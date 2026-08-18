Fotbalové přestupy ONLINE: Ve Slavii nemá místo, o Gambijce je zájem z Turecka
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 18. srpna 2026
Rok po nákladném přestupu z Östers nemá dvacetiletý křídelník Youssoupha Sanyang místo v kádru Slavie. Gambijcovi se i přes šance v Lize mistrů nepovedlo v Česku naplno adaptovat, spokojenost nepanovala převážně s jeho produktivitou. Po soustředění se nedostal čtyřikrát v řadě v lize ani na lavičku, už delší dobu se mu hledá hostování. Po oťukáváčkách i z druhé anglické ligy je momentálně podle informací iSportu nejvážnějším zájemcem o hráčovy služby turecký klub Genclerbirligi Ankara.
Zprávy ze dne 17. srpna 2026
Indrit Tuci po dvou a půl letech v pražské Spartě přestupuje do NK Olimpija Ljubljana. V Chance Lize odehrál Tuci za Spartu 20 zápasů a zapsal dvě branky a jednu asistenci. Jednou branku vstřelil v Evropské lize do sítě Galatasaray. Na podzim 2024 si připsal i debut v albánské reprezentaci.
Uplynulý ročník strávil Albánec na hostování v Turecku, kde oblékal dres Kayserisporu. Za něj odehrál celkem 22 utkání a vstřelil čtyři branky. V letošní sezoně se do kádru Sparty neprosadil.
Pondělí se stalo černým dnem i pro dalšího druholigového trenéra. Nejhorší tým druhé fotbalové ligy Kroměříž už nepovede Darko Šuškavčevič. Černohorský trenér rezignoval po sobotní vysoké porážce 0:4 s Jihlavou. Po čtyřech kolech mají Hanáci jen bod a skóre 0:8.
Crvena zvezda Bělehrad změnila před dvojzápasem s plzeňskými fotbalisty ve 4. předkole Evropské ligy trenéra. Dejana Stankoviče po nezdaru v kvalifikaci Ligy mistrů nahradil Španěl Albert Riera. První utkání odehraje Viktoria ve čtvrtek v srbské metropoli.
Posilu do defenzivy hlásí Hradec Králové. Ze Slovenska získal mládežnického reprezentanta Filipa Mielkeho, jenž nastupuje na pozici stopera.
Po Dominiku Simerském získal druholigový Třinec další zkušenou posilu. Z Baníku Ostrava přivedl bosenského obránce Eldara Šehiče, který v minulé sezoně odehrál sedm zápasů v Chance Lize a třináct za béčko ve druhé lize.
Fotbalový brankář Antonín Kinský přijde v Tottenhamu o konkurenta. Italský reprezentační gólman Guglielmo Vicario míří na hostování do Juventusu. Podle BBC je součástí dohody mezi kluby opce na přestup za 8,6 milionu liber (243 milionů korun).
Jean-David Beauguel po necelém roce končí v Artisu. Francouzského útočníka trápily vleklé zdravotní problémy a brněnský klub s ním rozvázal smlouvu. Více čtěte ZDE>>>
Trenér Viagemu Ústí nad Labem David Oulehla nedávno naznačil, že se mu nepodařilo dotáhnout několik posil. Majitel klubu Přemysl Kubáň v podcastu Deníku prozradil, že pár příchodů ze zahraničí zmařily jejich přítelkyně a v jednom případě dokonce bývalá manželka.
„Cílíme na hráče, u nichž jsou složitá vyjednávání. V aktuálním přestupovém období to minimálně dvakrát zkrachovalo na tom, že do toho hráčova přítelkyně hodila vidle, ačkoli jsme s hráčem byli na podmínkách dohodnuti a chtěl přijít. Otázka, jak jsme jako Česká republika vnímáni v západní Evropě a co si vygooglí, když sedí na internetu někde ve Valencii," popsal boss. Severočeši každopádně před pár dny přivedli Jevona Simonse z Waregemu a dále se hodlají dívat po zahraničním trhu.
Zároveň boss potvrdil zájem o útočníka Marcolina. „Blížíme se k hodnotě milionu eur. Kdybychom ho teď prodali, zajistili bychom si rozpočet na další sezonu a čtvrt," dodal.
Youssoupha Mbodji odchází ze Slavie do belgického Waregemu. Kluby jsou domluveny na ročním hostování bez opce.
