
Jablonecký fotbalový klub si pojistil služby záložníka Richarda Sedláčka. Severočeši se sedmadvacetiletou oporou prodloužili smlouvu do roku 2029. Sedláček přišel do Jablonce vloni v září z Teplic a postupně se zařadil mezi opory týmu trenéra Luboše Kozla. Především v nové sezoně patří střední záložník k nejlepším hráčům mužstva, které si na konci srpna zajistilo účast v hlavní fázi Konferenční ligy. V nejvyšší soutěži má Sedláček dosud na kontě 54 startů a jeden gól.
Dario Grgič, třiadvacetiletý záložník Olomouce, odešel podle informací iSportu v závěru slovenského přestupového okna hostovat do Ružomberku za českým trenérem Jaroslavem Köstlem. Čeká se na oficiální oznámení obou klubů. Srb přestoupil na Andrův stadion v zimě, ale do áčka Sigmy se zatím nedokázal prosadit. Na jaře nastoupil Grgič do pouhých pěti prvoligových utkání, gól ani asistenci si nepřipsal. Teď se zkusí nastartovat v Niké lize.
Zprávy ze dne 13. září 2026
Fotbalisté Mönchengladbachu mění jako první tým v nové bundesligové sezoně trenéra. Vedení klubu den po sobotním debaklu 0:5 ve Freiburgu oznámilo, že na lavičce končí Eugen Polanski. Borussia je po třech ligových kolech poslední s nulou bodů na kontě a skóre 3:12.
Bývalý brazilský reprezentant Philippe Coutinho, jenž hrával za Barcelonu, Liverpool či Bayern Mnichov, se vrací po vyhoření na trávník. Měl by se sejít s Neymarem v klubu Santos, což avizoval nejdražší fotbalista světa Neymar na sociálních sítích.
Čtyřiatřicetiletý Coutinho naposledy působil do února v jiném brazilském klubu Vasco da Gama. Pak oznámil, že se psychicky cítí vyčerpaný. „Jsme rádi, že jsi tady. Tým i fanoušci tě vítají s otevřenou náručí,“ přivítal Neymar bývalého spoluhráče již z mládežnických reprezentací.
Zprávy ze dne 11. září 2026
Zbrojovka Brno posílá jednadvacetiletého záložníka Martina Gjorgievského na hostování do Dukly Banská Bystrica. Mládežnický reprezentant Severní Makedonie bude v aktuálně jedenáctém týmu slovenské nejvyšší soutěže působit půl roku, součástí dohody není opce na přestup, hostování ale může být prodlouženo. Gjorgievski přišel do Brna loni v září z Brery Strumica, v postupové sezoně zasáhl do 14 zápasů, většinou jako náhradník. Trenér Martin Svědík uvedl, že kvůli velké konkurenci ve středu zálohy potřebuje především větší herní vytížení.
Juan Cuadrado se po 17 letech vrací do ligy v rodné Kolumbii. Bývalý záložník Juventusu nebo Interu Milán podepíše smlouvu s klubem Millonarios, který to bez finančních podrobností oznámil ve čtvrtek.
Osmatřicetiletý křídelník Cuadrado zahájil profesionální kariéru v Independiente Medellín, v roce 2009 přestoupil do Itálie. Hrál za Udine, Lecce a Fiorentinu, v roce 2015 pak získal s Chelsea titul v Premier League. Následně se stal klíčovou postavou Juventusu, s nímž pětkrát ovládl Serii A. V Itálii pak ještě nastupoval za Inter Milán, Atalantu Bergamo a Pisu. Kolumbii reprezentoval na mistrovství světa 2014 v Brazílii a 2018 v Rusku, na kontě má 116 mezistátních zápasů.
Zprávy ze dne 9. září 2026
Do realizačního týmu Sparty se vrací Dán Christian Clarup. Ve funkci vedoucího fyzické přípravy nahradí Iana Colla, který odnesl úterní vyhazovy po bídném startu do sezony. Brian Priske si tak přivedl trenéra, se kterým už poprvé spolurpacoval od roku 2022 a oslavili společně dva tituly. Clarup naposledy pracoval v němekcém Wolfsburgu a nyní se vrací do aktuálně desátého týmu Chance ligy.
