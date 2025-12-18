Předplatné

Tragédie v Ekvádoru. Při útoku zastřelili bývalého fotbalového reprezentanta (†33)

V Ekvádoru byl zastřelen bývalý reprezentant Mario PineidaZdroj: X / Luis Eduardo Jacome
Bývalý ekvádorský fotbalový reprezentant Mario Pineida byl zastřelen před obchodem v Guayaquilu. Obránci tamní Barcelony bylo 33 let. Při ozbrojeném útoku přišel podle agentury AP o život ještě jeden člověk.

Pineida odehrál za Ekvádor devět zápasů. V roce 2015 byl s týmem na mistrovství Jižní Ameriky. Před třemi roky hrál i za brazilské Fluminense.

Od roku 2024, kdy ekvádorský prezident Daniel Noboa vyhlásil válku zločineckým organizacím v zemi, zažívá země rostoucí vlnu násilí a letošní rok má být nejhorší v historii. Podle AP překročí počet vražd 9000.

