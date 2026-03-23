Fotbalové přestupy ONLINE: Uloupí Artis dalšího trenéra? Nádvorník hledá pomoc v Jihlavě
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 23. března 2026
Bývalý hvězdný záložník Zinedine Zidane se podle americké televizní stanice ESPN stane po letním mistrovství světa trenérem francouzské fotbalové reprezentace. Světový šampion z roku 1998 se už údajně ústně domluvil s vedením národního svazu.
Na lavičce francouzské reprezentace po MS skončí někdejší Zidaneův spoluhráč Didier Deschamps, jenž „Les Bleus" vede od roku 2012 a stal se s nimi v roce 2018 mistrem světa a v roce 2022 vicemistrem světa.
Třiapadesátiletý Zidane dosud trénoval pouze Real Madrid. Ve dvou obdobích 2016-2018 a 2019-2021 svůj bývalý klub dovedl ke dvěma ligovým titulům a třem triumfům v Lize mistrů.
Artis má nového trenéra. Jak už web iSport dříve informoval, nástupcem Jiřího Chytrého se stal Roman Nádvorník. Brněnský celek si od něj slibuje úspěšnou baráž a postup do nejvyšší soutěže. „Na zkušenosti s baráží jsem expert. Předloni jsem chtěl s Táborskem překvapit, nevyšlo to. Naopak v roli záchranáře se nám v roce 2019 s Příbramí podařilo uspět proti Zbrojovce. Do třetice bych chtěl o patro výš vytáhnout Artis,“ potvrdil ambice třiapadesátiletý kouč. V pondělí informoval web efotbal.cz, že by měl Nádvorníka doplnit v realizačním týmu trenér Jihlavy Jiří Lerch. Ten by měl ve Vysočině brzy skončit.
Bývalý francouzský fotbalový reprezentant Dimitri Payet ukončil kariéru. Vicemistr Evropy z roku 2016, který si zahrál za West Ham nebo Marseille, to oznámil v rozhovoru pro francouzskou televizi. Osmatřicetiletý záložník naposledy nastupoval za Vasco da Gama, které s ním loni předčasně ukončilo smlouvu. Předtím Payet působil mimo jiné v Nantes, St. Étienne nebo Marseille, se kterou si v roce 2018 zahrál finále Evropské ligy.
Dřívější informace iSportu se potvrdily. Vedení Artisu Brno odvolalo trenéra Jiřího Chytrého, se kterým končí i jeho kolegové Ivan Kopecký a Ondřej Kušnír. Tečkou za působením někdejšího asistenta Jaroslava Šilhavého u fotbalové reprezentace byla porážka 1:3 s Ústím nad Labem. Nástupcem Chytrého by se měl stát současný kouč Opavy Roman Nádvorník, kterého klub ale ještě nepotvrdil. Blog Michala Koštuříka k trenérské změně v Artisu čtěte ZDE>>>
Útočník Antoine Griezmann podle agentury AFP po sezoně odejde z Atlétika Madrid do MLS. Francouzský fotbalista už dostal od klubu svolení, aby během reprezentační přestávky odletěl k jednání s Orlandem.
Zprávy ze dne 20. března 2026
Ústí nad Labem znovu překvapilo. Trenéra pro své divizní béčko (4. liga) hledá na sociálních sítích. „Hledáme hlavního trenéra do B-týmu. Zaměření: rozvoj hráčů, analytické dovednosti, reálná kariérní cesta,“ vyťukal na síť X výkonný ředitel sportovního úseku Jakub Dobiáš. A plat? Možná překvapí, zájemce si totiž má vydělat jen 1 000 Eur v hrubém, což je v přepočtu podle aktuálního kurzu 24 500 Kč.
Trenér Ernesto Valverde po této sezoně opustí Athletic Bilbao. Baskický klub, který loni vedl v Lize mistrů proti pražské Slavii či v Evropské lize proti Plzni, koučuje s přestávkami deset let. Potřetí se ho ujal v létě roku 2022. O svém rozhodnutí informoval už dnes na klubových sociálních sítích, ve španělské lize ho čeká s Bilbaem ještě deset zápasů. Z Bilbaa odejde Valverde jako klubový rekordman v počtu odkoučovaných zápasů (zatím 494) i vítězství, v minulosti za něj hrával.
Bývalý trenér Sparty Lars Friis má nové angažmá. Převzal belgický celek Cercle Bruggy. Dánský kouč byl po loňském konci ve Spartě bez angažmá, teď ho čeká záchranářská mise. Před nadstavbou jsou Bruggy na předposlední sestupové příčce.
Zprávy ze dne 19. března 2026
Irská reprezentace ještě před baráží o MS proti Česku prodloužila smlouvu s trenérem Heimirem Hallgrímssonem. Islandský kouč se s asociací dohodl na kontraktu do EURO v roce 2028.
