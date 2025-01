Osudy vítězů ankety TOP 50 talentů: opory, druhá liga i konec kariéry

Video se připravuje ... Toto video je součástí balíčku PREMIUM. Odemkněte si exkluzivní obsah a videa! Koupit Už mám předplatné. Přihlásit se Největší žebříček mládežnických talentů v České republice má nového krále. Stal se jím teprve sedmnáctiletý drahokam Viktorie Plzeň, Jiří Maxim Panoš. Nadaný středopolař je přitom tak mladý, že může anketu ovládnout i v následujících dvou letech. Přesně to se povedlo Václavu Černému a nebýt pandemie COVID-19, zadařilo by se to téměř jistě i Adamu Hložkovi. Oba hráči jsou bezpochyby i nejúspěšnější z vítězů posledních jedenácti ročníků. Další tak úspěšní nejsou. V článku iSport.cz se podívejte na osudy někdejších nadaných mladíků.

Vítěz za rok 2012: Tomáš Kalas (Chelsea, hostoval v Arnhemu) 31 let, obránce, Schalke

Bilance v I. ligách: 69 zápasů, 1 gól, 4 asistence

Bilance v reprezentaci: 31 zápasů, 2 góly, 1 asistence Dodnes největší prodej Sigmy Olomouc. O parník. Chelsea si v roce 2010 pro tehdy sedmnáctiletého stopera přišla po pouhém jednom startu v nejvyšší soutěži a vysázela na stůl 6 milionů eur (v tehdejším kurzu kolem 150 milionů korun). „Byla to velká přetahovaná. S tak velkým zájmem největších klubů o českého hráče jsem se ještě nesetkal,“ vyprávěl tehdy hráčův manažer Pavel Zíka ze společnosti Sport Invest, která Kalase stále zastupuje. V Blues si olomoucký rodák připsal jen čtyři soutěžní starty. Všechny pod José Mourinhem. Kariéru udělal především v Championship. Druhou sezonu v řadě válí v druholigovém Schalke.

Vítěz za rok 2013: Dominik Mašek (Hamburk) 29 let, záložník, bez profesionálního angažmá

Bilance v I. ligách: 114 zápasů, 17 gólů, 6 asistencí

Bilance v reprezentaci: nenastoupil Nadále zůstává nejmladším debutantem v historii české nejvyšší soutěže. Ochutnal ji již jako patnáctiletý. Jeho další kroky vedly do Hamburku. V dresu HSV si však nikdy soutěžní start nepřipsal. Přes nepovedenou štaci v nizozemském Cambuuru se vrátil do Česka jako posila Bohemians. V lize vydržel sedm sezon, než se přesunul zpátky do mateřské Příbrami. Brzy na to však Mašek oznámil konec profesionální kariéry. „Zdraví mě zastavilo. Ty problémy jsou tak velké, že nemůžu dávat fotbalu sto procent,“ oznámil smutnou novinku klubovému webu v létě 2023, kdy zároveň rovnou přešel do pozice trenéra příbramského B-týmu. Nyní se jako asistent u áčka snaží vrátit Příbram do druhé ligy.

Vítěz za roky 2014, 2015 a 2016: Václav Černý (Ajax) 27 let, záložník, Rangers

Bilance v I. ligách: 138 zápasů, 34 gólů, 24 asistencí

Bilance v reprezentaci: 22 zápasů, 6 gólů, 3 asistence Další produkt kdysi nesmírně produktivní příbramské líhně. Tři roky v řadě byl nepřerušeným vládcem ankety. Nechal přitom za sebou například i Patrika Schicka. Vinou řady zdravotních problémů je jeho kariéra jako na houpačce. V létě však zamířil na hostování do Glasgow a od té doby všechno šlape. „Těším se, až budu moci ukázat, co ve mně je,“ představoval se tehdy fanouškům a předsevzetí plní beze zbytku. V dresu Rangers přímo září. Kmenový hráč bundesligového Wolfsburgu je nejlepším ligovým střelcem druhého celku Premiership. Levonohý křídelník má silnou pozici i v reprezentaci, v níž nastoupil v základu v posledních pěti zápasech.

