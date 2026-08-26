Fotbalové přestupy ONLINE: Talent Baníku do Boleslavi, Maročan (18) za rekordní sumu do City
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 26. srpna 2026
Marocký reprezentant Ajjúb Búaddí zamířil z Lille za rekordní částku 85,6 milionu liber (2,4 miliardy korun) do Manchesteru City. Osmnáctiletý záložník podepsal v novém působišti smlouvu do roku 2031. O transferu informovaly oba kluby. Podle agentury AFP jde o nejdražší přestup hráče z první francouzské ligy do zahraničí. Základní přestupní částka by měla činit 81,4 milionu liber, na dalších 4,2 milionu jsou vyčísleny bonusy. Kluby o přesných finančních podmínkách neinformovaly.
Polský brankář Kamil Grabara doplní v Juventusu italského reprezentačního gólmana Guglielma Vicaria, kterého turínský klub získal v minulém týdnu z Tottenhamu. Sedmadvacetiletý Grabara přichází na roční hostování z Wolfsburgu.
Záložník Marek Havran bude do konce sezony hostovat z Ostravy v Mladé Boleslavi. Součástí dohody u devatenáctiletého mládežnického reprezentanta není opce na přestup. Havran si v minulé sezoně odbyl ligový debut v dresu Baníku, v nejvyšší soutěži za něj odehrál 14 zápasů bez vstřelené branky. Další dva starty přidal v baráži s druholigovým Táborskem, v obou zápasech coby střídající hráč skóroval a Ostravě pomohl k udržení mezi elitou. V aktuální sezoně se však do kádru „áčka“ Slezanů neprosadil a nastupoval za druholigovou rezervu Baníku.
Zprávy ze dne 25. srpna 2026
Letní posila číslo jedenáct. Fotbalová Sparta rozšířila konkurenci na pozici pravého obránce, v úterý pozdě večer oznámila příchod čtyřiadvacetiletého Ki-Jana Hoevera z anglického Wolverhamptonu. Na Letné podepsal víceletou smlouvu, v minulosti působil také v Liverpoolu, zahrál si i Premier League. Více čtěte ZDE >>>
Artis Brno získal na hostování s opcí do konce sezony z Baníku stopera Karla Pojezného. Čtyřiadvacetiletý odchovanec Jihlavy má na kontě 122 prvoligových startů. Více čtěte ZDE >>>
Manchester United oficiálně potvrdil příchod dvaadvacetiletého záložníka Carlose Baleby. Brighton by podle zahraničních medií měl inkasovat 65 milionů liber a dalších pět milionů v bonusech. Kamerunec podepsal na Old Trafford smlouvu do roku 2031.
Christian Frýdek definitivně končí v Baníku Ostrava. Prvoligový klub se se sedmadvacetiletým záložníkem, který poslední zápas za Slezany odehrál vloni v listopadu, dohodl na předčasném rozvázání smlouvy. Frýdek přestoupil do Ostravy vloni z Liberce, v Baníku ale vydržel jen půl roku. Jarní část minulé sezony strávil na hostování v indonéském týmu Garudayaksa FC. Poté se vrátil do Ostravy, ve slezském klubu už ale pokračovat nebude.
El Hadji Malick Diouf zpět do Premier League? Je to ve hře. O jeho služby projevil zájem Brentford. Podle webu Foot Mercato jsou kluby dohodnuté téměř na všech aspektech přestupu a přestupová částka by mohla být až 40 milionů eur. Dobrá zpráva je to i pro Slavii, která si při loňském transferu vyjednala vysoká procenta z dalšího přestupu.
Bývalý obránce Slavie Michal Tomič se vrací do Česka, upsal se Dukle Praha. „Po odchodech Lukáše Penxy a Bruna Unušiće jsme chtěli posílit pozici pravého beka. Michal má předpoklady pro fyzicky náročný a přímočarý fotbal a věříme, že nám může pomoci se přiblížit k tomu, jak se chceme na hřišti prezentovat,“ vysvětluje sportovní ředitel klubu Martin Hašek.
Ondřej Lingr by se měl stěhovat z USA zpátky do Evropy. Podle serveru meczyki.pl zamíří z Dynama Houston do polské Ekstraklasy, kde o něj má zájem Korona. Klub, ve kterém od léta působí další Čech Patrik Hellebrand, by měl za českého reprezentanta zaplatit jeden milion eur. Lingr prý přiletí do polska ve středu, kdy by se měl přestup dotáhnout. Bývalý hráč Slavie či Feyenoordu odehrál v MLS 43 zápasů, ve kterých vstřelil tři góly.