Sedmatřicetiletý brankář Martin Berkovec bude po konci profesionální kariéry pokračovat v nižších soutěžích. Dohodl se s celkem FC Jevany, který hraje ve Středočeském kraji 7. ligu (dříve I. B. třída). Po podzimu jsou Jevany druhé. Berkovec chytal českou ligu za Bohemians, Slavii, Karvinou i brněnskou Zbrojovku. Ještě loni byl vázán ve Slavii, několikrát byl během podzimu jako náhradní gólman na lavičce druholigového béčka i třetiligového céčka.
Anglickými médii a následně českými proběhla v úvodu týdne zajímavá zpráva, která naznačila blížící se konec Tomáše Součka ve West Hamu. Web Claret & Hugh totiž napsal, že Kladiváři momentálně neplánují s českým reprezentantem jednání o novém kontraktu, který mu končí v roce 2027. Podle informací Sportu ale nejde o výraznou překážku k tomu, aby záložník zůstal. Smlouvu brzdí nejistý boj o záchranu, důležitým faktorem je navíc opce. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 17. března 2026
V sezoně rozbalil kvalitu, do té doby schovanou. A logicky se dostal na radar mocných. Pardubický záložník Samuel Šimekjedná s klubem o prodloužení kontraktu, jenže také registruje zájem z české svaté trojice. Jak to vypadá s budoucností pardubické komety? Více čtěte ZDE >>>
Nedělní domácí zápas Sigmy s Karvinou (2:2) byl pro Olomouc také cenným testem toho, jak si v přímé konfrontaci povedou protihráči, které má Sigma na svém seznamu sledovaných potenciálních posil. Jeden musel trenéra Tomáše Janotku svým výkonem stoprocentně potěšit, u druhého byl realizační tým Hanáků nepříjemně překvapen. O koho šlo se dozvíte ZDE >>>
Zprávy ze dne 16. března 2026
Chelsea dostala podmíněný roční zákaz přestupů a pokutu ve výši 10,75 milionu liber v souvislosti s dřívějšími porušeními pravidel Premier League. Londýnský klub byl rovněž potrestán okamžitým devítiměsíčním zákazem přestupů z akademie. Sankce souvisejí s informacemi, které lize poskytlo konsorcium vedené americkým podnikatelem Toddem Boehlym poté, co v roce 2022 převzalo klub od ruského miliardáře Romana Abramoviče. Zjistilo se, že v letech 2011 až 2018 byly hráčům, neregistrovaným agentům a dalším třetím stranám vypláceny nezveřejněné platby od třetích stran spojených s klubem.
Zprávy ze dne 12. března 2026
Trenér Graham Potter zůstane u fotbalové reprezentace Švédska až do příštího mistrovství světa. Anglický kouč původně dostal vloni v říjnu jen prozatímní smlouvu do konce kvalifikace o postup na letošní šampionát, vedení švédského svazu ale přesvědčil natolik, že s ním ještě před začátkem baráže podepsalo smlouvu do roku 2030.
Úžasná cesta talentovaného českého brankáře, který v 21 letech pronikl ze Slavie do vrcholných pater Premier League, se v Tottenhamu nečekaně zadrhla. Antonín Kinský vstřebává průšvih na hřišti Atlétika Madrid (2:5). Ve své premiéře v Lize mistrů šel po dvou hrubicích a třech inkasovaných gólech ze hry. Po sedmnácti minutách... Šokující příběh rezonuje fotbalovým světem a ovlivní další kariérní kroky ambiciózního gólmana. Deník Sport a web iSport.cz zjišťoval, co se s ním může dít v létě.Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 7. března 2026
Simon Deli ukončil profesionální kariéru. Majitel tří titulů a trojnásobný vítěz poháru se Slavií končí kvůli zdraví. Rozloučení s Delim proběhne v Edenu před nedělním derby.
Zprávy ze dne 6. března 2026
U reprezentace Maroka skončil tři měsíce před začátkem mistrovství světa trenér Valíd Radžradžuí. Podle médií by se měl týmu ujmout Mohamad Uhábí, který loni dovedl Maroko k titulu na světovém šampionátu hráčů do 20 let. Padesátiletý Radžradžuí vedl Maroko čtyři roky. Na mistrovství světa v roce 2022 s ním obsadil čtvrté místo, což je nejlepší africký výsledek v historii.
Zprávy ze dne 4. března 2026
Zbrojovka si pojistila mladého gólmana. Dvacetiletý Ondřej Prodělal, který dosud chytal pouze za béčko, podepsal smlouvu do roku 2029.
Zprávy ze dne 2. března 2026
Bývalý hráč Mladé Boleslavi a Karviné, brazilský obránce Marco Túlio, posílil třetiligové Zápy. 27letý bek hned v prvním utkání v novém angažmá vstřelil gól, kterým Zápy porazily rezervu Jablonce 2:1.