TOP 50 fotbalových hlášek: král Miroslav, hihi haha, držák Kania i internet bez Tvrdíka
Byl to triumf na poslední chvíli, ale Miroslav Koubek nezklamal a všechny konkurenty převálcoval i v tradičním žebříčku Sportu TOP 50 hlášek českého fotbalu. Dění kolem reprezentace a hledání trenéra při tom připomnělo leckteré vánoční pohádky: namátkou Řachanda, Záhada strašidelného zámku, Anděl Páně, Tři zlaté dukáty, Dvanáct (vlastně třináct) měsíčků či Tajemství staré bambitky. Nechť však s korunovací krále Miroslava platí: Konec dobrý, všechno dobré! Projděte si celou padesátku nejvýživnějších výroků pěkně jeden po druhém.