Fotbalové přestupy ONLINE: Teplice vítají posilu z Baníku, Lotyš míří do Hradce
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 5. ledna 2026
V Teplicích vítají posilu do útoku. K Severočechům na trvalý přestup přichází Tomáš Zlatohlávek z Baníku Ostrava. „Hledali jsme hráče na pozici číslo 9, tedy typ hráče, který umí hrát dobře zády k bráně a bude nebezpečný v pokutovém území. Jsme moc rádi, že po dlouhém vyjednávání se nám povedlo dotáhnout přestup Tomáše, protože jeho výhodou je také to, že dokáže nastoupit v podstatě na všech ofenzivních pozicích,“ uvedl sportovní ředitel Štěpán Vachoušek pro klubový web.
Hradec Králové posílil lotyšský reprezentant Marko Regža. Šestadvacetiletý útočník přestoupil do východočeského klubu z FC Riga a v novém působišti podepsal blíže nespecifikovanou smlouvu. „Votroci“ o příchodu první zimní posily informovali na svém webu. „Jedná se o útočníka s velice dobrým zakončením, což opakovaně potvrzoval v lotyšské lize. Pevně doufáme, že svůj potenciál ještě více rozvine tady v Hradci Králové,“ uvedl nový sportovní ředitel „Votroků“ Petr Pojezný.
Sparta má oficiálně první zimní posilu. Stal se jí útočník Matyáš Vojta, který přestoupil na Letnou z Mladé Boleslavi. Jednadvacetiletý hráč naskočil v sezoně do sedmnácti ligových zápasů a vstřelil sedm branek. Deník Sport a web iSport informoval o tomto transferu už dřív. „Nechtěli jsme ho pustit, protože nás čeká těžké jaro, a tak jsme chtěli, aby odešel až v létě,“ líčil Josef Jinoch, sportovní ředitel Mladé Boleslavi, pro klubový web. „Evidovali jsme zájem od více klubů, ovšem konkrétní a nejvýraznější finanční nabídka přišla od Sparty. Přesnou částku nebudeme zveřejňovat, ale myslím si, že momentálně je přestup Vojty nejdražší v rámci české ligy týkající se domácího hráče,“ doplnil Jinoch. Má jít o částku čtyři miliony eur, bonusy se mohou vyšplhat na dalších sedm set tisíc. VÍCE čtěte ZDE>>>
Posily pro Slovácko? Pokud vůbec nějaké budou, teprve jsou na cestě. „Nechci kusy,“ říká jasně kouč Roman Skuhravý. Limitem je ekonomika a také fakt, že řadě hráčů končí v létě smlouvy a klub potřebuje prostředky na jejich prodloužení. Navíc hrozí odchody. O mladíka Daniela Baráta (19) usiluje podle informací iSportu Jablonec. Ozvaly se i Pardubice. „Na jaře by ale měl ještě zůstat,“ uvedl zdroj. Více čtěte ZDE>>>
Pražská Slavia brzy ohlásí posilu. Ale pro budoucnost. Teprve šestnáctiletý Nor Abdel Cedergen už je podle webu Nettavisen v Praze, aby podstoupil zdravotní prohlídku a podepsal kontrakt. Cenovka? Obřích 1,7 milionů euro (přes 40 milionů korun). Mladičký útočník, který teprve začíná nakukovat do profi fotbalu přichází ze Stabaeku, kde za divizní rezervu nastřílel 17 gólů ve 23 zápasech. Do první ligy naskočil čtyřikrát a tamními experty je považován za jeden z největších severských talentů.
Lukáš Sadílek má o své fotbalové budoucnosti rozhodnuto. I přes zájem z Baníku Ostrava si nakonec vybral boj o polský titul, podle tamních médií už podstupuje zdravotní prohlídku v Górniku Zabrze. Vše by mělo brzy být oficiálně oznámeno.
Rúben Amorim byl odvolán z funkce trenéra fotbalistů Manchesteru United. Klub to uvedl v prohlášení na webu. Čtyřicetiletý Portugalec vedl aktuálně šestý tým Premier League od předloňského listopadu a v minulé sezoně ho dovedl do finále Evropské ligy.
„Vzhledem k postavení v tabulce se vedení klubu nakonec rozhodlo, že je správný čas na změnu, abychom zvýšili šance na co nejlepší umístění na konci soutěže,“ uvedl klub v krátkém prohlášení. Ve středečním ligovém utkání v Burnley povede mužstvo dosavadní kouč týmu do 18 let Darren Fletcher.
