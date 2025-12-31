Vaniak o Vindahlovi: Sparta by měla hledat nového gólmana. K nároďáku chtěl cizince
Sparta ztrácí po podzimní části Chance Ligy na vedoucí Slavii sedm bodů a podle Martina Vaniaka je rozdíl mezi oběma celky v brankářích. Zatímco slávisté mají vyrovnanou dvojici ve složení Staněk - Markovič, na Letné se nepotkává s ideální formou Peter Vindahl. Adekvátní záskok za něj přitom neexistuje. „Sparta by měla hledat nového gólmana, a to nejlépe v Česku,“ říká dvojnásobný šampion se Slavií (2008, 2009).
Trenér Priske se Vindahla opakovaně zastával, v řadě statistik však patří k podprůměru. Kde byste hledal náhradu?
„Český národ má vynikající gólmany, proto mi trochu vadí situace ve Spartě. Předpokládal bych, že v ní bude chytat někdo z mladých brankářů. Strašně se mi líbí například Koutný. Myslím si, že by se měl posunout ze Sigmy o level výš, což je třeba Sparta. Měla by hledat nového gólmana, nejlépe v Česku.“
Je právě faktor brankáře rozdílovým mezi Spartou a Slavií?
„Ano a nejenom v lize, ale i v pohárech. Pokud by Slavia měla nadstandardní útočné kvality do zápasů v Champions Legue, myslím si, že by měla v Lize mistrů minimálně o tři body víc.“
Naopak Slavia, pokud je v Lize mistrů v něčem konkurenceschopná, jde právě o brankářský post. Markovič i Staněk jako jedni z mála na tuto úroveň stačí, souhlasíte?
„Oba dva ukazují velkou kvalitu a podávají vynikající výkony. Ať jde o mladého Markoviče nebo Staňka. Ten udělal neskutečný progres a smekám před ním v souvislosti s tím, jak se dokázal vrátit po vážném zranění. To samé Bořil, že se dostal do takové fáze, že může hrát proti nejlepším týmům.“
Představil byste si v roce 2007, že vaše generace byla poslední ve Slavii, která dokázala vyhrát zápas v Lize mistrů?
„Vůbec ne. Letos na to měla hlavně v prvním zápase proti Bodu, když vedla 2:0. Zkušeností to měla dohrát do vítězného konce. Ale věřím, že když vítězství nepřijde teď, že se ho dočkáme za rok, protože Slavia bude znovu hrát Champions League. Doba se taky změnila, stejně jako klíč v Lize mistrů. Mívali jsme to obtížnější. Hráli jsme dvojzápas, vypadli a skončili. Museli jsme projít třeba přes dva až tři mančafty, abychom se do skupiny vůbec dostali. Teď se tam prochází i přímým postupem.“
Trenér pro repre? Preferoval jsem zahraničního
Nedobíráte si současné slávisty, že v LM stále nevyhráli?
„Vůbec ne. Je to jiná generace, přece jenom jsem pro ně už hodně starej. Hráče znám podle vidění, ale není tam nikdo, s kým bych mohl takhle laškovat.“
Jak podle vás Slavia v Lize mistrů vzdoruje?
„Nesouhlasím s těmi, co říkají, že by Slavii a všem českým týmům slušela Evropská liga. Lidi mohou v Lize mistrů vidět nádherné zápasy a soupeře, kteří by sem běžně nepřijeli. Sice v Champions League momentálně nehraje, jak si představujeme a v domácích zápasech nedala moc gólů, ale další titul je na cestě a věřím, že jí to pomůže k tomu, aby získala víc zkušeností do těchto velkých zápasů.“
Česku chybí kreativní hráči v poli, ale úspěšných brankářů v zahraničí máme celou řadu. Berete tento vzestup i jako svůj úspěch, jelikož se rozvoji gólmanů věnujete?
