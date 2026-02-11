Fotbalové přestupy ONLINE: Velká posila pro Mladou Boleslav, získala útočníka z Plzně
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 11. února 2026
Novou posilu vítá Mladá Boleslav. Středočeši získali ofenzivního hráče Plzně Christophe Kabonga. Dvaadvacetiletý fotbalista bude v kádru kouče Aleše Majera hostovat do konce sezony.
Thomas Frank byl po necelých osmi měsících odvolán z funkce trenéra fotbalistů Tottenhamu, kde vedl i českého brankáře Antonína Kinského. Vedení londýnského klubu oznámilo konec dánského kouče v prohlášení den po domácí porážce 1:2 s Newcastlem, po níž jsou Spurs na 16. místě tabulky anglické ligy jen pět bodů na sestupovým pásmem.
Na trase Uherské Hradiště-Olomouc je živo. Spolu se slovenským obráncem Tomášem Hukem (31) by měl z Androva stadionu do Slovácka podle informací iSportu zamířit také makedonský středopolař Tihomir Kostadinov (29). Záložník Štěpán Langer (25) je blízko odchodu do Zbrojovky Brno, jak už jsme v přestupovém onlinu dříve uváděli.
Italský trenér Roberto de Zerbi skončil po vzájemné dohodě na lavici Olympique Marseille. Francouzský celek prohrál o víkendu v ligovém utkání proti Paris Saint-Germain vysoko 0:5, mezi koučem a některými hráči mělo údajně panovat určité napětí.
Dva dny zbývají do konce zimního přestupového okna v Chance Lize. Čili kdo z českých klubů chce ještě zaregistrovat nějakou posilu, má na to čas do čtvrteční půlnoci. A že variant je více než dost... Deník Sport a web iSport.cz přináší souhrn hráčů, kterých by se „last minute“ šachy mohly velmi brzy týkat. Přehled čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 10. února 2026
Slovácko získalo slovenského fotbalového reprezentanta do 21 let Adriána Fialu. Talentovaný ofenzivní záložník přichází na hostování z Trenčína. Celek z Uherského Hradiště na webu uvedl, že součástí dohody je i opce na přestup. Dvacetiletý Fiala nastoupil do všech šesti dosavadních utkání kvalifikace o postup na šampionát hráčů do 21 let a vstřelil tři branky. Za A-tým Trenčína odehrál 36 soutěžních zápasů, gólově se prosadil jednou.
Jak web iSport.cz s předstihem informoval, do Karviné míří útočník Faycal Papou Konate, který by měl být v MFK náhradou za nedávnou ofenzivní jedničku Abdallaha Gninga. Reprezentant Burkiny Faso, jenž má zkušenosti z Pobaltí a předkola Konferenční ligy, podepsal se Slezany dlouhodobou smlouvu. „Je to další z nadějných fotbalistů, kterému po zdárné adaptaci věříme. Je vysoký a silný v osobních soubojích,“ uvedl sportovní manažer Karviné Lubomír Vlk.
Brankář české reprezentaceMatěj Kovář bude kvůli menšímu zranění několik týdnů mimo hru. Jeho klub PSV Eindhoven o tom informoval na sociální síti X. Zdravotní problémy pětadvacetiletého gólmana by neměly reprezentačnímu trenérovi Miroslavu Koubkovi zkomplikovat nominaci na baráž o postup na mistrovství světa.
Baník Ostrava opouští záložník Christ Tiéhi. Sedmadvacetiletý defenzivní středopolař se předčasně vrací z hostování do maďarského Diosgyöru, odkud by měl odejít na jiné angažmá.
Zprávy ze dne 9. února 2026
Zlín posílil bývalý český reprezentant Jakub Pešek. Dvaatřicetiletý záložník přišel z polského druholigového klubu Wieczysta Krakov a podepsal smlouvu na dva roky. Zlínský klub to uvedl na svém webu.
Pětadvacetiletý záložník Štěpán Langer z Olomouce by se podle informací iSportu mohl stěhovat do Brna, kde má o něj zájem Zbrojovka. Hráčovu situaci sleduje také Wisla Plock, druhý celek polské Ekstraklasy.
