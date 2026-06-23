Fotbalové přestupy ONLINE: Slončík je posilou Hradce. Český talent mění kluby v Německu
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 23. června 2026
Jan Mikulabude i v příští sezoně působit ve Slovanu Liberec. Čtyřiatřicetiletý defenzivní univerzál, který je jedním ze zástupců kapitána mužstva, prodloužil se Severočechy končící smlouvu o další rok.
Mikula působí v Liberci už devět let, pod Ještěd přestoupil v létě 2017 ze Slavie Praha. Univerzální hráč bude na začátku příští sezony atakovat vstup do Klubu legend pro hráče s 300 a více starty v nejvyšší soutěži. Aktuálně má na kontě v lize 296 zápasů a 10 branek.
Rýsuje se zajímavý přesun českého talentu. Útočník Filip Zahálka (16) míří z Dynama Drážďany do Borussie Mönchengladbach. Český reprezentant do 17 let v Drážďanech nastupoval ve výběrech U17 a U19, v obou byl velmi produktivní. Pro litoměřického rodáka byl stěžejní přechod do Ústí nad Labem, které na mládežnické úrovni spolupracuje právě s Dráždany, kde působí dalších několik českých hráčů. Totožnou cestou prošel například Vasil Kušej. Přechod do struktur Mönchengladbachu, který hraje nejvyšší dorostenecké soutěže včetně seniorské bundesligy, je pro Zahálku velkým krokem vpřed.
Je hotovo. Hradec Králové definitivně posílí Tom Slončík, který přichází z Plzně. Jednání se táhla kvůli debatám s agentem hráče, přitom záložník byl u týmu už od začátku přípravy, k čemuž dala Plzeň souhlas. Jak informoval Sport, cena je dva miliony eur.
Konec, který nikdo nečekal. Respektive, že poslední minuty Jana Bořila ve slávistickém dresu klepou na dveře, se vědělo už nějakou dobu. Ale že si místo konce kariéry či přesunu k B-týmu ještě vyzkouší jiné angažmá v české lize, to je i pro většinu lidí v Edenu překvapením. Dosavadní kapitán podepíše ve Slovanu Liberec a úterý bylo posledním dnem, který strávil na slávistickém soustředění v Aigenu. Následovat by ho měli další dva fotbalisté. Více čtěte ZDE>>>
Zbrojovka Brno má další posilu, do kádru nováčka Chance Ligy přichází sparťanský mladý křídelník Lukáš Penxa. Součástí přestupu je také dohoda o zpětném odkupu. Letenští o tom informovali na webu a svých sociálních sítích.
Fotbalisté Bohemians vítají posilu z východu Čech. Do Ďolíčku přichází pětadvacetiletý forvard Ladislav Krobot, který přestupuje z kádru Pardubic.
Argentinský fotbalista Julián Álvarez chce odejít z Atlétika Madrid. Šestadvacetiletý útočník promluvil po pondělním vítězství Argentiny 2:0 nad Rakouskem na mistrovství světa v Dallasu. Nejlepší pro všechny strany je přestup, řekl televizi ESPN. O Álvareze se ve Španělsku zajímá jak Real Madrid, tak mistrovská Barcelona.
Do Zbrojovky Brno přestoupil z pražské Slavie stoper Eric Hunal. Jednadvacetiletý fotbalista a mládežnický reprezentant podepsal v týmu nováčka první ligy víceletou smlouvu. Zbrojovka to oznámila na svém webu.
Hunal působil ve Slavii od deseti let a postupně se vypracoval v oporu dorosteneckých výběrů a nakonec i B-týmu. Vloni v létě přestoupil do Dukly, za niž debutoval v první lize a připsal si v uplynulé sezoně nejvyšší soutěže 22 startů. Klub z Edenu po ročníku, v němž Dukla sestoupila, využil právo na zpětný odkup hráče, po návratu ale hned míří do kádru vítěze druhé ligy.
Zprávy ze dne 22. června 2026
Dvaatřicetiletý záložník Robert Hrubý by měl podle informací iSportu posílit druholigovou Viktorii Žižkov. Poslední tři sezony strávil v Bohemians, předtím hrál i za Zlín nebo Baník. K oficiálnímu představení na nové adrese by mělo dojít brzy.
Web iSport už se předstihem informoval, že novým trenérem fotbalistů Karviné se stane Roman West. Den před startem letní přípravy jej klub oficiálně představil, čtyřiačtyřicetiletý kouč tak nahrazuje Marka Jarolíma. Karvinou už dobře zná, v minulosti tam působil v mládeži. „Těším se nejen zpátky do nejvyšší soutěže, ale hlavně do Karviné – do známého prostředí. Beru to jako životní šanci,“ prohlásil krátce po podpisu smlouvy nový hlavní trenér MFK.
