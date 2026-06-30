Fotbalové přestupy ONLINE: Tottenham si pojistil Kinského, Karviná prodloužila s kapitánem
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 30. června 2026
I do následující sezony povede Karvinou v roli kapitána Jiří Fleišman, jenž se s klubem dohodl na nové smlouvě. „Jsme rádi, že jsme se s Jirkou dohodli na pokračování spolupráce. Je to hráč s obrovským množstvím zkušeností, který má v týmu své nezastupitelné místo. Všichni oceňujeme jeho přístup, pracovitost i to, jakým způsobem pomáhá celé kabině,“ uvedl sportovní ředitel MFK Lubomír Vlk, který momentálně skládá kádr pro druhou nejvyšší soutěž.
Legenda fotbalového Slovácka Petr Reinberk končí profesionální kariéru. Podle vyjádření klubu převezme v klubu od nové sezony jinou roli.
Španělský obránce Alejandro Grimaldo se po více než deseti letech vrací do Španělska a bude hrát za Atlético Madrid. Třicetiletý reprezentační obránce strávil poslední tři roky v Leverkusenu, v předchozích sedmi celých sezonách nastupoval za Benfiku Lisabon. Grimaldo podepsal smlouvu do června 2030. Podle médií činí přestupní částka 22 milionů eur (přes půl miliardy korun), s bonusy může narůst až na 25 milionů eur (606 milionů korun).
Gólman Antonín Kinský podepsal novou víceletou smlouvu v Tottenhamu. Podle anglických médií dostal od klubu vylepšený kontrakt, ten původní mu končil v roce 2031. V případě očekávaného letního odchodu Itala Guglielma Vicaria by měl být Kinský brankářskou jedničkou „Kohoutů“, krýt záda mu bude slovenská posila z Burnley Martin Dúbravka.
Kinský přestoupil do Tottenhamu před rokem a půl z pražské Slavie za částku kolem 12,5 milionu liber (tehdy zhruba 379 milionů korun). Po nadějném začátku angažmá jeho pozice oslabila a přes Vicaria se takřka nedostával do brány. Na konci uplynulé sezony měl Ital zdravotní problémy, nový kouč Roberto De Zerbi dal Kinskému šanci a třiadvacetiletý gólman spolehlivými výkony pomohl Tottenhamu k záchraně v Premier League.
Dukla Praha hlásí první posilu před startem letní přípravy. Duklácké barvy oblékne jednadvacetiletý beninský křídelník Tessilimi Olatoundji, který naposledy působil ve finské nejvyšší soutěži v klubu SJK Seinäjoki.
Novým hlavním trenérem fotbalistů České Lípy se stal dosavadní asistent Petr Mathauser. Ve funkci nahradil Davida Jarolíma, který po úspěšné sezoně a postupu do druhé ligy minulý týden na vlastní žádost skončil. 27letého Mathausera čeká první angažmá v roli hlavního kouče. Asistenta mu bude dělat zkušený Pavel Medynský.
Bývalý fotbalový reprezentant Michal Kadlec se vrací do Slovácka. Dva roky po konci hráčské kariéry bude v celku z Uherského Hradiště vykonávat funkci sportovního manažera. Návrat odchovance klubu oznámilo Slovácko na oficiálním webu.
Je to definitivní. Václav Pilař končí v Hradci Králové. Od sportovního vedení nedostal nabídku prodloužit si kariéru. Respektive ji obdržel, ale jen na úrovní třetiligového rezervního týmu. Odchod klubové legendy zabalený do podivné atmosféry vstřebávají naštvaní fanoušci. Ofenzivní záložník je zdravý a bude čekat na případné nabídky. Chce pokračovat v kariéře. Více o zvláštním konci Pilaře v Hradci čtěte ZDE>>>
Pavel Osmančík rozšíří českou kolonii v týmu novozélandských šampionů Auckland City. Šestadvacetiletý krajní hráč přestoupil z České Lípy a v mužstvu doplní hlavního trenéra Rudolfa Mozra a záložníka Michala Douděru.
Osmnáctiletý stoper Mateusz Lauryn z rezervy Legie Varšava by měl podle informací iSportu brzy přestoupit do Olomouce. Levonohý mládežnický reprezentant Polska se stal třikrát tamním mistrem kategorie U19 a v minulé sezoně si zahrál také UEFA Youth League. Nyní míří do Sigmy, která chce podobné zahraniční talenty sbírat a ve svých moravských podmínkách je rozvíjet. V úterý podle informací redakce podstoupil na Hané zdravotní prohlídku.
