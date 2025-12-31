Silvestrovské derby ovládla Sparta, Bednář dal hattrick. Mezi veterány byla lepší Slavia
Tradiční souboj na konec roku. V Edenu se odehrálo Silvestrovské derby fotbalových mezi pražskými rivaly Slavií a Spartou. Hlavní souboj ovládli sparťané, kteří internacionály Slavie porazili 6:4. Při prvním startu zazářil hattrickem Roman Bednář. „Sešívaní“ zase opanovali derby veteránů (4:3), ve kterém se objevili třeba Tomáš Řepka, Martin Vaniak či Vladimír Šmicer, který se dokázal i gólově prosadit.
