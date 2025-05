Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta má posilu z Liberce, opačným směrem míří obránce

Zatímco do Sparty přestoupil Santiago Eneme, do Liberce se stěhuje krajní obránce Petr Hodouš. „Chtěl bych se prosadit v základní sestavě, a kdybychom to v příští sezoně dotáhli do TOP 5, tak by to bylo pěkné. Slovan vnímám jako velký klub, který má ambice,“ řekl jedenadvacetiletý hráč pro klubový web Slovanu.