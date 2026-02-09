Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta má další posilu, přichází ekvádorský reprezentant
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 9. února 2026
Příchod Jhoannera Cháveze už na oficiálních kanálech potvrdila také Sparta.
Do Sparty přichází ekvádorský reprezentační obránce Jhoanner Chávez z Racingu Lens. Na Letné bude hostovat do konce sezony, součástí dohody je opce na přestup. Francouzský klub o tom informoval na sociálních sítích.
Fotbalová Karviná hlásí další důležitý podpis. Novou smlouvu s klubem podepsal Lucky Ezeh, jenž se stal po odchodu Abdallaha Gninga do Baníku útočnou jedničkou.
„Lucky má naši důvěru, věříme mu a zároveň vidíme stále prostor pro jeho další výkonnostní růst. Jsme rádi, že jsme se dohodli na pokračování spolupráce,“ uvedl pro klubový web sportovní ředitel MFK Lubomír Vlk. „Jsem v Karviné rád. Chci se dál zlepšovat a pomáhat týmu dosahovat co nejlepších výsledků,“ navázal Ezeh.
Na radaru Olomouce uvízl Daniel Barát ze Slovácka, kluby mezi sebou podle informací iSportu již jednaly. Devatenáctiletý křídelník začal hrát Chance Ligu na podzim, ve čtrnácti zápasech zatím nenasbíral ani gól, ani asistenci. Zájem o Baráta neprojevila jen Sigma, ale i další kluby, například Jablonec. První kolo proti Baníku (2:2) proseděl teenager na lavičce, druhé kolo právě v Jablonci (0:0) rovněž. Kouč Slovácka Roman Skuhravý si pak postěžoval, že Severočeši jim nechtějí navzdory údajné domluvě pustit svého hráče.
Kdyby Barát nakonec odešel na Hanou, mohl by opačným směrem do Uherského Hradiště zamířit jednatřicetiletý slovenský stoper Tomáš Huk. Po příchodu Louise Lurvinka a návratu Jakuba Elbela na Andrův stadion vzrostla konkurence, navíc už se uzdravuje Jan Král a solidně se v úvodních dvou duelech jevil Matúš Malý. Nicméně Huk je na evropské soupisce, trenér Tomáš Janotka se jej zřejmě nebude chtít zbavit.
Zprávy ze dne 6. února 2026
Posila pro Bohemians! V Ďolíčku bude hrát už druhý zambijský hráč, Bensona Sakalu doplní 20letý obránce Mathews Banda, který s klokany podepsal dlouhodobou smlouvu. „Je to velmi mladý hráč s obrovským potenciálem. Podepsali jsme s ním víceletý kontrakt. Dnes jsme Bandu zaregistrovali na FAČR jako kmenového hráče Bohemky. Ještě ale bude chvíli trvat, než se k nám připojí. Momentálně řeší všechny povinné dokumenty a víza, aby mohl z Afriky přicestovat do Česka,“ uvedl ředitel klubu Darek Jakubowicz pro web Bohemians.
Sparta jedná o příchodu levého obránce. Podle informací serveru Infotbal.cz jde o Jhoannera Cháveze (23) z francouzského RC Lens. Má jít o hostování s opcí.
Další posilou Pardubic se stane dvaadvacetiletý Samuel Kopásek ze Žiliny. Pravý wingbek reprezentoval Slovensko na loňském domácím EURO U21, ve všech třech utkáních základní skupiny odehrál kompletní minutáž. Transfermarkt odhaduje jeho hodnotu na dvacet milionů korun.
Jaká je v Bohemians aktuální situace Lukáše Hůlky? Pražané se v tomto týdnu podle informací deníku Sport a webu iSport zabývali na kapitána týmu dvěma nabídkami. Více čtěte ZDE >>>
Budějovické Dynamo zkouší mladíka z Plzně. Záložník Daniel Suchý (20) je na testech v druholigovém klubu, kde zasáhne do nejbližších přípravných utkání.
Zájem měl Baník Ostrava či Slovan Liberec, nakonec však pardubický stoper Louis Lurvink přestupuje do Olomouce. V Sigmě podepsal čtyřiadvacetiletý Švýcar dlouhodobý kontrakt, ačkoli ještě na konci podzimu s agentem tvrdil, že zamíří do Premier League. Nakonec je rád za Hanou.
Lurvink v Pardubicích celý leden trucoval, nenastoupil do jediného přípravného duelu, kouč Jan Trousil tvrdil, že nemá nastavenou hlavu na pokračování v klubu. Teď se dočkal angažmá na Moravě, ačkoli na podzim i s agentem, když zjistil, že Anglie vážně není reálnou variantou, obvolával Liberec s tím, že by klidně rád působil pod Ještědem. Jde o osmou zimní posilu Hanáků, podle informací iSportu za ně dali téměř 300 milionů korun (bez podpisových bonusů či provizí agentům).
