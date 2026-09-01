Fotbalové přestupy ONLINE: Souboj o stopera Slavie, chce ho účastník LM. Zpráva o Krejčím
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 1. září 2026
Everton opouští ofenzivní tahoun Iliman Ndiaye, přestupuje totiž do Manchesteru City. Tým pod vedením Enza Marescy za senegalského křídelníka zaplatil přes 65 milionů liber i s bonusy. Šestadvacetiletý Ndiaye upřednostnil City před Tottenhamem a v Manchesteru podepsal smlouvu na pět let. Ndiaye letos načal třetí sezonu v Evertonu, v jehož dresu nastřílel 17 branek v 74 zápasech.
Útočník Jonathan David odešel z Juventusu na hostování do Atlética Madrid. Ve španělském klubu bude působit do konce sezony. Šestadvacetiletý David působil v Juventusu od loňského léta, kdy přišel z Lille. Ve francouzském celku před tím strávil pět let a v roce 2021 mu pomohl k zisku titulu.
David v minulé sezoně za Juventus dal osm branek v 46 soutěžních zápasech. Za kanadskou reprezentaci na letošním mistrovství světa skóroval v pěti utkáních třikrát
Přestup Ermina Mahmiče z Liberce má zajímavou dohru - jeho otec totiž zareagoval na slova Ondřeje Kanii o přestupové částce. Záložník na konci srpna zamířil do tureckého celku Corum, co poté o libereckém majiteli řekl Enes Mahmič? Více ZDE>>>
Zůstane Sahmkou Camara ve Slavii, nebo ještě změní dres? Podle informací webu iSport se do hry o slávistického stopera vložil na poslední chvíli, tedy den před uzávěrou evropských soupisek, Slovan Bratislava. Je otázkou, zda přebije nabídku z Pardubic.
Arsenal opouští další ofenzivní hráč, do konce sezony bude v Dortmundu hostovat Ethan Nwaneri. Křídelník odehrál v mladém věku za Arsenal už 51 zápasů a dal deset gólů, pořád je nejmladším hráčem, který kdy za Arsenal nastoupil. V jarní části minulé sezony hostoval v Marseille. Součástí hostování není opce na přestup a úřadující mistři Premier League mají možnost si křídelníka v lednu stáhnout zpět do kádru.
Kolem Ladislava Krejčího panovala přes celé léto nejistota. Spekulovalo se o možném odchodu z Wolverhamptonu, a to ještě během úterý, tedy v závěrečný den přestupového období v top ligách. Už dřív se o něj zajímal Leeds, West Ham a naposledy údajně také Ipswich. Podle insidera Nathana Judaha už ale padlo rozhodnutí, že český reprezentant by měl zůstat v anglickém klubu, do něhož přestoupil před rokem.
Plzeň oznámila další posilu do defenzivy! Jak informoval Deník Sport a web iSport, Viktoria dotáhla přestup Tobiáše Pališčáka. Osmnáctiletý talentovaný stoper slovenské Žiliny a i přes zájem zahraničních klubů podepsal na západě Čech smlouvu na čtyři roky. Více o transferu mezi Žilinou a Plzní ZDE>>>
„Jde o mimořádný talent, který sledovala řada evropských klubů. I proto jsme rádi, že se nám podařilo Tobiáše přivést do Viktorky. Společně jsme si nastavili plán jeho dalšího rozvoje a chceme rozvíjet obrovský potenciál, který v sobě má,“ uvedl Martin Vozábal, sportovní ředitel klubu. „Je urostlý, rychlý, má dobré čtení hry. Věříme, že skvěle zapadne do našeho týmu,“ doplnil Vozábal.
Leeds dotahují příchod křídelníka Jeana Matteo Bahoyi. Francouz se má z Frankfurtu do Anglie stěhovat za zhruba 30 milionů eur, které Leeds zaplatí po konci ročního hostování, jak informují zahraniční média. Křídelník v posledních letech patřil mezi tahouny Frankfurtu, v minulé sezoně Bundesligy nastřílel tři góly a přidal čtyři asistence. Bahoya byl spojován i s možným přestupem do jiných celků Premier League, například Hull City nebo Sunderlandu.
Do Leverkusenu se po třech letech vrací Moussa Diaby. Sedmadvacetiletý křídelník přichází ze saúdskoarabského al-Ittihádu a v Bayeru podepsal pětiletou smlouvu. Klub, za který hraje český útočník Patrik Schick, přestupní částku nezveřejnil, podle médií činí zhruba 30 milionů eur (725 milionů korun). Bývalý hráč Paris St. Germain Diaby za Bayer nastupoval už v letech 2019 až 2023 a ve 173 soutěžních zápasech nastřílel 49 branek.
