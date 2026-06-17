Fotbalové přestupy ONLINE: Slavii na soustředění chybí dvě opory, změní angažmá?
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 17. června 2026
Slovácko bere na zkoušku útočníka Pavla Haška z Plzně.
Fotbalisté Slavie začali letní přípravu bez útočníka Vasila Kušeje a záložníka Alexandra Bužka. Oba neodcestovali s úřadujícím ligovým mistrem na kondiční soustředění do Rakouska, připravují se individuálně v Praze a „sešívaní“ řeší jejich angažmá v jiném klubu.
Kušej ještě na začátku uplynulé sezony patřil k hlavním oporám Slavie, v průběhu ročníku ho ale potkal velký pokles formy. Šestadvacetiletý ofenzivní univerzál přišel o místo v reprezentaci, figuroval sice v širší nominaci na mistrovství světa, ale na šampionát se podle očekávání nedostal.
Bužek se v zimě vrátil do Slavie po hostování v Karviné. Záložník české reprezentace do 21 let se vzhledem k velké marodce v závěru sezony pravidelně dostával do sestavy Pražanů, nyní však zřejmě doplatí na přetlak ve středu pole. Podle spekulací by Kušej s Bužkem měli zamířit do Liberce jako součást výměny za přestupy obránce Angeho N'Guessana a záložník Toumaniho Diakitého ze Slovanu do Edenu.
Fotbalový Baník Ostrava si pojistil mladé útočníky Jakuba Piru a Víta Škrkoně. Osmnáctiletý talent Pira podle klubového webu prodloužil smlouvu o další dva roky, stejně starý Škrkoň o tři.
Podle informací iSportu by měl nový realizační tým SK Sigma Olomouc pro příští sezonu vypadat takto:
Hlavní kouč: Pavel Hapal
První asistent: Jaime Monroy
Druhý asistent: Radoslaw Bella
Třetí asistent: Filip Rydval
Kondiční trenér: Michal Dragijský
Fotbalisty Jablonce posílil obránce Jiří Sláma ze Sigmy Olomouc. Severočeši o podpisu sedmadvacetiletého levého beka informovali na webu.
Obránce David Heidenreich s kterým rozvázal Hradec Králové smlouvu na konci minulého roku, začne přípravu s pražskými Bohemians, kde by měl být na zkoušce. Stoper je po zranění kolena, dříve působil také v Jablonci, Teplicích a Atalantě Bergamo.
Portugalský záložník Bernardo Silva bude hrát za Real Madrid. Jednatřicetiletý fotbalista po devíti sezonách odchází z Manchesteru City, kde byl kapitánem týmu. Real, který povede jeho krajan José Mourinho, ho po vypršení smlouvy v Anglii získal zadarmo.
Fotbalisté Zlína zahájili přípravu. Dva mladí hráči přišli na zkoušku, další jsou na cestě. A co odchody? Více čtěte ZDE >>>
Marek Jarolím oficiálně usedne na lavičku polského celku Arka Gdyně. S druholigovým klubem podepsal smlouvu do roku 2028. Bývalý kouč Karviné si do Polska přivedl i české asistenty - Pavla Němce a Martina Červeného, gólmany bude připravovat Tomáš Pokorný. Arka je v českém prostředí známá tím, že v minulém týdnu uzavřela strategické partnerství se Slavií. VÍCE ZDE>>>
Zbrojovka Brno začala letní přípravu s 32 hráči. Vstupní a fyzické testy absolvovali i posily Zbrojovky - Daniel Vašulín, Petr Ševčík, Lucky Ezeh a Jaroslav Zmrhal. Z hostování se do kádru postupujícícho týmu vrátil brankář Dominik Sváček, záložník Lukáš Saal a útočník Filip Večeřa.
Lukáš Vorlický se prozatím připravuje individuálně, o jeho dalším působení v klubu se jedná. Bienvenue Kanakimana z Burundi se k týmu připojí později, dostal volno po povinnostech v národním týmu.
Na hostování v Kroměříži zůstane obránce Zdeněk Toman, kterého u Hanáků doplní záložník Zdeněk Tomášek. Vedení klubu dalo svolení k hledání nového angažmá dvojici Rigino Cicilia a Filip Blecha.