Táborsko posílilo ofenzivu. Do týmu přišel nigerijský útočník Ola Raji (19) z FC Faban z Lagosu. Jihočeši jeho výkony delší dobu sledovali přímo v zápasovém prostředí. Trenér Miloslav Brožek měl možnost mladého útočníka vidět hned třikrát během loňského roku na turnajích v Nigérii – v březnu, červnu a říjnu.
Denis Alijagić odehrál za Žilinu jen 16 zápasů. K rozvázání kontraktu došlo po vzájemné dohodě obou stran ještě před jeho vypršením. Do Žiliny přišel v létě 2024. Už tehdy jako jedenadvacetiletý fotbalista měl za sebou působení v šesti klubech, když na mužské úrovni vystřídal Slavii, Vlašim, Liberec, béčko Olympiacosu Pireus, Maribor či Zbrojovku Brno.
Útočník David Huf byl s úterní uzávěrkou přestupů zaregistrován ve Viktorii Žižkov. Naposledy působil v Chrudimi, která byla vyloučena ze druhé ligy, v minulosti nastupoval v prvoligových Pardubicích.
Do Slovanu Liberec přišel zambijský reprezentant David Hamansenya. Devatenáctiletý obránce bude v klubu hostovat v této sezoně z druholigového španělského CD Leganés, uvedl Liberec na svém webu. Hamansenya už v Česku působil, na jaře hostoval v tehdy druholigovém Artisu Brno. „David je hráč s velkým potenciálem, kterého jsme sledovali jak v baráži, tak v národním týmu, kde ukázal velmi dobré rychlostní předpoklady i kvalitní herní dovednosti,“ řekl generální ředitel Slovanu Jan Nezmar.
Druholigový Třinec zaregistroval syna slavného a tragicky zesnulého hokejisty při leteckém neštěstí v Jaroslavli Pavola Demitry. Lucas Demitra (23) naposledy působil ve třetí rakouské lize, se svým týmem ale neodvrátil sestup do čtvrté. Nejvyšší slovenskou ligu si zahrál v domovském Trenčíně, zaujal také podpisem v St. Louis v rámci MLS Next Pro.
Velký talent Daniel Samek se neprosadil v Artisu a zamířil na hostování do Kladna. V létě 2022 přitom odcházel ze Slavie do italského Lecce a zasáhl i do zápasů v Konferenčení lize. Po návratu z Itálie hostoval v Hradci Králové. Nyní ho druholigový klub z Kladna zaregistroval na svou soupisku.
Opavě vstup do druhé ligy příliš nevyšel a se závěrem přestupového okna dotáhla na hostování do konce sezony německého záložníka Dennise Owusua (25) z ostravského Baníku.
Zprávy ze dne 8. září 2026
Jedna z nejzajímavějších změn dresu v poslední den na přestupy v Česku? Rozhodně přesun Jakuba Elbela do Baníku, který nepotěšil některé fanoušky Ostravanů. Více o celém příběhu čtěte ZDE >>>
Fotbalisty Zbrojovky Brno posílil Afolabi Soliu. Jednadvacetiletý nigerijský křídelník zamířil do týmu nováčka na roční hostování bez opcez Liberce. Soliu přestoupil do Liberce vloni v létě, v uplynulém ligovém ročníku zasáhl za Slovan do 31 utkání a zaznamenal čtyři góly.
"Jde o rychlostní typ fotbalisty, který má dobrou práci s míčem a skvělý dribling. Zároveň přináší konkurenci na křídelních pozicích. Je to úplně jiný typ hráče, než jaké v současnosti máme. Takže jsme rádi, že se nám ho podařilo přivést," řekl sportovní ředitel Zbrojovky Martin Jiránek.