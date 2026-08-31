Fotbalové přestupy ONLINE: zvučná posila do druhé ligy, do Dukly míří záložník z Maďarska
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 31. srpna 2026
V závěru prázdnin se oznámí možná nejzvučnější posila v druhé české lize. Jakub Plšek má podle informací iSportu namířeno z Maďarska do Dukly Praha, která ještě hodlá „last minute“ posílit svůj kádr. Dvaatřicetiletý záložník se domluvil na ukončení smlouvy v MTK Budapešť, a proto je jeho cesta do hlavního města bez překážek. Plšek do Maďarska odešel ze Sigmy Olomouc v lednu 2020, pět a půl roku strávil v Puskás Akademía, poslední sezonu byl hráčem MTK. Nyní se vrací do tuzemska jako šikovný a už i zkušený středopolař, jenž by měl pomoct zejména s produktivitou. Čísla ho zdobila vždycky, server Transfermarkt uvádí 99 vstřelených gólů v profesionální kariéře.
Z béčka Sparty přivedla Česká Lípa útočníka Daniela Michla (22). V minulé sezoně působil ve Vlašimi, za níž v 25 zápasech vstřelil 4 branky. „Hledali jsme ještě jednoho útočníka, který bude typologicky trochu jiný než ti, které máme a i proto jsme sáhli po Danovi. Navíc v něm získáváme i přes mladý věk zkušeného druholigového hráče, který v posledních třech sezonách nastupoval v této soutěži pravidelně a dokázal se i prosazovat,“ vysvětlil trenér Petr Mathauser.
Zprávy ze dne 30. srpna 2026
Obránce Filip Novotný přestoupil z Ústí nad Labem do Viktorie Žižkov, pražský celek tím reaguje na zoufalý start do sezony. „Posily budou třeba, bez nich nemůžete být úspěšní,“ řekl trenér Radek Kroňdák při svém nedávném příchodu do klubu. Novotný v minulosti působil také v Jihlavě a Hradci Králové, dohromady odkopal 56 zápasů v nejvyšší soutěži.
Ani PAOK, Celtic či Toulouse. Na poslední chvíli se o útočníka Liberce Ermina Mahmiče zajímal také Andrlecht Brusel. Nakonec účastník letního MS a bosenský reprezentant podepsal smlouvu s nováčkem turecké ligy Çorum FK.
Ofenzivní záložník Ondřej Lingr po roce a půl roce skončil v MLS, z Houstonu sedmadvacetiletý fotbalista již oficiálně zamířil do polského klubu Korona Kielce. Smlouvu podepsal do 30. června 2029.
„Když jsem poprvé slyšel o zájmu Korony, byl jsem překvapen, ale zároveň velmi, velmi šťastný, protože Korona projevila obrovské nasazení, což pro mě bylo velmi důležité. Opravdu chtěli, abych za ně hrál, ukázali mi svůj projekt, který mě také velmi zajímal. Ekstraklasa je skvělá liga. Také jsem slyšel, že fanoušci Korony jsou skvělí, a město se mi líbí. Těším se na to, co pro mě teprve začíná,“ řekl český záložník.
Zprávy ze dne 29. srpna 2026
Křídelní hráč Garang Kuol opouští Spartu, do konce této sezony bude hostovat v Jablonci. Součástí dohody není opce na trvalý přestup.
Kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí v sobotu počtvrté za sebou chyběl v zápasové sestavě Wolverhamptonu a nejspíš se schyluje k jeho odchodu. Přestupové období v Anglii skončí v úterý, spekuluje se o tom, že se o sedmadvacetiletého obránce zajímá druholigový konkurent West Ham či prvoligový Crystal Palace.
Liverpool se několik dnů před úterní uzávěrkou přestupů dohodl s Paris Saint-Germain na příchodu útočníka Bradleyho Barcoly. Uvedla to agentura AP s odkazem na svůj zdroj s tím, že anglický velkoklub za francouzského reprezentanta zaplatí až 123 milionů liber (téměř 3,5 miliardy korun).
Druhá posila pro Radoslava Kováče v Plzni. Z německého Wolfsburgu přestupuje třicetiletý slovenský obránce Denis Vavro. V Doosan Areně podepsal dvouletou smlouvu.
Zprávy ze dne 28. srpna 2026
Veljko Birmančevič opouští Spartu. Osmadvacetiletý srbský reprezentant po jarním hostování definitivně přestupuje, jeho novým působištěm bude maďarský Ferencváros.