Britskými médii se začíná šířit zajímavá informace. Nováček Premier League Hull City má mít údajně zájem o služby českého brankáře Lukáše Horníčka, do Bragy měl už dokonce podle listu Daily Mail poslat oficiální nabídku ve výši 14,5 milionu eur (350 milionů korun). Portugalský klub už ale dříve avizoval, že hráč má ve smlouvě výstupní klauzuli 30 milionů eur (přes 700 milionů korun). Dotazoval se třeba Inter Milán, zájem má mít i anglický Leeds.
Zprávy ze dne 16. června 2026
Podle informací iSportu je na cestě do Olomouce dvaadvacetiletý útočník Hilmir Rafn Mikaelsson z norského Viking FK. Sigma o něj měla zájem již v zimě, nyní už by měl transfer 194 centimetrů vysokého člena islandské jednadvacítky dopadnout úspěšně. Mikaelsson by měl dorazit v příštích dnech na Hanou a v případě úspěšného absolvování zdravotní prohlídky podepsat na Andrově stadionu smlouvu.
Spartu má posílit brankář Krisztián Hegyi, který patří West Hamu. Údajně už je v Praze a absolvoval lékařskou prohlídku. Informoval o tom server inFotbal. 23letý Maďar hostoval na jaře v MTK Budapešť, za který odchytal 14 zápasů. Příští rok by mu měla v londýnském klubu končit smlouva, jeho tržní hodnota podle serveru Transfermarkt dosahuje 400 tisíc eur (v přepočtu asi 9,7 milionu korun).
Matěj Koubek opustil Zlín a bude hrát za slovenský Ružomberok. Dvanáctý klub minulé sezony české ligy potvrdil první letní odchod na svém webu. Šestadvacetiletý pražský rodák podepsal s MFK smlouvu do konce května 2029.
Jak v pondělí informoval iSport, jedenadvacetiletý záložník Wikor Nowak prošel zdravotní prohlídkou a stává se osmou posilou pražské Slavie. Jedna z vycházejících hvězd polského fotbalu přichází do Edenu za přestupovou částku 2,4 milionu eur (cca 58 milionů korun). Opačným směrem míří dvojice Ondřej Zmrzlý a Erik Prekop za přestupovou částku 1,5 milionu eur (36 milionů korun). Slavia tak doplatí Górniku 900 tisíc eur.
Podle informací iSportu mění Patrik Hellebrand v Polsku klub, z Górniku Zabrze přestupuje do Korony Kielce, která na něj uplatnila výstupní klauzuli. Ta měla být ve výši 1,7 milionu eur (zhruba 41 milionů korun), český záložník míří za mimořádně lukrativními ekonomickými podmínkami.
Novým trenérem fotbalistů AC Milán se stal Rúben Amorim. „Rossoneri“ o tom informovali na webu. Podle italských médií jednačtyřicetiletý portugalský kouč s klubem podepsal dvouletou smlouvu s roční opcí a platem 3,5 miliony eur (85 milionů korun) na sezonu.
Informace deníku Sport a webu iSport se potvrdily. Obránce Mbatshi Mukuba z Lyonu přestoupil do Zlína. Francouzi o tom informovali v úterý večer také na klubových stránkách, ale článek za chvíli zase smazali. Ve zvřejněné verzi uvedli detaily transferu. Dvacetiletý hráč přijde sice zadarmo, ale součástí dohody je, že Lyon obdrží z budoucího prodeje 25 % z jakékoliv přestupové částky.
Novým trenérem fotbalistů Slovácka je Jan Jelínek, dosavadní kouč B-týmu Slavie. Na lavičce vystřídal Romana Skuhravého, který po úspěšné baráži a záchraně první ligy nepřijal nabídku k prodloužení kontraktu a odešel do Ostravy.
Čtyřiačtyřicetiletý kouč podepsal v Uherském Hradišti smlouvu na tři roky. Jelínek v první lize naposledy trénoval do roku 2022 jako hlavní kouč regionálního rivala ze Zlína, v minulých sezonách vedl rezervní tým Slavie ve druhé lize. O celém realizačním týmu bude jasno během několika dalších dnů.
Obránce Antonio Rüdiger podepsal s Realem Madrid novou smlouvu do roku 2027.