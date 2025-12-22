Reprezentace malého fotbalu se v Púchově ladila na EURO: konec roku s výhrou a remízou
Na medaili z velké akce čeká český národní tým už sedm let. V příštím roce to bude chtít změnit na mistrovství Evropy, které se koná na Slovensku. Právě proti tamnímu výběru vyhrála reprezentace malého fotbalu 3:2 v zimní přípravě. Ve druhém utkání remizovala 2:2 s Ukrajinou.
Druhý díl přípravy před vrcholem sezony. EURO malé kopané je na programu od 27. května do 4. června 2026 v Bratislavě a český tým využil předvánoční čas, aby vyladil formu před nadcházejícím šampionátem.
Zatímco před měsícem proti Anglii obléklo český dres deset nováčků, v Púchově nebyl ani jeden. Šest z nich za sebou však mělo jen debut v Brně. „V porovnání s předchozím srazem jsem určitě viděl posun. Měli jsme dalších pět hráčů, kteří v Brně nebyli. Když spolu někteří nastupují poprvé, musejí si na sebe zvyknout a navnímat se na hřišti, což na začátku vždy trvá a v některých situacích to bylo docela vidět. Ale od toho jsme tady, abychom trénovali a sledovali, kteří hráči si na hřišti dokážou vyhovět a kteří ne,“ popsal sraz český trenér Patrik Levčík.
„Nikdo zatím nemá nic jisté, ale někteří hráči mě utvrdili v tom, že se s nimi dá pracovat a jsou zajímaví pro národní tým. Nadále však záleží hlavně na jejich přístupu a zdokonalování se ve věcech, v nichž mají třeba ještě mezery,“ doplnil.
První duel sice výsledkově nevyšel podle představ, ale i z remízy 2:2 s Ukrajinou si kouč odnášel více pozitiv. „Odehráli jsme celkem slušný první poločas, drželi jsme se věcí, jaké jsme si řekli a byly tam vidět principy, kterých se chceme držet. Ve druhém poločase jsme se dostali do dvoubrankového vedení, bohužel potom jsme neproměnili nějaké šance a trochu nám spadl řetěz. Některé situace jsme nevyhodnocovali úplně dobře, ale právě od toho jsou kempy, abychom si na to zvykli a kluci uměli reagovat v zápasech na vývoj i na soupeře,“ popsal Levčík utkání.
Do Púchova se Češi vrátí
Druhý zápas odehráli Češi proti domácímu Slovensku a uspěli v poměru 3:2. „Hned na začátku jsme dostali gól, prohrávali jsme snad od čtvrté minuty 0:1, ale kluky chválím za to, že nás to tolik nerozhodilo a zůstali jsme u naší hry. V průběhu utkání jsme poté šli do dvoubrankového vedení, akorát menší kaňka byla v tom, že jsme neproměnili dost vyložených šancí, takže soupeř korigoval na 2:3. Dokázal bych si představit, že zápas dohrajeme s větším klidem na balonu,“ upozornil trenér.
„Pozitivní je, že jsme opět skórovali ze dvou standardních situací, na kterých pracujeme a jimiž si můžeme pomoct v zápase, když se zrovna tolik nedaří. Do ideálu máme stále daleko, čeká nás kus práce, je důležité se pravidelně scházet, abychom pracovali na detailech a součinnosti,“ poznamenal Levčík.
Další kemp absolvuje český národní tým malého fotbalu v lednu opět v Púchově. „V tomhle počasí jsou tam v hale ideální podmínky, abychom mohli natrénovat různé věci a posunout se zase o kousek blíž k cíli. Ještě nevím, jaké budeme mít za měsíc soupeře. Můžeme hrát opět s Ukrajinou, nebo Slovenskem, ale může být pozvaný i někdo jiný. Stále to řešíme,“ dodal český trenér.