Tato posila se Bohemians nepovedla. Vedení Klokanů se s vedením Dynama Kyjev dohodla na předčasném ukončení hostování Erica Ramíreze. Venezuelský útočník nenaplnil očekávání, ani on nebyl spokojen se svoji rolí v týmu. Za Pražany stihl odehrát v Česku osm ligových startů, ale bez jediného gólu. Jak uvádí klubový web, měl by se vrátit do Venezuely.
Zprávy ze dne 5. února 2026
Během zimního přestupního období změnilo klub rekordní množství fotbalistů. Podle zveřejněných údajů FIFA se jen v mužském fotbale odehrálo více než 5900 přestupů, přičemž výdaje klubů v lednu dosáhly výše 1,61 miliardy eur (asi 38,8 miliardy korun). Nejvíce na přestupním trhu utrácely za hráče kluby z Anglie. Na fotbalisty vynaložily 307,5 milionu eur, následují ve výdajích mužstva z Itálie, Brazílie, Německa a Francie. Největší výdělky naopak zaznamenaly kluby z Francie (182 milionů eur), na dalších místech byly týmy z Itálie, Brazílie, Anglie a Španělska.
Obránce František Čech podepsal v Hradci Králové nový víceletý kontrakt. Sedmadvacetiletý hráč je odchovancem klubu, v této ligové sezoně zaznamenal 15 zápasů. „U Františka Čecha jsme v posledním půlroce zaznamenali další progres. Je to hráč, který má ke klubu velký vztah, je jeho odchovancem. Jsme tedy velice rádi, že jsme s ním mohli podepsat nový kontrakt, a že vzájemná spolupráce bude pokračovat,“ řekl pro klubový web sportovní ředitel Petr Pojezný.
Hradec Králové přišel o útočníka Adama Grigera, který zamířil na roční hostování do Slovanu Bratislava. Součástí dohody je opce na trvalý přestup. „Adam nebyl spokojený s prostorem, který dostával v ligových utkáních. Jelikož je to mladý hráč, který se stále potřebuje rozvíjet, rozhodli jsme se ho uvolnit na hostování do Slovanu Bratislava,“ řekl Petr Pojezný, sportovní ředitel hradeckého klubu.
Pojistka hráčů z devatenáctky i béčka. Sparta podepsala nové smlouvy hned s šesticí mladých hráčů, mezi nimiž jsou brankář Sebastián Zajac (18 let), obránci Matěj Diviš (19), Dennis Krpálek (18), Ondřej Lilling (21), Matyáš Poturnay (18) a záložník Jakub Havrlík (18).
Gólman Mikuláš Kubný z Baníku Ostrava přestupuje do druholigového Táborska, které ho již pár týdnů testovalo. Jednadvacetiletý brankář byl v minulé sezoně jedničkou rezervy Slezanů, nicméně na podzim odchytal jediný zápas, trenér Josef Dvorník stavěl Martina Hrubého.
Táborsko je na druhém místě tabulky Chance Národní Ligy s pětibodovou ztrátou na vedoucí Zbrojovku, pevnou pozici pod koučem Radkem Kronďákem tam má zkušený gólman Martin Pastornický.Ostravské áčko spoléhá pro jarní část sezony trio Martin Jedlička, Viktor Budinský a právě Hrubý. Dominik Holec si stále hledá angažmá, za béčko nenastoupil ani do čtvrtečního přípravného utkání s Frýdkem-Místkem.
Zlín má zájem o českého fotbalistu Jakuba Peška (32), jenž nyní obléká dres polského druholigového klubu Wieczysta Krakow. V neděli hrají „Ševci“ na domácím stadionu proti pražské Spartě. Pešek je po zranění, v Polsku neměl tak velkou zápasovou zátěž. Více čtěte ZDE>>>
Podle zahraničních médií byl na roztrhání - Faycala Konatého chtěla Slavia, Sparta, ale i Bruggy či Rennes. S forvardem z lotyšského týmu RFS to ale dopadne úplně jinak, podle zpráv z Lotyšska se zhruba za 700 tisíc eur (zhruba 17 milionů korun) přesune do Karviné. Slezané tak zřejmě po ztrátě Abdallaha Gninga našli nového útočníka, vysoký devatenáctiletý mladík z Burkiny Faso nasázel v minulém roce 10 gólů ve 22 zápasech. Mělo by jít o jeden z nejdražší transferů karvinské historie.
Zprávy ze dne 3. února 2026
Brankářka české fotbalové reprezentace Barbora Votíková bude do konce sezony hostovat ze Slavie v londýnském Arsenalu, který je úřadujícím šampionem Ligy mistryň. Devětadvacetiletá hráčka si vyzkouší třetí zahraniční angažmá. V roce 2021 zamířila do Paris St. Germain a před svým předloňským návratem do Edenu chytala ještě za Tottenham, úhlavního rivala Arsenalu
Arsenal je v anglické nejvyšší soutěži na čtvrtém místě, v Lize mistrů je v osmifinále. Votíková bude o místo v sestavě bojovat s brankářskou jedničkou a oporou nizozemské reprezentace Daphne van Domselaarovou, která se vrací po zranění, a Němkou Anneke Borbeoovu. Debutovat může v neděli v ligovém utkání se suverénním lídrem tabulky Manchesterem City.