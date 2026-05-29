Fotbalové přestupy ONLINE: Také Plzeň loví v Karviné! Barcelona bere hráče z Premier League
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 29. května 2026
Přestup útočníka Baboucarra Faala do Plzně je oficiálně hotový, Viktoria informovala o transferu na svém webu. V minulých dnech o detailech přestupu jako první psal deník Sport. Třiadvacetiletý gambijský forvard přichází na západ Čech z ukrajinského Lvova. V novém působišti podepsal kontrakt do roku 2030. „Jde o urostlého útočníka, který je velmi produktivní. Hráče jsme pečlivě sledovali od zimy a nyní se rozhodli přivést jej do Viktorky. Slibujeme si od něj posílení naší ofenzivy a věříme, že u nás dokáže navázat na efektivitu a udělat další výkonností posun,“ uvedl sportovní ředitel klubu Martin Vozábal.
Dalším hráčem, který pravděpodobně opustí Karvinou, je Sebastian Boháč. Třiadvacetiletý defenzivní univerzál absolvoval vítězné finále MOL Cupu, ale ve Slezsku zřejmě nezůstane. Podle informací webu iSport registruje Boháč, jenž nejčastěji nastupuje ve středu zálohy či na pravé straně obrany, konkrétní zájem z Teplic (kouč Zdenko Frťala jej dlouhodobě chce), Zbrojovky Brno a dokonce i Plzně, kterou vede jeho bývalý trenér Martin Hyský. Vyptávají se také celky ze zahraničí.
Anglický křídelník Anthony Gordon je na odchodu z Newcastlu do Barcelony, kde již podstoupil lékařskou prohlídku. Španělský šampion by měl za pětadvacetiletého fotbalistu zaplatit 80 milionů eur (téměř dvě miliardy korun), informovala britská média. Pro Gordona je v Barceloně připravená pětiletá smlouva.
Nepovedený konec sezony Jablonce odnesl tvrdou kritikou od vedení klubu nejen jeho realizační tým v čele s hlavním trenérem Lubošem Kozlem, ale i hráči. Podle informací iSportu dozná kádr velkých změn, skončit by mělo šest až sedm fotbalistů. Svolení hledat si angažmá má například třiatřicetiletý útočník David Puškáč, který dal v uplynulé sezoně dva ligové góly.
Nahradit by ho mohl Kahuan Vinicius, na jaře jeden z nejlepších hráčů Karviné a střelec dvou branek ve finále MOL Cupu. Jablonec dvaadvacetiletého Brazilce už pár týdnů řeší, stejně tak ale platí to, co už jsme psali – zajímá se o něj taky Olomouc, kde se líbí Pavlu Hapalovi, a taky Pardubice. Podle webu infotbal.cz by měl Karvinou opustit také jeho ofenzivní parťák Lucky Ezeh, jenž má mít namířeno do Zbrojovky Brno. MFK se pomalu rozpadá...
Tim Sparv ukončil angažmá ve Spartě a stal se hlavním trenérem portugalského celku CD Mafra, který působí až v třetí nejvyšší soutěži. Bývalý finský reprezentant přišel do letenského klubu v létě 2022. Začal u mládeže a postupně přes štaci u béčka se dostal až do prvního mužstva, kde v sezoně 2024/25 fungoval jako asistent Larse Friise. V posledním roce se přesunul do pozice development kouče, zároveň je asistentem u národního týmu Finska.
Útočník Daniel Šmiga je novou posilou Zlína.
Dost možná to bude největší posila nováčka. Do fotbalové Zbrojovky Brno má nakročeno Daniel Vašulín (27) z Plzně. S jasným úkolem. Měl by vystřídat klubu poklidnou záchranu v Chance Lize, kam se vrací po třech letech. Ambiciózní celek z jihomoravské metropole je při honbě za vysokou „devítkou" z Plzně usilovný, na seznamu ho má z ofenzivních borců nejvýš. Jde po něm úměrně tomu, jak moc schopného útočníka potřebuje na rychlé etablování mezi elitou. Oficiálně ještě celý transfer oznámen nebyl, ale prý je blízko.
