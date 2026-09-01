Fotbalové přestupy ONLINE: Zvrat u Baráka? Nakonec míří na Kypr, kde jednal už před měsícem
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 1. září 2026
Aston Villa, která bude soupeřem Slavie v Lize mistrů, získala osmnáctiletého senegalského reprezentanta Ibrahima Mbayeho z Paris Saint-Germain. O přestupu informovaly oba kluby. Podle BBC anglický klub za talentovaného křídelníka zaplatí 47 milionů liber (asi 1,3 miliardy korun).
Velký zvrat? Antonín Barák by nakonec s více než měsíčním zpožděním měl přece jen zamířit z Fiorentiny do APOELu Nikósie. Podle webu TMW je jednatřicetiletý kreativní záložník připraven podepsat na Kypru dvouletou smlouvu. APOEL přitom v červenci na sociálních sítích oznámil, že se obě strany dohodly na ukončení jednání o přestupu.
Barák působí v Itálii od roku 2017, kdy přišel ze Slavie do Udine. Hrál i za Lecce a Veronu. Naposledy hostoval ve druhé lize v Sampdorii Janov. Do APOELu měl zamířit v létě po absolvování zdravotní prohlídky, z přestupu ale na poslední chvíli sešlo. TMW uvedl, že jednání na první pokus ztroskotalo kvůli administrativním a finančním problémům. Nyní však podle webu nastal obrat a klub se s hráčem dohodl.
Německý reprezentant Nick Woltemade odchází z Newcastlu United do Juventusu. Italský klub podle BBC zaplatí za roční hostování čtyřiadvacetiletého útočníka 3,5 milionu liber (přes 98 milionů korun). Woltemade přišel do Newcastlu před rokem ze Stuttgartu za 65 milionů liber (1,8 miliardy korun) poté, co byl nejlepším střelcem mistrovství Evropy hráčů do 21 let na Slovensku, kde Německu pomohl ke stříbru. Za anglický klub dosud odehrál 53 zápasů a dal 11 gólů.
Chorvatský reprezentant Duje Čaleta-Car se dohodl v Lyonu na ukončení smlouvy. Informoval o tom francouzský klub. Spoluhráč Pavla Šulce, jenž minulou sezonu strávil na hostování ve španělské lize v San Sebastianu, zamíří do Itálie. Devětadvacetiletý obránce bude hrát za Sassuolo, které ho už na svém webu přivítalo jako novou posilu.
Slovinský záložník Rok Štorman po roce a půl mění dres. Z MFK Karviná odchází na hostování s opcí do belgického KV Kortrijk, aktuálně posledního týmu Jupiler Pro League. Za Karvinou Štorman odehrál 34 ligových zápasů, vstřelil pět branek a přidal jednu asistenci. S klubem navíc získal MOL Cup.
Ukrajinský reprezentant Mychajlo Mudryk, kterému nedávný verdikt Arbitrážního soudu pro sport (CAS) umožnil vrátit se po dopingové kauze k fotbalu, bude spoluhráčem brankáře Antonína Kinského v Tottenhamu. Spurs se dohodli na jeho příchodu na hostování s londýnským rivalem Chelsea, uvedla BBC. Mudryk se v týmu sejde s trenérem Robertem De Zerbim, který ho v minulosti vedl v Šachtaru Doněck.
Americký útočník Folarin Balogun míří z Monaka do Evertonu. Podle britských médií zaplatí liverpoolský klub za pětadvacetiletého hráče 40 milionů liber (1,13 miliardy korun). Balogun podepíše v novém působišti čtyřletou smlouvu. Everton naopak opustí senegalský křídelník Iliman Ndiaye, který posílí Manchester City. Anglický vicemistr za něj podle BBC dá 60 milionů liber (1,69 miliardy korun).
Balogun v létě byl s třemi góly nejlepším americkým střelcem na MS, kde mu FIFA po zásahu prezidenta Donalda Trumpa zrušila automatický trest na jeden zápas za vyloučení v utkání 1. kola play off proti Bosně a Hercegovině.
Stoper. Lídr. Nejlépe český, potažmo slovenský. Zodpovědný a vynikající v osobních soubojích, včetně standardních situací. Profil vysněné posily Pardubic je daný. Splňuje ho Denis Halinský. Ano, právě jej nyní východočeský klub podle informací iSportu intenzivně řeší se Slavií. Více čtěte ZDE >>>
Dnes je poslední den pro přestupy v evropských TOP ligách, okno se v nejlepších soutěžích definitivně uzavírá o půlnoci českého času.