Kevin-Prince Milla dostal svolení připojit se ke kádru Jablonce. Útočník, který na jaře hostoval ze Sparty v pražské Dukle, se Severočechy již absolvuje přípravu na nadcházející sezonu. Sparta v tuto chvíli finalizuje formu útočníkova působení v Jablonci. V minulém ročníku vstřelil Milla dva góly v MOL Cupu divizním Karlovým Varům a za Duklu se na jaře trefil dvakrát.
Defenzivu Sigmy Olomouc kamerunský obránce Stephane Noumbissie z francouzského Lille. Jak již dříve informoval web iSport, obránce přichází na roční hostování s opcí. Devatenáctiletý fotbalista odehrál v minulé sezoně za rezervní tým francouzského celku v páté nejvyšší soutěži 22 zápasů a dal jeden gól.
V Interu Milán skončili švýcarský brankář Yann Sommer a italský stoper Francesco Acerbi. Oba fotbalisté v uplynulé sezoně pomohli „Nerazzurri“ k titulu, nyní jim však vypršela smlouva a klub ji neprodloužil. Sedmatřicetiletý Sommer přišel do Interu před třemi lety z Bayernu Mnichov a tři roky byl v Miláně jedničkou. O rok starší Acerbi byl v klubu ještě o rok déle a vedle letošního titulu se Sommerem přispěli k triumfu v Serii A v ročníku 2022/2023.
Nejlepší hráč Dukly z uplynulé sezony míří na sever Čech. O přestupu Marcela Čermáka se začalo spekulovat okamžitě po sestupu Dukly. O hráče jeho kvalit byl v Chance lize stále zájem a levonohý ofenzivní záložník se dohodl na novém angažmá v Teplicích. „Nepřišel jsem tu být jen do počtu, přišel jsem bojovat, pomoct klukům, aby na mě doma mohli být stále hrdí,“ hlásí velká posila v představovacím videu.
O Jana Fialu, útočníka Olomouce, projevuje podle informací iSportu zájem čím dál více tuzemských klubů. Po Zlínu, o jehož interesu už jsme referovali, se do řady o pětadvacetiletého dlouhána přidaly i Slovácko, Artis Brno a Táborsko. Minulou sezonu strávil Fiala na hostování v Karviné, v patnácti prvoligových zápasech si připsal bilanci 1+1. V sobotu nastoupil do úvodního přípravného utkání Sigmy proti Ružomberku (1:0) a zatím se dál připravuje na Andrově stadionu pod vedením kouče Pavla Hapala.
Zprávy ze dne 29. června 2026
Benátky nadále usilují o útočníka Albiona Rrahmaniho ze Sparty. Informuje o tom insider Gianluca Di Marzio. Účastník Serie A se už měl údajně dohodnout s kosovským reprezentantem na osobních podmínkách. Momentálně se prý pracuje na domluvě mezi oběma kluby. „Přestup by měl být uzavřen během následujících 48 hodin,“ uvedl Di Marzio na svém webu. Sparta by pak mohla inkasovat za 25letého hráče částku převyšující sedm milionů eur.
Podle informací webu iSport v úterý oznámí Jablonec nejdražší posilu v historii klubu, kterou se stane dvaadvacetiletý srbský stoper Dušan Pavlovič z Radnički Niš. O přesunu zpravuje také server Mozzart Sport, naše redakční zdroje dodávají, že půjde opravdu o rekordní investici severočeské značky, což svědčí o neměnných ambicích. Pavlovič by měl vytvořit pevné duo krajanů s kapitánem Nemanjou Tekijaškim.
Útočník Robert Lewandowski bude po odchodu z Barcelony hrát v MLS za Chicago. Zámořský klub dnes na webu informoval o tom, že s polským fotbalistou podepsal smlouvu do konce sezony 2027/2028.
Záložník Matěj Hanousek posílil Duklu, o čemž web iSport informoval už v minulých dnech. Na Julisce už třiatřicetiletý hráč působil a vrací se tam po vypršení smlouvy v tureckém prvoligovém Genclerbirligi.
Pepa Guardiolu nahradí u fotbalistů Manchesteru City Ital Enzo Maresca. Bývalý kouč Chelsea podepsal smlouvu na tři roky. Anglický klub to uvedl na svém webu. Maresca už v City dříve působil v akademii a také jako Guardiolův asistent u prvního týmu.
Maresca do Manchesteru přišel před začátkem sezony 2020/21, kterou strávil jako hlavní trenér mládežnického týmu do 23 let. Rok poté si poprvé vyzkoušel stejnou roli v dospělém fotbale na lavičce Parmy, kde však vydržel jen šest měsíců a následoval návrat do Anglie. V sezoně 2022/23, ve které „Citizens“ ovládli Ligu mistrů, byl Guardiolovým asistentem. V Anglii zůstal jako kouč Leicesteru a posléze Chelsea.