Vedle Jaroslava Zeleného bude pokračovat ve Spartě další zkušený hráč. Krajní obránce Pavel Kadeřábek (34) podepsal nový roční kontrakt. Když se loni v létě vrátil z Hoffenheimu zpátky na Letnou, uzavřel s klubem smlouvu na dvanáct měsíců s tím, že součástí dohody je opce na automatické prodloužení o další rok. Podmínka sice nebyla naplněna, ale obě strany se domluvily na setrvání. Kadeřábek naskočil v uplynulé sezoně do čtyřiatřiceti soutěžních zápasů, v nichž zaznamenal dva góly a čtyři asistence. V závěru ligového ročníku ho ze hry vyřadilo svalové zranění.
Podle informací iSportu projevil Jablonec konkrétní zájem o Jiřího Slámu z Olomouce. Sedmadvacetiletý bek sice patřil mezi opory bývalého trenéra Tomáše Janotky, nicméně Sigma s ním postupem času přestala počítat a obránce s ostrou levačkou si již nějakou dobu hledá angažmá. Redakční zdroje se shodují na tom, že Miroslav Pelta v tomto týdnu informoval na osobní schůzce v Praze Hanáky o tom, že by Slámu rád z Androva stadionu vykoupil, nicméně kluby se zatím nedohodly na podmínkách. Je pravděpodobné, že debaty budou pokračovat a že v nich bude zahrnut i Antonín Růsek, jenž na severu Čech hostoval pod koučem Lubošem Kozlem už loni na podzim.
Zprávy ze dne 28. května 2026
Obránce David Douděra, který byl po nedávném vyloučení v derby proti Spartě vyřazen z kádru Slavie, změnil hráčskou agenturu. Nově ho bude zastupovat Top11 Football Agency, která patří Radku Matějkovi. Dosud za Douděrou stála společnost ESAM. Její šéf Jiří Müller se ještě před několika týdny zastal českého reprezentanta v souvislosti s nesportovním chovaním v derby “S” na sociálních sítích.
Vlastimil Daníček ze Slovácka po sezoně ukončí kariéru, nedělní barážová odveta s Artisem Brno bude jeho posledním utkáním. Čtyřiatřicetiletý fotbalista strávil v Uherském Hradišti takřka celou kariéru, s mužstvem slavil triumf v MOL Cupu a zahrál si i Konferenční ligu.
Slavia získala ukrajinského brankáře Nazara Domčaka z týmu Karpaty Lvov. Devatenáctiletý gólman podepsal pětiletou smlouvu, úřadující čeští šampioni představili novou posilu na klubovém webu. Přestupová částka se může vyšplhat až na pět milionů eur (121 milionů korun). Domčak v uplynulé sezoně ukrajinské ligy nastoupil k 27 zápasům a připsal si 14 čistých kont. Na přelomu června a července by měl plnit roli brankářské jedničky na evropském šampionátu hráčů do 19 let.
Situace kolem libereckého stopera Angeho N´Guessana se zase více zamotává, podle informací iSportu projevila po pražských „S" zájem o dvaadvacetiletého Francouze zájem také Plzeň! Se Slovanem jsou zástupci Viktorie v intenzivním kontaktu, nově se ozval i klub z italské Serie A.
Druhý rok po sobě nemá jisté, kde bude pokračovat. Adam Karabec strávil uplynulou sezonu na hostování v Olympique Lyon. Deník L´Equipe už na konci dubna informoval, že francouzský klub neplánuje uplatnit opci na trvalý přestup ve výši 3,5 milionu eur (v přepočtu asi 85 milionů korun). Dvaadvacetiletý ofenzivní hráč by se tak mohl vrátit na přípravu do Sparty. „Dohodli jsme se, že v tuhle chvíli nic nezavíráme. Priority jsme si ale řekli,“ vyjádřil se Karabec v rozhovoru pro deník Sport a web iSport k možnému návratu na Letnou.
