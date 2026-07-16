Fotbalové přestupy ONLINE: Slovácko oficiálně představilo ofenzivní posilu ze Slavie
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 16. července 2026
Slovácko oficiálně oznámilo příchod Lukáše Vorlického ze Slavie. Čtyřiadvacetiletý záložník podepsal v Uherském Hradišti smlouvu na tři roky. „Od prvních jednání jsem cítil, že o mě klub opravdu stojí. Velkou roli sehrál trenér Jan Jelínek, se kterým jsem měl výborný vztah už ze Slavie, a také obrovský zájem Michala Kadlece. Věřím, že právě tady můžu znovu naplno ukázat svůj potenciál a udělat další krok v kariéře,“ řekl Vorlický. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 15. července 2026
Zahraniční média zaplavila ve středu odpoledne informace, že Michael Olise chce do Realu Madrid. Hvězda francouzské reprezentace a Bayernu Mnichov, kde v uplynulé bundesligové sezoně Olise nastřádal 15 branek a 19 asistencí, je v hledáčku madridského klubu delší dobu, Bayern však drží jasné stanovisko – Olise není na prodej. Spekuluje se ale, že částka přes 200 milionů euro by Bavory mohla přesvědčit. Trumfne Real dosud nejdražší přestup historie? Prvenství stále drží Neymarův transfer do PSG za 222 milionů euro.
Fotbalista Benjamin Nyarko po dvou letech opouští Liberec. Dvaadvacetiletý ghanský útočník, který v uplynulé sezoně hostoval v Teplicích, přestoupil do druholigové Admiry Wacker. Slovan o tom informoval na svém webu. Nyarko v první sezoně v české lize zasáhl do 22 zápasů a připsal si dvě branky. V uplynulém ročníku hostoval z Liberce v Teplicích a při 15 startech v nejvyšší soutěži jednou skóroval.
Jak s předstihem avizoval web iSport, odchovanec Tomáš Jelínek nezůstane v kádru Slavie. Dvacetiletý záložník se připojil do přípravy s Pardubicemi, kde strávil jarní část minulé sezony. Velký zájem měl i Hradec Králové. Stejně jako v případě Mikuláše Konečného ale Votroci na Jelínka nakonec nedosáhnou.
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Fotbalová Slavia angažovala obránce Rubena Compaorého. Dvacetiletý stoper z Burkiny Faso podepsal v Edenu smlouvu do června 2030 a bude zatím působit v druholigové rezervě červenobílých. Pražané to uvedli na svém webu.
Tak přece. Záložník Lukáš Vorlický (24) přestupuje ze Slavie do Slovácka, k týmu se má připojit po jeho návratu ze soustředění ve Slovinsku. Na plnohodnotnou zátěž ještě po zranění připraven není. Do Uherského Hradiště přichází hlavně kvůli otci Jiřímu. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 14. července 2026
Baník Ostrava získal další letní posilu, kterou se stal ukrajinský stoper Jevhenij Skyba. Třiadvacetiletý fotbalista přestoupil z Karviné a podepsal smlouvu na tři roky. Ostrava zároveň do MFK uvolnila na hostování bez opce útočníka Jakuba Piru.
"Jednání se velmi protáhla kvůli situaci kolem dalšího směřování Karviné a také proto, že jsme nebyli jediným klubem, který o něj měl zájem,“ řekl šéf sportovního úseku Ostravy Luděk Mikloško.
Další posilou fotbalistů Manchesteru United je belgický záložník Youri Tielemans. S Aston Villou se po třech letech rozloučil výhrou v Evropské lize. Podle médií za belgického kapitána vedení United zaplatí 35 milionů liber (994 milionů korun) a záložník podepsal smlouvu na pět let.
Belgický fotbalista Leandro Trossard přestoupil z Arsenaludo Besiktase Istanbul. Uvedl to web londýnského klubu, částku za přestup nesdělil. Belgický reprezentant strávil v Arsenalu tři a půl roku, v minulé sezoně vstřelil v Premier League 6 gólů a pomohl „Gunners“ k prvnímu titulu od roku 2004. V Besiktasi bude mezi jeho spoluhráče patřit i český záložník Václav Černý.