Univerzální středopolař, schopný zahrát defenzivní i ofenzivní roli, patřil na podzim do užšího kádru Sigmy na domácí scéně i v Evropě. Stejně tak Langer odehrál coby člen základní sestavy v minulé sezoně i klíčová utkání v MOL Cupu včetně vítězného finále se Spartou.
Nyní se však po zimním posilování Hanáků kouči Tomáši Janotkovi nevlezl ani v jednom jarním zápase do nominace a jeho budoucnost se řeší.V Chance Lize odehrál Langer celkem 54 duelů s bilancí 1+1. Přestupové okno končí v Česku ve čtvrtek o půlnoci.
Příchod Jhoannera Cháveze už na oficiálních kanálech potvrdila také Sparta.
Do Sparty přichází ekvádorský reprezentační obránce Jhoanner Chávez z Racingu Lens. Na Letné bude hostovat do konce sezony, součástí dohody je opce na přestup. Francouzský klub o tom informoval na sociálních sítích.
Fotbalová Karviná hlásí další důležitý podpis. Novou smlouvu s klubem podepsal Lucky Ezeh, jenž se stal po odchodu Abdallaha Gninga do Baníku útočnou jedničkou.
„Lucky má naši důvěru, věříme mu a zároveň vidíme stále prostor pro jeho další výkonnostní růst. Jsme rádi, že jsme se dohodli na pokračování spolupráce,“ uvedl pro klubový web sportovní ředitel MFK Lubomír Vlk. „Jsem v Karviné rád. Chci se dál zlepšovat a pomáhat týmu dosahovat co nejlepších výsledků,“ navázal Ezeh.
Na radaru Olomouce uvízl Daniel Barát ze Slovácka, kluby mezi sebou podle informací iSportu již jednaly. Devatenáctiletý křídelník začal hrát Chance Ligu na podzim, ve čtrnácti zápasech zatím nenasbíral ani gól, ani asistenci. Zájem o Baráta neprojevila jen Sigma, ale i další kluby, například Jablonec. První kolo proti Baníku (2:2) proseděl teenager na lavičce, druhé kolo právě v Jablonci (0:0) rovněž. Kouč Slovácka Roman Skuhravý si pak postěžoval, že Severočeši jim nechtějí navzdory údajné domluvě pustit svého hráče.
Kdyby Barát nakonec odešel na Hanou, mohl by opačným směrem do Uherského Hradiště zamířit jednatřicetiletý slovenský stoper Tomáš Huk. Po příchodu Louise Lurvinka a návratu Jakuba Elbela na Andrův stadion vzrostla konkurence, navíc už se uzdravuje Jan Král a solidně se v úvodních dvou duelech jevil Matúš Malý. Nicméně Huk je na evropské soupisce, trenér Tomáš Janotka se jej zřejmě nebude chtít zbavit.
Zprávy ze dne 6. února 2026
Posila pro Bohemians! V Ďolíčku bude hrát už druhý zambijský hráč, Bensona Sakalu doplní 20letý obránce Mathews Banda, který s klokany podepsal dlouhodobou smlouvu. „Je to velmi mladý hráč s obrovským potenciálem. Podepsali jsme s ním víceletý kontrakt. Dnes jsme Bandu zaregistrovali na FAČR jako kmenového hráče Bohemky. Ještě ale bude chvíli trvat, než se k nám připojí. Momentálně řeší všechny povinné dokumenty a víza, aby mohl z Afriky přicestovat do Česka,“ uvedl ředitel klubu Darek Jakubowicz pro web Bohemians.
Sparta jedná o příchodu levého obránce. Podle informací serveru Infotbal.cz jde o Jhoannera Cháveze (23) z francouzského RC Lens. Má jít o hostování s opcí.
Další posilou Pardubic se stane dvaadvacetiletý Samuel Kopásek ze Žiliny. Pravý wingbek reprezentoval Slovensko na loňském domácím EURO U21, ve všech třech utkáních základní skupiny odehrál kompletní minutáž. Transfermarkt odhaduje jeho hodnotu na dvacet milionů korun.
Jaká je v Bohemians aktuální situace Lukáše Hůlky? Pražané se v tomto týdnu podle informací deníku Sport a webu iSport zabývali na kapitána týmu dvěma nabídkami. Více čtěte ZDE >>>