„Není to jen o mně, je to o lidech, kteří s nimi pracují od malička. Nemám rád, když někdo vypráví o tom, jak vychoval gólmana a přitom se jedná o poslední fázi v dospělém fotbale. Jde to od žáčků, dorostu, kde se jim trenéři věnovali a my co to děláme ve velkém fotbale a velkých klubech, je už pouze směřujeme a chystáme na zápasy. Gólmani jsou dneska technicky vybavení a potřebují jen pochopit, co mají dělat v těžkých a důležitých zápasech, díky nimž rostou.“
Pojďme k reprezentaci. Je Miroslav Koubek správnou volbou coby nový kouč?
„Preferoval jsem zahraničního trenéra, ale samozřejmě víme, jaké máme finanční podmínky, je to složité. A v současné situaci o našich hráčích určitě ví víc český trenér, navíc Koubek je výborný stratég. Věřím, že pokud se to dá dohromady, i co se týká fanouškovské zóny, že bychom mohli uspět nejen s Irskem, ale i pak s Dánskem.“
Mám špatnou levou kyčel
Proč jste k nároďáku preferoval cizince?
„Protože českých trenérů už tam bylo hodně. Viděl jsem příklad slovenské reprezentace, k níž vzali italského trenéra, dovedl je na mistrovství Evropy. Byla by to určitá změna. Byl šibeniční termín před baráží, rozhodli se tak pro českého trenéra, což je dobře. Dál to bude na lidech, kteří jsou za to placeni. Byl bych rád, aby Češi zase byli hrdí na fotbalový nároďák, nejen na ten hokejový. A přál bych i další postupy českým týmům v pohárech, abychom v budoucnu postupovali přímo do Champions League.“
Jak vnímáte rostoucí trend cizinců v české lize? I menší týmy, včetně těch druholigových, otevřeně mluví o skautingu v Africe…
„Je to o tom, jaké máte hráče. Je to těžké, pokud se hráči z béček ligových celků neposunou do prvních mužstev. Pro mladé kluky je takový krok v týmech jako Sparta nebo Slavia obrovsky složitý. Musí hrát o tituly a evropské poháry… Hráči chodí na hostování a pak záleží, jak se na nich uplatní. Jít ze sparťanské a slávistické bubliny do Opavy a dalších nebo kamkoli jinam je úplně jiný level. Musíte se o sebe postarat, nemáte servis jako ve velkých týmech. Pak je to o tom, jak to ten kluk zvládne. Potom se hledá něco hotového ze zahraničí. Jedná se o zpestření, ale není to jediná cesta. Hlavně bychom měli popřemýšlet, co děláme špatně v mládeži.“
Na druhou stranu se daří čas od času prodávat hráče z ligy třeba do Premier League, ostatně na širším seznamu posil West Hamu se měli objevit Mojmír Chytil a Rafiu Durosinmi.
„To je o tom, že hrajete velké zápasy v pohárech a jste vidět. Je důležité, abychom hráli v těch největších pohárech jako je Liga mistrů. Proto je o ně zájem v zahraničí.“
Zachytal jste si na Silvestrovském derby. V 55 letech jste chytil penaltu Tomáši Čížkovi a vytáhl skvělý zákrok na čáře proti Vratislavu Lokvencovi. Reflexy stále máte…
„Mám špatnou levou kyčel, proto jsem při penaltě radši skákal na tu zdravější a trefil mě. Jsem rád, že se nikdo nezranil, protože to bylo chvílemi nervózní. A hlavička? Vždycky jsem byl lajnovej a čekal, kam to půjde. To říkám i mým gólmanům: když je balon metr od tebe, měl bys zareagovat a něco udělat. Přišel jsem na Silvestra po dlouhé době, poprvé to bylo ještě v hlavním zápase do 35 let. Tehdy jsem dostal jedenáct gólů a řekl, že už nikdy nepřijdu. Ale jsem rád, že jsem viděl bývalé spoluhráče, kteří stárnou.“
Jak jste prožil závěr roku?
„Vnuka nebo vnučku nemám a Vánoce jsou hlavně o malých dětech. Bylo to kouzelné, ale chtělo by to dalšího potomka. Radši nebudu říkat přání do nového roku, to kdyby slyšela dcera (úsměv). Samozřejmě bych si přál vnouče.“