„Musíme počkat na vyjádření Lyonu. Následně budeme jednat i se Spartou. Pokud v Lyonu nezůstane, budeme hledat klub odpovídající na jeho typologii a kvalitám. Varianty jsou za mě Německo, Španělsko nebo Itálie,“ uvedl Pavel Kuka, majoritní vlastník agentury ISM, která Karabce zastupuje.
Sparta si pojistila důležitou oporu. Jaroslav Zelený, který přišel na Letnou v roce 2022, bude v rudém dresu pokračovat i v dalším ročníku 2026/27, klub totiž aktivoval klauzuli o automatickém prodloužení smlouvy. „Jsem moc rád, že tu mohu dále pokračovat a budu součástí kádru i pro příští sezonu,“ neskrýval spokojenost Zelený na klubovém webu.
Podle informací iSportu poslala Sigma nabídku do Plzně na Toma Slončíka, kterou ale Viktoria odmítla.Jednadvacetiletý záložník po návratu z hostování v Hradci Králové, kde na podzim nasbíral bilanci 6+1, na západě Čech pod trenérem Martinem Hyským paběrkoval.Slončíkův letní odchod je pravděpodobný, velký zájem projevuje právě Hradec Králové. Je možné, že do hry se novou nabídkou časem vrátí i Hanáci. V základní sestavě Olomouce vzniklo přestupem Danijela Šturma do Slavie místo na pozici levé desítky/levého křídla pod hrotem.
Zprávy ze dne 27. května 2026
Práce na vylepšení hráčské kvality jede ve Slavii na plné obrátky. Mistr oznámil příchody karvinských ozdob Pavla Kačora a Emannuela Ayaosiho, stejně tak transfer Danijela Šturma z Olomouce. Zajímavě se rýsuje i situace v brankovišti. „Sešívaní" touží po hradeckém Adamu Zadražilovi. Informace Sportu se shodují na tom, že hráč by do Edenu rád přestoupil. Co bude s Jindřichem Staňkem? A jaký je plán s Nazarem Domžakem, devatenáctiletým ukrajinským klenotem?
Liberec představil dlouho očekávanou posilu. Na sever Čech míří jako volný hráč kapitán Bohemians Lukáš Hůlka. Ve Slovanu podepsal smlouvu do léta 2029, s klubem už byl domluvený od ledna. „Cítil jsem, že potřebuji změnu a novou výzvu. Když jsem poprvé slyšel o zájmu Slovanu, byl jsem mile překvapen. Ten klub mi byl sympatický. Za poslední dva roky prošel obrovskou změnou,“ řekl obránce pro klubový web.
Fotbalisty pražské Slavie posílil slovinský křídelník Danijel Šturm z Olomouce. Podle Sigmy jde o jeden z nejdražších přestupů v české lize. Média spekulují, že Hanáci mohou za sedmadvacetiletého hráče získat čtyři miliony eur (97,1 milionu korun) plus případný další milion eur (24,3 milionu korun) na bonusech. Informace iSportu hovoří jasně - Šturm je vůbec nejdražším transferem mezi českými kluby.
Dosud rekordním přestupem mezi dvěma kluby v české lize byl zimní příchod útočníka Matyáše Vojty z Mladé Boleslavi do Sparty. Podle spekulací médií stál Pražany rovněž čtyři miliony eur plus 750.000 eur za případné bonusy.
Za Teplice bude i v příští fotbalové sezoně nastupovat Lukáš Mareček. Šestatřicetiletý defenzivní univerzál a zastupující kapitán prodloužil se severočeským prvoligovým klubem smlouvu o další rok. Tepličtí o tom informovali na svém webu.