Fotbalové přestupy ONLINE: Spatra potvrdila odchod útočníka do Jablonce. Posila pro Baník
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 2. července 2026
Nadále posiluje i Liberec. Do Slovanu míří gruzínský křídelník Aleko Basiladze. Dvacetiletý fotbalista hrál ve své domovině za TorpedoKutaisi. Na severu Čech podepsal smlouvu na pět let. „Jedná se o rychlostně-silového hráče s tahem na branku, který umí být i gólový. Dokáže hrát na všech pozicích na levém kraji hřiště, navíc je členem gruzínské reprezentace do 21 let, kde byl prověřen i v mezinárodní konfrontaci,“ hodnotil posilu pro klubový web generální ředitel Jan Nezmar.
Zbývá dořešit poslední detaily, aby se přesunul do italské Serie A. O útočníka Albiona Rrahmaniho usilují Benátky, které podle informací novináře Gianluky Di Marzia dotahují dohodu s pražskou Spartou. Pokud jednání budou úspěšná, podepíše smlouvu do roku 2030 a Letenští si údajně přijdou v základu na částku 7,5 milionu eur (přes 180 milionů korun). Více čtěte ZDE>>
Sparta potvrdila další odchod. Útočník Kevin-Prince Milla bude v příští sezoně hostovat v Jablonci, kde se už od začátku týdne připravoval s týmem. Součástí dohody není opce na trvalý přestup. Milla přišel na Letnou před rokem z Dukly, kde pak na jaře hostoval.
Po řadě odchodů začíná Karviná zbrojit na druhou ligu. Slezany posílí Adam Kronus ze ZbrojovkyBrno. Třiadvacetiletý křídelník podepsal víceletou smlouvu. „Zrodilo se to celkem rychle, nabídka Karviné mě zaujala a vlastně hned jsem měl jasno. Přestože se druhá liga určitě zkvalitnila, tak cíl je jasný. Karvinou pořád beru za prvoligovou - je to tým, který do nejvyšší soutěže patří,“ řekl Kronus pro klubový web.
Baník hlásí posilu! Defenzivní záložník Roan Nogha se stěhuje do Ostravy z Nkufo Academy na trvalo. V klubu působil už dvě sezony na hostování, hrál ale jen ve druholigovém béčku. Dvaadvacetiletý Kamerunec podepsal smlouvu na tři roky a zapojí se do přípravy s A-týmem.
„Myslím si, že u Roana je vidět setrvalý progres. Dva roky poctivě a trpělivě pracoval v béčku a postupně dozrával k tomu, aby byl přeřazen do prvního týmu. Plusem je jeho univerzálnost - je schopen zahrát uprostřed obrany a stejně tak šestku. Věříme, že je to kluk, který má na to, aby byl platným členem našeho áčka,“ uvedl pro klubový web šéf sportovního úseku FC Baník Ostrava LuděkMikloško.
Italský záložník Sandro Tonali se stane nejdražší posilou Tottenhamu. Šestadvacetiletý fotbalista míří do londýnského klubu z Newcastlu, který za něj podle BBC obdrží 92,5 milionu liber (2,6 miliardy korun) a dalších 7,5 milionu liber (211 milionů korun) může inkasovat dodatečně na bonusech. Tonali překoná čerstvý přestup portugalského středopolaře Mateuse Fernandese z West Hamu za 85 milionů liber (2,4 miliardy korun). Spurs podle médií uspěli v souboji o jednadvacetiletého hráče Manchester United.
Novou posilou Baníku se stal slovenský pravý bek Matúš Kmeť. Šestadvacetiletý fotbalista s jedním reprezentačním startem naposledy hrál v Dunajské Stredě, dřív působil i v Górniku Zabrze či Minnesotě. V Ostravě nahradí Matúše Rusnáka, který je na odchodu z klubu.
Útočník Michael Krmenčík bude po konci profesionální kariéry působit ve zlínské 1. A třídě, tedy šesté nejvyšší soutěži. Jako novou posilu ho představily Boršice.
Zprávy ze dne 1. července 2026
Bayern Mnichov získal útočníka Ismáíla Saibárího z PSV Eindhoven. S marockým fotbalistou podepsal pětiletou smlouvu. Podle médií za něj zaplatí až 55 milionů eur (1,3 miliardy korun). Pětadvacetiletý Saibárí v Eindhovenu působil od roku 2020, kdy přišel z belgického Genku. V uplynulé sezoně dal 15 branek v 27 zápasech nizozemské ligy a pomohl PSV k zisku třetího titulu za sebou.
