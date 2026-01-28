Fotbalové přestupy ONLINE: Zmrzlý do Sigmy? S klubem se stále nedohodl na podmínkách
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 28. ledna 2026
Jaká je aktuální situace ohledně návratu Ondřeje Zmrzlého do Olomouce?
O Adama Hložka, českého reprezentanta, se údajně zajímalo v tomto přestupovém období hned několik klubů. Informoval o tom německý novinář Florian Plettenberg s tím, že Hoffenheim nehodlá 23letého ofenzivního hráče pustit. „Pokud se nestane nic mimořádného,“ dodal v příspěvku na sociální síti X. Hložek přestoupil do Hoffenheimu v létě 2024 za částku kolem 18 milionů eur, od té doby naskočil do 40 soutěžních zápasů a vstřelil 11 gólů. Smlouvu má platnou do roku 2029.
Nepovedené angažmá bývalého reprezentanta Raheema Sterlinga v Chelsea je u konce. Londýnský klub oznámil, že se dohodl s jednatřicetiletým útočníkem na ukončení spolupráce, a to rok a půl před vypršením smlouvy. Sterling už s týmem netrénoval, minulou sezonu strávil na hostování v Arsenalu. Více čtěte ZDE >>>
Brazilský záložník Lucas Paquetá přestoupil z West Hamu do Flamenga, kde už hrál před svým odchodem do Evropy. Tradiční klub z Ria de Janeiro za osmadvacetiletého reprezentanta zaplatil 42 milionů eur (miliardu korun), což je nový jihoamerický rekord. Uvedla to agentura SID.
Podle vlivného insidera a novináře Fabrizia Romana by se český reprezentant do 21 let Yannick Eduardo měl stěhovat do Itálie. Rodák z Kadaně, jenž patří Lipsku, dosud hostoval v druholigovém nizozemském Dordrechtu. Čerstvě se o jeho služby přihlásilo Udine ze Serie A, jednání byla zahájena. O útočníka se nedávno zajímala i Plzeň.
Pohyb v sestavě hlásí Dukla Praha. Klub z Julisky posílil jednadvacetiletý záložník Dantaye Gilbert, jenž reprezentuje Trinidad a Tobago. Naposledy působil v maďarském celku Nyíregyháza Spartacus. Naopak to vypadá, že jsou v pražském klubu sečteny dny kapitána Jana Peterky. Podle informací iDnes.cz by se po pěti letech měl vrátit do druholigového Ústí nad Labem. 35letý záložník by v novém působišti měl údajně také vypomáhat i v rámci hráčského managementu. Do Dukly z Ústí zamířil v roce 2021 a pražskému týmu pomohl k postupu do první ligy. V nejvyšší soutěži dosud odehrál ve dvou sezonách 43 zápasů, v nichž zaznamenal dva góly.
Další zimní posilou Zbrojovky se stal třiadvacetiletý stoper a odchovanec Partizanu Bělehrad Alex Markovič. Do Brna přichází ze slovenské Podbrezové. Je zvyklý nastupovat nejen na pozici stopera, ale na Slovensku se objevoval i na levém kraji defenzivy. Zároveň je schopen alternovat na pravé straně či na postu defenzivního záložníka.
„Od Alexe Markoviče si slibujeme, že zvýší konkurenci v defenzivě. Mezi jeho velké přednosti patří rychlost a obratnost. Dále vyniká kvalitní prací s míčem a přesnou rozehrávkou. Vzhledem k nízkému věku hráče jde o dlouhodobé a koncepční rozhodnutí,“ uvedl sportovní ředitel Zbrojovky Martin Jiránek.
Tomáš Souček má ve West Hamu nového spoluhráče. Do kádru aktuálně osmnáctého celku Premier League přichází třicetiletý španělský křídelník Adama Traoré, který dosud působil v jiném londýnském klubu, Fulhamu.
Slovácko si před startem jarní části pojistilo dalšího klíčového hráče. S klubem z Uherského Hradiště prodloužil smlouvu záložník Marek Havlík. V aktuálně posledním týmu Chance Ligy se upsal do léta 2029.
Zprávy ze dne 27. ledna 2026
Defenzivu zpevňuje také Karviná. Už na soustředění v Turecku se ke klubu připojil ukrajinský obránce Jevgenij Skyba (22) z Černomorce Oděsa. V klubu ze Slezska podepsal dlouhodobou smlouvu, má ale na čem pracovat. „Je před ním dost práce, aby se dostal na požadovanou úroveň. Přeji si, aby zůstal zdravý a poctivě trénoval. Pak půjde nahoru, protože parametry má. V zápase s Novim Pazarem předvedl dobré věci," řekl trenér Marek Jarolím pro klubový web.
V Baníku vítají posilu do obrany. Z Dunajské Stredy přestupuje do Ostravy kolumbijský stoper Pablo Ortiz. Pětadvacetiletý střední bek, který dříve působil v Pardubicích, se v klubu dohodl na smlouvě do roku 2029. Minulý rok si zahrál americkou MLS v dresu Houstonu.
