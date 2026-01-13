Fotbalové přestupy ONLINE: Tijani opouští Sigmu, Slavia řeší levé beky. Kovář patří PSV
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 13. ledna 2026
Muhamed Tijani (25) už stejně jako Andres Dumitrescu (24) nebude na jaře hostovat v Olomouci. Sigma se po půlroce rozhodla vrátit nigerijského útočníka do Slavie, ačkoli měli oba původně na Hané strávit celou sezonu. Vstřelil jeden gól.
Matěj Kovář přestoupil z Leverkusenu do PSV Eindhoven. Nizozemský klub, v němž od loňského léta hostoval, na něj uplatnil opci.
Podle zdrojů iSportu z Česka i Polska se dnes bude opět intenzivně jednat o přestupu Ondřeje Zmrzlého ze Slavie do Górniku Zabrze. Aktuálně druhý tým Ekstraklasy má o šestadvacetiletého fotbalistu dlouhodobý zájem včetně trenéra Michala Gašparíka, v ideálním případě by chtěl transfer dokončit v nejbližších hodinách, aby Zmrzlý mohl s novými spoluhráči odletět na kemp do Turecka.
Levý bek či wingbek je aktuálně v Nymburce na soustředění s béčkem Slavie, kam naopak nedorazil Andres Dumitrescu. Rumunský obránce strávil podzim na hostování v Olomouci, která o něj však neměla dál zájem, a proto výpůjčku předčasně ukončila. Je pravděpodobné, že brzy se definitivně uzavře i Dumitrescovo nepovedené angažmá v Edenu.
Zmrzlý měl nabídky i ze Sigmy a německého Kielu, nicméně v současnosti se řeší už jen Górnik. Slavia mezitím přivedla na stejnou pozici Davida Juráska a Hamidoua Kanteho, v kádru má kouč Jindřich Trpišovský také Youssouphu Mbodjiho, Jana Bořila a uzdravujícího se Dominika Javorčeka.
Útočník pražské Dukly Štěpán Šebrle odchází na půlroční hostování do druholigové Viktorie Žižkov. Klub o tom informoval na svém webu.
Zatímco maďarský záložník Péter Baráth (23) z Rakówa Čenstochová a polský středopolař Jakub Jezierski (21) ze Slasku Wroclaw jsou od pondělí na hotelu v Olomouci, v úterý absolvují zdravotní prohlídky, aby dotáhli transfer do Sigmy a s novými spoluhráči vyrazí ve středu na kemp do španělské Marbelly, situace kolem útočníka Václava Sejka (23) se komplikuje. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 12. ledna 2026
Podle informací iSportu se Liberec domluvil s Artisem Brno na přestupu stopera Dominika Plechatého. Čeká se už jen na to, až se šestadvacetiletý fotbalista dohodne s druholigovým klubem na podmínkách. Na podzim odehrál Plechatý v dresu Slovanu třináct ligových startů (977 minut), vstřelil jeden gól. Smlouva na severu Čech končí obránci v červnu 2027.
Do Slavie míří dvacetiletý kanadský křídelník Adonija Ouanda ze srbského Vozdovace, jak nedávno informovala i srbská média. Podle informací iSportu byl do poslední chvíle ve hře o talentovaného hráče i Liberec, autor šesti ligových branek nakonec ale obleče sešívaný dres. Dřív než ale dostane šanci v Edenu, je možné, že okamžitě zamíří do Karviné. Cena? Kolem jednoho milionu eur.
Trenér Ondřej Smetana už nevede fotbalisty Ružomberku. Slovenský klub uvedl, že se se třiačtyřicetiletým českým koučem dohodl na předčasném ukončení angažmá. Ružomberok o tom bez větších podrobností informoval na svých internetových stránkách. Smetana se na Slovensko vrátil vloni v dubnu krátce poté, co byl odvolán ve Slovácku. Hlavním kandidátem na Smetanova náhradníka je bývalý dočasný kouč reprezentace Jaroslav Köstl. Podle informací iSportu však ještě nemá smluvně vyřešený konec ve FAČR.
Polský záložník Jakub Jezierski by měl být v Olomouci náhradou za končícího kapitána.
Vedení Realu Madrid došla trpělivost. Po necelých osmi měsících skončil trenér Xabi Alonso. Španělský klub den po porážce ve finále Superpoháru s Barcelonou uvedl, že se se čtyřiačtyřicetiletým koučem dohodl na předčasném ukončení angažmá. Mužstvo převzal Álvaro Arbeloa. "Bílý balet" to oznámil na svém webu.