Do Bohemians přichází útočník Mohamed Jásir Núr z Olomouce. O zájmu klokanů o Egypťana server iSport informoval už v pondělí, teď by mělo být vše dotaženo. Pětadvacetiletý střelec míří do Ďolíčku na přestup, v poslední době ho brzdily zdravotní problémy.
Zprávy ze dne 31. srpna 2026
Podle renomovaného novináře Fabrizia Romana je hotovo, Manchester City má další posilu. Z konkurenčního Evertonu přichází křídelník Iliman Ndiaye. Jeho nový zaměstnavatel by za něj měl zaplatit 65 milionů liber, v přepočtu téměř dvě miliardy korun.
Jen půl roku vydržel hvězdný Francouz Karim Benzema v saúdskoarabském al-Hilálu. Osmatřicetiletý útočník, jenž v únoru přestoupil z konkurenčního al-Ittihádu, se v klubu dohodl na ukončení smlouvy, kterou měl do června příštího roku. Oznámili to zástupci úřadujícího vicemistra. Zatím není jasné, zda Benzema zamíří jinam, nebo ukončí kariéru. Podle médií má někdejší držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa nabídky ze zámořské MLS i od konkurence v Saúdské Arábii.
Záložník Matěj Šín bude do konce sezony hostovat z Alkmaaru v týmu nováčka nizozemské fotbalové ligy Haagu. Kluby to uvedly na svých webech. V aktuálně 16. celku Eredivise působí dva další Češi Jan Žambůrek a Yannick Eduardo.
Manchester City získal brazilského záložníka Allana z Palmeiras. S dvaadvacetiletým fotbalistou podepsal pětiletou smlouvu a podle médií za něj zaplatil 34 milionů liber (asi 958 milionů korun).
Allan v minulé sezoně za Palmeiras nastoupil k 42 soutěžním zápasům a vstřelil šest branek. Do City přišel jako náhrada za krajana Sávia, který minulý týden odešel za 75 milionů liber do Tottenhamu.
Velká posila pro Liverpool! Přichází ofenzivní fotbalista Bradley Barcola z PSG. Třiadvacetiletý francouz ovládl dvkrát v řadě Ligu mistrů, teď ho čeká další výzva v Premier League. Podle zahraničních zdrojů by měl anglický velkoklub zaplatit s bonusy až 140 milionů eur, Barcola by se tak stal jedním z nejdražších hráčů historie.
V šestnácti poprvé okusil nejvyšší soutěž v dresu Žiliny – a od té doby jej sleduje víceméně celá Evropa. Tobiáš Pališčák, jeden z největších talentů slovenského fotbalu, je v kurzu. A podle informací iSportu to vypadá, že by se mohl nyní stěhovat do Plzně! Redakční zdroje se shodují na tom, že mladého stopera intenzivně řeší přímo Adolf Šádek, boss Viktorie. Pokud vše klapne, mohl by se transfer vyšplhat až k cifře tří milionů eur. Více čtěte ZDE>>>
Real Madrid se dohodl s Racingem Santander na přestupu devatenáctiletého záložníka Sergia Martíneze. „Bílý balet“ za španělského fotbalistu podle médií zaplatí tři miliony eur (asi 72 milionů korun).
Petr Mareš po devíti měsících skončil ve Zbrojovce Brno. Pětatřicetiletý levý bek, který má na kontě tři reprezentační starty, po vzájemné dohodě s klubem rozvázal smlouvu a bude si hledat nové angažmá. Nováček nejvyšší soutěže to oznámil na webu.
Bohužel pro Sigmu konec nadějí. Marko Farji, o nějž Olomouc projevovala zájem už od ledna, na Andrův stadion nedorazí. Dvaadvacetiletý křídelník, který na mistrovství světa 2026 v Americe reprezentoval Irák, by se měl podle informací iSportu přesunout z Benátek do Heerenveenu. V Itálii se Farji neprosadil, v této sezoně Serie A nenastoupil na jedinou minutu, teď vyhlíží novou štaci v Nizozemsku. Technický fotbalista rozhodoval i podle toho, jak se v dané soutěži hraje. Holandskou Eredivisie a konkrétně Heerenveen upřednostnil i díky extrémně útočnému stylu, zatímco v české Chance Lize se přeci jenom vyžaduje i plnění defenzivních povinností. Hanáci nyní víc než ofenzivní pozice řeší post stopera, kde trenéru Pavlu Hapalovi vypadl Jan Král pravděpodobně na celý podzim. Prioritou je sehnat leváka a Louise Lurvinka posunout doprostřed.