Dřívější informace iSportu se potvrdily. Sparta posílá Romana Horáka pro jarní část sezony na hostování do Slovácka. Dvacetiletý záložník se do Uherského Hradiště přesouvá po absolvování zimního soustředění Pražanů v Marbelle.
Přichází reakce na odchod Angela Preciada a zranění Martina Suchomela. Fotbalová Sparta má řešit příchod pravého obránce Olivera Sonneho, který momentálně hraje za prvoligový anglický celek Burnley. Informoval o tom dánský deník Tipsbladet s tím, že jde o půlroční hostování a 25letý hráč ve čtvrtek podstoupí lékařskou prohlídku přímo v Praze. Více čtěte ZDE>>>
Slavia si s předstihem začala zavazovat hráče pro příští sezonu. A z Karviné si vybrala duo, o které se silně zajímala Plzeň. Více čtěte ZDE >>>
Artis pokračuje v aktivním přestupovém období a do Brna přivádí výraznou posilu do obrany. Z Liberce přichází šestadvacetiletý stoper Dominik Plechatý, jenž má za sebou bohaté ligové zkušenosti ze Sparty, Jablonce, Mladé Boleslavi i Slovanu. Pod Ještědem strávil čtyři a půl roku a nyní se upsal ambicióznímu Artisu do 30. června 2029.
„Je to pro mě ohromná výzva. Cíl pro tuto sezonu je jasný a já chci pomoci ho naplnit. Odchod z Liberce jsem dlouho zvažoval, cítil jsem, že čas na změnu přišel. Jasné ambice mám rád a jsem tady proto, abych pomohl Artisu do ligy,“ uvedl Plechatý po podpisu smlouvy.
Po dlouhých a velmi zamotaných jednáních se třemi zájemci má Ondřej Zmrzlý zřejmě definitivně jasno, kde bude na jaře působit. Vrací se domů, do Sigmy Olomouc. Více čtěte ZDE >>>
Třiadvacetiletý nigerijský útočník Salim Fago Lawal přestupuje do Viktorie Plzeň z chorvatského klubu NK Istra 1961, kde naposledy působil. Lawal je ofenzivní hráč, který může nastupovat jak na hrotu, tak na křídlech, a podle klubového oznámení přichází do Plzně zvýšit konkurenci v ofenzivní části týmu.
Podle dostupných informací by se mohl stát jednou z nejdražších posil v historii Viktorie, jelikož celková částka přestupu včetně bonusů by měla dosáhnout až k 3 milionům eur. Hráč už s klubem podepsal smlouvu. Jeho detailnější popis čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 26. ledna 2026
Slavia rozšířila svůj kádr o osmnáctiletého kolumbijského obránce Miguela Solarteho, který do Edenu míří na roční hostování s opcí. Mladý levák přichází z kolumbijského klubu Club Boja Juniors de Cali a své první kroky ve Slavii začne v B-týmu. Solarte se v uplynulé sezoně pravidelně uplatňoval v mladších kategoriích svého klubu a zaznamenal i start v dospělém A-týmu hrajícím druhou nejvyšší soutěž v Kolumbii.
Podle sportovně-technického ředitele Slavie Jakuba Mareše je Solarte „dynamický, agresivní obránce s dobrou levou nohou a silnou běžeckou kapacitou“, který zaujal hlavně svými výkony na Mistrovství světa U17 v Kataru, kde nastoupil čtyřikrát a vstřelil gól. Vedení klubu mu dává příležitost adaptovat se v českém prostředí a ukázat, zda si zaslouží dlouhodobější angažmá ve Slavii.
Záložník Lucas Paquetá je na odchodu z West Hamu do rodné Brazílie. Osmadvacetiletý fotbalista podle televizní stanice Sky Sports posílí Flamengo, které za něj zaplatí 41,25 milionu eur (miliardu korun).
Podobnou sumu za něj West Ham poslal v roce 2022 Lyonu. Paquetá odehrál za „Kladiváře“ 139 zápasů a dal 23 gólů. V roce 2023 s týmem ovládl Konferenční ligu po finálovém vítězství nad Fiorentinou v pražském Edenu. Spoluhráč českého záložníka Tomáše Součka nyní projevil přání vrátit se domů, přestože o něj stály i další kluby z Premier League.
Do Plzně se vrací dobře známá tvář. Po čtyřech letech bude ve vedení Viktorie opět figurovat Zdeněk Psotka, který se stává sportovním ředitelem klubové akademie. Zkušený funkcionář dříve ze stejné pozice šéfoval i klubu. „Máme před sebou velmi ambiciózní projekt, který navazuje na předchozí dobrou práci a my se jej společně budeme snažit ještě posunout tak, aby klubová akademie Viktorie Plzeň patřila mezi nejlepší v republice,“ řekl Psotka pro klubový web po svém uvedení.