Třetiligové Zápy představily před pohárovým duelem s Bohemians zajímavou posilu. Klub přivedl Ubonga Ekpaie, který si v lize zahrál za Slavii, Plzeň, Baník či Liberec. Třicetiletý Nigerijec by měl být k dispozici už pro dnešní utkání v MOL Cupu.
Přestup Štěpána Chaloupka (23) do Lazia padl. Píše o tom belgický novinář Sacha Tavolieri. Podle jeho informací se Slavia s italským celkem nedohodla na struktuře prodeje, poslední nabídka prý byla ve výši 15 milionů eur + 1 v bonusech, celkově tedy 385,6 milionů korun. Zástupci Lazia byli minulý týden v Praze, k dohodě ale nedošlo. Římský klub nakonec koupil Boška Šutala (26), starší, ale levnější variantu.
Brazilce Savinha mířícího do Tottenhamu by měl v Manchesteru City nahradit jeho krajan Allan Elias z Palmeiras. Za dvaadvacetiletého fotbalistu je vedení City podle médií připraveno zaplatit 34,2 milionu liber (960 milionu korun), což je necelá polovina, kterou by mělo dostat za záložníka Savinha od Tottenhamu.
Sparta má další posilu. Potvrdila příchod stopera Loica Mbe Soha z belgického týmu Sint-Truiden. Pětadvacetiletý hráč dříve prošel akademií PSG, zahrál si i za Nottingham. Více o nové posile Sparty čtěte ZDE>>>
Chelsea v pondělní dohrávce na Craven Cottage proti Fulhamu zvítězila 3:2, její hráči v čele s novým šéfem Xabi Alonsem si po zápase užívali zaslouženou děkovačku s fanoušky, kteří byli po dlouhém období bez výrazného progresu nadšení. Na hře Blues byl vidět posun, živou vodou pokropený Cole Palmer byl všude. Ale přece jen se výrazné negativum najde…
Celé léto na Stamford Bridge řeší, zda v týmu zůstane Enzo Fernández. Nejprve chtěl do Realu Madrid, nyní se o něj zajímá jeho bývalý kouč Enzo Maresca, jenž převzal v létě Manchester City. Záložník Chelsea nečekaně začal duel s Fulhamem na lavičce, po nástupu na hřiště na něj fanoušci pískali kdykoliv se dotknul míče. A nakonec opustil předčasně pozápasovou děkovačku. Opustí i Chelsea?
Zprávy ze dne 24. srpna 2026
Brazilský záložník Fabinho podepsal dvouletou smlouvu v Trabzonsporu, kde obnoví úspěšnou spolupráci z Liverpoolu s Mohamedem Salahem. Účastník letošního mistrovství světa působil od roku 2023 v saúdskoarabském al-Ittihádu a do Turecka přišel jako volný hráč.
Australský trenér Graham Arnold, jenž dovedl Irák po čtyřicetileté absenci na mistrovství světa, prodloužil u týmu smlouvu o šest měsíců. Po týdnech spekulací dnes národní asociace uvedla, že třiašedesátiletý kouč zůstane ve funkci pro zářijový Pohár Perského zálivu i Asijský pohár na začátku roku 2027. „Tohle rozhodnutí je v mém nejlepším zájmu a v nejlepším zájmu iráckého národního týmu, i když mi asociace nabídla prodloužení o čtyři roky,“ citovala Arnolda Irácká tisková agentura.
Defenzivní řady rozšiřuje Zbrojovka Brno. Podle informací Sportu se do ambiciózního klubu stěhuje stoper Jakub Pokorný. Naposledy hrál v prvoligovém řeckém klubu Kifisia. Dnes by mělo dojít k podpisu smlouvy.
Pavel Šulc s největší pravděpodobností zůstane na podzimní část sezony v Lyonu. Francouzský klub ho podle informací Sportu na konci přestupového období nepustí. V zahraničí se mluvilo o zájmu z Anglie - druholigovému Wrexhamu či Leedsu z Premier League, konkrétní nabídky ale Lyon na stole nemá. Český reprezentant podepsal v klubu před rokem smlouvu do léta 2029, cení si ho na částku okolo 30 milionů eur. Šulc nastoupil po zranění kolene poprvé o víkendu v lize, na hřišti Toulouse pomohl Lyonu k výhře 2:0 jednou asistencí.
Sparta reaguje na odchod Asgera Sörensena. Podle informací serveru HBVL má blízko na Letnou stoper Loic Mbe Soh ze Sint-Triudenu, který v minulosti zapsal tři starty za PSG. Jednání potvrzují i redakční zdroje. Pětadvacetiletý Francouz se měl údajně dohodnout s klubem na osobních podmínkách, transferová částka se může pohybovat kolem tří milionů eur (v přepočtu zhruba 72 milionů korun). Více čtěte ZDE >>>