Blíží se další rekordní transfer na britských ostrovech? Manchester City se podle informací serveru The Athletic domluvil s Chelsea na přestupu Enza Fernandeze. Do Londýna by za Fernandeze mělo putovat 125 milionů liber, kluby už jsou na přestupu domluvené. Argentinec ještě musí podstoupit zdravotní prohlídku.
Podle informací iSportu leží na Andrově stadionu oficiální nabídka z Liberce na ofenzivního univerzála Matěje Mikulenku. Nejdříve poslal Slovan na začátku léta dokument ve výši 650 tisíc eur, což Sigma za svého odchovance odmítla. Nyní nabízejí Severočeši za českého reprezentanta do 21 let podle několika redakčních zdrojů 750 tisíc eur, tedy v přepočtu cca 18 milionů korun + bonusy. Olomoucké představy o Mikulenkovi jsou diametrálně odlišné, údajně i vzhledem k aktuálnímu vývoji trhu až dvojnásobné. Přestupní okno v tuzemsku končí 8. září.
Jak už dříve informoval iSport, 32letý středopolař Jakub Plšek skutečně posílil Duklu po svém působení v klubu MTK Budapešť. Záložník se vrací do české ligy po sedmi letech strávených v maďarské nejvyšší soutěži.
David Douděra finalizuje svůj přestup do MLS! Podle informací Deníku Sport a webu iSport už krajní obránce nebude figurovat v tréninkových jednotkách Slavie, měl by se totiž stát spoluhráčem Pavla Buchy v Cincinnati. Hráč ještě musí projít zdravotní prohlídkou, kluby už jsou ale na transferu domluvené.
Newcastle získal útočníka Matiase Fernandeze-Parda z Lille. Za jednadvacetiletého belgického fotbalistu podle médií anglický celek zaplatil 51,4 milionu liber (1,5 miliardy korun) a podepsal s ním dlouhodobou smlouvu.
Fernandez-Pardo v minulé sezoně za Lille odehrál 41 soutěžních zápasů a dal osm branek. Ve francouzské lize účastník letošního mistrovství světa klubů pomohl ke třetímu místu a účasti v Lize mistrů.
Další odchod ze Sparty. Ofenzivní hráč Dominik Hollý se vrací do Jablonce, kde bude hostovat do konce této sezony. Součástí dohody není opce na trvalý přestup.
Jak již v pondělí informoval iSport, nové angažmá se v Plzni řeší pro Sebastiana Boháče (24). Univerzál, který přišel v létě z Karviné, nemá po odchodu trenéra Martina Hyského a nástupu Radoslava Kováče pevné místo v kádru. Řeší se hostování na jiné adrese. Podle informací iSportu jsou ve hře Teplice, zájem má mít i Artis Brno.Server infotbal zmiňuje také Zbrojovku a Pardubice. Plzeň by se podle redakčních informací nebránila ani trvalému přestupu, pokud by zájemce zaplatil tolik, co Viktoria poslala za přestup Karviné. Hovoří se o částce okolo 720 000 eur (18 milionů korun).
Brazilský útočník Gabriel Jesus přestoupil z Arsenalu do Barcelony. Devětadvacetiletý hráč podepsal smlouvu na tři roky, uvedl katalánský velkoklub na svém webu. Podle médií obdrží Arsenal za hráče deset milionů eur (241 milionů korun). Gabriel Jesus odehrál v Arsenalu čtyři sezony a letos mu pomohl k zisku ligového titulu a do finále Ligy mistrů. Předtím nastupoval za Manchester City, s nímž vyhrál anglickou ligu čtyřikrát a rovněž s ním byl ve finále Ligy mistrů.
Blíží se to. Každou hodinou. Přestup Fabrice-Alana Do Marcolinaz Ústí nad Labem do nejvyšší soutěže je na spadnutí. Nabídky jsou, připravený kufr bankovek na střelce z Gabonu rovněž. Jde primárně o peníze, jak jinak. „Nejsme otloukánci,“ usměje se Jakub Dobiaš, sportovní manažer aktuálního lídra druhé ligy. Vysází víc Hradec Králové, Pardubice či Jablonec? Více čtěte ZDE >>>
Aston Villa, která bude soupeřem Slavie v Lize mistrů, získala osmnáctiletého senegalského reprezentanta Ibrahima Mbayeho z Paris Saint-Germain. O přestupu informovaly oba kluby. Podle BBC anglický klub za talentovaného křídelníka zaplatí 47 milionů liber (asi 1,3 miliardy korun).