Velký návrat potvrzen. Jak dříve informoval web iSport, za Slavii bude po dvou a půl letech opět hrát obránce David Jurásek, který se vrací z Benfiky Lisabon. Vedení Pražanů se s českým reprezentantem dohodlo na smlouvě na tři a půl roku. Podle hráčových slov se dolaďovaní přestupu nepříjemně protáhlo. „Bylo to náročné na hlavu, byl jsem furt doma, musel jsem se udržovat. V Česku je celkem zima, takže to bylo složitější, ale jsem rád, že se to dotáhlo. Je to hotové,“ ulevil si v rozhovoru pro klubový web. Už se připojil k týmu na soustředění v Marbelle. VÍCE čtěte ZDE>>>
Olomouc podle všeho brzy představí další posilu. Tentokrát Sigma lovila v Polsku, odkud má přijít záložník Jakub Jezierski. Jednadvacetiletý Polák by měl ze Slasku Wroclaw přestoupit za zhruba pět milionů korun.
V Olomouci se po více než šesti letech loučí dlouholetý kapitán Radim Breite, jak potvrdil hráčův agent. Posilu v něm naopak může vítat jeden z ambiciózních brněnských klubů. Podle informací iSportu ale zatím neprošel zdravotní prohlídkou.
Slavia řeší budoucnost Ondřeje Zmrzlého, který neodletěl s týmem na soustředění do Marbelly a po dohodě se zatím připojil k druholigovému béčku. Třicetičlenný kádr rezervy „sešívaných“ v pondělí zamířil na soustředění do Nymburka. Server iSport už dříve informoval, že o Zmrzlého se zajímá německý Kiel či olomoucká Sigma.
Devatenáctiletý slávistický obránce Emmanuel Fully míří na hostování do Teplic. Mladý Liberijec na podzim naskočil do třech soutěžních zápasů áčka červenobílých, šestkrát hrál za druholigové béčko.
„Toto hostování nám dává prostor poskytnout Jardovi Harušťákovi potřebný klid na rehabilitaci, aniž by byl pod tlakem návratu v co nejkratším čase,“ poznamenal sportovní ředitel Teplic Štěpán Vachoušek.
Český záložník Alex Král byl v pondělí v jednu chvíli nejvyhledávanějším hráčem na specializovaném webu Transfermarkt. Proč? Německý Kicker totiž přišel s informací, že o sedmadvacetiletého slávistického odchovance projevuje velký zájem řecký Panathinaikos, athénský velkoklub s rozsáhlou fanouškovskou základnou. Král se po úspěšné minulé sezoně v dresu Espanyolu vrátil do Unionu Berlín, kde ale nenastupuje. V kapse má tuto sezonu jen devět ligových startů a v posledních třech utkáních nezasáhl ani na minutu. V hlavním městě Německa mu v červnu končí smlouva, přesun teď, nebo v létě je zřejmě nevyhnutelný.
Druholigová Opava oznámila příchod Alžířana Mohameda El Mehdiho Boukassiho. Devětadvacetiletý ofenzivní záložník podepsal ve Slezsku smlouvu do roku 2027, naposledy hrál za bulharský Botev Vratsa.
Viktoria Plzeň si pojistila služby dalších dvou hráčů. Západočeský klub na soustředění ve Španělsku prodloužil do roku 2028 smlouvu s obráncem českého národního celku Václavem Jemelkou, irácký reprezentant Merchas Doski pak s aktuálně čtvrtým týmem nejvyšší soutěže podepsal nový tříletý kontrakt.
Karvinou by mohl posílit ukrajinský defenzivní univerzál Jevgenij Skyba z Černomorce Oděsa. Dvaadvacetiletý obránce se připojil ke slezskému týmu na soustředění v Turecku. Karvinští o tom bez bližších podrobností informovali na svém webu, podle hráčova agenta je již přestup prakticky dotažen.
O pardubického obránce Louise Lurvinka je v Chance Lize stále velký zájem. Jak už iSport informoval před Vánoci, eminentní interes o třiadvacetiletého Švýcara projevuje Olomouc. A platí to stále.
Redakční zdroje se shodují na tom, že Lurvink je připraven na novou výzvu, rád by odešel, a přestože majitel východočeského celku Karel Pražák původně nehodlal prodávat opory konkurenci v tuzemsku (a už vůbec ne Sigmě, kde loni nedopadl jeho akcionářský vstup do klubu), v případě pravonohého stopera to tak možná dopadne. A právě Hanáci jsou v tuto chvíli největším favoritem na jeho podpis.
Zájem o Lurvinka má už od léta také Baník Ostrava, spekuluje se i o Jablonci či Górniku Zabrze. Velmi pravděpodobně rozhodne nakonec jediné - nejvyšší nabídka. Ta se dá vzhledem k mohutnému posilování očekávat z Androva stadionu. Proto nový sportovní úsek Pardubic již na trhu podniká kroky, aby měl kouč Jan Trousil k dispozici adekvátní náhradu.
Spolu s Lurvinkem je na cestě do Olomouce rovněž třiadvacetiletý maďarský středopolař Péter Baráth z Rakówa Čenstochová. V ideálním případě by oba mohli ve středu s novým týmem zamířit na kemp do Marbelly, nebo se k němu připojit ve Španělsku o pár dnů později.