Přesun Patrika Hrošovského do Plzně je na dobré cestě. Belgický Genk v pondělí začíná přípravu, v úterý odlétá na soustředění do španělské Marbelly. Pokud odcestuje i slovenský reprezentant, ve Španělsku by se mohl přesunout na kemp Plzně do Benidormu.
Zkušený záložník podle informací z Belgie řešil návrat do Plzně už v létě, nakonec by k tomu mělo dojít nyní v zimě. Hrošovský s rodinou se chtějí vrátit na západ Čech a belgický klub, kde má Hrošovský velmi dobrou pozici, podle informací iSportu hráči nebude bránit. Genk obdržel od Plzně oficiální nabídku, finanční kompenzace za hráče, kterému v Belgii v létě vyprší smlouva, by neměla být vysoká. Více o aktuální situaci Plzně čtěte ZDE>>>
Novým výkonným ředitelem druholigové Zbrojovky Brno se stal Jiří Sabou, který dosud působil jako sportovní ředitel v Hradci Králové. Jedenapadesátiletý funkcionář by se měl podílet na řízení klubu společně s generálním manažerem Janem Mynářem a členem představenstva Tomášem Jirkalem. „Velmi si vážím této šance a těším se na novou pracovní výzvu. Zároveň přicházím s respektem a pokorou, protože si uvědomuji, že Zbrojovka je historicky obrovský klub se spádovou oblastí přes milion obyvatel. Chci, abychom nadále zkvalitňovali A-tým a propojili jej s mládeží. Věřím, že společně můžeme zažít velké věci,“ řekl Sabou, který v první lize odehrál 253 zápasů za Žižkov a Teplice.
Plzeň finišuje s kádrem před dnešním odletem na soustředění do španělského Benidormu. S týmem určitě odletí dvě čerstvé posily. K Viktorii se připojí slovenský mládežnický reprezentační gólman Dominik Ťapaj (21), tým aktivoval zpětný odkup v hodnotě 10 milionů korun na záložníka Alexandra Sojku (22), který strávil podzim v Hradci a už by též měl zamířit s týmem do Španělska. Informaci přinesl server infotbal, potvrzují ho i zdroje iSport.
Viktoria intenzivně řeší aktuálně ještě dva hráče - Patrika Hrošovského (33) z belgického Genku a ghanského křídelníka Douglase Owusua (19) ze srbského Radniku. Jednání se ještě možná povedou o exslávistickém útočníkovi z Benátek Danielu Filovi (23), italský klub si ale může klást vysoké požadavky.
Plzeň na startu zimní přípravy nepočítá s trojicí Lukáš Hejda, Jan Kopic a Milan Havel. První dvě klubové ikony se připojí k béčku, spolehlivý krajní bek se v lednu vrátí do Bohemians jako součást obchodu za Adama Kadlece. Na odchodu je také gólový útočník Rafiu Durosinmi (23), klub řeší nabídku z italské Pisy. Zatímco trojlístek zkušených plejerů na západě Čech skončí, vedení se podle informací iSportu snaží z Belgie přivést zpět jiného třicátníka - slovenského reprezentanta Patrika Hrošovského. Více čtěte ZDE >>>
Novým trenérem Chelsea by se měl stát Liam Rosenior, který dosud vedl Štrasburk. Francouzský a anglický klub mají stejného majitele. Podle televizní stanice Sky Sports dnes mají jejich představitelé s Roseniorem v Londýně stvrdit jeho přesun na Stamford Bridge.
Zprávy ze dne 4. ledna 2026
Plzeňský útočník Rafiu Durosinmi (23) neodcestuje s týmem v pondělí na soustředění do Španělska. Klub vydal v neděli večer zprávu, že se intenzivně řeší jeho přestup do jedné z elitních evropských soutěží, podle informací webu iSport jde o Serii A.
V minulosti se mluvilo o zájmu z římského Lazia, spekulovalo se i o anglických klubech, figuroval na listu posil West Hamu. Italský novinář Gianluca Di Marzio informuje o překvapivém transferu do Pisy, aktuálně posledního celku italské nejvyšší soutěže. Kluby se měly dohodnout na částce devět milionů eur (225 milionů korun) plus další dva miliony eur v bonusech. Jednání potvrzují zdroje iSportu, dohoda ale zatím není hotová.
