Sochy fotbalových velikánů: osahaný rozkrok na Ronaldově ostrově i pražský příspěvek
Fotbaloví bohové na piedestalu a někdy i v hledáčku vandalů. Sochy osobností světového fotbalu vznikají jako pocty jejich výjimečným kariérám, památným okamžikům i klubovým ikonám. Zatímco většina fanoušků u nich pózuje, nosí květiny nebo na ně sahá pro štěstí, jiní je kritizují, zesměšňují či dokonce ničí. Podívejte se na slavné fotbalové památníky – od monumentálního Messiho v Indii přes kontroverzního Ronalda až po opakovaně ničenou sochu Zlatana Ibrahimovice.
Lionel Messi
Kalkata
Socha v Buenos Aires z roku 2016 zobrazuje Lionela Messiho s míčem u levé nohy, což odráží jeho typický herní styl založený na technice, přehledu a inteligenci. Sochu vandalové vážně poničili v roce 2017, kdy na podstavci zůstaly pouze nohy slavného Argentince. Zatím poslední poctu vzdali rodákovi z Rosaria v indické Kalkatě, kde 13. prosince odhalili sochu, která má na výšku více než 21 metrů. Dílo znázorňuje usmívajícího se Messiho, jak drží trofej za vítězství na mistrovství světa 2022 v Kataru.
Cristiano Ronaldo
Funchal / New York
Socha Cristiana Ronalda ve Funchalu na ostrově Madeira stojí v blízkosti muzea CR7. Socha se rychle stala jednou z nejnavštěvovanějších turistických atrakcí ostrova. Ihned po odhalení zaznamenala kontroverzní reakce kvůli zpracování sochy v oblasti Ronaldova rozkroku, na který si turisté rádi dodnes sáhnou. V únoru 2025 byla odhalena bronzová socha Ronalda na Times Square v New Yorku k jeho 40. narozeninám. Ani ta neunikla kritice, Portugalec si prý není moc podobný.
United Trinity
Manchester
Sousoší United Trinity stojící před stadionem Old Trafford patří k nejvýznamnějším klubovým památníkům na světě. Zobrazuje tři legendární hráče Manchester United – George Besta, Denise Lawa a Sira Bobbyho Charltona. Ti reprezentují zlatou éru klubu v 60. letech a zároveň dobu, kdy se Manchester United stal globálním fenoménem. Každý z nich získal Zlatý míč, což je v rámci jednoho klubu naprosto výjimečné. Sousoší je místem, kde se fanoušci fotografují a setkávají před zápasy.
Headbutt (Zidane vs. Materazzi)
Dauhá
Pětimetrová bronzová socha zachycuje moment, kdy Zinedine Zidane udeřil hlavou Marca Materazziho ve finále mistrovství světa 2006. Patří k nejkontroverznějším sportovním sochám vůbec. Na rozdíl od tradičních památníků neoslavuje vítězství ani triumf, ale sílu dramatického okamžiku. Socha byla původně vystavena u Centre Pompidou v Paříži, kde vyvolala bouřlivé reakce. Později byla přesunuta do Kataru, kde se stala součástí muzejní sbírky moderního umění.
Josef Masopust
Praha
Bronzová socha Josefa Masopusta před stadionem Juliska připomíná jednu z klíčových osobností československého fotbalu. Masopust byl dlouhá léta spojen s Duklou Praha a reprezentací Československa, v roce 1962 se stal držitelem Zlatého míče. Socha byla odhalena v roce 2012 a zobrazuje slavného fotbalistu v pohybu s míčem u levé nohy.
Eusébio
Lisabon
Socha Eusébia stojí před stadionem Estádio da Luz a je jedním z nejnavštěvovanějších sportovních památníků v Portugalsku. Eusébio, přezdívaný „Černá perla“, byl ikonou Benfiky Lisabon i portugalské reprezentace. Fanoušci zde často pokládají květiny, dresy a šály. Eusébio je zde vnímán jako morální i sportovní vzor.
Alfredo Di Stéfano
Madrid
Socha Alfreda Di Stéfana u stadionu Santiago Bernabéu připomíná hráče, který zásadně změnil dějiny Realu Madrid. Di Stéfano byl univerzálním fotbalistou, schopným hrát téměř na jakékoliv pozici. Stal se hlavní postavou pěti vítězství Realu Madrid v tehdejším Poháru mistrů evropských zemí. Dílo jej zobrazuje při oslavném gestu.
Franz Beckenbauer
- Mnichov
Socha stojící od září 2025 před Allianz Arenou připomíná legendu německého fotbalu. Německý „Císař“ proslavil pozici libera. Na mistrovství světa získal kompletní sadu medailí, v roli trenéra přidal zlato a stříbro, což dokazuje jeho výjimečnost. Socha je spojena s historií Bayernu Mnichov, v němž působil jako aktivní fotbalista, kouč a 15 let také v pozici prezidenta klubu.
Pelé
Brazílie
Sochy Pelého se nacházejí na několika místech v Brazílii. Připomínají jediného trojnásobného mistra světa a zlatou éru brazilského fotbalu. Ještě za Pelého života odhalili v sídle brazilského svazu v Riu de Janeiru jeho sochu v životní velikosti. V roce 2020 domácí funkcionáři takto připomněli 50. výročí zisku zlata ze světového šampionátu.
Diego Maradona
Buenos Aires/Neapol
Když v roce 2018 slavil Maradona 58. narozeniny, odhalili u stadionu poblíž stadionu Argentinos Juniors v Buenos Aires jeho bronzovou sochu. Tohle dílo odkazuje na slavné sólo Maradony ve čtvrtfinálovém zápase proti Anglii na mistrovství světa v roce 1986 v Mexiku. Na svého hrdinu nezapomněli ani v Neapoli, kde v listopadu 2021 odkryli sochu fotbalisty, který dovedl klub ke dvěma italským titulům. Proslavená levá noha legendárního Argentince je pozlacená.
Zlatan Ibrahimovic
Malmö
Ibrahimovicova socha byla odhalena v říjnu 2019 u stadionu v rodném Malmö, kde hrál v počátcích kariéry. V listopadu oznámil Švéd investici do konkurenčního Hammarby a od té doby socha čelila několika útokům. Byla podpálena, pomalována, přišla o nos a musela i na rozsáhlejší opravu, když jí vandalové podřezali nohy v kotnících. Socha se zřítila na přilehlý plot, který ji měl proti útokům chránit. Hlava byla překryta tričkem a na zemi byl nasprejovaný nápis „Odvézt“. Sochu nakonec opravdu z původního místa raději odstranili, aby nepřitahovala další pozornost vandalů.