Chelsea získala italského obránce Marca Palestru z Atalanty Bergamo. Za jednadvacetiletého hráče zaplatí londýnský klub podle britských médií až 47 milionů liber (1,3 miliardy korun) včetně případných bonusů. Palestra podepsal smlouvu až do roku 2033. Italský hráč, který v uplynulé sezoně hostoval v Cagliari, se stal první posilou Chelsea po příchodu trenéra Xabiho Alonsa. „Už se těším, až začnu. Od prvního dne, kdy o mě Chelsea projevila zájem, jsem plný energie. Nemůžu se dočkat, až se uvidím s fanoušky, spoluhráči a trenérem,“ uvedl Palestra.
Hradec Králové si pojistil druhého nejlepšího týmového střelce uplynulé sezony útočníka Ondřeje Mihálika. Devětadvacetiletý fotbalista prodloužil s „Votroky“ smlouvu do léta 2029, původní kontrakt by mu vypršel za rok. Mihálik v uplynulé ligové sezoně 10 brankami pomohl Hradci k historickému čtvrtému místu v tabulce a postupu do evropských pohárů. Prožil střelecky suverénně nejlepší ročník, celkem má v nejvyšší domácí soutěži na kontě 234 startů a 40 gólů.
Michal Frydrych, kapitán Baníku, sice ve středu nastoupil do druhé části přípravného zápasu s Kroměříží (3:1). Posledního června mu na Bazalech vypršela smlouva, která byla automaticky prodloužena o opci na další rok. Podle informací iSportu se ale stále jedná o nové, vhledem k tomu jak důležitým hráčem byl v závěru sezony. Obě strany mají zájem se dohodnout, řeší se detaily. Je možné, že Ostrava vše doladí v klidu na soustředění v Polsku, možná se to stihne už do pátečního odjezdu.
Univezrální hráč Milan Ristovski po dvou a půl letech končí v Bohemians. Klub mu sice nabídl nový kontrakt, ale 28letý hráč se rozhodl pokračovat v zahraničí. Podle informací Sportu má namířeno do nejvyšší indonéské ligy.
Návrat na Letnou. Záložník Jakub Pešek podepsal smlouvu se Spartou, kde bude stejně jako Filip Panák působit v třetiligovém béčko v roli mentora. Třiatřicetiletý hráč je odchovancem pražského klubu, v minulosti s ním získal dva mistrovské tituly. Naposledy patřil Zlínu. „Cítím se skvěle. Vrátil jsem se tam, kde to všechno začalo. Jsem velmi šťastný, že to takhle dopadlo,“ řekl Pešek pro klubový web.
Zprávy ze dne 30. června 2026
I do následující sezony povede Karvinou v roli kapitána Jiří Fleišman, jenž se s klubem dohodl na nové smlouvě. „Jsme rádi, že jsme se s Jirkou dohodli na pokračování spolupráce. Je to hráč s obrovským množstvím zkušeností, který má v týmu své nezastupitelné místo. Všichni oceňujeme jeho přístup, pracovitost i to, jakým způsobem pomáhá celé kabině,“ uvedl sportovní ředitel MFK Lubomír Vlk, který momentálně skládá kádr pro druhou nejvyšší soutěž.
Legenda fotbalového Slovácka Petr Reinberk končí profesionální kariéru. Podle vyjádření klubu převezme v klubu od nové sezony jinou roli.
Španělský obránce Alejandro Grimaldo se po více než deseti letech vrací do Španělska a bude hrát za Atlético Madrid. Třicetiletý reprezentační obránce strávil poslední tři roky v Leverkusenu, v předchozích sedmi celých sezonách nastupoval za Benfiku Lisabon. Grimaldo podepsal smlouvu do června 2030. Podle médií činí přestupní částka 22 milionů eur (přes půl miliardy korun), s bonusy může narůst až na 25 milionů eur (606 milionů korun).
Gólman Antonín Kinský podepsal novou víceletou smlouvu v Tottenhamu. Podle anglických médií dostal od klubu vylepšený kontrakt, ten původní mu končil v roce 2031. V případě očekávaného letního odchodu Itala Guglielma Vicaria by měl být Kinský brankářskou jedničkou „Kohoutů“, krýt záda mu bude slovenská posila z Burnley Martin Dúbravka.
Kinský přestoupil do Tottenhamu před rokem a půl z pražské Slavie za částku kolem 12,5 milionu liber (tehdy zhruba 379 milionů korun). Po nadějném začátku angažmá jeho pozice oslabila a přes Vicaria se takřka nedostával do brány. Na konci uplynulé sezony měl Ital zdravotní problémy, nový kouč Roberto De Zerbi dal Kinskému šanci a třiadvacetiletý gólman spolehlivými výkony pomohl Tottenhamu k záchraně v Premier League.
Dukla Praha hlásí první posilu před startem letní přípravy. Duklácké barvy oblékne jednadvacetiletý beninský křídelník Tessilimi Olatoundji, který naposledy působil ve finské nejvyšší soutěži v klubu SJK Seinäjoki.