Fotbalové přestupy ONLINE: Slovácko má kouče ze Slavie. Zlín posílí obránce z Lyonu
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 16. června 2026
Informace deníku Sport a webu iSport se potvrdily. Obránce Mbatshi Mukuba z Lyonu přestoupil do Zlína. Francouzi o tom informovali v úterý večer na klubových stránkách a zároveň uvedli detaily transferu. Dvacetiletý hráč je sice zadarmo, ale součástí dohody je, že Lyon obdrží z budoucího prodeje 25 % z jakékoliv přestupové částky.
Novým trenérem fotbalistů Slovácka je Jan Jelínek, dosavadní kouč B-týmu Slavie. Na lavičce vystřídal Romana Skuhravého, který po úspěšné baráži a záchraně první ligy nepřijal nabídku k prodloužení kontraktu a odešel do Ostravy.
Čtyřiačtyřicetiletý kouč podepsal v Uherském Hradišti smlouvu na tři roky. Jelínek v první lize naposledy trénoval do roku 2022 jako hlavní kouč regionálního rivala ze Zlína, v minulých sezonách vedl rezervní tým Slavie ve druhé lize. O celém realizačním týmu bude jasno během několika dalších dnů.
Obránce Antonio Rüdiger podepsal s Realem Madrid novou smlouvu do roku 2027.
Jak v pondělí informoval iSport, jedenadvacetiletý záložník Wikor Nowak prošel zdravotní prohlídkou a stane se osmou posilou pražské Slavie. Za hráče by měli červenobílí zaplatit Górniku Zabrze částku přesahující 2,5 milionů euro (přes 60 milionů korun). Jak bylo dříve avizováno v podcastu Liga naruby, do Polska k tomu poputuje i duo Ondřej Zmrzlý a Erik Prekop, první jmenovaný v Ekstraklase už na jaře působil.
Defenzivní záložník Marek Icha bude hrát fotbalovou ligu opět za Pardubice. Do východočeského klubu, v němž hostoval ze Slavie v sezonách 2022 až 2024, přestoupil z Liberce. Čtyřiadvacetiletý záložník má v lize odehraných 108 zápasů, vstřelil šest gólů. V minulém ročníku si připsal za Slovan 34 startů a jednu trefu.
Novým koučem Karviné se stane Roman West. Informaci jako první přinesl portál efotbal.cz, zdroje webu iSport to potvrzují a doplňují, že již došlo i k podpisu smlouvy. Spekulovalo se také o Radku Kronďákovi, Jiřím Kohoutovi či Branislavu Fodrekovi, nakonec však v příští sezoně MFK povede West, který poslední rok a půl trénoval béčko Sigmy Olomouc. Původně měl odejít k mládeži Baníku Ostrava, nakonec bude působit 44letý trenér ještě o kousek dál. Otázkou je, v jaké soutěži...
Fotbalisty Opavy povede Svatopluk Habanec. Šestapadesátiletý trenér naposledy vedl Ústí nad Labem, se kterými došel až na čtvrté místo v Chance Národní lize. V Opavě podepsal bývalý trenér Teplic nebo Slovácka smlouvu do roku 2028. Společně s Habancem usednou na lavičku Opavy i jeho spolupracovníci ze severu Čech - Tomáš Grigar a Vladimír Beker.
Francouzského vicemistra Lens povede do nové sezony Němec Dino Toppmöller. Nového kouče představil klub na webu, smlouvu podepsal na dva roky. Pětačtyřicetiletý Toppmöller nahradil francouzského kolegu Pierrea Sageho, jenž po zisku ligového stříbra a historického Francouzského poháru zamířil do Crystal Palace.
Zprávy ze dne 15. června 2026
AC Milán by měl po odchodu Massimiliana Allegriho převzít portugalský trenér Rúben Amorim. O dohodě klubu s bývalým koučem Manchesteru United dnes informovala portugalská média.
Crystal Palace bude po odchodu úspěšného Olivera Glasnera trénovat Pierre Sage, jenž dosud vedl Lens. Klub Premier League dnes oznámil, že s francouzským koučem podepsal tříletý kontrakt.
Dukla Praha zahájila letní přípravu s několika změnami v kádru. K prvnímu tréninku přípravy má trenér Pavel Šustr k dispozici celkem 30 fotbalistů. Nově může pracovat s pěticí navrátilců z hostování - Tomáš Jedlička, Jacques Fokam,Jakub Jeřábek, Martin Ambler a Štěpán Šebrle. Z Pardubic se k týmu připojil devatenáctiletý záložník Diego Zarate, kdy kluby řeší formu jeho působení v Dukle.
Z rezervního týmu Dukly se na začátek letní přípravy zapojili také Daniel Bašta, Denis Zamazal a Lukáš Kostka.
