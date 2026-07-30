Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta jedná s Boleslaví! Zájem o Karabce, slávista do bundesligy
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 30. července 2026
Trenér Eddie Howe překvapivě skončí na lavičce Newcastlu. Informovala o tom britská média. Odchod osmačtyřicetiletého anglického kouče může mít vliv na případný přestup českého reprezentačního brankáře Lukáše Horníčka z Bragy. O zájmu Newcastlu o Horníčka informovala média ve středu. Braga prý trvá na tom, že Horníčka pustí jen v případě vyplacení 30 milionů eur (téměř 726 milionů korun), jak stanoví výstupní klauzule v jeho smlouvě. Howea by mohl nahradit o deset let mladší německý kouč Matthias Jaissle, jenž aktuálně působí v saúdskoarabském al-Ahlí.
Japonský obránce Daiki Hašioka míří z pražské Slavie na hostování do Borussie Mönchengladbach. Podle německé televizní stanice Sky Sport dnes absolvuje sedmadvacetiletý fotbalista v bundesligovém klubu zdravotní prohlídku. Dvanáctý celek uplynulého ročníku německé ligy si vyhlédl Hašioku jako náhradu za ukrajinského pravého obránce Juchyma Konoplju, který si krátce po svém příchodu do Borussie ze Šachtaru Doněck v přípravném zápase vážně poranil koleno.
Za víc než čtyři roky v čele Chelsea utratil majitel Todd Boehly za posily už téměř dvě miliardy eur (48 miliard korun) a míří primárně na mladé hráče s vysokým potenciálem. Jenže nyní přichází nečekaný obrat a Blues stále častěji usilují o zkušené třicátníky, kteří jsou dávno za vrcholem. Před časem lákali Granita Xhaku (33), nyní jsou na radaru Danny Welbeck (35) a Jordan Henderson (36). Více čtěte ZDE >>>
Spartu by podle informací serveru infotbal měl posílit mladoboleslavský záložník Roman Macek, probíhající jednání potvrzují i zdroje iSportu. Devětadvacetiletý středopolař prošel akademií Juventusu, dlouhé roky pak hrál ve švýcarském Luganu. Do Česka se vrátil před minulou sezonou, za Boleslav v ní nasbíral bilanci 2+3.
O záložníka Adama Karabce (23) ze Sparty má údajně velký zájem Anderlecht. Informoval o tom insider Sacha Tavolieri s tím, že Belgičané tlačí na rychlé jednání. Podle zdrojů deníku Sport a webu iSport však dosud nedošlo k oficiálnímu kontaktu mezi oběma kluby a nadále platí, že Letenští s českým reprezentantem počítají do další sezony.
V zimě transfer neklapnul, ale nikdy neříkej nikdy... Ostatně případ Marka Solda je toho důkazem, toho se taky Olomouci podařilo získat z Dinama Záhřeb až po půl roce od prvního kontaktu. Podle informací webu iSport má Sigma dlouhodobě na listu křídelníka Marka Farjiho z italských Benátek, který si v dresu Iráku zahrál na nedávném mistrovství světa v Americe. Jaká je aktuální situace? Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 29. července 2026
Hradec Králové před odvetou předkola Evropské ligy s norským Tromsö zřejmě získá zajímavou posilu do zálohy. Z Plzně by měl přijít na trvalý přestup Matěj Valenta (26), který se po zdravotních problémech neprosadil do základní sestavy a první kolo s Libercem proseděl mezi náhradníky. Informaci přinesl server infotbal a potvrzuji ji i zdroje iSportu.
Český brankář Lukáš Horníček je blízko přestupu do anglického Newcastlu. Podle portugalského serveru Diário do Minho už nic nebrání podpisu smlouvy, jelikož Newcastle zaplatil Braze požadovanou výstupní klauzuli v hodnotě 30 milionů eur. Jiné zdroje píší, že definitivní nabídka se teprve finalizuje, zájem Newcastlu každopádně platí.
Portugalská média také informují o tom, že Braga jednání o přestupu protahovala kvůli jasné představě o částce, ze které nechtěla slevit - a také kvůli odvetnému zápasu předkola Konferenční ligy. Horníček se ještě ve středu dopoledne zúčastnil tréninku před zápasem proti Železničaru Pančevo. Za Newcastle chytá bývalý anglický reprezentant Nick Pope. V červnu do klubu přišel dvacetiletý francouzský gólman Ewen Jaouen z Remeše za 18,5 milionu eur.
Slovenský reprezentant Leo Sauer přestoupil z Feyenoordu Rotterdam do VfB Stuttgart. Německý klub zaplatil podle médií za dvacetiletého křídelního hráče 12,5 milionu eur (přes 302 milionů korun), nimž mohou přibýt ještě případné bonusy. Sauer podepsal smlouvu do roku 2031, uvedl VfB. „Nemá potenciál jen díky svému věku,“ řekl sportovní ředitel Stuttgartu Fabian Wohlgemuth. „Přivedli jsme ho, protože jsme pevně přesvědčeni, že v příštích letech můžeme ještě více rozvinout náš útočný herní styl,“ uvedl.
Bývalý nizozemský reprezentant Henk Fraser je novým trenérem rodného Surinamu, které by rád poprvé dovedl na mistrovství světa. Šedesátiletý někdejší stoper řady nizozemských klubů, které později i koučoval, podepsal smlouvu na čtyři roky.
Plzeň oficiálně oznámila změny v klubové akademii. Trenérský úsek u plzeňské mládeže rozšířili dva odborníci ze Švédska - Frederik Sandell a Emil Ahlberg. Prvně jmenovaný se v rámci High Performance (individuální rozvoj hráčů) stal skills koučem (dovednostním koučem) defenzivních hráčů a bude i asistentem trenéra u kategorie U16. Emil Ahlberg se zapojil v roli asistenta u U17.