Vítěz za rok 2017: Martin Graiciar (Fiorentina, hostoval v Liberci) 25 let, útočník, bez angažmá

Bilance v I. ligách: 34 zápasů, 1 gól, 3 asistence

Bilance v reprezentaci: nenastoupil Prošel akademií Arsenalu i Fiorentiny. Nejvyšší českou soutěž si zahrál pod Jindřichem Trpišovským v Liberci a se Spartou vyhrál pohár. Přesto dnes již nikde nepůsobí. „Naposledy jsem hrál v York United FC, ale měl jsem tam zdravotní problémy po úrazu hlavy, těžký otřes mozku a nějakou dobu to přetrvávalo. Poslední roky nebyly z fotbalového hlediska optimální a rozhodl jsem se ukončit kariéru. Neustále návraty po zranění, věnovat tomu hrozně času, věřit a pak se znovu zranit. Věděl jsem, že se budu cítit líp a svobodněji, když skončím a budu se věnovat něčemu jinému,“ vysvětlil své rozhodnutí v létě 2023 podcastu Livesport Daily. Nyní dělá mentálního kouče a navíc trénuje žáčky ve Slavii Karlovy Vary.

Vítěz za rok 2018: David Heidenreich (Atalanta) 24 let, obránce, Hradec Králové

Bilance v I. ligách: 32 zápasů, 4 góly, 2 asistence

Bilance v reprezentaci: nenastoupil Společně s Graiciarem je Heidenreich jediným z těchto vítězů, kteří mohli své prvenství obhájit, ale nedokázali to. Heidenreich, jenž ve své době době rostl ve vyhlášené akademii Atalanty, s níž dvakrát vyhrál italskou Primaveru, byl trenéry řazen například nad Ladislava Krejčího nebo Davida Zimu. V Itálii se však neprosadil a starty tak sbíral jen v nejvyšší české soutěži a to za Jablonec, Teplice a naposledy Hradec Králové. Ve větším rozletu ho zabrzdila již dvě těžká zranění kolene. „Doufal jsem, že to budou postranní vazy, které trvají zhruba tři, čtyři měsíce, ale nakonec je to křižák. Bohužel strašák fotbalistů, přitom velmi časté zranění ve fotbale. Nezbývá než doufat, že se vrátím silnější a odolnější i mentálně,“ litoval na podzim 2023. Do soutěžního zápasu se dostal až o rok později. Za B-tým v ČFL stihl osm startů a zimní přípravu zvládl s prvním týmem „Votroků“.

Vítěz za roky 2019 a 2021: Adam Hložek (Sparta Praha) 22 let, útočník, Hoffenheim

Bilance v I. ligách: 160 zápasů, 41 gólů, 38 asistence

Bilance v reprezentaci: 40 zápasů, 3 góly, 2 asistence Nebýt pandemie COVID-19, byl by s Václavem Černým druhým trojnásobným vítězem ankety. Jeho talent byl zcela nepřehlédnutelný. Také má z celého tabla vítězů největší počet startů v prvních ligách i reprezentaci. Přitom je třetí nejmladší. „Za mě je Hložek jasně nejlepší hráč v lize. Vím, že mu tímto prohlášením moc nenaložím, on to zvládne. Věřím, že branek bude dávat ještě více než na podzim,“ uvedl na počátku roku 2022 sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický. V létě se stal nejdražší posilou v historii Hoffenheimu a společně s klubovou legendou Andrejem Kramaričem je v aktuálním ročníku nejlepším střelcem týmu.

Vítěz za rok 2022: Matěj Jurásek (Slavia Praha) 21 let, záložník, Norwich

Bilance v I. ligách: 61 zápasů, 11 gólů, 7 asistence

Bilance v reprezentaci: 4 zápasů, 1 gól, 1 asistence Je jak mistrem ligy, tak vítězem poháru. Baníku nasázel v pěti startech pět branek. Krásně se prosadil i proti AC Milan. „Technicky je skvělý, má velkou rychlost, dynamiku, výborné vedení míče, kopací techniku, driblink, je to taková česká nestandardnost,“ chválil Juráska již před více než dvěma lety Jindřich Trpišovský. Šikovný levák ovšem nedokázal ustálit kvalitu svých výkonů a v náročném slávistickém prostředí si nikdy dlouhodobě nevybojoval pozici hráče základní jedenáctky. „Jsem mladý, potřebuji hrát, sbírat minuty a neustále se posouvat. Ve Slavii jsem nebyl v optimálním zápasovém vytížení, i proto jsem se rozhodl pro novou výzvu,“ vysvětlil, proč přijal nabídku druholigového Norwiche. Za něj si zatím z technických důvodů nezahrál.