Hradec oficiálně představil Tomáše Wiesnera. O zájmu Východočechů o bývalého hráče Sparty už iSport v minulých dnech informoval. Osmadvacetiletý krajní obránce se do Česka vrací po angažmá v americkém Houstonu.
Další posilou Zlína je konžský mládežnický reprezentant Prince Mbatshi Mukuba. Dvacetiletý obránce přichází z Lyonu, kde nastupoval v minulé sezoně za B-tým v páté nejvyšší soutěži. Podle klubového webu podepsal se „Ševci“ smlouvu na dva a půl roku. „Jde o mladého stopera, který může hrát i na kraji nebo na pozici defenzivního záložníka,“ uvedl zlínský sportovní manažer Pavel Hoftych.
Novým trenérem Lipska se stal Martín Demichelis, který na lavičce třetího týmu uplynulého ročníku bundesligy vystřídal překvapivě odvolaného Oleho Wernera. Vedení klubu oznámilo, že pětačtyřicetiletého argentinského kouče vyplatilo z angažmá u týmu Mallorky a uzavřelo s ním smlouvu na dva roky.
Slavia je blízko další už dříve avizované posile. Podle polských médií je prakticky dokončen přestup ofenzivního univerzála Oskara Kubiaka z Arky Gdyně, polského klubu, se kterým Slavia uzavřela partnerství. Informace webu iSport to potvrzují. Devatenáctiletý talent by se měl brzy zapojit do přípravy pod Jindřichem Trpišovským a zabojuje o místo v kádru na další sezonu.
Liberec posílil křídelník Vénuste Baboula ze slovinského klubu NK Bravo. Sedmadvacetiletý reprezentant Středoafrické republiky podepsal pod Ještědem smlouvu do konce června 2030. „Když mě Slovan kontaktoval, měl jsem radost. Je to pro mě krok dopředu a jsem za to rád. Přicházím se učit, zlepšovat se a pomoct týmu kvalifikovat se do Evropy. Co se týče osobních cílů, chci se prosadit do základní sestavy, podávat dobré výkony, střílet co nejvíce gólů a být produktivní pro svůj tým,“ prohlásil Baboula, který může nastupovat na pozici levého i pravého křídla.
Marek Kejř, kapitán Chrudimi, by se měl stát posilou druholigového Prostějova, kam si ho přivádí nový trenér Bohuslav Pilný. Čtyřiadvacetiletý záložník přichází z klubu, který nezískal licenci a řeší také problémy kolem korupční kauzy.
Zprávy ze dne 21. června 2026
Na českém přestupovém trhu se udála kuriózní situace. Slovan Liberec sice dle platných řádů podepsal smlouvu s Lukášem Hůlkou, kterému skončila smlouva v Bohemians, nicméně se s Klokany nedohodl na předčasném připuštění k tréninku v novém klubu. Příprava na novou sezonu sice už začala, ale Hůlka má v Ďolíčku platnou smlouvu až do 30. června. Hráč se tak musel vrátit do Prahy. „Opomenutí, ke kterému z naší strany došlo, je nepřijatelné a vyvodíme z něho v klubu interní důsledky,“ řekl generální ředitel Jan Nezmar v omluvě, kterou Slovan zveřejnil na webu.
Filip Panák se ve Spartě přesouvá do B-týmu, který bude v nové sezoně hrát třetí ligu. Třicetiletý stoper a bývalý kapitán Letenských bude plnit roli mentora mladých hráčů. Se Spartou získal dva tituly a zahrál si Ligu mistrů. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 20. června 2026
Sivert Mannsverk se stal kmenovým hráčem Sparty. Čtyřiadvacetiletý norský záložník po ročním hostování nastálo přestoupil z Ajaxu Amsterdam a podepsal na Letné víceletou smlouvu. „Jsem nadšený, že tady můžu být. Věřil jsem, že vyjednávání mezi kluby dobře dopadnou a Spartě se podaří přestup dotáhnout. Už se těším, až kluky zase uvidím,“ uvedl Mannsverk pro klubový web. Více o detailech transferu čtěte ZDE >>>
Fotbalisty Liberce posílil senegalský defenzivní záložník Fallou Faye. Dvacetiletý hráč přestupuje ze Slovinska, naposledy působil v klubu NK Bravo. U Nisy podepsal smlouvu do roku 2031, uvedl Slovan na webu. Podle spekulací médií se přestupová částka pohybuje kolem milionu eur, což z Fayeho dělá druhý nejdražší přestup v historii klubu.