Nejbohatší ligy světa: Premier League ujíždí, Haaland a Yamal převáží celou Chance Ligu
Tržní hodnoty fotbalistů rostou po celém světě, ale rozdíly mezi ligami se dál prohlubují. Nové srovnání světových soutěží ukazuje Premier League jako jasného hegemona, zatímco česká Chance Liga patří do evropského středu a celou její hodnotu by převážili dvě největší světové hvězdy. To ukazuje žebříček analytické společnosti Winsportsonline na základě dat serveru Transfermarkt, který vychází ze součtu tržních hodnot všech hráčů v jednotlivých ligách.
Premier League? Úplně jiná liga
Na vrcholu není žádné překvapení. Anglická Premier League má hodnotu 12,56 miliardy eur, což je víc než druhá La Liga (5,45 miliardy eur) a třetí Serie A (5,36 miliardy eur) dohromady. Anglická soutěž v současnosti hraje úplně vlastní hru – mediálně, sportovně a hlavně finančně.
Z deseti nejaktivnějších celků na přestupovém trhu bylo osm z Anglie. Například nováček ze Sunderlandu skončil v mínusu 137 milionů eur, větší ztrátu měl (kromě čtyř anglických soupeřů) v Evropě jen Real Madrid.
Odskočená pětka
Další výrazná hranice se pak rýsuje mezi takzvanou velkou pětkou (Anglie, Španělsko, Itálie, Německo a Francie) a zbytkem světa. Poslední z elitního klubu, francouzská Ligue 1, se pyšní hráči s hodnotou 3,84 miliardy eur, zatímco následující brazilská Serie A nedosahuje ani na polovinu této částky. I v tomto případě je vidět, jak striktně je světový fotbal finančně rozdělený.
Brazílie bourá evropskou dominanci
Hned za vedoucí pětkou ale evropská dominance možná poněkud překvapivě končí. Brazilská nejvyšší soutěž dosahuje hodnoty 1,81 miliardy eur a potvrzuje tak pověst velké zásobárny talentů. Ti nejlepší se sice přesouvají do Evropy, naopak to nejlepší z latinské Ameriky často míří právě do Brazílie. I proto jde, minimálně podle tohoto srovnání, o šestou nejlepší ligu světa.
Zástupci čtyř kontinentů nad miliardou
Hranici jedné miliardy eur překročily ještě další dvě soutěže mimo Evropu. Konkrétně severoamerická Major League Soccer a asijská Saudi Pro League. Obě s velmi podobnou hodnotou jen těsně nad jednou miliardou eur.
Obě soutěže v posledních letech lákají fanoušky především na hvězdná jména na sklonku kariéry. Jako hlavní tvář každé z nich tak působí Lionel Messi, respektive Cristiano Ronaldo.
Česko v elitní dvacítce
O několik pater níž se nachází také česká Chance Liga, která má podle dat aktuální hodnotu 395 milionů eur. Ve světovém kontextu to není vůbec špatné číslo. Celkově se tím tuzemská nejvyšší soutěž řadí na 19. místo, v Evropě to pak stačí na 14. příčku.
Sluší se dodat, že od Ukrajiny, která se nachází o dvě pozice výš, je zbytek tabulky extrémně vyrovnaný. Mezi jednotlivými soutěžemi bývá rozdíl v jednotkách milionů eur, což je zhruba hodnota jednoho špičkového hráče české nejvyšší soutěže.
Náskok necelých 10 milionů eur před Českem má aktuálně Dánsko, naopak těsně za sebou drží Chance Liga švýcarskou, polskou či rakouskou fotbalovou ligu.
Yamal Haaland převáží celou ligu
V porovnání s absolutní elitou pak Chance Liga vypadá jako malinkatý trpaslík. Oproti Premier League je hodnota hráčů v české soutěži víc než 30krát nižší. A možná ještě výstižnější je porovnání s jednotlivci.
Když sečteme hodnotu všech víc než čtyř set hráčů v Chance Lize, nedostaneme se ani na cenu dvou nejdražších fotbalistů světa. Každý z trojice Lamine Yamal, Erling Haaland a Kylian Mbappé má podle Transfermarktu hodnotu 200 milionů eur. Stačí tedy vzít dva z nich a máte dohromady 400, což o necelých pět milionů převýší všechny hráče české nejvyšší soutěže.