Druholigový Žižkov po domácí prohře s rezervou Baníku (1:4) odvolal trenéra Jindřicha Tichaie. O jeho nástupci se bude jednat v nejbližších dnech, uvedl klub na svém webu. „V součtu se závěrem předešlé sezóny máme z posledních osmi mistrovských zápasů bilanci sedmi proher a jediné výhry. Mnohem podstatnější však je, že ani po velké obměně kádru se herní projev mužstva prakticky nezměnil,“ okomentoval rozhodnutí předseda představenstva Milan Richter.
Zprávy ze dne 16. srpna 2026
Kapitán španělských mistrů světa Rodri po sedmi sezonách opustí Manchester City a přestoupí do Barcelony. O dohodě mezi kluby informují britská a španělská média. Anglický klub za třicetiletého záložníka obdrží 65,4 milionu liber (1,85 miliardy korun).
Dvaadvacetiletý slávista Albert Labík by měl podle informací serveru sport.cz posílit brněnský Artis. V minulé sezoně úspěšně působil na hostování v Karviné, v té současné odehrál za áčko obhájce titulu poločas v utkání prvního kola proti Slovácku. Zájem údajně měly také Rapid Vídeň a Kiel, finanční podmínky Slavie ale splnil Artis.
Francouzský velkoklub Paris Saint-Germain angažoval belgického reprezentanta Miku Godtse z Ajaxu Amsterdam. Úřadující šampioni Ligy mistrů oznámili, že s křídelním hráčem podepsali smlouvu na pět let. Finanční podrobnosti transferu klub nezveřejnil, list L'Equipe je vyčíslil na 55 milionů eur (asi 1,3 miliardy korun) včetně bonusů.
Zprávy ze dne 15. srpna 2026
Inter Milán posílil anglický záložník Djed Spence z Tottenhamu. „Nerazzurri“ s šestadvacetiletým fotbalistou podepsali pětiletou smlouvu a podle médií za něj zaplatili 30 milionů liber (asi 850 milionů korun).
Střelec jediné branky ve finále letošního fotbalového mistrovství světa Ferran Torres podle očekávání přestoupil z Barcelony do Paris Saint-Germain, s nímž podepsal pětiletou smlouvu. Podle španělských médií zaplatili vítězové Ligy mistrů za šestadvacetiletého útočníka zhruba 50 milionů eur (1,2 miliardy korun). Francouzský klub potvrdil přestup na svém webu.
Minulost Matěje Juráska po přestupu do Sparty je pochopitelně téma. Před odchodem do Anglie hrál za Slavii, největšího rivala. „Minulost je minulost. Tu už nezměním. Teď jsem tady a chci pro Spartu udělat všechno. Chci si zasloužit důvěru fanoušků, trenérů, spoluhráčů a celé Sparty,“ řekl 22letý hráč pro klubový web.
Zprávy ze dne 14. srpna 2026
Z béčka Baníku odchází Dominik Simerský. Majitel 199 prvoligových startů naposledy vypomáhal v ostravské rezervě ve druhé lize. Nyní si stejnou soutěž zahraje v dresu nováčka z Třince.
Jablonec získal třiadvacetiletého kamerunského křídelníka Saidoua Aliouma. Hráč, který naposledy působil ve švédském IFK Göteborg, podepsal na Střelnici víceletou smlouvu. Alioum zaujal především během působení v kyperské Omonii, kde v minulé sezoně nastřílel devět ligových branek a dvě přidal v Konferenční lize. Jablonec si od něj slibuje rychlost, kreativitu a kvalitní driblink. Kvůli startu v letošních předkolech Konferenční ligy však nebude moci nastoupit proti Rangers.
Trenér Viagemu Ústí nad Labem David Oulehla mluvil o tom, že klub pracuje na posílení kádru. Nyní Severočeši podepsali nizozemského ofenzivního záložníka Jevona Simonse, 21letého odchovance PSV Eindhoven. Na sever Čech přichází z prvoligového belgického Zulte Waregem, převážně ale nastupoval spíše ve druhé lize, v níž nasbíral 84 zápasů s bilancí 16 gólů a 15 asistencí. Působil také v mládežnických výběrech NAC Breda či Feyenoordu. Jeho otec Jerry v 90. letech hrával v nizozemských klubech (Dordrecht, Arnhem...) a rovněž ve španělské Osasuně Pamplona.