Dukla ale po sestupu počítá i četné ztráty - letní přípravu doposud nezahájili Boubou Diallo a Marcel Čermák z důvodu zranění, Samson Tijani a Dantaye Gilbert kvůli vízům, Mariosi Pourzitidisovi a Marku Hanouskovi skončila smlouva a Pražané řeší budoucnost Lukáše Penxi a Mouhameda Tidjane Traorého.
Slavia uplatnila právo zpětného odkupu na obránce Erica Hunala, který tak v týmu nebude nadále pokračovat. Stejně jako Kevin-Prince Milla, který se vrací do Sparty. Jakub Kadák, Christián Bačinský a Namory Cissé pokračují v léčbě zranění.
Pondělní spekulace se potvrdily. Tunisko po debaklu 1:5 se Švédskem v prvním utkání na mistrovství světa odvolalo trenéra Sabriho Lamouchiho. Tým převezme Munzer Kebajer.
Ladislav Krejčí má ve Wolverhamptonu nového trenéra. Po překvapivém konci Roba Edwardse přebírá celek Cesar Peixoto. Šestačtyřicetiletý Portugalec trénoval naposledy ve své domovině Gil Vicente, který dovedl na šesté místo.
Trenér Maurizio Sarri se po odchodu z Lazia přesune na lavičku fotbalistů Atalanty Bergamo. Klub, který v Serii A obsadil sedmé místo a zajistil si účast v předkole Konferenční ligy, dnes informoval o jeho jmenování na webu.
Teplice posílil lotyšský obránce Oskars Vientiess z FK Liepaja, který podepsal na Stínadlech víceletý kontrakt. Na jaře hostoval v druholigové Chrudimi. „Oskarse jsme sledovali dlouhodobě. Nešlo jen o klasický skauting na zápasech, ale také o podrobnou datovou analýzu jeho výkonů. V řadě parametrů vycházel velmi zajímavě. Navíc ukázal velký potenciál pro další rozvoj,“ řekl pro klubový web sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.
Slavia v rámci letního přestupového období dotahuje už osmou posilu. Záložní řadu má rozšířit polský středopolař Wiktor Nowak. Více čtěte ZDE >>>
Fotbalovému Slovácku už se rýsuje nástupce Romana Skuhravého, jenž na poslední chvíli uhnul od podpisu nové smlouvy a zamířil do Baníku. Podle informací iSportu dotahuje klub příchod Jana Jelínka (44), jenž vedl naposledy rezervu Slavie ve druhé lize. Údajně je nejvážnějším kandidátem na volné místo. „Rodina si přeje, aby se vrátil domů,“ tvrdí náš zdroj z fotbalového prostředí. Více čtěte ZDE>>>
Viktoria Plzeň zahájila v pondělí dopoledne letní přípravu pod vedením Martina Hyského.
- start bez reprezentantů na MS (Červ, Višinský, Sojka, Memič, Doski, Wiegele, Adu)
- na prvním tréninku už byla letní posila Stefan Pirgič
- v nejbližších dnech se zapojí druhá posila Baboucar Faal, dále Dávid Krčík, Tomáš Ladra, Sampson Dweh, Mohammed Touré, Adrian Zeljkovič, Christophe Kabongo, James Bello
- Jan Paluska, Viktor Baier a Václav Jemelka v rekonvalescenci (Paluska ani Jemelka bohužel s týmem nestihnou ani herní kemp v Rakousku)
- do přípravy jdou talentovaní mladíci z akademie - Petr Kubín, Radek Büchner, Jakub Chalupa, Adam Novák, Filip Růžička, brankář Matěj Hacaperka
- na zkoušce dva zahraniční hráči - senegalský stoper Paul Nghabo (Příbram) a maďarský záložník Atila Krán (Haladás)
- nepočítá se s Ricardinhem (ukončení smlouvy dohodou), budoucnost se řeší u Metsoka, Míky a Suchého, nové angažmá řeší Tom Slončík (možný přestup do Hradce) - Martin Hyský chce ještě posily na pozici křídla a krajního obránce
Zprávy ze dne 14. června 2026
Španělský obránce Marc Cucurella má podle serveru The Athletic namířeno z Chelsea do Realu Madrid. „Bílý balet“ by měl za sedmadvacetiletého fotbalistu zaplatit 60 milionů eur (asi 1,5 miliardy korun).
Cucurella, který je s reprezentací na probíhajícím mistrovství světa, působí v Chelsea od srpna 2022, kdy přišel z Brightonu. Před tím krajní obránce nastupoval za rezervu Barcelony, Eibar nebo Getafe.
Novým trenérem druholigového Prostějova se podle všeho stane Bohuslav Pilný, jenž v nejvyšší soutěži vedl Hradec Králové. Dohoda je hotová, v pondělí by se měla podepsat, kouč už pro tým shání posily.