Nespolehlivý Jean-David Beauguel už je pryč a oporu Quadriho Adedirana trápí zdravotní problémy, proto není tajemstvím, že Artis shání posilu do útoku. Podle informací iSportu se nováček dívá na Slovensko, zájem má o Philipa Onyediku ze Skalice. Dvacetiletý Nigerijec se v úvodních pěti kolech Niké Ligy trefil třikrát a vzbudil pozornost větších klubů. Do Česka zamířil z Afriky „v balíčku“ s Mubarakem Suleimanem, v mládeži hrál za Slavii Praha.
Plzeň oznámila první posilu od příchodu trenéra Radoslava Kováče. Z dánského Midtjyllandu přichází pětadvacetiletý obránce Adam Gabriel, který v Doosan Areně podepsal tříletý kontrakt.
První posila pro Radoslava Kováče? Podle německého webu waz-online.de by do Plzně měl přijít třicetiletý slovenský obránce Denis Vavro, který v minulé sezoně sestoupil s Wolfsburgem z Bundelisligy. Zkušený stoper by se už měl nacházet v Česku a podstupovat zdravotní prohlídku.
Sparta oznámila jméno nového kapitána. Bude jím Adam Karabec, který své spoluhráče vedl už na hřišti Artisu. „Navzdory svému mladému věku za poslední sezony hodně dospěl. Je zodpovědný, neustále pozitivní a chce tento tým vést,“ uvedl trenér Brian Priske. Více informací ZDE>>>
Podle informací iSportu se Liberci vážně zranil útočník Raimonds Krollis, čtyřiadvacetiletý Lotyš si přetrhl zkřížený vaz v koleni a bude cca rok chybět. Krollis sice v této ligové sezoně ještě neskóroval, ale v posledních dvou zápasech coby člen základní sestavy pomohl k zisku čtyř bodů. Celkem se v nejvyšší soutěži prosadil čtrnáctkrát. Slovan podle redakčních zdrojů již pracuje na náhradě, přijde posila na hrot. Cizinec už je na cestě pod Ještěd.
El Hadji Malick Diouf se podle očekávání stal posilou Brentfordu. Dohodu již potvrdily oba kluby. Londýnský klub staví ambiciózní tým a sezonu odstartoval dominantními výhrami nad Tottenhamem (3:0) a v poháru nad Birminghamem (6:1). West Ham by měl za Senegalce dostat přes 40 milionů liber (přes miliardu korun), Diouf s klubem podepsal pětiletou smlouvu s opcí.
„Jsme opravdu rádi, že se nám podařilo Malicka získat. Je to hráč, který přesně zapadá do našeho ideálního věkového profilu a stále má velký prostor pro další rozvoj,“ řekl trenér Keith Andrews.
Podle dánského webu Tipsbladet posílí Artis Brno velký talent polského fotbalu Dominik Sarapata. Kodaň, která mladého záložníka přivedla před rokem za více než 4 miliony euro, ho podle dánských médií posílá na hostování.
Teprve osmnáctiletý hráč strávil minulý rok na nepovedeném hostování ve Wisle Plock, po návratu rehabilitoval se zraněným ramenem. Zajímavostí je, že boj o Sarapatu před rokem vyhrála Kodaň těsně před Slavií, nyní si ale mladík českou ligu přeci jen zahraje. Byť v dresu nováčka ligy.
Řecký fotbalista Marios Purzitidis po šesti letech opouští českou nejvyšší soutěž. Po konci smlouvy v pražské Dukle podepsal smlouvu v Dinamu Tbilisi. Druhý tým tabulky gruzínské ligy to oznámil na sociálních sítích.
Sedmadvacetiletý Purzitidis odehrál v české lize 143 utkání. Po angažmá v Liberci zamířil loni v lednu do Dukly. Po sestupu Pražanů z nejvyšší soutěže si od léta hledal nové působiště.
Sparta oznámila nový příchod do rezervního týmu. Třetiligové béčko posílí Linus Zika, nigerijský ofenzivní hráč. Křídelník nebo hrotový útočník prošel akademií Sportingu Lagos, který působil v minulé sezoně v tamní druhé lize. Po prvenství ve skupině o titul se v té aktuální ale nachází v lize nejvyšší.
Před rokem se Zika objevil v Praze na zkoušce ve sparťanském týmu U19, za který odehrál 30 minut proti africkému týmu Right to Dream. Mladý Nigerijec tak nyní zahajuje svou novou kapitolu v rudém dresu.
Zprávy ze dne 27. srpna 2026
Egyptský reprezentant Omar Marmúš se stal dalším fotbalistou Manchesteru City, který zamířil do Tottenhamu a stal se spoluhráčem brankáře Antonína Kinského. Klub získal sedmadvacetiletého útočníka na roční hostování s povinnou opcí na přestup, před týdnem přivedl ze City záložníka Savinha.