Skuhravý v insolvenci. Legendární fotbalista dluží miliony, kolik bere ve Slovácku?
Bývalý reprezentační útočník a někdejší hvězda italského Janova Tomáš Skuhravý podal insolvenční návrh. Informace zveřejnil v pondělí web Seznam Zprávy. Legendární fotbalista dluží přes devět milionů korun a žádá soud o povolení oddlužení. Přestože dnes působí jako sportovní ředitel 1. FC Slovácko, jeho příjmy na splácení nestačí.
Ještě v 90. letech patřil Tomáš Skuhravý k nejbohatším českým fotbalistům, dnes nemá žádný majetek, žije v pražském podnájmu a u soudu žádá o užší variantu osobního bankrotu.
Od března 2000 dluží 1,8 milionu korun společnosti A04 Omega, od roku 2003 dalších více než šest milionů firmě A.P.C. Four. V seznamu věřitelů je také VZP či Česká kancelář pojistitelů. Celkově jde o závazky přesahující devět milionů korun.
A teď jeho příjmy... Sportovní ředitel aktuálně posledního týmu Chance Ligy bere podle smlouvy ve Slovácku 29 tisíc hrubého měsíčně. Dalších pět tisíc má z dohody o provedení práce pro společnost Araver CZ.
Za tři roky by uhradil jen zlomek
V insolvenčním návrhu uvádí, že jeho příjem se může do budoucna navýšit, ale nyní je schopen soudu nabídnout k oddlužení pouze 7606 korun měsíčně. Za tři roky by tak věřitelům uhradil zhruba 274 tisíc, tedy jen zlomek celkové částky.
Tomáš Skuhravý dlouhodobě pobýval v zahraničí, kde údajně získával jen příležitostné odměny, zároveň procházel operací a rehabilitacemi. Tvrdí, že jeho dluhy pramení z podnikání, které po návratu do Česka „nenašel v pořádku“. Zároveň přiznává, že nemá žádný hodnotnější majetek, nemovitosti ani úspory.
Nepříjemná situace přichází v době, kdy se i Slovácko potýká s krizí. Po 18 kolech je v nejvyšší fotbalové lize poslední a marně se snaží stabilizovat výsledky. Skuhravého role ve vedení klubu tak dostává nový rozměr. Podle Seznam Zpráv se navíc legendární kanonýr problémům nevyhýbá poprvé. Až nyní ve svých 60 letech byl poprvé nucen přiznat, že své závazky nedokáže splácet.