Jak již informoval iSport.cz, do nového konceptu akademie zapadají i bývalí hráči klubu. Jan Sýkora bude působit jako skills kouč pro ofenzivní hráče a také jako asistent U17. Martin Fillo bude u dorosteneckých kategorií U18 a U19 a zároveň bude mít na starosti spolupráci s novými partnerskými kluby. U kategorie U16 bude Jan Kopic, který ale stále bude nastupovat v roli mentora v našem B týmu. Martin Zeman je jedním z trenérů u přípravek.
Šéftrenérem dorosteneckých kategorií bude pro novou sezonu Ondřej Šiml, dlouholetý trenér dorostu. Kondiční trenérský štáb nově doplní Rudolf Rondzik, který přichází z pražských Bohemians a bude vykonávat pozici vedoucího kondiční přípravy.
Jméno Ouanda zpátky ve Slovácku? Christ-Emmanuel Ouanda, bratr slávisty Bryana, je v Uherském Hradišti na týdenní zkoušce. Poprvé nastoupil v sobotu za béčko v přípravném zápase proti Zlínu. Dosud působil v Kanadě.
Zprávy ze dne 28. července 2026
Fotbalisty Tuniska po nezdaru na mistrovství světa převezme trenér Muín Šaabání. Se svazem uzavřel čtyřletou smlouvu a podle funkcionářů by tak mělo skončit turbulentní období, během nějž se na reprezentační lavičce rychle vystřídali Francouzi Sabri Lamouchi a Hervé Renard.
Dánský kanonýr Kasper Högh po vydařené sezoně opustil norský klub Bodö/Glimt a stal se rekordní posilou Celtiku Glasgow. Skotský mistr, v němž v minulém ročníku hostoval i český útočník Tomáš Čvančara, získal pětadvacetiletého reprezentanta Högha za 11 milionů liber (310 milionů korun).
Brankáře Manuela Neuera čeká pravděpodobně poslední sezona ve velkém fotbale. Čtyřicetiletý gólman Bayernu po dnešním tréninku německého mistra novinářům naznačil, že se s bundesligou za rok rozloučí. „Vypadá to opravdu hodně tak, že skončím,“ řekl mistr světa z roku 2014, který stál v německé brance i na letošním šampionátu v Americe. Jeho poslední sezona nemá být rozlučkovým turné. “Nehraju proto, abych mohl říct: tohle je teď můj poslední zápas na tomhle stadionu," dodal.
Slavia má novou posilu. Do Edenu přichází sedmnáctiletý Egypťan Ibrahim El Nagaawy, který dosud působil v klubu Ismaily. Mládežnický reprezentant své země zahájí své působení v tréninkovém procesu s B týmem. „Ibrahima sledujeme už od loňského Afrického poháru, kde nás poprvé zaujal. Následně jsme ho monitorovali v egyptské lize i na mistrovství světa U17. Je to hráč, který přesně zapadá do naší dlouhodobé koncepce. Je mimořádně rychlý, výborně atleticky disponovaný, má skvělý výskok a velmi dobré pohybové předpoklady," hodnotí příchod sportovně-technický ředitel sešívaných Jakub Mareš.
Trenér Roberto Mancini znovu povede italskou fotbalovou reprezentaci. Informoval o tom svazový šéf Giovanni Malago. Jednašedesátiletý kouč u národního týmu působil už v letech 2018 až 2023, v roce 2021 s ním vyhrál mistrovství Evropy. Mancini u reprezentace nahradil Gennara Gattusa. Technickým ředitelem svazu bude Claudio Ranieri. Čtyřiasedmdesátiletý dlouholetý trenér se funkce ujal místo Paola Maldiniho, který po dvou týdnech rezignoval kvůli neshodám ohledně výběru reprezentačního kouče.
Navzdory tomu, že v pondělí odehrál útočník Kahuan Vinicius za druholigovou Karvinou šedesát minut v Opavě (0:2), mohl by podle informací iSportu v blízké době ze Slezska odejít. O dvaadvacetiletého Brazilce stále intenzivně stojí Pardubice, které by se s MFK rády dohodly na přestupu. Vinicius působil v prohraném derby otráveným dojmem, je evidentní, že chce odejít zpátky do nejvyšší tuzemské soutěže.
Záležitost je nicméně již delší dobu zaseknutá na karvinském managementu, jenž už nechce dál kádr oslabovat. O urostlého forvarda měl během jara velký zájem také Jablonec, který jím chtěl posílit ofenzivu, na sever Čech ale v poslední době zamířili Filip Vecheta, Kevin-Prince Milla a Antonín Růsek.
Zinédine Zidane převzal po Didieru Deschampsovi francouzskou fotbalovou reprezentaci. Trenérem týmu bude minimálně do mistrovství světa v roce 2030. Čtyřiapadesátiletého rodáka z Marseille dnes jako nového trenéra představila francouzská federace. O Zidaneově nástupu k národnímu týmu, s nímž coby hráč získal v roce 1998 světové zlato, se mluvilo delší dobu. Už loni v lednu Deschamps oznámil, že po letošním světovém šampionátu francouzskou lavičku opustí. Reprezentaci vedl od roku 2012 a na světovém šampionátu s ní vybojoval zlato a stříbro, na nedávno skončeném turnaji byla Francie čtvrtá.
Záložník Lukas Saal (20), který nastoupil v úvodním ligovém kole proti Spartě (3:1), podepsal ve Zbrojovce nový dlouhodobý kontrakt.