„S hráčem existuje dlouhodobá domluva, že v případě zajímavé nabídky ze zahraničí, která by uspokojovala jeho samotného i představy klubu, nebude mu bráněno v transferu,“ vysvětluje v klubovém prohlášení Adolf Šádek, předseda představenstva a generální ředitel klubu.
„Právě takovou nabídku máme nyní na stole a intenzivně jednáme o hráčově přestupu do jedné z elitních evropských soutěží. Z tohoto důvodu neodcestuje zítra Rafiu Durosinmi s týmem na herní kemp do španělského Benidormu,“ potvrzuje aktuální zájem o hráčovy služby.
Václav Brabec, majitel Baníku Ostrava, se do toho na začátku roku opřel, kritická situace si to žádá. Jeho klub oproti létu přivádí opravdu kvalitní fotbalisty, u nichž existuje vysoký předpoklad brzké pomoci. Více čtěte v blogu Michala Kvasnici ZDE>>>
Zkušený útočník Tomáš Pekhart přestupuje do Dukly Praha. Na české trávníky se vrací poprvé od sezony 2010/11.
Sparta posílá na sever Čech dva své fotbalisty. Do Jablonce na půlroční hostování míří letní posila letenských Dominik Hollý. Nigerijský záložník Nelson Okeke přestupuje. Více čtěte ZDE >>>
Gólman Viktorie Plzeň Martin Jedlička (27) dostal svolení k hledání angažmá v cizině, místo jedničky posledních sezon už má klub vyhlédnutou náhradu – blízko je příchod mládežnického reprezentanta ze Slovenska Dominika Ťapaje (21) z Ružomberku, připojit k týmu by se mohl už na soustředění ve Španělsku. Více o transferu čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 3. ledna 2026
Podle chorvatského deníku Sportske novosti má Olomouc zálusk na další chorvatskou posilu, tentokrát má jít o dvaadvacetiletého středopolaře Marka Solda z Dinama Záhřeb. Dokonce už měla Sigma tamnímu vicemistrovi poslat nabídku ve výši 1,3 milionu eur, v přepočtu cca 31 milionů korun. Zmiňované médium dodává, že Hanáci Solda sledují už od doby, kdy hrál defenzivní záložník za Osijek.
Podle informací iSportu moravský účastník play off Konferenční ligy opravdu na tuto pozici k Michalu Beranovi někoho shání a právě o Solda je na Andrově stadionu reálně velký zájem. Redakční zdroje se shodují i na výši nabídky.
Nicméně v současnosti se má věc tak, že Dinamo nechce Solda prodávat. Zaprvé proto, že ostatní hráči ze středové řady mají zdravotní problémy a taky z toho důvodu, že Ismael Bennacer momentálně reprezentuje Alžírsko na Africkém poháru národů.
V minulých dnech již Olomouc posílil Slovinec Danijel Šturm, Chorvat Fabijan Krivak a Srb Dario Grgič.
Vojtěch Sychra přestoupil z Pardubic do Liberce. Čtyřiadvacetiletý záložník podepsal ve Slovanu smlouvu do 30. června 2030. „Vojtu jsme chtěli získat již delší dobu a jsme rádi, že se to nyní povedlo. V dospělém fotbale má již odehráno dost zápasů a zařadí se mezi zkušenější hráče. Věříme také, že díky svým dispozicím velmi rychle zapadne do našeho herního způsobu,“ uvedl generální ředitel libereckého klubu Jan Nezmar.
Sychra je odchovancem Pardubic, v jejichž dresu si připsal všech dosavadních 99 ligových startů. Na kontě má v nejvyšší soutěži šest branek. Pod libereckým trenérem Radoslavem Kováčem působil během jeho dřívějšího angažmá na východě Čech.
Baník pokračuje v zimním posilování kádru. Do Ostravy míří dvacetiletý finský křídelník Lauri Laine z klubu Seinäjoki, podepsal smlouvu na tři roky.
Bývalý mládežnický reprezentant Finska se už v sobotu na Bazalech zapojí do přípravy. „Talentovaný kluk, který má rychlost, tah do vápna, schopnost prosadit se jeden na jednoho. Určitě bude potřebovat trochu času na aklimatizaci, ale věříme, že je v něm budoucnost a má rozhodně co nabídnout,“ řekl sportovní ředitel Luděk Mikloško.
Po Václavu Jurečkovi a Filipu Šanclovi je Laine třetí zimní posilou Ostravy, předposledního celku podzimní části nejvyšší soutěže.