Devatenáctiletý chorvatský stoper Luka Vuškovič přestoupil v anglické lize z Tottenhamu do Brightonu, kde podepsal pětiletou smlouvu. Hráčův nový tým podmínky transferu nezveřejnil, ale podle informací médií činila přestupní částka 54 milionů eur (1,3 miliardy korun), což z účastníka aktuálního mistrovství světa činí nejdražší posilu v klubové historii.
Fotbalisty Slovácka posílil řecký útočník Jannis Niarchos. Čtyřiadvacetiletý hráč přestoupil z polského klubu Wisla Plock a podepsal smlouvu na tři roky. Celek z Uherského Hradiště zároveň na webu oznámil příchod obránce české reprezentace do 21 let Tomáše Krále.
Švýcarský brankář Yann Sommer bude po odchodu z Interu Milán chytat za tým belgického mistra FC Bruggy. Jeho nový zaměstnavatel oznámil na svém webu, že sedmatřicetiletý gólman podepsal tříletou smlouvu. Sommer přišel z Interu po vypršení kontraktu jako volný hráč a dvojnásobný italský mistr.
Štěpán Chaloupek, jeden z nejlepších ligových stoperů minulé sezony, budí i díky svým obdivuhodným ofenzivním statistikám zájem v zahraničí. Na seznamu ho mají mít i kluby z Premier League a Serie A. O které jde, čtěte ZDE >>>
Manchester United získal do zálohy jako náhradu po odchodu Casemira jiného brazilského fotbalistu Andreye Santose. Dvaadvacetiletý kapitán mládežnických výběrů své země podepsal pětiletý kontrakt s opcí na další rok, uvedl anglický klub na webu.
Zprávy ze dne 13. července 2026
Bohemians 1905 posílil obránce David Heidenreich. Šestadvacetiletý bývalý mládežnický reprezentant zamířil do Ďolíčku jako volný hráč a s Pražany podepsal roční smlouvu.
Argentinský útočník Paulo Dybala prodloužil s italským klubem AS Řím o rok smlouvu a bude jeho hráčem do konce června 2027. Dvaatřicetiletý mistr světa z minulého šampionátu v Kataru odehraje v dresu „Giallorossi“ pátou sezonu. O pokračování spolupráce s čtyřicetinásobným reprezentantem, který není součástí argentinského výběru na aktuálním MS v Americe, informoval klub na svém webu.
Německý záložník Karim Adeyemi odchází z Borussie Dortmund do Barcelony. Prezident katalánského klubu Joan Laporta řekl, že čtyřiadvacetiletý fotbalista má přichystanou smlouvu do roku 2031. Ofenzivní hráč už v neděli chyběl na výkonnostních testech Borussie, v níž po příchodu ze Salcburku strávil čtyři roky. Podle médií dostane Dortmund za přestup 22 milionů eur (534 milionů korun) plus dalších sedm milionů eur (170 milionů korun) na bonusech.
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský v rozhovoru pro iSport z Rakouska mluví mimo jiné o pohybech v kádru obhájce titulu. Více čtěte ZDE >>>
Štrasburk povede trenér Hugo Oliveira. U osmého celku minulé sezony francouzské ligy nahradil Garyho O'Neila, který odešel k nováčkovi Premier League Ipswichi. Sedmačtyřicetiletý Oliveira podle médií se Štrasburkem podepsal tříletou smlouvu. Do Francie zamířil po roce a půl ve Famalicau, kde si odbyl premiéru jako hlavní trenér. Před tím působil jako asistent v Hullu, Watfordu, Evertonu a Fulhamu.
Zprávy ze dne 12. července 2026
Ostravu opustil stoper Juan Pablo Ortiz. Šestadvacetiletý obránce se vrátil domů, Baník ho na roční hostování s opcí uvolnil do klubu úřadujícího kolumbijského mistra Juniores FC.